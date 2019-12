Die Blockchain/IoT-Integration nimmt zu

IoT und Blockchain mögen natürlich ineinandergreifen, aber es wird noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis die richtigen Kniffe ausgearbeitet sind und die beiden Technologien ihr volles Potenzial entfalten können, sagt Gartner. [...]

Dreiviertel der Unternehmen, die IoT implementieren, haben bereits eine Blockchain eingeführt oder planen, sie bis Ende 2020 zu verwenden, ein Indikator für die wachsende Verbindung zwischen beidem, wie eine Umfrage von Gartner unter 500 US-Unternehmen ergab.

Während die Verbindung zwischen den beiden Technologien für die digitale Transformation der Industrie von entscheidender Bedeutung sein dürfte, verläuft die Einführungsrate „viel schneller als erwartet“, heißt es bei Gartner.

„Unter den Blockchain-Anwendern implementieren 86% der Befragten beide Technologien gemeinsam in unterschiedlichen Projekten“, schrieb Avivah Litan, ein Gartner-Vizepräsidentin und Reportautorin, in einem Blog. Sie nannte die IoT-Integration „einen Sweet Spot“ für Blockchain, die viel gepriesene Distributed-Ledger-Technologie.

(c) Gartner

Unter den Befragten gaben 63% an, dass der größte Vorteil ihrer kombinierten IoT/Blockchain-Projekte in der Erhöhung der Sicherheit und des Vertrauens in gemeinsame Multi-Party-Transaktionen und Daten besteht. Sechsundfünfzig Prozent sahen den größten Nutzen in einer Steigerung der Unternehmenseffizienz und niedrigeren Kosten. Nur 43% erwarteten höhere Umsätze und bessere Geschäftsmöglichkeiten, und nur 37% gaben an, dass sich die Erfahrungen der Teilnehmer verbessert hätten.

Gartner befragte C-Suite Führungskräfte sowie Direktoren und Senior Level Manager. Zweiundneunzig Prozent der Befragten arbeiteten in einer IT-Organisation und 62% waren CIOs oder CTOs.

Blockchain fungiert als automatisierte Kommunikationsschicht zwischen IoT-Sensoren sowie als Repository für die von ihnen erzeugten und hochgeladenen Daten. So können beispielsweise IoT-Geräte in Schiffscontainern nicht nur den Standort verfolgen, sondern auch Temperatur, Vibration und die Tatsache, ob ein Paket manipuliert wurde, überwachen.

Anfang des Jahres präsentierte FedEx einen Proof of Concept mit der „sensorischen Logistik“ unter Verwendung von zwei Arten von IoT-Sensoren, die etwa so groß sind wie ein Kaugummi. Einer fungiert als Geo-Sensor, der andere überträgt automatisch Daten an ein Blockchain-Ledger.

Gartner ist nicht allein damit, viele Aktivitäten im Zusammenhang mit IoT und Blockchain zu sehen. Im vergangenen Monat teilte Juniper Research in einem Bericht mit, dass der Einsatz von Blockchain- und IoT-Tracking-Technologie die Lebensmittelindustrie „revolutionieren“ werde, indem sie den Lebensmittelbetrug in fünf Jahren um 131 Milliarden Dollar reduziert.

Derzeit basieren Lebensmittel-Tracking-Systeme auf papierbasierten Transaktionen, um Waren in einer Lieferkette manuell zu verfolgen, einem ineffizienten System, das es ermöglicht, Datensätze zu verlieren oder nicht abzustimmen, so Juniper-Analyst Morgane Kimmich. Darüber hinaus können papierbasierte Aufzeichnungen nicht von allen Nutzern der Lieferkette gemeinsam genutzt werden, was die Transparenz in der Lieferkette behindert.

(c) Gartner

Ironischerweise geschieht die Verbindung zwischen Sensoren und Blockchain genau so, wie die Distributed Ledger Technology (DLT) im Gartner Hype Cycle in den „Trough of Desillusionment“ gesunken ist; dann schwindet das Interesse an einer Technologie, da Pilotprojekte nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. Technologieanbieter arbeiten entweder die Knicke aus und verbessern die Technologie, oder sie scheitert schließlich und stirbt aus.

