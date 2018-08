Fokus Umweltbewusstsein: Unternehmen werden “grün”

Nur wer umweltfreundlich denkt und handelt, schafft es heutzutage noch sein Unternehmen namhaft zu erweitern. Gewisse Technologien können Ihren CO2 Fußabtritt dabei verringern und Ihnen helfen Wachstum zu fördern. [...]

Während die Umwelt mehr und mehr zum Tagesthema in der Politik und der Gesellschaft wird, brauchen Unternehmen, deren Fokus auf Profit liegt, deutlich länger um sich in Sachen Umweltschutz zu informieren und diesen auch umzusetzen.

Langsam realisieren Unternehmen weltweit jedoch, dass das Thema Umweltschutz kein Trend ist, der vielleicht ein paar wertvolle Euro mehr spart, sondern auch maßgeblich die Sympathie einer Marke trägt. Vorreiter wie Apple, Google oder Capgemini haben es vorgemacht.

Wir haben 5 Möglichkeiten zusammengetragen, die die Co2 Bilanz Ihres Unternehmens durch umweltfreundliche Technologien, verringert.

„Zettelwirtschaft“ adé!

Die einfachste Methode Ihr Büro ein wenig umweltfreundlicher zu gestalten ist auf Papier zu verzichten. Davon ausgehend, dass sich der Papierge- und Verbrauch in Ihrem Büro die letzten Jahre bereits drastisch reduziert hat, ist es heutzutage möglich komplett darauf zu verzichten. Scannen Sie Dokumente und speichern diese in einem Cloud Speicher System ab. So reduzieren Sie nicht nur den Papierverbrauch Ihres Büros, sondern gewinnen Platz, der normalerweise von Ordnern und Papierstapeln besetzt ist, und schaffen eine effiziente und Userfreundliche Methode wichtige Dokumente aufzubewahren.

Umweltbewusste Lieferanten

2011 geriet Apple in Konflikt mit Umweltaktivisten, die herausgefunden hatten, dass der Technologieriese mit chinesischen Firmen zusammenarbeitete, die anfallenden Müll nicht richtig verwerteten. Seither bemüht sich Apple seine Partner darin zu unterstützen umweltfreundlich zu agieren und stellt selbst mehr ethisch korrekt hergestellte Produkte her.

Wenn Ihr Unternehmen Produkte herstellt, ist dies ein wichtiger Schritt um einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Rohstoffe und hergestellten Produkte ethisch korrekt beziehen und auf dem umweltfreundlichsten Weg herstellen.

Wiederverwertung

Neben dem Vorhaben ganz auf Papier zu verzichten, könnten Sie versuchen alles, was möglich ist, in Ihrem Büro wiederzuverwenden. Oft werden zum Beispiel Stifte gekauft, die sobald sie leer sind weggeworfen werden. Was wäre, wenn Sie Stifte nutzen, die nachdem sie leer sind, wieder befüllt werden können?

Allgemein können Sie zudem ein Mülltrennsystem einführen. Durch das Recyceln und Trennen des Mülls, tragen Sie einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz bei. Schon alleine das Trennen von Papier, Plastik, Rest- und Biomüll hat massive Auswirkungen.

Zusätzlich können Sie recyceltes Toilettenpapier und Taschentücher einkaufen.

Wenn Sie ein Unternehmen im Einzelhandel betreiben steigen Sie doch von Plastik oder Papiertaschen, die meist nach einmaligem Nutzen weggeschmissen werden, zu wiederverwendbaren Taschen, zum Beispiel aus Stoff, um. Lassen Sie diese Taschen mit Ihrem Logo bedrucken und schon schaffen Sie sich eine neue Werbefläche und Sichtbarkeit.

Unternehmen wie 3 Step IT UK haben dieses Recycling Modell sogar auf technische Geräte umgemünzt. Mittlerweile hat die Firma bereits 300.000 Geräte repariert.

Energieverbrauch anpassen

Ein weiterer toller und effektiver Weg Geld zu sparen ist es den Energieverbrauch zu reduzieren. Wechseln Sie zum Beispiel zu Energiespar LED Glühbirnen. Diese halten länger und verbrauchen weniger Strom.

Sollten Sie alte Geräte nutzen, denken Sie darüber nach diese mit neuen energieeffizienten Lösungen zu ersetzen.

Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen wollen, denken Sie darüber nach wie Ihr gesamtes Büro versorgt wird. Möglicherweise bietet Ihnen Ihr Energieanbieter eine Umweltfreundliche Alternative als Stromquelle, wie zum Beispiel Windenergie oder Solarenergie an. Die Kosten können dadurch ansteigen, aber nur minimal.

Umweltfreundliches Web Hosting

Die Zahl der umweltbewussten Web Hostern steigt. Sie stechen durch eine Vielzahl an umweltfördernden Aktivitäten wie der Nutzung von erneuerbarer Energie oder Emissionshandel hervor.

Ein Wechsel muss sich finanziell nicht auf Ihr Budget schlagen, denn diese Web Hoster bieten Ihre Dienste meist für den selben oder gar einen günstigeren Preis an.

Umweltbewusstes Web Hosting kann auch damit zu tun haben, wie Unternehmen ihre Datencenter nutzen. Capgemini, ein französisches Unternehmen mit Fokus auf Consulting, Technologischen Diensten und Digitaler Transformation, hebt seine Nutzung von nachhaltigen Datenzentren als Teil einer größeren Motivation etwas für den Planeten zu tun, hervor.

„Unser Merlin Datenzentrum, zum Beispiel, ist eine Veranschaulichung aller Innovationen, die wir anwenden.“, so James Robey, weltweiter Vorstand unternehmerischer Nachhaltigkeit bei Capgemini. „Es ist als eines der nachhaltigsten Systeme der Welt anerkannt, wird von erneuerbarer Energie angetrieben und wurde auf einem Altablagerungsgebiet aus 95% wiederverwendeten Materialien erbaut.“

Umweltbewusstsein ist kein Trend, sondern eine Lebenseinstellung, die auch in der Businesswelt seinen Platz hat. Mit kleinen Veränderungen kann bereits großes bewirkt werden. Ob Sie ab jetzt ohne Papier arbeiten, Mülltrennen oder Ihren Strom über Wasserkraft erhalten. Jeder Schritt ist einer in die richtige Richtung!

*Laurie Clarke schreibt für Computerworld UK.