Die wertvollsten Fähigkeiten für Softwareentwickler 2021

Wir haben einige der wichtigsten Bereiche identifiziert, auf die sich Softwareentwickler konzentrieren können, um sich auf dem herausfordernden Arbeitsmarkt besser von der Masse abzuheben. [...]

Als einer der wenigen echten Wachstumsbereiche des letzten Jahrzehnts ist die Softwareentwicklung eine konstant gefragte Fähigkeit, die eine ganze Reihe von Rollen, Disziplinen und Frameworks umfasst. Die Entscheidung, welche davon Sie in die bestmögliche Position bringen, um davon zu profitieren, kann sich ein bisschen wie das Schütteln eines Magic 8 Balls anfühlen, aber es gibt einige Branchentrends, die Ihnen helfen werden, kluge Investitionen in Ihre Fähigkeiten zu tätigen.

Dies ist besonders wichtig, da die COVID-19-Pandemie den globalen Arbeitsmarkt weiterhin stark beeinträchtigt. Allein in Großbritannien ist die Zahl der ausgeschriebenen Stellen für Softwareentwickler und Softwareingenieure im Juli 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 33 % gesunken, berichtet die Jobbörse CV-Library.

Über die Pandemie hinaus sollte sich die Zahl der Softwareentwickler weltweit erholen, was bedeutet, dass der Wettbewerb um neue Talente nur noch härter werden wird. Laut einer Analyse der Evans Data Corporation gab es im Jahr 2018 23 Millionen Softwareentwickler, und es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2023 auf 27,7 Millionen ansteigt, bevor sie durch die Pandemie beeinträchtigt wird.

Welche Entwicklerfähigkeiten sind also auf dem heutigen Markt am wertvollsten? Wir haben die Daten analysiert, um die wertvollsten Entwicklerfähigkeiten für die kommenden Jahre zu finden und um herauszufinden, wie Sie sich am besten für den Erfolg auf dem angespannten Arbeitsmarkt rüsten.

Setzen Sie nicht alles auf eine Karte

Entwickler werden oft nach ihrer Beherrschung bestimmter Programmiersprachen und Frameworks beurteilt und bewertet, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es sich dabei um übertragbare Fähigkeiten handelt.

Stack Overflow hat für seine 2020 Developer Survey Tausende von Entwicklern dazu befragt, wie häufig sie eine neue Sprache oder ein neues Framework lernen. Rund 75 % der Befragten gaben an, dass sie mindestens einmal im Jahr den Umgang mit einer neuen Technologie lernen.

„Sprachen und Frameworks sind sich sehr ähnlich, daher sind die Unterschiede zwischen den Programmiersprachen viel kleiner als das gesprochene Wort. Der Wechsel von PHP zu Python ist nicht wie das Erlernen der französischen Sprache“, so Hew Ingram, Engineering Lead beim Rekrutierungstechnologie-Spezialisten Applied.

Ingram erklärt, wenn er zum Beispiel einen React-Entwickler einstellen würde, „würde es ihn nicht wirklich stören, wenn er vorher React gemacht hat, denn wenn er Angular, J Query oder sogar Vanilla Javascript gemacht hat, wird er React sehr schnell lernen können.“

In der Softwareentwicklung sind, wie in vielen anderen Berufsfeldern auch, nachweisbare, übertragbare Fähigkeiten wertvoller als eine umfangreiche Liste von Kenntnissen, und viele Personalverantwortliche zeigen sich laut HackerRank zunehmend sprachunabhängig.

Einige Fähigkeiten sind gefragter als andere

Abgesehen davon gibt es Fähigkeiten und Frameworks, die im Moment sehr gefragt sind und die sich in Ihrem Lebenslauf als wertvoller erweisen werden als etwas Allgegenwärtiges wie Javascript oder C++.

Rust und Dart sind beides leichtgewichtige Programmiersprachen, die unter Entwicklern schnell an Popularität gewonnen haben und die Liste der am schnellsten wachsenden Programmiersprachen auf GitHub zwischen 2018-2019 anführen.

Auch die Google-eigene Programmiersprache Go erfreut sich laut dem Tech-Hiring-Marktplatz Hired großer Beliebtheit: Go-erfahrene Ingenieure erhielten im Jahr 2019 durchschnittlich mehr als 9 Interviewanfragen pro Kandidat, dicht gefolgt von Scala und Ruby mit mehr als acht Interviewanfragen pro Kandidat.

