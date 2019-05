Die wichtigsten Fähigkeiten eines erfolgreichen Blockchain-Teams

KPMG hat die aus ihrer Sicht wichtigsten Fähigkeiten definiert, die für ein erstklassiges Blockchain-Team erforderlich sind – und das Wissen über Blockchain ist dabei nicht einmal das wichtigste. [...]

Während immer mehr Schüler ihren Abschluss mit Softwareentwicklungs- oder Geschäftskenntnissen machen, suchen Unternehmen, die sich mit der Nutzung von Blockchain beschäftigen, zunehmend nach Kandidaten mit vier spezifischen Fähigkeiten. Das ergab jetzt ein neuer Bericht der Unternehmensberatung KPMG.

KPMG erwartet in diesem Jahr eine deutliche Zunahme bei der Anzahl an Unternehmen, die sich aktiv mit Blockchain beschäftigen, von der Identifizierung neuer Geschäftsmodelle über Pilotprojekte bis hin zu skalierbaren Lösungen.

KPMG gab nicht überraschend an, dass es Absolventen mit einem soliden Verständnis von Blockchain auf hohem Niveau suche – also diejenigen, die etwas von verteilten Ledgern, Peer-to-Peer-Topologien und Konsensmechanismen verstehen; sie alle sind der Schlüssel für jeden Technologen, der hofft, in naher Zukunft einen hochbezahlten Blockchain-Entwicklerjob zu bekommen.

Noch kritischer ist jedoch das Verständnis der Unternehmenslandschaft und die Anwendung der zugegebenermaßen noch jungen Technologie auf ein bestimmtes Problem.

Die Verbindung von Technik und Geschäftssinn

„Das Schlüsselelement, auf das wir bei KPMG setzen, ist ein ausgewogenes Verständnis dafür, wie diese Technologie funktioniert, ohne dabei gleich ein Blockchain-Hammer zu sein, der nach einem Nagel sucht“, erklärte Tegan Keele, Leiter des Blockchain-Programms von KPMG in den USA. „Man muss wissen, wie man sie anwendet, und das kommt wirklich nur, wenn man die Geschäftsprozesse versteht.“

Zweitens sollten die Mitglieder eines Blockchain-Teams den Unterschied zwischen einer Vielzahl von Technologien, einschließlich der Cloud, Protokollen, ERPs und Netzwerken, verstehen und wissen, wann sie unterschiedliche Mechanismen und Plattformen zu verwenden haben.

„Dies wird dazu beitragen, dass sie verstehen können, wie Blockchain innerhalb eines bestehenden Technologie-Ökosystems interagiert und wie sich dieses Ökosystem auf das Design der Blockchain-Lösung auswirkt“, so KPMG. „Und für diejenigen, die planen, auf der Entwicklerseite der Blockchain zu wirken, sind einige Kenntnisse in der Programmierung (JavaScript, HTML, Solidität, etc.) ebenfalls hilfreich…“

Das heißt, das Unternehmen sucht Blockchain-Entwickler mit betriebswirtschaftlichem Verständnis, wie z.B. Kenntnisse in der Supply Chain, der Beschaffungssysteme oder der Finanzprozesse – Fähigkeiten, die heutzutage bereits in Bachelor-Studiengängen vermittelt werden.

KPMG achtet auch auf die technische Kompetenz ihrer Bewerber, die Fähigkeit, die auf einer Blockchain-Plattform generierten Daten zu verstehen, und das Wissen, wie man diese im geschäftlichen Kontext nutzen kann.

Eines der wichtigsten Merkmale der Blockchain ist die Fähigkeit, ein Unternehmen und seine Geschäftspartner miteinander zu verbinden, indem sie im Wesentlichen mehrere, unterschiedliche Einheiten über ein einziges, transparentes elektronisches Ledger verknüpft.

„Aber dann haben Sie mehrere Personen innerhalb jeder teilnehmenden Einheit, die sich die Blockchain ansehen, und sie alle werden etwas anderes darin sehen wollen“, sagte Keele. „Also ist es wichtig zu wissen, wie man diese Erkenntnisse aus den Daten einer Blockkette ableiten kann.“

Die Fähigkeit, Probleme zu lösen wie ein Hacker

Diejenigen, die in den Bereich der Blockchain-Entwicklung/Ingenieurwesen einsteigen, sollten die Mentalität eines Hackers haben – oder zumindest die Fähigkeit, Probleme in einem Workshopumfeld gemeinsam lösen zu können, wenn ein Kunde ein Geschäftsproblem vorstellt.

