Die besten Wireless-Mäuse: Leistung ohne Kabel

Unsere Auswahl überzeugt durch hohe Konnektivität, Geschwindigkeit und Portabilität. [...]

Wenn Sie drahtlose Mäuse immer noch für einen langsamen, batteriesaugenden Ersatz für eine echte Maus halten, haben wir gute Neuigkeiten für Sie. Die Hersteller von Mäusen haben die Latenz-, Konnektivitäts- und Energieeffizienzprobleme, die diesen Geräten früher zu schaffen machten, weitgehend gelöst. Die besten der heutigen drahtlosen Mäuse konkurrieren mit ihren kabelgebundenen Gegenstücken in Bezug auf Leistung, Akkulaufzeit, Funktionen und Design.

Es gibt zwei ziemlich offensichtliche Vorteile einer kabellosen Maus. Sie eliminiert die Fesselung an Ihren Computer, wodurch Sie eine größere Reichweite erhalten – was wichtig ist, wenn Sie durch Ihren Arbeitsbereich eingeschränkt sind oder PC-Spiele auf Ihrem Fernseher spielen wollen – und sie beseitigt eine Reibungsquelle, die Geschwindigkeit und Genauigkeit oft beeinträchtigt. Außerdem macht es ein unverzichtbares Gerät reisefreundlicher. Niemand hat Einwände gegen ein Kabel weniger in seiner Tasche. Wahrscheinlich werden Sie für eine drahtlose Maus etwas mehr bezahlen als für eine kabelgebundene, aber wenn Sie diese Art von Komfort schätzen, ist es das wert.

Unsere Auswahl der besten kabellosen Mäuse enthält innovative Designs, ergonomische Funktionen und vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Außerdem decken sie sowohl die Produktivitäts- als auch die Spiele-Nutzung ab, so dass Sie in der Lage sein sollten, zumindest eine zu finden, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Unter unseren Empfehlungen finden Sie außerdem Tipps, worauf Sie bei einer drahtlosen Maus achten sollten.

Die besten Wireless-Mäuse 2020

Microsoft Arc Mouse

Beste tragbare Funkmaus (c) Microsoft

Wenn wir eine Kategorie „ungewöhnlichstes Mausdesign“ hätten, würde die Arc Mouse auch diese gewinnen. Sie liegt flach, bis Sie sie zu einem Bogen wölben, der sich an die Form Ihrer Maushand anpasst. Sie verwendet ein einziges Klickpad für die linke und rechte Taste und zum Scrollen, und die Standardeinstellungen können in den Windows-Geräteeinstellungen angepasst werden.

Mit nur 5,17 x 2,17 x 0,56 Zoll ist die Arc Mouse mit Abstand die tragbarste Maus, die wir getestet haben. Uns gefällt auch, dass es keinen USB-Empfänger gibt, bei dem man sich über eine falsche Platzierung Sorgen machen muss – die Arc Mouse verbindet sich über Bluetooth 4.0. Für Leute mit extragroßen Händen mag sie ein wenig klein sein, aber für die meisten wird sie eine willkommene Ergänzung ihrer Gerätetasche sein.

Vorteile

Reisefreundliche Größe

Komfortables Design

Gute Leistungsfähigkeit bei der Produktivität

Nachteile

Eingeschränkte Anpassungsoptionen

Benötigt zwei AAA-Batterien

Könnte für größere Hände zu klein sein

Logitech MX Ergo

Beste drahtlose Maus mit Trackball (c) Logitech

Trackball-Mäuse sind ein gewöhnungsbedürftiger Vorzug, aber das innovative Design der MX Ergo könnte noch ansprechender sein. Ihre Breite und Form kann die meisten Handgrößen abdecken, und ihr reaktionsschneller daumenseitiger Trackball ist einfach zu bedienen und zu kontrollieren.

Eine abnehmbare Metallplatte an der Unterseite dient einem doppelten Zweck. Ihr Gewicht hält die Maus perfekt ruhig auf Ihrem Schreibtisch, während Sie das Scrollrad drehen. Und sie kann auch so eingestellt werden, dass die Maus um 20 Grad geneigt werden kann, ein Winkel, der Ihren Arm in eine natürlichere, ruhende Position bringt.

Die Maus verfügt über acht Tasten – einschließlich einer dedizierten Präzisionstaste, die die Geschwindigkeit des Cursors verlangsamt, damit Sie genauere Bewegungen mit dem Trackball ausführen können -, die alle mit der Logitech Options-Software angepasst werden können. Die Maus wird über einen mitgelieferten USB-Dongle oder Bluetooth angeschlossen, und Logitech behauptet, dass die Batterie mit einer einzigen vollen Ladung vier Monate lang hält. Der einzige Wermutstropfen ist, dass sie nicht beidhändig ist, so dass Linkshänder sich anderweitig umsehen müssen.

