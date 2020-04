Die nächste digitale Disruption: Die Rolle des CIO

Digitale Disruptionen sind mehr als nur eine organisatorische Existenzbedrohung. Hier sind fünf wichtige Faktoren, die die Rolle des CIOs grundlegend verändern - und warum sich die Fähigkeiten der IT-Führungskräfte anpassen müssen. [...]

Als Analysten begannen, die Herausforderungen zu prognostizieren, denen sich CIOs im Jahr 2020 gegenübersehen würden, wurde Unsicherheit zu einem allgemeinen Thema. Doch nur wenige hätten sich vorstellen können, dass ein neuartiges Coronavirus aus China Bürogebäude und Campus in Geisterstädte verwandeln und CIOs dazu zwingen würde, die Systeme für die Fernarbeit der Mehrheit ihrer Mitarbeiter zu verstärken und umfassendere Notfallpläne für die unvorhergesehene Zukunft zu erstellen.

Während die Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 derzeit den Großteil der Zeit der CIOs in Anspruch nehmen, stören eine Reihe langfristiger globaler, wirtschaftlicher und organisatorischer Probleme die Rolle der CIOs und zwingen sie, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern.

„Der Job des CIOs wird immer schwieriger“, meint Irving Tyler, Analyst und Vizepräsident bei Gartner. Zusätzlich zu ihren Kernaufgaben wird von den CIOs heutzutage erwartet, dass sie das digitale Design verstehen, die Produktmanagementdisziplinen auf das IT-Management anwenden, die Kultur ihres Unternehmens verändern helfen und über die Konsequenzen der Datenschutzgesetze überall auf der Welt nachdenken. „All diese Dinge sind große, komplizierte und komplexe Themen, über die CIOs bisher nicht nachdenken mussten“, sagt Tyler.

CIOs und Branchenanalysten haben Einfluss auf die neuen Störfaktoren, die die Rolle des CIOs verändern, und auf die Fähigkeiten, die sie benötigen, um sich anzupassen.

Das Tempo der Marktentwicklung

Über die Reaktion auf eine Pandemie hinaus sind erfolgreiche Unternehmen in hohem Maße anpassungsfähig und können ihre Kerngeschäftskonzepte und Wertversprechen proaktiv und kontinuierlich überdenken und sich schnell anpassen.

Für die meisten CIOs besteht die Herausforderung darin, wie sie die Technologie nutzen, um ein anpassungsfähiges Unternehmen zu schaffen, das flexibel genug ist, um sich mit dem Markt zu bewegen, so Brian Hopkins, Vice President und Principal Analyst bei Forrester für CIOs und Technologieführer. Denken Sie an Amazon, sagt er. „Man muss sich entweder als Erbauer eines Ökosystems oder durch die Beteiligung an mehreren Ökosystemen positionieren“.

Um anpassungsfähig zu sein, muss man außerdem mehrere Geschäftsmodelle aufbauen, mit ihnen experimentieren und sie ausführen, sagt Hopkins. Für CIOs: „Wie helfen Sie Ihrem CFO, zu verstehen, wie man sein Finanz- und Buchhaltungssystem so konfiguriert, dass Sie bei der Zählung der Einnahmen und der Ausführung mehrerer Geschäftsmodelle flexibel sein können?“

„Es gibt ein ganzes Element, um Ihre wichtigsten HR- und IT-Dienstleistungen zu [sezieren] – so dass Sie diese für unterschiedliche Bedürfnisse und verschiedene Geschäftseinheiten mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen flexibel und kombinierbar machen können. Es gebe auch eine adaptive Art und Weise der Verwaltung von Technologie-Stacks, fügt er hinzu. „Es geht um Plattformen und um die Nutzung von Cloud- und Exponentialtechnologien wie KI sowie um innovative, disruptive Technologie.“

Während der CIO diese adaptiven Geschäftsentscheidungen nicht allein trifft, „ist es eine Gelegenheit für CIOs, sich aus ihren Kernaufgaben zu lösen und mit dem CEO eine Vision zu entwickeln“, erklärt Hopkins. „Der CIO wird mehr denn je zu einer beratenden Rolle.“

Geopolitische Verschiebungen

Veränderungen in der Geopolitik führen zu einer Verschiebung im Internet, was große Auswirkungen auf die Arbeit des CIO mit sich bringt, so Tyler. „Früher waren wir auf dem Weg zu einer universellen Perspektive. Wir wollten, dass alle die gleichen Systeme haben, sie auf die gleiche Art und Weise nutzen, und wir wollten, dass Informationen ohne Einschränkung fließen. Jetzt haben wir diese Segmentierung von digitalen Gesellschaften – amerikanisches Internet vs. europäisches Internet vs. russisches Internet – sowie politische, religiöse und Wertesystem-Konnotationen“, die zu neuen Gesetzen und Vorschriften führen – vom kalifornischen Gesetz zum Schutz der Privatsphäre der Verbraucher bis zur allgemeinen Datenschutzverordnung der EU.

„Das wird für CIOs eine große Herausforderung sein“, meint Tyler. „Sie werden herausfinden müssen, wie sie ihre globalen Netzwerke zusammenführen können.“ Dies erfordere, dass CIOs eine Analystenrolle übernehmen, sagt er. „Wo der CIO den größten Mehrwert schaffen kann, ist das Verstehen der technologischen Dimensionen, die über das Verständnis der Technologie selbst hinausgehen“, wie z.B. die Art und Weise, wie diese Technologien angewandt werden, wie sie die Wertesysteme von Gesellschaften beeinflussen, wie sie für diese Wertesysteme potenziell gefährlich sind und was eine Gesellschaft dazu veranlassen könnte, neue Geschäftsgesetze und -beschränkungen umzusetzen, erläutert er.

