Enterprise Cloud im Jahr 2020: 5 Trend-Strategien

Die Architektur hybrider Cloud-Umgebungen und die Schulung von IT-Mitarbeitern in Zusammenarbeit und Management sind für CIOs, die im Jahr 2020 Innovationen im Bereich der Cloud Computing-Services anstreben, von größter Bedeutung. [...]

Cloud Computing ist zum bevorzugten Modell für die Modernisierung von IT-Portfolios geworden, wobei Unternehmen durch die Anmietung von Public Cloud-Software an Agilität und Geschwindigkeit gewonnen haben.

Aber immer mehr CIOs stehen so genannten hybriden Cloud-Systemen gegenüber, in denen sie Geschäftsanwendungen zwischen Public Clouds von Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) und privaten Clouds, die intern laufen oder sogar extern von einem Provider gehostet werden, austauschen.

„In den Anfängen der Cloud haben sich viele Unternehmen für einen einzigen Cloud Service Provider entschieden, mit dem sie ausschließlich zusammenarbeiten“, so Charlie Li, Chief Cloud Officer von Capgemini. „Heute geht dieser Ansatz nicht weit genug, und Unternehmen haben die Vorteile der Multi-Cloud erkannt, wie verbesserte organisatorische Flexibilität, Effizienz und Leistung sowie die Vermeidung von Vendor Lock-in.“

Wir untersuchen daher die wichtigsten Trends, die die Einführung der Cloud im Jahr 2020 bestimmen werden.

1. Die Welt der Hybrid-Cloud

Die meisten Unternehmen beziehen Cloud-Services von zwei oder mehr Anbietern, ein Trend, der auch 2020 weiter an Bedeutung gewinnen wird, da sich die globalen Ausgaben für Public Clouds laut Forrester Research auf 300 Milliarden US-Dollar zubewegen werden. Unternehmen entscheiden sich oft für AWS für kundenorientierte Apps, Azure für Business Services und GCP für Analytics – welcher Anbieter für ein bestimmtes Geschäftsszenario am sinnvollsten ist.

Aber Unternehmen halten auch einige Apps in privaten Clouds dicht an sich, oder Shuttle-Apps werden dynamisch zwischen öffentlichen und privaten Systemen hin und her bewegt. Aus Sicherheits- oder Kostengründen führen einige Unternehmen Apps aus Public Clouds in interne Systeme zurück, ein Prozess, der auch als Repatriation bezeichnet wird. Dies war bei 73 Prozent von 2.650 IT-Entscheidern der Fall, die von Vanson Bourne für Nutanix befragt wurden.

„Da die Nutzung mehrerer Clouds und lokaler Cloud-Installationen immer häufiger wird, ist es wichtig, eine Strategie zu haben, die sicherstellt, dass das gesamte Ökosystem zusammenarbeitet“, sagt Li. CIOs brauchen Software-Ingenieure, die sowohl die technologischen als auch die operativen Aspekte hybrider Cloud-Systeme verstehen und entwickeln können.

Nehmen wir Nutanix. Das Unternehmen betreibt ein eigenes Betriebssystem und eine Hypervisor-Software, mit der es Anwendungen zwischen sechs Rechenzentren und GCP und Azure hin- und herbewegt, so CIO Wendy Pfeiffer, die sich selbst als „launischste Kundin“ des Unternehmens bezeichnet, und während sie eine Hybrid-Cloud betreibt, betreibt Nutanix ebenfalls Microsoft-Apps in Azure.

„Die Idee ist, dass wir in der Lage sein wollen, einen Mix aus Modi und Anbietern zu nutzen, der den Geschäftsanforderungen entspricht“, erklärt Pfeiffer im Gespräch mit CIO.com. Sie fügt hinzu, dass hybride Cloud-Modelle für CIOs außerdem eine höhere Ausfallsicherheit bieten, einschließlich mehr als einem Modus für das Failover im Falle eines Service-Ausfalls.

2. Optimieren Sie Ihre Cloud-Umgebung

Unternehmen, die zu stark auf die Public Cloud angewiesen sind, verlieren nach den ersten 12 bis 18 Monaten an Kapital, so Li und fügt hinzu, dass sie für Ressourcen, die sie nicht verbrauchen, zu viel bereitstellen. Beispielsweise lassen einige Anwendungsentwickler versehentlich Cloud-Workloads über das Wochenende laufen, was zu Millionenbeträgen führen kann.

„Governance ist ein großes Thema“, sagt Li. „Sie geben am Ende mehr Geld aus, als sie erwartet haben.“

Pfeiffer stimmt zu und stellt fest, dass Preismodelle drakonisch werden, sobald die Anbieter „unsere Workloads gebunden haben“, wobei die Kunden den Einfluss auf die monatliche Preisgestaltung verlieren.

CIOs müssen eine Strategie entwickeln, die es ihnen ermöglicht, den Betrieb über verschiedene Clouds hinweg zu optimieren, sowohl öffentlich als auch privat, sagt Li. Eine der Lösungen, die CIOs unterstützen, ist FinOps, eine Kombination aus Betriebswirtschaftslehre und Analysesoftware, die den Verbrauch der Cloud berechnet, sobald sie dorthin migrieren.

