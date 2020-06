Die versteckten Kosten der Cloud

Mit einem Preis von ein paar Cents oder sogar noch weniger pro Stunde scheint die Cloud das beste Schnäppchen seit den Pfennigbonbons zu sein. Wie kann man da schon etwas falsch machen? [...]

Gibt es etwas Verführerischeres als die Preislisten für Cloud-Maschinen? Es gibt nicht viele von uns, die alt genug sind, um sich daran zu erinnern, dass man für ein Bonbon früher einen Cent bezahlt hat, aber Cloud-Benutzer erfreuen sich an Preisen, die sogar noch kleiner sind.

Googles N1-Standardmaschine kostet 0,0475 Dollar pro Stunde, aber Sie können sie für nur 0,0100 Dollar pro Stunde für Ihre Batch-Verarbeitung erhalten – wenn Sie bereit sind, sich von wichtigeren Aufgaben abhalten zu lassen. Verrückte Käufer können sogar für nur 0,015 Dollar pro Stunde auf die Hoch-CPU-Version aufsteigen – immer noch weniger als zwei Cent. Juhuu!

Azure verlangt winzige 0,00099 Dollar pro Gigabyte, um Daten einen Monat lang in seiner Archivierungsschicht zu speichern. Amazon bietet jedoch wahrscheinlich die beeindruckendsten Niedrigpreise an – für 128 Megabyte Speicher zur Unterstützung einer Lambda-Funktion verlangt Amazon winzige 0,000000002083 Dollar. (Vier Ziffern für Präzision?)

Diese winzigen Zahlen werfen uns aus der Bahn. Die Krankenversicherungs- und Immobilienrechnungen mögen das Budget belasten, aber wenn es um die Cloud geht, können wir es durchaus genießen, Geld wie Konfetti durch die Gegend zu werfen. Das liegt daran, dass die Preise für viele Cloud-Dienste buchstäblich niedriger sind als die Kosten für ein Stück Konfetti.

Dann kommt das Ende des Monats, und die Cloud-Rechnung ist viel größer als alle erwartet haben. Wie summieren sich diese Bruchteile von Pennys so schnell?

Hier sind sieben dunkle Geheimnisse, wie die Cloud-Konzerne Bruchteile von Cents in echtes Geld verwandeln.

Versteckte „Extras“

Manchmal werden die auffälligsten Zahlen von den Statisten dominiert, die man nicht bemerkt. Amazons S3 Glacier verfügt über eine „Deep Archive“-Ebene, die für Langzeit-Backups konzipiert ist und verführerische Preise von 0,00099 Dollar pro Gigabyte bietet, was sich auf 1 Dollar pro Terabyte pro Monat beläuft. Da kann man sich schnell mal überlegen, die Backups und den Ärger für die Benutzerfreundlichkeit von Amazons Service beiseite zu legen.

Aber nehmen wir an, Sie möchten sich diese Daten tatsächlich ansehen. Wenn Sie sich zu einem zweiten Reiter auf dem Preisblatt durchklicken, können Sie sehen, dass die Kosten für den Abruf 0,02 Dollar pro Gigabyte betragen. Es ist also 20 Mal teurer, sich die Daten anzusehen, als sie einen Monat lang zu speichern. Wenn ein Restaurant dieses Preismodell verwenden würde, würde man Ihnen zwei Dollar für das Steak, aber 40 Dollar für das Tafelsilber berechnen.

Ich nehme an, dass das Preismodell von Amazon durchaus sinnvoll ist, weil sie das Produkt so konzipiert haben, dass es eine langfristige Speicherung unterstützt und nicht nur gelegentliches Browsen und endlose Berichterstellung. Wenn wir regelmäßigen Zugriff wünschen, können wir für die reguläre S3-Stufe bezahlen. Wenn das Ziel jedoch darin besteht, bei der Archivspeicherung zu sparen, müssen wir die sekundären Kosten verstehen und im Voraus planen.

