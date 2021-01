Gaming 2020: So viel mehr wurde dank COVID gespielt

PC-Spieler haben im Jahr 2020 31,3 Milliarden Stunden gespielt - ein Anstieg von 51 Prozent zum Vorjahr. [...]

Es ist keine Überraschung, dass die globale Pandemie einen enormen Aufschwung im Gaming-Bereich ausgelöst hat, aber wir haben jetzt eine Vorstellung davon, wie viel mehr das sein könnte.

Laut Zahlen von Valve, der Muttergesellschaft des Online-Gaming-Dienstes Steam, verbrachten die Nutzer im Jahr 2020 rund 31,3 Milliarden Stunden mit dem Spielen von PC-Spielen. Das ist ein Anstieg von 50,7 Prozent gegenüber den im Jahr 2019 verbrachten Stunden. Valve gewann auch 2,6 Millionen neue Käufer für das Jahr, ein Anstieg von 21,4 Prozent gegenüber 2019.

Steam ist der größte Online-Dienst für PC-Spiele, und wie die meisten erfordert er, dass Sie sich anmelden, um ein Spiel zu spielen. Wenn Sie also nach einem Zeichen dafür suchen, wie viel mehr Zeit die Leute damit verbracht haben, Tastaturen oder Game-Controller zu zerdrücken, ist dies wahrscheinlich eine akkurate Repräsentation.

Valve erklärte, dass das Wachstum bereits zu Beginn des Jahres 2020 auf dem Vormarsch war, aber es glaubt, dass sich viele während der Lockdowns dem Gaming zugewandt haben. „Während Steam bereits vor den COVID-19-Lockdowns ein signifikantes Wachstum im Jahr 2020 verzeichnete“, sagte das Unternehmen in einem Blog-Post, „stieg die Spielzeit von Videospielen sprunghaft an, als die Leute begannen, zu Hause zu bleiben, was die Anzahl der Kunden, die Spiele kaufen und spielen, dramatisch erhöhte und hoffentlich etwas Vergnügen brachte, um die Verrücktheit des Jahres 2020 auszugleichen.“

Für die Perspektive, beachten Sie, dass im Jahr 2018 etwa 90 Millionen monatlich aktive Spieler bei Steam angemeldet waren. Im Jahr 2020 stiegen die monatlich aktiven Spieler auf 120 Millionen – ein Anstieg von 33 Prozent gegenüber 2018.

Valve hat keine Zahlen für den Spitzenwert der gleichzeitigen Spieler im Jahr 2019 veröffentlicht, aber 2018 waren es etwa 18,5 Millionen. Im Jahr 2020 sprang die Zahl um 34 Prozent auf 24,8 Millionen. Die Zahl der täglich aktiven Spieler lag für 2020 bei 62,6 Millionen, verglichen mit 47 Millionen im Jahr 2018.

VR ist nicht tot

Ist die Pandemie gut für VR? Trotz der Medien- und Analysten-Diagnosen, dass „VR tot sei“, zeigen die Zahlen von Steam, dass dies bei weitem nicht die Wahrheit ist. Laut Valve wurden im Jahr 2020 104 Millionen Steam-VR-Sitzungen gestartet, darunter 1,7 Millionen Erstanmeldungen. Auch die Spieleverkäufe von VR-Titeln stiegen um 32 Prozent gegenüber 2019. Die Sessions sind allerdings deutlich kürzer und dauern im Schnitt etwa 32 Minuten.

Controller gewinnen an Beliebtheit

Die ewige Frage nach Tastatur vs. Controller bei PC-Spielen kann Steam ebenfalls beantworten. Die Steam-Statistiken zeigen, dass 46,6 Millionen Spieler einen Controller verwendet haben, ein Anstieg von etwa 47 Prozent gegenüber 2019. Valve zufolge haben 1,68 Milliarden Spielsitzungen einen Controller verwendet, was einem Anstieg von 67 Prozent gegenüber 2019 entspricht.

Steam hat im Jahr 2020 Daten im Wert von 25,2 Exabyte oder 25,2 Millionen 1-Terabyte-Festplatten verarbeitet (c) Valve

25,2 Mio. 1TB-Festplatten

Und ja, es wurden auch eine Menge Daten über Steam heruntergeladen. Tatsächlich beziffert Valve die Datenmenge im Jahr 2020 auf 25,2 Exabyte, verglichen mit 16 Exabyte im Jahr 2019. Wie viel das ist? Nun, stapeln Sie etwa 25,2 Millionen 1-TB-Festplatten auf, und Sie bekommen eine Vorstellung davon, wie viele Spieldaten übertragen wurden.

Valve gab an, dass es im März, als die Abriegelung durch die Pandemie begann, einen 30- bis 40-prozentigen Anstieg bei den Downloads verzeichnete – aber das war nichts im Vergleich zum Start von Cyberpunk 2077. Das Spiel erreichte einen Rekord von 52Tbps Downloads auf seinem Höhepunkt, was das Doppelte des vorherigen Spitzenrekords ist. Während der Preload-Periode verzeichnete Steam 26Tbps an Downloads.

*Gordon Mah Ung, einer der Gründerväter der Hardcore-Tech-Berichterstattung, berichtet seit 1998 über PCs und Komponenten.