„Das ist eine ganz neue Verantwortung für CIOs, denn sie können die Technologie nicht einfach an Unternehmensleiter weitergeben und sie die [Technologie] anwenden lassen, ohne die Konsequenzen zu verstehen“, fügt er hinzu. „Letztendlich werden die CIOs diejenigen sein, die die Systeme ändern müssen, um mit den Konsequenzen fertig zu werden.“

Neue Betriebsmodelle für Unternehmen

Die meisten Unternehmen haben neue digitale Geschäftsmodelle geschaffen, aber die meisten sind nicht bereit, sie zu betreiben, so Tyler. Führung, Managementstrukturen, Arbeitsweisen und Entscheidungsfindungsprozesse basieren weiterhin weitgehend auf traditionellen Geschäftsmodellen. „Jetzt müssen die Menschen anders zusammenarbeiten. Man sieht verschiedene Arten von Teamstrukturen, eine andere Arbeitsgeschwindigkeit“ und andere Anforderungen an die Agilität, fügt er hinzu.

„Sie haben einen solchen Geschwindigkeitsdruck, aber man kann nicht schnell etwas erreichen, wenn nicht alle schnell in die gleiche Richtung gehen“, erklärt Troy DuMoulin, Vizepräsident für Forschung und Entwicklung bei Pink Elephant, einem globalen IT-Schulungs- und Beratungsunternehmen für Veränderungsmanagement. „Die Rolle einer CIO-Führungskraft besteht darin, ein gemeinsames Identitätsgefühl zu schaffen – ein Gefühl für wir, für Werte, für die Richtung, dafür, wie wir die Dinge hier vorantreiben, was für diese Gemeinschaft am wichtigsten ist“.

Der CIO muss sich an der Gestaltung und Ausführung von Betriebsmodellen für Unternehmen beteiligen, die das Geschäft effektiv führen, und um Veränderungen in der Praxis, der Entscheidungsfindung und der Kultur zu beeinflussen, meint Tyler: „Technologie wird ein großer Teil dessen sein, wie all das geschieht.“

Gemeinsame Ökosysteme, die Geschäftswert schaffen

Künftig wird der Geschäftswert aufgrund der Ökosysteme und der sie antreibenden Technologien sehr unterschiedlich geschaffen und verteilt werden.

„Die meisten traditionellen Geschäftsmodelle waren sehr ‚ich-orientiert‘ – meine Produkte, meine Kunden, meine Lieferanten. Jetzt müssen wir erkennen, dass wir uns mit den [Produkten und Dienstleistungen] anderer Menschen verbinden und in einem Ökosystem koexistieren müssen, um unseren Erfolg zu beeinflussen“, erklärt Tyler. Das bedeutet oft, dass wir Paradigmen wie die „geheime Zutat“ eines Produkts aufgeben und sie mit Partnern teilen müssen, um 100 neue Wege der Nutzung des Produkts zu finden, die beiden Unternehmen zugute kommen können. Es kann auch bedeuten, sich von traditionellen Go-to-Market-Ansätzen zu entfernen und neue digitale Kanäle zu erforschen.

„Das gesamte Konzept, wie Wert verteilt und geschaffen wird, ändert sich, und der traditionelle Ansatz ist gefährdet“, sagt Tyler. „Dieser Mentalitätswandel ist eine der größten Herausforderungen für alle Führungskräfte – aber sicherlich auch für CIOs“, die Strategiekenntnisse, Risikomanagement-Wissen und die Fähigkeit zur Analyse von Risiko und Ertrag benötigen werden.

C-Suite-Rollen kombinieren und anpassen

Heutzutage basiert die Geschäftsstrategie auf der Technologie, „aber in traditionellen Unternehmen gibt es viele konträre Rollen, die einander nicht verstehen und falsche Erwartungen haben“, betont Dr. Abel Sanchez, geschäftsführender Direktor und Forschungswissenschaftler am Labor für Fertigung und Produktivität am MIT. Dies könnte einer der Gründe dafür sein, dass Unternehmen IT-, Digital- und Datenrollen kombinieren oder CIOs getrennt halten und mit der Frage experimentieren, wer an wen berichtet.

Claus Torp Jensen übernimmt am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York die Rollen des Chief Digital Officer und des Leiters der Technologie, einschließlich CTO und CIO. „Die Rolle der IT befindet sich an einem wichtigen Wendepunkt, und führende Unternehmen integrieren Elemente aus den traditionellen Rollen des Chief Digital Officer, des CIO, des CTO, des Chief Architect, des Chief Data Officer und des Chief Innovation Officer unter einer neuen Art von technischer Leitung“, schreibt er.

Andere Firmen haben separate Rollen für den CIO, den Chief Data Officer, den Chief Customer Officer und andere Titel, und „sie fangen an, Mix-and-Match und Hierarchie-Bingo zu spielen, um herauszufinden, wer wem Bericht erstatten sollte“, meint Hopkins, „oder Organisationen nehmen den CIO und heben das, was er in der C-Suite tut, in die Rolle des CTO/COO.“

Tyler rät CIOs, sich auf eine Veränderung ihrer Rollen vorzubereiten, indem sie offen für Veränderungen sind und Zeit zum Lernen aufwenden. „Wenn Sie als Führungskraft einen Wert haben wollen, sollten Sie besser viel Zeit mit Lernen verbringen, Fragen stellen und mit Experten außerhalb Ihres Fachgebiets sprechen“, betont er.

*Stacy Collett schreibt Beiträge für Computerworld, CSO und Network World, die eine Vielzahl von Sicherheits- und Risikothemen behandeln.