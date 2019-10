Gartner: 10 Infrastrukturtrends, die Sie kennen sollten

Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen Gartner ermittelt die wichtigsten Faktoren für Infrastruktur und Betrieb. [...]

Die Infrastruktur für Unternehmensnetzwerke wird sich erst in den nächsten zwei bis drei Jahren stärker einbringen, da Automatisierung, Netzwerkherausforderungen und hybride Cloud ein immer wichtigerer Bestandteil der Unternehmensstruktur werden.

Dies waren einige der wichtigsten Infrastruktur-Trendthemen, die der Gartner-Vizepräsident und renommierte Analyst David Cappuccio auf dem IT-Symposium/XPO des Forschungsunternehmens in dieser Woche vorgestellt hat.

Cappuccio stellte demnach fest, dass Gartners Blick auf die Top-Infrastruktur und die operativen Tendenzen Ausläufer von Technologien widerspiegelt – wie Cloud Computing, Automatisierung und Netzwerktechnik, über die die Analysten des Unternehmens bereits viele Male gesprochen haben.

Die Liste der Gartner „Top Ten Trends Impacting Infrastructure and Operations“ beinhaltet:

Umdenken in der Automatisierungsstrategie

Die Automatisierung geht seit Jahren auf einer gewissen Ebene vor sich, sagte Cappuccio, aber die Komplexität, wie sie entwickelt und weiter eingesetzt wird, ist etwas, das immer unübersichtlicher wird. Die Mengen und Arten der Automatisierung müssen verwaltet werden und erfordern eine Umstellung auf einen Teamentwicklungsansatz unter der Leitung eines Automatisierungsarchitekten, der geschäftsbereichsübergreifend standardisiert werden kann. Um die Effizienz zu erhöhen, die durch die Automatisierung erreicht wird, so Cappuccio. Was könnte dabei helfen? Gartner zufolge werden bis 2025 mehr als 90 Prozent der Unternehmen einen Automatisierungsarchitekten einsetzen, verglichen mit derzeit weniger als 20 Prozent.

Hybrid-IT wirkt sich auf das Vertrauen in die Notfallwiederherstellung aus

Die hybride IT, die eine Mischung aus Rechenzentrum, SAAS, PAAS, Zweigstellen, Edge Computing und Sicherheitsdiensten umfasst, macht es schwer zu garantieren, dass Unternehmensressourcen immer verfügbar oder gesichert sind, sagte Cappuccio. Zu stark vereinfachte IT-Disaster-Recovery-Pläne führen möglicherweise nur zu einem Teilerfolg. Bis 2021 wird die Grundursache für 90 Prozent der Cloud-basierten Verfügbarkeitsprobleme darin liegen, dass der Cloud Service Provider die nativen Redundanzfunktionen des Anbieters nicht vollständig nutzen kann, erklärt er. Unternehmen müssen ihre Automatisierungsinvestitionen und andere IT-Tools optimal nutzen, um die Wiederherstellung von Systemen neu auszurichten.

Skalierung von DevOps Agilität erfordert ein Umdenken bei der Plattform

In vielen Unternehmen ist die Rolle der IT fast zu der eines Produktmanagers für alle ihre verschiedenen DevOps-Teams geworden. Die IT-Abteilung muss Konsistenz im gesamten Unternehmen schaffen, weil sie keine Inseln von DeVOps-Teams im gesamten Unternehmen wünscht. Bis 2023 werden 90 Prozent der Unternehmen die DevOps-Initiativen nicht skalieren können, wenn keine Ansätze für gemeinsame Self-Service-Plattformen verfolgt werden, erklärte Gartner.

Die Infrastruktur – und Ihre Daten – sind überall vorhanden

Bis 2022 werden mehr als 50 Prozent der von Unternehmen generierten Daten außerhalb des Rechenzentrums oder der Cloud erstellt und verarbeitet, im Vergleich zu weniger als 10 Prozent im Jahr 2019. Die Infrastruktur ist überall, so Cappuccio, und jedes Mal, wenn Daten verschoben werden, schafft sie neue Herausforderungen. Wie verwaltet die IT-Abteilung Daten – überall und jederzeit? Cappuccio plädierte für eine datengesteuerte Wirkungsanalyse der Infrastruktur in frühen Phasen der Planung, für Investitionen in Infrastrukturwerkzeuge zur Datenverwaltung, wo immer sie sich befinden, und für die Modernisierung bestehender Backup-Architekturen, um Daten überall dort schützen zu können, wo sie sich befinden.

