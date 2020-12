Die richtige Zertifizierung: AWS-Cloud-Kompetenzen schulen

Mit einigen AWS-Zertifizierungen können IT-Profis cloud-bezogene Jobs erwarten, die jährlich mehr als 130.000 Dollar einbringen, sagen Analysten. [...]

Da immer mehr Datencenter-Arbeitslasten in die Cloud verlagert werden, ist es für IT-Mitarbeiter in Unternehmen wichtig, sich Cloud-Fähigkeiten anzueignen, nicht nur, um innerhalb ihres Unternehmens relevant zu bleiben, sondern auch, um sich auf einen beruflichen Aufstieg und bessere Gehälter vorzubereiten.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, sich mit den Besonderheiten der Arbeit in den Umgebungen bestimmter Cloud-Anbieter vertraut zu machen. Dies ist eine kurze Zusammenfassung, wie man in AWS Fuß fassen kann.

Nach Angaben der Schulungsfirma Global Knowledge gehört das mit zwei der Dutzenden von AWS-Zertifizierungen verbundene Gehalt zu den Top 15 IT-Zertifizierungen – AWS Certified Solutions Architect-Associate (149.446 Dollar) und AWS Certified Cloud Practitioner (131.465 Dollar).

Mit diesen Informationen als Köder können sich IT-Profis damit vertraut machen, warum Zertifizierungen wertvoll sind und was es braucht, um sie zu erhalten.

Lernen Sie, alte Aufgaben auf neue Weise zu erledigen

Grundsätzlich müssen Sie lernen, wie Sie die Cloud mit den physischen Netzwerken vor Ort verbinden und wie Sie die Vernetzung in der Cloud konfigurieren. Das bedeutet, dass Sie mit Routern, Switches, IP-Adressen und DNS-Dingen umgehen müssen, mit denen Sie jahrelange Erfahrung haben. Wenn Ihr Unternehmen über eine Firewall verfügt, müssen Sie wissen, wie diese in AWS konfiguriert wird. Wenn Sie VMWare, Hyper-V oder andere Virtualisierungsplattformen verwenden, müssen Sie wissen, wie man virtuelle Server in der Cloud instanziiert. Die gleichen Host-Betriebssysteme, mit denen Sie bereits vertraut sind, laufen in der Cloud, aber das Starten von Instanzen mit Software-Automatisierung und Backups kann etwas anders sein, als Sie es gewohnt sind.

Darüber hinaus müssen IT-Profis in Unternehmen die AWS-Sprache verstehen, die mit Akronymen durchsetzt ist, darunter AZ, VPC, NACL, VGW, CGW, S3 EC2. Sie müssen auch Begriffe wie Region, Sicherheitsgruppe, Route 53 und Lambda verstehen. Zumindest sollten Sie wissen, was diese Dinge sind und verstehen, wie sie den IT-Funktionen vor Ort ähneln, mit denen Sie bereits vertraut sind.

Die AWS hat ein Dutzend Zertifizierungen zur Auswahl, aber es gibt einen logischen Weg, sich ihnen zu nähern. Beachten Sie, dass die Prüfungen erfrischend unkompliziert sind. Es handelt sich um Multiple-Choice-Prüfungen (wählen Sie eine oder mehrere Antworten aus), und ihre Beantwortung wird wahrscheinlich die dafür vorgesehene Zeit in Anspruch nehmen. Es ist also eine gute Idee, die Anzahl der Fragen und die Gesamtzeit zu notieren, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Was ist als erstes zu beantworten?

AWS Certified Cloud Practitioner – Dieses Zertifikat deckt häufig genutzte AWS-Dienste, Terminologie und Akronyme ab, und die Prüfung testet Ihr Verständnis der Cloud-Ökonomie und der Architekturprinzipien. Sie benötigen keine praktische Erfahrung mit AWS, um diese Zertifizierung zu bestehen; das Erlernen von Büchern und das Ansehen von Videokursen sollte in Ordnung sein.