Dennoch sind Java und Javascript vielleicht die am besten zu erlernenden Programmiersprachen, wenn Sie gerade erst anfangen. Tatsächlich bleibt Java die am zweithäufigsten gefragte Fähigkeit für Arbeitgeber, hinter SQL, wie eine Untersuchung der beliebten Jobseite Indeed zeigt.

Und dann ist da noch Python, das in den letzten zehn Jahren in der Rangliste der Qualifikationen schnell nach oben geklettert ist. Die Programmiersprache, die bei Datenwissenschaftlern beliebt ist, ist jetzt die am drittstärksten gefragte Qualifikation laut Millionen von Stellenausschreibungen auf Indeed.com zwischen 2014 und 2019.

Sie wurde auch zur Tiobe-Programmiersprache des Jahres 2020 ernannt, nachdem sie im letzten Jahr im Tiobe-Index der Sprachenpopularität um 2,01 Prozentpunkte gestiegen ist und damit C++ überholt hat, das um 1,99 Prozentpunkte gestiegen ist.

Auch das Geld kann stimmen: Laut PayScale liegt das Durchschnittsgehalt für einen Python-Entwickler bei 91.000 Dollar im Jahr. Im Vergleich dazu liegt das Durchschnittsgehalt eines Java-Entwicklers bei 74.000 Dollar, was zeigt, dass es ein größeres Angebot für dieses Skill-Set gibt.

Der GitHub-Bericht „2019 State of the Octoverse“ bietet einen gewissen Kontext:

Hinter dem Wachstum von Python steht eine schnell wachsende Community von Data-Science-Profis und -Hobbyisten – und die Tools und Frameworks, die sie jeden Tag nutzen. Dazu gehören die vielen Data-Science-Kernpakete auf Basis von Python, die sowohl die Hürden für Data-Science-Arbeiten senken als auch sich als grundlegend für Projekte im akademischen Bereich und in Unternehmen erweisen.

Im Jahr 2019 hat Python außerdem zum ersten Mal Java als zweitbeliebteste Sprache auf GitHub nach Repository-Beitragenden überholt. Der König ist tot, lang lebe der König.

Die sich verändernde Natur von Backend-Fähigkeiten

Wenn man sich auf das Backend konzentriert, gibt es aus Sicht der Fähigkeiten eine klare Richtung: Container und Cloud Native.

Allgemeine Cloud-Computing-Fähigkeiten orientieren sich an den wichtigsten Anbietern: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform. Personalverantwortliche neigen dazu, Mitarbeiter mit diesen spezifischen Fähigkeiten einzustellen, damit die Entwickler schnell in das Team integriert werden können.

Wenn Sie sich mit einem dieser Anbieter zusammenschließen möchten, ist AWS weiterhin am beliebtesten, da viele Unternehmen ihre Dienste auf dem AWS-Stack aufgebaut haben. Eine Analyse von Indeed ergab, dass sich die Stellenausschreibungen für AWS-fähige Entwickler von 2014 bis 2019 verfünffacht haben und damit die Nachfrage nach Azure und GCP weit übertreffen.

Auf der Containerseite zeigt eine Untersuchung von Indeed, dass die Nachfrage nach Docker-Kenntnissen weiterhin stark ansteigt, und zwar um 4.162 % seit 2014, und es wurde in mehr als 5 % aller US-Tech-Jobs im Jahr 2019 aufgeführt.

Die Nachfrage nach Kenntnissen im Umgang mit dem Container-Orchestrierungstool Kubernetes und dem Service Mesh Istio ist natürlich gefolgt, da beide so etwas wie ein Industriestandard für die Verwaltung von containerisierten Umgebungen geworden sind.

Laut dem GitHub-Bericht „2019 State of the Octoverse“ gehört Kubernetes nach wie vor zu den zehn beliebtesten Open-Source-Projekten nach Mitwirkenden. In ähnlicher Weise gehörte Istio zu den am schnellsten wachsenden Projekten nach Mitwirkenden, mit einem Anstieg der Beiträge um 194 % im Jahr 2019.