Überwältigende Auswirkungen des IoT

Das Problem dabei ist, dass die meisten IoT-Implementierungen nicht von der IT gesteuert werden, sondern typischerweise verschiedene Protokolle und Anbieter betreffen, die sich normalerweise nicht mit einer IT-Organisation befassen. Letztendlich wird die Kontrolle und Steuerung des IoT zum Thema und es entstehen Sicherheits- und Betriebsrisiken. Cappuccio sagte, dass Unternehmen mit Wirtschaftsführern zusammenarbeiten müssen, um IoT-Strategien zu entwickeln und ein Kompetenzzentrum für IoT aufzubauen.

Verteilte Cloud

Die Möglichkeiten, Cloud-Services oder cloud-ähnliche Services vor Ort einzurichten, aber einen Anbieter diese Cloud verwalten zu lassen, nehmen zu. Google hat Athos und AWS wird beispielsweise bald OutPosts einführen, so dass sich dieses Umfeld in den nächsten zwei Jahren stark verändern wird, so Cappuccio. Dies ist ein im Entstehen begriffener Markt, daher sollten sich die Kunden in Acht nehmen. Unternehmen sollten auch bereit sein, Grenzen zu setzen und zu bestimmen, wer für Software-Upgrades, Patches und Leistung verantwortlich ist.

Immersive Erfahrung

Früher lernten die Menschen die Technik kennen und passten sich an. Heute lernt und passt sich die Technologie dem Menschen an, bemerkte Cappuccio weiter. „Wir haben eine Welt geschaffen, in der die Kunden einen hohen Anspruch an Perfektion haben. Wir haben Anwendungen entwickelt, bei denen Perfektion die Norm ist.“ Solche Systeme sind ideal für Mind Share, Marktanteil und Unternehmensreputation, aber sobald es eine Störung gibt, ist das alles aus dem Spiel.

Demokratisierung der IT

Die Anwendungsentwicklung ist nicht mehr der Bereich der Spezialisten. Es gab die Einführung einfacherer Entwicklungswerkzeuge wie Low-Code- oder No-Code-Pakete und den Fokus darauf, neue Anwendungen schnell auf den Markt zu bringen. Das kann zu einer schnelleren Time-to-Market für das Unternehmen führen, könnte aber für die IT riskanter sein, sagte Cappuccio. IT-Führungskräfte können eine so schnelle Entwicklung vielleicht nicht kontrollieren, aber sie sollten in der Lage sein, zu verstehen, was vor sich geht.

Wie geht es weiter mit dem Networking?

Es gibt eine Vielzahl neuer Trends rund um das Thema Netzwerk, wie z.B. Mesh, Secure-Access Service Edge, Network Automation, Network On Demand Service, Network Automation und Firewalls as a Service. „Nach jahrzehntelanger Konzentration auf Netzwerkleistung und -verfügbarkeit wird die zukünftige Netzwerkinnovation auf Einfachheit, Automatisierung, Zuverlässigkeit und flexible Geschäftsmodelle ausgerichtet sein“, so Cappuccio. Unternehmen müssten „überall“ automatisieren und ausbalancieren, welche Technologien sicher sind und welche agil sind, sagte er.

Hybrides Management digitaler Infrastrukturen

Die allgemeine Idee dabei ist, dass CIOs vor der Herausforderung stehen, die richtige Mischung aus Cloud und traditioneller IT für das Unternehmen auszuwählen. Der Mix aus vielen verschiedenen Elementen wie Edge, Hybrid Cloud, Workflow und Management schafft komplexe Infrastrukturen. Gartner empfiehlt, sich auf die Workflow-Visualisierung zu konzentrieren – unter Verwendung eines integrierten Toolsets und der Entwicklung eines Kompetenzzentrums, um an den Themen zu arbeiten, wie Cappuccio erklärte.

*Michael Cooney ist Senior Editor bei Network World und schreibt seit mehr als 25 Jahren über die IT-Welt.