Die nächsten drei sind Associate-Level-Zertifizierungen: Solutions Architect, SysOps Administrator und Developer. Die Prüfungen für diese Bereiche können schwierig sein, und praktische Erfahrung mit gängigen AWS-Diensten wie VPCs, EC2, S3 ist unerlässlich. Die Kenntnis von Büchern und das Ansehen von Videokursen für die exotischeren AWS-Dienste sollte eine ausreichende Vorbereitung sein. Es gibt einige Überschneidungen bei den Themen, die in diesen drei Prüfungen behandelt werden, und wenn Sie für eine dieser Prüfungen lernen, dann haben Sie etwa 30% des Wissens, das für die beiden anderen erforderlich ist. Mit einem engagierten Studium ist man oft in der Lage, alle drei Prüfungen in wenigen Monaten zu bestehen.

Bei den Fragen zu den Prüfungen auf Associate-Ebene wird nach den Merkmalen bestimmter Dienstleistungen gefragt. Sie werden auf die Anwendung Ihres technischen Wissens geprüft, nicht auf Ihre Fähigkeit, sich jedes Detail jeder Dienstleistung einzuprägen. Vielmehr müssen Sie wissen, wann ein bestimmter Dienst am besten geeignet ist, die Anforderungen bestimmter Szenarien zu lösen. Diese Prüfungen konzentrieren sich auf die Standard-AWS-Dienste, die die meisten Kunden nutzen. Sie testen nicht das Wissen über Dienste, die erst kürzlich eingeführt wurden.

AWS Profi-Zertifikate

AWS bietet auch Berufs- und Technologie-Spezialzertifikate an, aber es wird oft empfohlen, zunächst alle drei Associate-Zertifikate zu erwerben und Ihr Wissen zu festigen, bevor Sie zum Profi-Level übergehen. Die Prüfungen auf Profi-Niveau gehören zu den schwierigsten IT-Prüfungen, die Sie jemals ablegen werden. Es ist unerlässlich, dass Sie über umfangreiche praktische Erfahrung mit AWS verfügen und dass Sie Erfahrung und fundierte Kenntnisse in einer Vielzahl von AWS-Dienstleistungen haben, um diese zu bestehen.

Die Fragen zu den Prüfungen auf dieser Stufe sind, wie die zu den Associate-Prüfungen, szenariobasiert und erfordern die Anwendung der AWS-Dienstleistungen zur Lösung von Geschäftsproblemen. Die Fragen haben oft viel Text zu lesen und auch die Antworten können langatmig sein, so dass sich Ihre Fähigkeit, schnell zu lesen und schnell die beste Lösung zu wählen, auszahlt. Die Berufs- und Fachprüfungen sind extrem schwierig. Wenn Sie diese Prüfungen bestehen, können Sie stolz sein und werden sich den Respekt Ihrer Kollegen und Arbeitgeber verdienen.

Wie man sich vorbereitet

AWS hat eigene Kurse zur Vorbereitung auf die Zertifizierung, aber es gibt auch Kurse, die Sie bei Lernpartnern wie Global Knowledge belegen können. Diese virtuellen, mehrtägigen Kurse werden von Ausbildern geleitet und können praktische Übungen enthalten, aber sie können zwischen mehreren hundert Dollar und 3000 Dollar oder mehr kosten.

Es gibt kostengünstigere Optionen, was wichtig werden kann, wenn Ihr Arbeitgeber nicht zahlt. A Cloud Guru ist seit vielen Jahren eine beliebte Online-Vorbereitungsseite für virtuelle AWS-Zertifizierungen, die erst kürzlich mit der Linux Academy fusioniert ist.

*Scott Hogg ist Mitbegründer von HexaBuild.io, einem IPv6-Beratungs- und Schulungsunternehmen, und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Cloud, Netzwerke und Sicherheit.