Vorteile

Komfortable ergonomische Neigung

Solide Bauweise

Stark anpassbar

Nachteile

Nur Rechtshänder

Teuer

Logitech MX Vertikal

Beste ergonomische drahtlose Maus (c) Logitech

Wenn Sie in der Vergangenheit unter mausbedingten Beschwerden an Hand und Arm gelitten haben, ist die MX vertical eine gute Option. Die aufrechte Position und der konturierte Körper bringt Ihren Arm in einen vertikalen Winkel von etwa 57 Grad, wodurch der Druck auf Ihr Handgelenk verringert und eine komfortable Daumenauflage geschaffen wird. Trotz des unkonventionellen Designs bietet die Maus immer noch die vertrauten Bedienelemente mit geteilten Maustasten, einem an den ersten beiden Fingern ausgerichteten Scrollrad und einem Paar Daumentasten auf der anliegenden Seite.

Die Maus unterstützt den Unified Receiver von Logitech und Bluetooth-Verbindungen. Sie können sie auch mit dem USB-C-Ladekabel an Ihren Computer anschließen. Sie können sie mit Logitech Options zum Anpassen der Tasteneinstellungen und mit Logitech Flow zur nahtlosen Steuerung mehrerer Computer mit einer einzigen Maus verwenden.

Das MX Veritcal ist ein hochleistungsfähiges Produktivitätswerkzeug, sobald Sie sich an das vertikale Design gewöhnt haben, und eines, das Schmerzen und Überanstrengung verhindern und erleichtern kann.

Vorteile

Komfortable ergonomische Gestaltung

Kann mehrere Geräte übergreifend steuern

Anpassbare Tastenzuordnung

Nachteile

Hat eine gewisse Lernkurve

Teuer

Microsoft Bluetooth Maus

Preisgünstigste drahtlose Maus (c) Microsoft

Für eine Maus ohne Unsinn, die überall hingehen kann, ist die Microsoft Bluetooth-Maus schwer zu schlagen. Wie ihr Name deutlich macht, verbindet sie sich über Bluetooth, so dass es keinen USB-Dongle gibt, den man im Auge behalten muss. Mit geteilten Tasten und einem anklickbaren Scrollrad können Sie präzise durch Webseiten und große Dokumente navigieren, und die Maus lässt sich auf den meisten Oberflächen leicht verfolgen.

Die Bluetooth-Maus von Microsoft läuft mit einer einzigen AA-Batterie, da sie jedoch Bluetooth Low Energy verwendet, können Sie mit einer Batterielebensdauer von bis zu 12 Monaten rechnen. Sie ist in fünf Farben erhältlich.

Vorteile

Kompaktes, beidhändiges Design

Anklickbares Scrollrad

Kostengünstig

Nachteile

Keine programmierbaren Tasten

Keine ergonomischen Merkmale

SteelSeries Rival 650

Beste drahtlose Gaming-Maus (c) SteelSeries

Kabellose Spielmäuse bieten einen entscheidenden Vorteil – kein Schnurwiderstand, der Ihre Bewegungen verlangsamt oder die Präzision Ihres Ziels beeinträchtigt. Unsere erste Wahl ist die SteelSeries Rival 650. Sie zeichnet sich durch ein auffälliges Design, eine intelligente Tastenplatzierung und zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten aus. Sie verwendet außerdem ein einzigartiges Dual-Sensor-System, das das exklusive TrueMove3 von SteelSeries mit einem dedizierten Tiefensensor kombiniert, der Ihr Ziel stabil hält, wenn Sie die Maus anheben und einstellen.

Die SteelSeries Rival 650 verwendet eine Schnellladetechnik, die mit der von Telefonen vergleichbar ist, und ermöglicht eine Ladezeit von etwa 10 Stunden bei nur 15 Minuten Anschluss. Das Beste daran ist, dass Sie all dies für etwa die Hälfte des Preises der Konkurrenz erhalten.

Vorteile

Schnelles Laden

Komfortables und attraktives Design

Abnehmbares Gewichtssystem bietet zahlreiche Optionen

Nachteile

Schwerer als manchen lieb ist

Teuer

Der dritte Daumenknopf ist klein und ungünstig platziert

Logitech G603

Beste drahtlose Gaming-Maus für unterwegs (c) Logitech

Sie können Ihre Hauptmaus auch unterwegs zum Spielen verwenden. Aber die G603 von Logitech ist hierfür die bessere Wahl. Diese dedizierte kabellose Gaming-Maus verfügt über sechs programmierbare Tasten, einschließlich des Scrollrads und einer komfortablen Schaufelform, die sich an die Daumen von Rechtshändern anpasst. Zwei AA-Batterien liefern dank Logitechs patentiertem HERO-Sensor bis zu 500 Stunden Spieleleistung ohne Glättung, ohne Beschleunigung und ohne Störungen bis zu 12.000 DPI.