Standortfragen

Die Cloud-Unternehmen blenden uns oft mit Karten, die Rechenzentren rund um den Globus zeigen, und laden uns ein, unser Arbeitspensum dort zu parken, wo wir uns am wohlsten fühlen. Die Preise sind jedoch nicht immer die gleichen. Amazon verlangt in Ohio vielleicht 0,00099 Dollar pro Gigabyte, aber in Nordkalifornien sind es 0,002 Dollar pro Gigabyte. Ist es das warme Wetter? Die Nähe zum Strand? Oder sind es einfach die Kosten für Immobilien?

Alibaba, die chinesische Cloud-Firma, will Entwickler eindeutig dazu ermutigen, ihre Rechenzentren rund um den Globus zu nutzen. Low-End-Instanzen beginnen außerhalb Chinas bei nur 2,50 Dollar pro Monat, springen aber auf 7 Dollar pro Monat in Hongkong und 15 Dollar pro Monat auf dem chinesischen Festland.

Es liegt an uns, diese Preise zu beobachten und entsprechend zu wählen. Wir können keine Rechenzentren auswählen, nur weil sie uns bequemer erscheinen oder ideale Kandidaten für eine Inspektionsreise sind.

Kosten der Datenübertragung

Das einzige Problem bei der Prüfung der Preislisten und der Verlagerung unserer Arbeitslast in die billigsten Rechenzentren besteht darin, dass die Cloud-Unternehmen auch für die Datenbewegung Gebühren erheben. Wenn wir versuchen, clever zu sein und die Kosten zu arbitrieren, indem wir die Bits auf der Suche nach der billigsten Berechnung und Speicherung rund um den Globus verschieben, können wir am Ende mit größeren Rechnungen für die Verschiebung der Daten rechnen.

Die Kosten für den Datenfluss über das Netzwerk sind überraschend hoch. Oh, ein gelegentliches Gigabyte wird keinen Unterschied machen, aber es kann ein großer Fehler sein, eine häufig aktualisierte Datenbank jede Millisekunde im ganzen Land zu replizieren, nur weil ein Erdbeben oder Hurrikan kommen könnte.

Kakerlaken-Motels

In den berühmten Anzeigen für eine Kakerlakenfalle hieß es: „Kakerlaken checken ein, aber sie checken nicht aus“. Vielleicht geht es Ihnen genauso, wenn Sie sich die Kosten für den Datenausgang ansehen. Cloud-Unternehmen berechnen Ihnen oft keine Kosten für die Übertragung von Daten in die Cloud. Würde ein Geschäft einem Kunden das Betreten des Geschäfts in Rechnung stellen? Aber wenn Sie versuchen, die Daten nach draußen zu befördern, ist die Rechnung für den Datenausgang unendlich höher.

Das kann jeden, ob klein oder groß, treffen, der zusieht, wie einige Inhalte viral verbreitet werden. Plötzlich möchte jeder ein Meme oder Video auf Ihrem Server sehen, und da Ihr Webserver alle Anfragen tapfer erfüllt, dreht sich die Anzeige für die Ausgangsgebühren immer schneller.

Ein Trugschluss über verlorene Kosten

Es gibt immer Momente, in denen die aktuelle Maschine oder Konfiguration Schwierigkeiten haben wird, die Aufgabe zu erfüllen, aber wenn Sie einfach die Kapazität erhöhen, ist das in Ordnung. Und es sind nur ein paar Cent mehr pro Stunde. Wenn wir schon mehrere Dollar pro Stunde bezahlen, dann werden uns ein paar Pfennige mehr nicht in den Ruin treiben. Und die Cloud-Unternehmen sind da, um mit einem Klick zu helfen.

Kasinos kennen den gleichen Weg in unsere Brieftaschen. Wir sind schon so weit gekommen – eine weitere kleine Zahlung ist nichts. Aber Buchhalter mit spitzem Bleistift wissen, dass der Trugschluss der verlorenen Kosten – auch bekannt als das Werfen von gutem Geld nach schlechtem – ein großes Problem für Spieler, Manager und so ziemlich jeden außer kleinen Kindern ist. Das Geld, das wir ausgegeben haben, ist weg. Es wird nie mehr zurückkommen. Neue Ausgaben sind jedoch etwas, das wir kontrollieren können.