3. Apps modernisieren und cloud-nativ werden

Viele CIOs haben den Lift-and-Shift-Ansatz für die Migration von Apps in die Cloud befürwortet, aber Li ist der Meinung, dass dies nicht ausreicht, um die Agilität zu steigern. Wenn Sie beispielsweise keine Legacy-Anwendungen aktualisieren, wird die Verlagerung Ihres Rechenzentrums in die Cloud, um Probleme bei der Markteinführung zu lösen, fehlschlagen. „Sie werden mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert sein wie vor Ort und nicht die gewünschten Leistungssteigerungen realisieren“, erklärt Li.

Li betont weiter, dass die Modernisierung von Anwendungen, einschließlich der Migration einiger wie sie sind und der Re-Architektur anderer, der Schlüssel zum Erreichen von Wettbewerbsvorteilen mit Ihrer Software ist. Führungskräfte sollten Container und Mikroservices nutzen, um Apps portabel und zersetzbar zu machen. Cloud-basierte Systeme, einschließlich Kubernetes-aromatischer Orchestrierungsdienste von AWS, Azure und GCP, die die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Containern automatisieren, ermöglichen schnelle Veränderungen und kontinuierliche Innovationen.

Ein Cloud-nativer Ansatz stellt auch mehr Herausforderungen dar, einschließlich der Möglichkeit, Containercluster zu verwalten, die in einer Multi-Cloud-Umgebung laufen. Stattdessen erstellen viele CIOs Notfallmaßnahmen, wie z.B. den Einsatz von VMware-Software zum Betrieb virtueller Server in AWS oder Azure.

Unabhängig davon, für welche Architektur sich CIOs entscheiden, empfiehlt Li, „die Transformation, die sie langfristig benötigen, nicht für kurzfristige Kosteneinsparungen zu opfern“.

4. Neuausrichtung der Cloud

CIOs, die diesen Weg gehen, müssen mehr als nur die Technologie auffrischen: Die Nutzung der Cloud zur Förderung von Innovation und Wertschöpfung erfordert auch eine Veränderung von Menschen, Prozessen und Kulturen, sagt Li. Cloud Computing-Kompetenz erfordert eine Umschulung in den Bereichen Container-Orchestrierung und Mikroservices sowie DevOps. Das neue Modell ist: „Sie besitzen es, Sie bauen es“, so dass einzelne Teams für jede Phase der Entwicklung verantwortlich sind und die IT und das Unternehmen im Gleichschritt miteinander arbeiten müssen“, so Li.

Bei Capgemini stellte Li sicher, dass viele der Mitarbeiter des Unternehmens von Java und .NET Programmiersprachen bis hin zu Java Spring, Python und anderen modernen Sprachen geschult wurden. Aber die Sprachen sind nur ein Aspekt: Um digitale Dienste zeitnah auf den Markt zu bringen, müssen mehr Unternehmen auf produktbasierte Bereitstellungsmodelle umsteigen, bei denen Entwickler, die in Studioteams oder Trupps arbeiten, spezifische Funktionalitäten wie Billing, Mobile Order oder Fulfillment Microservices besitzen, erklärt Li.

Klingt einfach, aber CIOs müssen ihre Führungskräfte und Mitarbeiter nach dem Wert der Cloud ausrichten und den Widerstand unter denen überwinden, die den Sprung von der lokalen Infrastruktur nicht schaffen wollen. Ja – auch im Jahr 2020. Dies wird dazu beitragen, Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen und die nächste Generation von Talenten zu gewinnen. Wenn Sie es nicht tun, werden es Ihre Konkurrenten tun.

5. Aufspannen von Service-Netzen und Serverless

Kubernetes hat den Krieg um die Orchestrierung von Containern überzeugend gewonnen, aber in seinem Gefolge werden Hunderte von Open-Source-Projekten und -Anbietern im Jahr 2020 um die Aufmerksamkeit der Entwickler im Ökosystem der Cloud konkurrieren, prognostiziert Forrester Research. Service-Netze, die Microservices zusammenfügen, um den Verwaltungs- und Programmieraufwand zu reduzieren, wie z.B. AWS App Mesh und Google Anthos, werden vom Open-Source-Führer Istio, Mesher und Consul Connect gekontert. In der Zwischenzeit werden serverlose Dienste wie AWS‘ Lambda und Googles kNative, mit denen Kunden Anwendungen ausführen, ohne die Infrastruktur zu bauen und zu warten, um sie auszuführen, den Entwicklern weiterhin neue Programmiermodelle bieten, die von der Infrastruktur abstrahiert sind.

IT-Abteilungen müssen lernen, wie sie diese neuen Komponenten bei der Auswahl der Enterprise Container Plattformen in ihrem Unternehmen einsetzen und betreiben können, schrieb Forrester-Analyst Dave Bartoletti im Cloud-Prognosebericht 2020 des Unternehmens. „In Zukunft wird jede Cloud serverlos sein“, fügt er hinzu.

Fazit

Diese 5 strategischen Hebel haben einen gemeinsamen Nenner: Sie alle benötigen kritische Pflege und Versorgung durch die IT-Abteilungen, die sich für den Einsatz entscheiden.

„Zu oft unterschätzen wir in Unternehmen die Ebene des Change Managements und der Kommunikation, die für eine erfolgreiche Cloud-Transformation erforderlich ist“, so Li. Dies ist ein großer kultureller Wandel, und die Führungskräfte müssen ihn planen. Selbst mit einem High-Level-Buy-In sind die Teams vielleicht nicht so sehr daran interessiert, was die Transformation für ihre tägliche Rolle tatsächlich bedeutet.“

*Clint Boulton ist Senior Writer bei CIO.com und befasst sich mit der IT-Führung, der CIO-Funktion und der digitalen Transformation.