Vorteile

Nimmt die komfortable Schaufelform des G703 von Logitech an

500 Stunden Hochleistungsspiel mit zwei AA-Batterien

Auffällige, einteilige Batterieabdeckung und Knopfdesign

Nachteile

Schwer, dank der Doppelbatterien

Schwer zu sagen, wie haltbar die Knöpfe mit der Zeit sein werden

Was Sie bei einer drahtlosen Maus beachten sollten

Konnektivität

Anstelle eines Kabels stellen drahtlose Mäuse eine Verbindung auf eine von zwei Arten her: über Bluetooth oder Radiofrequenz. Die meisten modernen Computer werden mit Bluetooth-Unterstützung geliefert. Wenn Sie also eine Bluetooth-kompatible Maus kaufen, müssen Sie nur die beiden Geräte koppeln, um sie in Betrieb nehmen zu können.

Drahtlose Mäuse, die eine Verbindung über Funkfrequenzen herstellen, werden mit einem USB-RF-Empfänger geliefert, der an einen USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen wird. Dies ist ein Plug-and-Play-Verfahren, und die Maus sollte mit dem Empfänger – oft als „Dongle“ bezeichnet – sprechen, sobald Sie ihn einstecken. Wenn Sie den Dongle nicht ständig am Computer eingesteckt lassen können oder wollen – Sie haben ja nur eine begrenzte Anzahl von USB-Anschlüssen -, müssen Sie ihn im Auge behalten. Wenn Sie ihn verlieren, ist Ihre Maus nur noch als Briefbeschwerer zu gebrauchen. Aus diesem Grund gibt es bei einigen Mäusen ein kleines Fach, in dem Sie den Empfänger aufbewahren können, wenn er nicht gebraucht wird.

Das Hauptproblem bei drahtlosen Verbindungen ist die Latenzzeit. Wenn Ihre Eingaben nicht fast sofort auf dem Bildschirm registriert werden, wird Ihre Produktivität schnell einen Schlag erleiden. Die Reaktionsfähigkeit einer Maus ist noch kritischer beim Spielen, wo schnelle Reflexe den Unterschied zwischen virtuellem Leben und Tod ausmachen können.

Leider gibt es wenig Einigkeit darüber, welche Konnektivitätsmethode schneller ist. Glücksspielunternehmen wie Razer und SteelSeries behaupten, dass HF-Verbindungen den Vorteil haben, und das trifft wahrscheinlich auch auf Spiele zu. Aber der Latenzunterschied zwischen Bluetooth und RF, der in Zehntel Millisekunden gemessen wird, ist für die Produktivität wahrscheinlich vernachlässigbar. In unseren Tests haben wir bei grundlegenden Arbeitsaufgaben kaum einen Unterschied zwischen den beiden Verbindungsarten festgestellt.

Ergonomie

Die Verwendung von Mäusen wird seit Jahren mit wiederholten Stressverletzungen in Verbindung gebracht, und die Hersteller haben darauf mit allen möglichen schrägen Designs reagiert, von denen sie behaupten, dass sie Schmerzen in Handgelenken und Armen verhindern oder lindern. Sie haben die Form der Maus, die Position der Tasten und die Form der Maus scheinbar auf jede erdenkliche Art und Weise optimiert, um einen natürlicheren Winkel für Ihren Arm zu schaffen, wenn er sich bewegt und in Ruhe ist. Aber nur weil auf der Verpackung steht, dass eine Maus ergonomisch ist, heißt das noch lange nicht, dass sie Ihre Beschwerden garantiert lindert. Die einzige Möglichkeit, dies mit Sicherheit festzustellen, ist, sie für eine gewisse Zeit zu benutzen, und leider erlauben Einzelhändler normalerweise keine Testfahrten.

Dennoch, für Designer, PC-Spieler und andere, die ununterbrochen Stunden mit einer Maus verbringen, lohnt es sich wahrscheinlich, einem ergonomischen Modell den Vorrang zu geben. Denken Sie einfach daran, dass der Maustyp, den Sie verwenden, nur ein Faktor bei der Minimierung von RSIs ist, und Ihre Gewohnheiten könnten ein noch wichtigerer Faktor sein.

Programmierbare Tasten

Während die Funktionen der linken und rechten Tasten und des Scrollrads übersichtlich sind, verfügen viele Mäuse über zusätzliche Tasten an der Seite und/oder an der Oberseite der Maus, die Sie für benutzerdefinierte Aufgaben konfigurieren können. Die Zuordnung dieser Tasten zu Dingen wie der Zurück-Taste Ihres Browsers, „Ausschneiden“- und „Einfügen“-Befehlen oder anderen sich wiederholenden Aufgaben kann Ihnen auf lange Sicht viel Zeit sparen. Wenn eine Maus mit einem halben Dutzend Tasten geliefert wird, enthält sie in der Regel auch die Software des Herstellers zur Programmierung dieser Tasten.

*Michael Ansaldo ist ein erfahrener Verbraucher- und Kleinunternehmens-Journalist im Bereich Technologie. Er trägt regelmäßig zu TechHive bei und schreibt die Kolumne Max Productivity für PCWorld.