Es ist etwas anders, wenn man Software entwickelt. Wir können oft nicht sicher sein, wie viel Speicher oder CPU eine Funktion benötigt. Irgendwann werden wir die Leistung der Maschinen erhöhen müssen. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, das Budget im Auge zu behalten und dabei die Kosten im Griff zu behalten. Wenn wir einfach nur fröhlich ein bisschen mehr CPU hier oder Speicher dort hinzufügen, ist der Weg zu einer großen Rechnung am Ende des Monats frei.

Allgemeine Kosten

Eine Cloud-Maschine ist keine Maschine an sich, sondern eine Scheibe einer größeren physischen Maschine, die in N Teile geteilt wurde. Die Slices sind jedoch nicht leistungsstark genug, um die Last allein zu bewältigen, daher setzen wir Tools wie Kubernetes ein, um N Teile zusammenzuhalten. Warum schneiden wir eine dicke Schachtel in N Stücke, nur um sie wieder zusammenzunähen? Warum lassen wir nicht einfach die eine fette Maschine eine fette Ladung handhaben?

Cloud-Evangelisten könnten sagen, dass Leute, die solche unverschämten Fragen stellen, die Vorteile der Cloud nicht nutzen können. All die zusätzlichen Schichten und zusätzlichen Kopien des Betriebssystems bringen eine Menge Redundanz und Flexibilität. Wir sollten dankbar dafür sein, dass all diese Instanzen in einem aufwendigen, orchestrierten Tanz hoch- und heruntergefahren werden können.

Aber die Leichtigkeit der Wiederherstellung mit Kubernetes ermutigt zu schlampiger Programmierung. Ein Knotenausfall ist kein Problem, da der Pod weiterfährt, wenn Kubernetes die Instanz ersetzt. Wir zahlen also etwas mehr für den gesamten Overhead, um die zusätzlichen Schichten aufrechtzuerhalten, und sind dankbar dafür, dass wir einfach eine saubere, neue Maschine starten können, ohne dass uns etwas in die Quere kommt.

Die Unendlichkeit der Cloud

Letztlich besteht das knifflige Problem beim Cloud Computing darin, dass die beste Eigenschaft, die scheinbar unendliche Skalierbarkeit für jede beliebige Anforderung, auch ein finanzielles Minenfeld ist. Wird jeder Benutzer durchschnittlich 10 Gigabyte an Ausgängen oder 20 Gigabyte benötigen? Wird jeder Server zwei Gigabyte RAM oder vier Gigabyte benötigen? Wenn wir mit den Projekten beginnen, ist es unmöglich, das zu wissen.

Die alte Lösung, eine feste Anzahl von Servern für ein Projekt zu kaufen, mag bei Bedarfsspitzen zu kneifen beginnen, aber zumindest steigen die Budgetkosten nicht in die Höhe. Die Ventilatoren der Server weinen vielleicht vor lauter Last und die Benutzer beschweren sich vielleicht über die langsame Reaktion, aber Sie werden keinen panischen Anruf vom Buchhaltungsteam erhalten.

Wir können Kostenvoranschläge zusammenschreiben, aber niemand weiß es am Ende wirklich. Dann kommen die Benutzer und alles kann passieren. Niemand merkt, wenn die Kosten niedriger ausfallen, aber wenn das Messgerät sich immer schneller dreht, fängt der Chef an, aufzupassen. Das größte Problem ist eigentlich, dass unsere Bankkonten nicht wie die Cloud skalieren.

*Peter Wayner ist mitwirkender Redakteur bei InfoWorld und Autor von mehr als 16 Büchern zu verschiedenen Themen, darunter Open-Source-Software, autonome Autos, datenschutzfreundliches Computing, digitale Transaktionen und Steganografie.