Die neuen Ergänzungen für die Windows-Taskleiste

Microsofts neuester Windows-Insider-Build optimiert Storage Spaces, verbessert die Zeitzonenverwaltung und fügt der Taskleiste neue Funktionen hinzu. [...]

Microsofts neuester Windows 10 Insider-Build fügt Windows 10 eine beträchtliche Anzahl von Funktionen hinzu, darunter Wetter- und Nachrichten-Widgets in der Taskleiste, neue Speichereinstellungen und einige zusätzliche Befehlszeilen-Optimierungen.

Sie alle sind Teil des Windows 10 Insider Build 21286, das im Windows 10 Dev Channel veröffentlicht wurde. Technisch gesehen handelt es sich bei den Funktionen in diesem Build um Beispielcode, und es gibt keine Garantie, dass diese Funktionen jemals zum Einsatz kommen werden. Der Zusatz „Nachrichten und Interessen“ in der Taskleiste sieht jedoch so gut ausgearbeitet aus, dass er möglicherweise Teil des angekündigten UI-Redesigns in Windows sein könnte, das als „Sun Valley“ bekannt ist. Microsoft wird den neuen Build allen Insidern zur Verfügung stellen, die den Dev Channel abonniert haben.

Taskbar fügt „Nachrichten und Interessen“-Funktion hinzu

Microsoft bietet bereits zwei Apps innerhalb von Windows an, die aktuelle Informationen zu Nachrichten und Wetter liefern – die Nachrichten- und die Wetter-App. Microsoft hat nicht bestätigt, dass diese Apps verschwinden werden, aber das Unternehmen erklärt nun, dass die beiden zu einem „integrierten Feed mit dynamischen Inhalten“ kombiniert werden, der über die Windows 10-Taskleiste verfügbar sein wird. Basierend auf einem Screenshot, der von Microsoft veröffentlicht wurde, scheint es, als ob die Taskleiste das aktuelle Wetter anzeigen wird, in einem Text, der die Zeitanzeige der Taskleiste widerspiegelt.

„Anstatt zwischen Apps oder Ihrem PC und Smartphone zu wechseln, um über die Nachrichten und Interessen, die Ihnen wichtig sind, auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie jederzeit während des Tages direkt von der Taskleiste aus einen Blick in Ihren Feed werfen“, so Microsoft in einem Blogpost, in dem die neuen Funktionen angekündigt werden.

Wenn Ihnen dieses Taskleisten-Nachrichten-Widget bekannt vorkommt, sollte es das auch: Im vergangenen April stellte Microsoft die Microsoft News Bar vor, ein Widget, das in der Taskleiste (oder entlang einer Seite des Displays) platziert ist und einen Strom von Schlagzeilen liefert. Die News Bar ist immer noch als Beta-App gelistet, so dass es möglich ist, dass Microsoft sie durch dieses neue Taskleisten-Widget ersetzt. In jedem Fall gibt es mehrere Möglichkeiten, Microsofts MSN-Nachrichtendienst zu nutzen, um kostenlose, auf Ihre Interessen zugeschnittene Nachrichten aus von Ihnen angegebenen Quellen und Publikationen zu erhalten. Das neue Widget von Microsoft fügt einfach eine weitere hinzu.

Der Nachrichten- und Interessen-Feed kombiniert Nachrichten und Wetterinformationen, die den ganzen Tag über aktualisiert werden (c) Microsoft

Es ist möglich, dass wir einen der ersten Blicke auf „Sun Valley“ erhalten, das vorgeschlagene Windows 10 UI Redesign, das in den letzten Tagen aufgetaucht ist. Zum einen versprach eine (inzwischen editierte) Stellenausschreibung den Bewerbern ursprünglich, dass sie eingestellt würden, um „eine umfassende visuelle Verjüngung der Windows-Erfahrungen zu liefern, um unseren Kunden zu signalisieren, dass Windows ZURÜCK ist.“ Windows Central berichtete ursprünglich über das vorgeschlagene Sun Valley Redesign, das Änderungen am Startmenü und der Taskleiste beinhalten könnte. Windows Latest hat vermutet, dass wir einige frühe Blicke auf die Sun Valley UI in der aktuellen Windows-Feature-Release, die informell als Windows 21H1 bekannt ist, sehen werden, obwohl eine formellere Einführung von Sun Valley in der 21H2-Version im Herbst erwartet wird. Das neue Taskleisten-Widget könnte eine Vorschau sein.

Aktualisierte Storage Spaces

Vielleicht kennen Sie Storage Sense, eine Windows 10-Einstellung, mit der Sie sehen können, welche Apps Speicherplatz auf Ihrer Festplatte oder SSD verschlingen. Storage Spaces ist ein Ableger davon, mit dem Sie „Pools“ von Speicherplatz erstellen können. Pools sind nicht mit einem bestimmten physischen Laufwerk verbunden und können verwendet werden, um virtuelle Laufwerke zu erstellen, die mehr als eine Festplatte umfassen können. Sie sind besonders praktisch, um einen Speicherpool zu erstellen, der eine redundante Kopie Ihrer Daten auf einer separaten Festplatte aufbewahrt, um zu verhindern, dass Daten bei einem Festplattencrash verloren gehen. Es ist sehr ähnlich wie die Sicherung Ihrer Daten in einer Cloud oder auf einer anderen Festplatte, aber es wird lokal und automatisch durchgeführt, ohne dass Sie den Prozess überwachen müssen.

Zuvor wurde dies alles über die Windows-Systemsteuerung verwaltet, jetzt wird es über das Menü „Einstellungen“ abgewickelt. Microsoft hat im Laufe der Zeit immer wieder Funktionen aus der alten Systemsteuerung in die Einstellungen verlagert.

Tweaks und andere Änderungen

Microsoft hat auch ein paar kleine Änderungen an anderen Aspekten von Windows vorgenommen:

Sie können nun Befehle automatisch beim Start einer Windows-Subsystem für Linux-Distribution ausführen. Sie können dies laut Microsoft erreichen, indem Sie die Datei /etc/wsl.conf in Ihrer Distribution bearbeiten und eine Option mit dem Titel „command“ unter einem Abschnitt mit dem Titel „boot“ hinzufügen.

(c) Microsoft

Die Zeitzone Ihrer Uhr wird nun automatisch umgestellt. Wenn der PC sicher ist, dass Sie physisch die Zeitzone gewechselt haben, wird die Zeitzone Ihrer Uhr jetzt automatisch umgestellt. Wenn er sich nicht sicher ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

(c) Microsoft

Windows File Recovery, eine textbasierte Windows-App, wurde mit zwei vereinfachten Wiederherstellungsmodi ausgestattet. Diese sind nur notwendig, wenn Ihr Datenträger beschädigt wurde oder wenn Dateien versehentlich gelöscht wurden.

Microsoft hat außerdem mehrere Fehler behoben, die in früheren Versionen des Dev-Channel-Codes enthalten waren. Eine vollständige Liste ist im Blog-Post des Unternehmens verfügbar.

*Als leitender Redakteur von PCWorld konzentriert sich Mark Hachman unter anderem auf Microsoft-Nachrichten und Chip-Technologie.