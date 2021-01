Die neue Galaxy S21-Reihe: Verfeinern statt Neuerfinden

Geringfügig verbessert, aber viel billiger. [...]

Die Galaxy-S20-Reihe des letzten Jahres war eine so große Veränderung, dass Samsung ein neues Namensschema einführte, um zu verdeutlichen, wie konsequent das Upgrade war. In diesem Jahr verfeinert die Galaxy S21-Serie diese Vision zu deutlich niedrigeren Preisen.

Samsung hat drei Galaxy S21-Modelle in sehr ähnlichen Größen auf den Markt gebracht. Das S21 und S21+ haben 6,2 und 6,7 Zoll große Bildschirme wie ihre S20-Vorgänger, während das S21 Ultra mit 6,8 Zoll etwas kleiner ist als der 6,9-Zoll-Bildschirm des S20 Ultra. Die oberen und unteren Ränder sind ebenfalls etwas schlanker, um einen fast vollständigen Bildschirm-Look zu schaffen, aber alle drei Modelle sind im Wesentlichen gleich groß wie die des letzten Jahres:

Galaxy S21

S21: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

S21+: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm

S21 Ultra: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Galaxy S20

S20: 151,7 x 69,1 x 7,9mm

S20+: 161,9 x 73,7 x 7,8mm

S20 Ultra: 166,9 x 76,0 x 8,8mm

Sie wiegen auch einiges mehr als die Vorjahresmodelle, selbst das S21, das aus einem „speziell verstärkten Polycarbonat-Material“ (Kunststoff) besteht, im Gegensatz zum Gorilla-Glass-Victus-Glas, das das S21+ und S21 Ultra bedeckt:

Galaxy S21

S21: 171 Gramm

S21+: 202 Gramm

S21 Ultra: 229 Gramm

Galaxy S20

S20: 163 Gramm

S20+: 186 Gramm

S20 Ultra: 222 Gramm

Das zusätzliche Gewicht ist wahrscheinlich auf das Kameramodul zurückzuführen, das anders ist als alles, was Sie bisher bei einem Smartphone gesehen haben. Anstatt eines schwebenden rechteckigen oder quadratischen Feldes in der oberen linken Ecke, wie beim iPhone oder früheren Galaxy-Telefonen, ist das Kameramodul beim S21 weniger ein Höcker als vielmehr eine Ausbuchtung, die nahtlos aus dem seitlichen Metallrahmen herausragt. Es hat sogar einen Namen: Contour Cut Kameragehäuse.

Im Inneren des Arrays finden Sie das größte Upgrade für das S21. Während man im S21 und S21+ weiterhin eine Triple-Kamera und im S21 Ultra eine Quad-Kamera vorfindet, hat das gesamte System ein Upgrade erhalten:

Galaxy S21/Galaxy S21+

Kamera 1: Ultraweitwinkel (120-Grad) 12MP, f/2.2

Kamera 2: Weitwinkel 12MP, F/1.8, OIS

Kamera 3: Tele (Hybrid-Optik 3X) 64MP, f/2.0 OIS, 30X Space Zoom

S21 Ultra

Kamera 1: Ultraweitwinkel (120-Grad) 12MP, f/2.Kamera 2:

Kamera 2: Weitwinkel 108MP, f/1.8, OIS

Kamera 3: Tele (optisch 3X) 10MP, f/2.4, OIS

Kamera 4: Tele (Optisch 10X) 10MP, f/4.9, 100X Space Zoom

Das ist kein Druckfehler. Das S21 Ultra ist Samsungs erstes Dual-Teleobjektiv, was einen massiven Schub im Vergleich zu den etwas ruckeligen Zoom-Fähigkeiten des S20 Ultra bedeuten sollte. Wie sein Vorgänger kann das S21 Ultra dank Samsungs Space-Zoom-Technologie bis zum 100-fachen zoomen, aber der Zusatz eines 10-fachen optischen Zoomobjektivs sollte einen großen Unterschied machen.

Die Farbpalette des S21 ist dieses Jahr etwas gedeckter (c) Samsung

Nachtaufnahmen sollten ebenfalls einen deutlichen Schub erfahren. Während alle drei Handys über eine „verbesserte Verarbeitung“ bei Aufnahmen bei schwachem Licht verfügen, bringt das S21 Ultra auch eine verbesserte Rauschunterdrückung und eine 12-MP-Non-Binning-Technologie mit, um das zu liefern, was Samsung als seinen „bisher größten Sprung in der Low-Light-Fotografie“ bezeichnet.

Eine Reihe weiterer Verbesserungen zieht sich durch alle S21-Modelle: 8K Snap, mit dem man Standbilder aus 8K-Videos herausziehen kann; Director’s View, mit dem man während der Videoaufnahme zwischen den einzelnen Kameras wechseln kann; 60 fps Super Steady, Multi-Mikrofon-Aufnahme, verbesserter Porträtmodus und mehr Single-Take-Optionen, einschließlich Zeitlupen-Videos.