Den Full-Stack ordern

Eine wichtige Entwicklung für Softwareentwickler in den letzten Jahren war der Aufstieg des sogenannten „Full-Stack“-Entwicklers, eines Tausendsassas, der sowohl die Front- als auch die Backend-Codierung beherrscht, die für die Erstellung und den Betrieb von Anwendungen von Anfang bis Ende erforderlich ist.

Laut dem 2020 Developer Skills Report von HackerRank sind sich Personalverantwortliche in Unternehmen jeder Größe einig, dass „Full-Stack-Entwickler oberste Priorität haben“. 38 % von ihnen gaben an, dass dies die wichtigste Rolle ist, die sie im Jahr 2020 besetzen müssen.

Es ist umstritten, ob ein Full-Stack-Entwickler tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal ist, aber wenn Sie die Kriterien der Personalverantwortlichen erfüllen wollen, müssen Sie sowohl Frontend-Sprachen wie HTML/CSS und JavaScript als auch Backend-Sprachen und -Frameworks wie Node.js, Python, Ruby und Java beherrschen, dazu kommen noch ein paar Kenntnisse in Git, Datenbanken und Web- oder mobilen Anwendungen. Viel Glück!

Daten sind immer noch das neue Öl

Mit dem Aufstieg der Datenwissenschaft und ihres Partners, des Data Engineers, sind auch einige Sprachen und Fähigkeiten in der Beliebtheitsskala stetig gestiegen.

Streaming-Data-Tools wie Kafka, moderne Data-Warehouses wie Redshift und Snowflake und die beliebte Machine-Learning-Bibliothek Tensorflow haben in den letzten Jahren einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage erlebt.

Python, R und Spark sind allesamt schnell wachsende Fertigkeiten, die darauf hindeuten, dass auch Unternehmen heute einen großen Bedarf an Data-Science-Fertigkeiten haben.

Und das, bevor wir überhaupt in die komplizierten Gewässer des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz vordringen. Dies hat den Aufstieg von wirklich gezielten ML-Tools wie Pytorch gesehen.

Natürlich kann nicht jeder ein Datenwissenschaftler sein, und viele Entwickler werden nicht über diese Fähigkeiten verfügen, aber ergänzende Fähigkeiten zu haben, wird Ihrer Beschäftigungsfähigkeit sicherlich nicht schaden.

Formale Ausbildung ist nicht alles

Schließlich ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein formaler Abschluss in Informatik keine Notwendigkeit ist, um im Jahr 2021 einen Job als Softwareentwickler zu bekommen.

„Für Personalverantwortliche ist es wichtig, sich auf die Bewertung der Fähigkeiten eines Kandidaten zu konzentrieren, anstatt sich zu sehr auf die Bildung zu versteifen. Während 50 % der Software-Ingenieure einen Abschluss in Informatik haben, haben sich weitere 32 % das Programmieren entweder selbst beigebracht oder es in einem Coding-Bootcamp erlernt – und sie können sehr wohl die gleichen Programmierfähigkeiten haben“, schreibt Mehul Patel, CEO von Hired, im Bericht „2020 State of Software Engineers“ des Tech-Recruiters.

In der Tat haben sowohl Google als auch Microsoft mit Googles „Career Certificates“-Programm und Microsofts globaler „Skilling“-Initiative Alternativen zu herkömmlichen Universitätsabschlüssen eingeführt.

„Die Generation Z nutzt Bootcamps häufiger als jede andere Generation zuvor. Fast jeder Sechste gibt an, Bootcamps genutzt zu haben, um neue Fähigkeiten zu erlernen“, so der 2020 Developer Skills Report von HackerRank. Darüber hinaus stellen 32 % der Personalverantwortlichen Bootcamp-Absolventen ein und 72 % von ihnen sagen, dass diese Mitarbeiter „genauso gut oder sogar besser für den Job gerüstet waren als andere.“

Die Debatte über den wahren Wert eines traditionellen Informatikstudiums wird weitergehen, um ein erfolgreicher Ingenieur zu sein, aber was sicher ist, ist, dass dieser Weg nicht für jeden zugänglich ist, und das sollte diese Menschen nicht vom Arbeitsmarkt ausschließen.

*Scott Carey ist Gruppenredakteur für die Unternehmenstitel von IDG UK und schreibt hauptsächlich für InfoWorld.