Vielversprechende Projekte mit dem IoT werden jedoch dazu führen, dass die Blockchain den „Slope of Enlightenment“ nach oben treibt, so Litan, wo sich Beispiele dafür, wie die Technologie dem Unternehmen zugute kommen kann, kristallisieren und besser verstanden werden können.

„Blockchain-Netzwerke haben sich als vielversprechende Innovation herausgestellt, weil sie in der Lage sind, die Integrität der Daten, die zwischen den Komponenten in der Zusammenarbeit zwischen mehreren Parteien ausgetauscht werden, zu bestätigen“, schrieb Litan. „Das IoT hat sich als Methode zur Überbrückung der Lücke zwischen Ressourcen (oder „Dingen“) und den damit verbundenen Geschäftsprozessen etabliert. Die Integration von IoT und Blockchain unterstützt vertrauenswürdige Mehrparteienprozesse, die die physische Welt mit Geschäftsprozess-Computerumgebungen verbinden.“

Die Kombination von IoT- und Enterprise Blockchain-Technologien ist noch relativ neu und steht vor einer Vielzahl von technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, sagte Litan. Die relative Volatilität von Blockchain-Implementierungen mit Protokolländerungen könnte eine Herausforderung für langlebige IoT-Geräte darstellen.

(c) Gartner

Einige Blockchain-Implementierungen haben Schwierigkeiten, sich an die Transaktionsraten anzupassen, die durch eine große Anzahl von verbundenen Dingen erzeugt werden können.

„Langfristig erwarten wir, dass die Kombination von IoT und Blockchain innovative Geräte und Geschäftsmodelle ermöglicht, aber die notwendige Entwicklung sowohl in der Blockchain als auch im IoT wird noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis sie reif ist“, sagte Litan.

Bis 2024 müssen laut Gartner mehr als 80% der Implementierer ihre kombinierten IoT- und Blockchain-Lösungen mindestens ein- oder zweimal aktualisieren, um technische Herausforderungen wie Durchsatz, Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu bewältigen.

Ein Bereich der Versprechungen ist die Standardisierung, die den Datenaustausch zwischen Ledgern unabhängig von der Iteration ermöglicht. So hat sich FedEx beispielsweise mit den Wettbewerbern DHL Express und UPS zusammengeschlossen, um Blockchain-Standards auszuarbeiten, die branchenweit eingesetzt werden können. Alle drei Transportgiganten sind Teil der Blockchain in Transport Alliance (BiTA), einer Branchenorganisation mit mehr als 500 Mitgliedern.

FedEx CIO Rob Carter glaubt, dass dasselbe passieren muss, damit Blockchain eine breite Akzeptanz in Unternehmen findet; wenn das passiert, wird Blockchain schließlich zu einer branchenübergreifenden Basistechnologie werden, die zu neuen Geschäftsmodellen führt.

Die Regierung sollte dazu beitragen, eine Blockchain-Plattform zu fördern, die auf Open-Source-Software und Industriestandards basiert, die Prozesstransparenz gewährleisten und sicherstellen, dass keine Einheit von der Technologie mehr profitiert als andere, sagte Carter auf einer Konferenz Anfang dieses Jahres.

„Ich denke, wir sind in dem Stadium, in dem wir es für das dominante Design ausgeben“, erklärte Carter während einer CIO-Podiumsdiskussion auf der Blockchain Global Revolution Conference. „Wir sind keine Organisation, die auf mehr regulatorische Kontrolle drängt, aber es gibt Zeiten, in denen regulatorische Auflagen und Impulse unglaublich hilfreich sein können.“

*Der Senior Reporter Lucas Mearian deckt die Bereiche Finanzdienstleistungs-Informatik (einschließlich Blockchain), Gesundheits-IT und Enterprise Mobile ab (einschließlich Mobilitätsmanagement, Sicherheit, Hardware und Anwendungen).