Die üblichen Upgrades

Die S21-Reihe wird den Qualcomm Snapdragon 888-Prozessor verwenden und damit Spekulationen entkräften, dass Samsung stattdessen seinen neuen Exynos 2100-Chip verwenden könnte. Er sollte ziemlich schnell sein, aber Samsungs vage Beschreibung definiert ihn als „den neuesten und fortschrittlichsten Smartphone-Chipsatz, der bisher in einem Galaxy steckt, für mehr Geschwindigkeit, Energieeffizienz und fortschrittliche Rechenfähigkeiten zur Unterstützung von 5G-Konnektivität und On-Device-KI.“

Das Galaxy S21 hat eine Kunststoffrückseite, sieht aber trotzdem sehr luxuriös aus (c) Samsung

Während die drei Bildschirmgrößen des S21 weitgehend mit denen des S20 identisch sind, hat Samsung ein wenig an der Ausstattung gefeilt. Vor allem haben S21 und S21+ „flache“ Full HD+ (1080p) Displays, so dass das S21 Ultra das einzige Modell mit einem gebogenen „Edge“-Bildschirm mit QuadHD+ (1440p) Auflösung ist. Das S21 Ultra bietet außerdem eine höhere maximale Helligkeit (1.500 nits) als das S20, zusammen mit einem um 50 Prozent verbesserten Kontrastverhältnis und einer neuen Eye Comfort Shield-Funktion, die „automatisch das blaue Licht anpasst, basierend auf der Tageszeit, dem Inhalt, den Sie ansehen, und Ihrer Schlafenszeit.“

Wie bereits gemunkelt wurde, bringt Samsung den S Pen erstmals in die Galaxy-S-Reihe. Allerdings ist es nicht ganz das Note-Erlebnis: Nur das S21 Ultra unterstützt den Stift, und Sie müssen Ihren eigenen mitbringen, denn Samsung legt keinen bei (obwohl es mehrere Hüllen mit S Pen-Slots geben wird, und man hört schon, wie sich die Hersteller von Dritthersteller-Hüllen darum reißen werden, weitere herzustellen). Es unterstützt auch keine der Bluetooth-fähigen „Air“-Gesten des Note 20 – der S Pen des Galaxy S21 Ultra ist ausschließlich zum Notieren gedacht.

Mit dem Galaxy S21 Ultra können Sie endlich einen S Pen verwenden (c) Samsung

Wie im letzten Jahr haben alle Modelle 120Hz-Displays, aber dieses Jahr haben sie adaptive Bildwiederholraten, so dass die Auswirkungen auf die Akkulaufzeit vermindert werden sollten. Beim S21 Ultra können Sie das 120Hz-Display mit Quad-HD+-Auflösung zusammen mit einem breiteren adaptiven Bildwiederholbereich von 10Hz bis 120Hz als beim S21 und S21+ (48Hz bis 120Hz) nutzen, um ein wenig mehr aus dem Akku herauszuholen.

Apropos Akku: Das S21 und das S21 Ultra haben die gleichen Kapazitäten wie ihre S20-Pendants – 4.000 mAh bzw. 5.000 mAh -, während das S21+ einen Zuwachs von 4.800 mAh gegenüber dem 4.500-mAh-Akku des S20 erhält. Außerdem gibt es beim S21 und S21+ weniger Arbeitsspeicher (8 GB vs. 12 GB) als beim S20, während das S21 Ultra immer noch mit 12 GB Arbeitsspeicher beginnt und maximal 16 GB beim 512-GB-Modell bietet. Leider hat Samsung den Steckplatz für den erweiterbaren Speicher gestrichen, so dass Sie nur das bekommen, was bereits in Ihrem Smartphone steckt.

Sie erhalten Wi-Fi 6E beim S21 Ultra (und reguläres Wi-Fi 6 beim S21 und S21+) und Ultra-Wide-Band-Unterstützung beim S21+ und S21 Ultra für punktgenaue Standortbestimmung, die die neuen 30-Dollar-SmartTags Bluetooth-Tracker ergänzen. Alle drei Modelle erhalten die volle Unterstützung von 5G, zusammen mit Android 11 in Form von One UI 3.

In der Schachtel finden Sie das Smartphone und ein Kabel, und das war’s. Nach dem etwas umstrittenen Schritt von Apple, das Ladegerät mit dem iPhone 12 wegzulassen, folgt Samsung diesem Beispiel und entfernt sowohl die Ohrhörer als auch das Ladegerät aus der Verpackung des S21.

Dafür ist die S21-Linie etwas billiger als das S20. Samsung hat sowohl beim S21 als auch beim S21+ 50 – 100 Euro abgezogen, was sie auf 850 bzw. 1050 Euro senkt, und 100 Euro beim Ultra, was einen Startpreis von 1.249 Euro ergibt. Das Galaxy S21 kann ab heute in den Farben Violett, Pink, Grau und Schwarz vorbestellt werden, das S21+ in Violett, Silber und Schwarz und das S21 Ultra in Schwarz und Silber. Alle Vorbesteller über Samsung.com erhalten einen kostenlosen SmartTag und Gratis Galaxy Buds.

*Michael Simon berichtet für PCWorld und Macworld über alles, was mit mobilen Geräten zu tun hat. Normalerweise findet man ihn mit der Nase in einem Bildschirm vergraben.