Sie müssen in der Lage sein, die Geschäftsziele, Implikationen und den Wert „für jeden der Teilnehmer zu durchdenken und dann die Architektur und den gesamten Lösungsprozess dementsprechend zu [definieren]“, erklärte KPMG. „Es ist dieser kollaborative Ansatz, der überhaupt erst zu einer erfolgreichen Anwendung von Blockchain führt.“

Angesichts des Mangels an Kursangeboten rund um die Blockchain und ihrer relativ jungen Existenz im Unternehmen muss ein Team offen für Erkundungen und Experimente sein, indem es das Problem aus Geschäfts- und IT-Perspektive „hackt“, so KPMG weiterhin.

„Ich würde sagen, bei KPMG waren wir sehr erfolgreich darin, die Fähigkeiten der [Mitarbeiter] intern zu vertiefen und zu erweitern, um auch in Zukunft Blockchain-Fähigkeiten zu gewährleisten“, sagte Keele. „Bis die Universitäten anfangen, Blockchain-Abschlüsse zu vergeben, wird das das Schema sein, nach dem es weitergehen wird.“

Die Top-Jobs der Blockchain umfassen laut einem Bericht von BusinessStudent.com im vergangenen Jahr Praktikanten, Projektmanager, Entwickler, Ingenieure, Qualitätsingenieure, Rechtsberater oder Anwälte und Webdesigner.

Während die meisten Techs, die Blockchain zu ihren Fähigkeiten zählen, mit Programmiersprachen wie Java oder Python vertraut sind, ist dies keineswegs Voraussetzung für das Erlernen der Technologie.

Wie bei jeder aufkommenden Technologie ist es von größter Bedeutung, die richtigen Talente zu fördern, um seine Ergebnisse zu steigern, so der Bericht von KPMG.

„Blockchain-Projekte werden ohne ein facettenreiches Team, das über Technologen hinausgeht, nicht erfolgreich sein oder sich maßstäblich vergrößern“, schrieb KPMG. „Wir erwarten, dass noch mehr Universitäten Blockchain in zukünftige Lehrveranstaltungen integrieren, was dazu beitragen kann, sowohl Endanwender als auch diejenigen, die für den Aufbau, die Bereitstellung und die Verwaltung von Blockchain verantwortlich sind, bestmöglich vorzubereiten.“

Der Mangel an Arbeitskräften in einem heißbegehrten Feld

Derzeit besteht ein erheblicher Mangel an qualifizierten Blockchain-Entwicklern, so die Einschätzung von Jobsuchmaschinen und Forschungseinrichtungen. Dieser Mangel an Talenten ist eines der größten Hindernisse für Unternehmen, die einen zunehmenden Einsatz von Blockchain anstreben. Für diejenigen mit Blockchain-Fähigkeiten ist der Stellenmarkt aktuell einfach sehr gefragt.

Im Februar verzeichnete die Online-Jobbörse Hired eine „überwältigende“ Anzahl an Suchanfragen nach Blockchain-Ingenieuren, was ein Wachstum von mehr als 200 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Der Stellenmarktbericht von Hired, der mit früheren Berichten von LinkedIn und den Stellenmarktforschungsunternehmen Burning Glass Technologies und Janco Associates übereinstimmt, zeigt, dass Software-Ingenieure mit Blockchain-Kenntnissen gefragter sind als je zuvor, wobei sich die Zahl der Stellen im vergangenen Jahr mehr als verfünffacht hat.

Während das Blockchain-Engineering die gefragteste Fähigkeit auf dem Hired-Markt ist, identifizierten nur etwa 12 Prozent der von der Firma Anfang des Jahres befragten Personen Blockchain als die Top-Technologie, die sie erlernen wollen. Einundfünfzig Prozent der Befragten nannten Python als eine ihrer beliebtesten Sprachen, 49 Prozent nannten Javascript und 19 Prozent PHP.

Ein weiteres Problem, das das Missverhältnis zwischen dem Bedarf an Blockchain-Entwicklern und dem Mangel an verfügbaren Arbeitskräften betrifft, ist die Schwierigkeit, Ausbildungsplätze zu finden, so Mehul Patel, CEO von Hired. Im Allgemeinen ist jeder fünfte Softwareentwickler nach den Daten von Hired autodidaktisch.

„Ich denke, im Allgemeinen hatten weniger als die Hälfte der befragten Ingenieure mit einem Bachelor-Abschluss und ein Fünftel von ihnen hatte bloß eine anderthalbjährige Ausbildung absolviert. Ein Drittel unserer Ingenieursbasis ist damit also autodidaktisch oder wird mit nicht traditionellen Mitteln unterrichtet“, sagte Patel.

*Lucas Mearian ist Senior Reporter Computerworld.com und deckt die Bereiche Finanzdienstleistungs-Informatik (einschließlich Blockchain), Gesundheits-IT und Enterprise Mobile ab (einschließlich Mobilitätsmanagement, Sicherheit, Hardware und Anwendungen).