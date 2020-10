Gartner: Die wichtigsten strategischen Technologie-Trends für 2021

Cybersecurity Mesh, KI-Engineering und Distributed Cloud Services gehören zu den Top-Trends, die laut Gartner den zukünftigen IT-Betrieb von Unternehmen prägen werden. [...]

Unternehmen müssen sich auf die Entwicklung von Ausfallsicherheit konzentrieren und akzeptieren, dass störende Veränderungen die Norm sind, so das Forschungsunternehmen Gartner, das seinen jährlichen Blick auf die wichtigsten strategischen Technologietrends enthüllt hat, auf die sich Unternehmen im kommenden Jahr vorbereiten sollten.

Gartner stellte die diesjährige Liste auf seinem Flaggschiff, dem IT-Symposium/der Xpo Americas-Konferenz, vor, die in diesem Jahr virtuell abgehalten wird.

Zu Beginn des Symposiums wurde deutlich, dass Gartner davon ausgeht, dass die Interaktion zwischen Mensch und Technologie auch weiterhin eine Herausforderung für IT-Führungskräfte darstellen wird, wenn Unternehmen den Wandel und die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 überstehen.

„Der Bedarf an betrieblicher Belastbarkeit in allen Unternehmensbereichen war noch nie so groß wie heute“, betonte Brian Burke, Research Vice President bei Gartner.

„Beim Übergang von der Reaktion auf die COVID-19-Krise zur Wachstumsförderung müssen sich die Unternehmen auf die drei Hauptbereiche konzentrieren, die die Schwerpunkte der diesjährigen Trends bilden: der Mensch im Mittelpunkt, Standortunabhängigkeit und Belastbarkeit“, so Burke.

Vor dem Hintergrund dieser Konzepte identifizierte Burke Gartners wichtigste strategische Technologietrends für 2021:

Internet of Behaviors (IoB)

Technologien, die Gesichtserkennung, Standortverfolgung und große Datenmengen nutzen und die resultierenden Daten mit den damit verbundenen Verhaltensweisen in Verbindung bringen, wie z.B. Bargeldkäufe oder Gerätenutzung, nehmen zu, berichtete Burke. Unternehmen nutzen diese Daten, um menschliches Verhalten zu beeinflussen – ein Trend, den Gartner das Internet of Behaviors (IoB) nennt. Um zum Beispiel die Einhaltung von Gesundheitsprotokollen während der andauernden Pandemie zu überwachen, könnten Unternehmen das IoB per Computer Vision nutzen, um zu sehen, ob die Mitarbeiter Masken tragen, oder per Wärmebild, um diejenigen mit Fieber zu identifizieren.

Gartner prognostiziert, dass bis Ende 2025 mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung mindestens einem IoB-Programm unterliegen wird, unabhängig davon, ob es sich um ein privates, kommerzielles oder staatliches Programm handelt. „Während das IoB technisch möglich ist, wird es umfangreiche ethische und gesellschaftliche Debatten über die verschiedenen Ansätze zur Beeinflussung des Verhaltens geben“, sagte Burke.

Datenschutzfördernde Methoden

Bis zum Jahr 2025 werden 50% der großen Unternehmen für die Verarbeitung von Daten in nicht vertrauenswürdigen Umgebungen und für Anwendungsfälle der Datenanalyse, die mehrere Parteien betreffen, datenschutzfördernde Methoden einführen, die die verwendeten Daten schützen und gleichzeitig die Privatsphäre und Vertraulichkeit wahren sollen, sagte Burke. Unternehmen sollten damit beginnen, Kandidaten für datenschutzfördernde Berechnungsverfahren zu identifizieren, indem sie Datenverarbeitungsaktivitäten bewerten, die die Übertragung persönlicher Daten, Datenmonetarisierung, Betrugsanalyse und andere Anwendungsfälle für hochsensible Daten erfordern, erklärte der Gartner-Analyst.

Cybersecurity Mesh

Die Idee dabei ist, dass jeder sicher auf jedes digitale Gut zugreifen können soll, unabhängig davon, wo sich dieses Gut oder die Person befindet, so Burke. Es entkoppelt die Durchsetzung von Richtlinien von der Entscheidungsfindung über ein Cloud-Delivery-Modell und lässt die Identität zum Sicherheits-Perimeter werden. Bis 2025 wird das Cybersicherheitsnetz mehr als die Hälfte der digitalen Zugangskontrollanfragen unterstützen, teilte Burke mit.

„Die COVID-19-Pandemie hat den jahrzehntelangen Prozess beschleunigt, das digitale Unternehmen von innen nach außen zu verändern“, so Burke. „Wir haben einen Wendepunkt überschritten – die meisten organisatorischen Cyber-Assets befinden sich jetzt außerhalb der traditionellen physischen und logischen Sicherheitsgrenzen. Da sich der Betrieb überall weiter entwickelt, wird das Cybersecurity Mesh zum praktischsten Ansatz werden, um den sicheren Zugriff auf und die sichere Nutzung von Anwendungen und verteilten Daten aus der Cloud von nicht kontrollierten Geräten aus zu gewährleisten“, so Burke.

Distributed Cloud

Die Auswirkungen von verteilten Cloud-Diensten stehen seit einigen Jahren auf Gartners Liste. Laut Gartner ist eine Distributed Cloud die Bereitstellung von öffentlichen Cloud-Diensten an verschiedenen physischen Standorten, während der Betrieb, die Verwaltung und die Weiterentwicklung der Dienste in der Verantwortung des Anbieters der öffentlichen Cloud bleiben. Sie bietet eine flexible Umgebung für organisatorische Szenarien mit geringer Latenz, Anforderungen an die Reduzierung der Datenkosten und Anforderungen an die Datenaufbewahrung. Sie entspricht auch dem Bedürfnis der Kunden, Cloud-Computing-Ressourcen näher am physischen Standort zu haben, an dem Daten und Geschäftsaktivitäten stattfinden. Bis 2025 werden die meisten Cloud-Service-Plattformen zumindest einige dezentrale Cloud-Services bereitstellen, die am Ort des Bedarfs ausgeführt werden. „Distributed Cloud kann die private Cloud ersetzen und bietet Edge-Cloud und andere neue Anwendungsfälle für Cloud Computing. Sie stellt die Zukunft des Cloud Computing dar“, erklärte Burke.

Hyperautomation

Das Konzept der Hyperautomation, das laut Gartner die Kombination von mehreren maschinellen Lernverfahren (ML), Softwarepaketen und Automatisierungstools umfasst, um Aufgaben zu erledigen, stand ebenfalls auf der Liste der Top-Strategien des letzten Jahres, und es gewinnt weiter an Stärke. Obwohl der Trend zur Hyperautomation in den letzten Jahren ungebrochen war, hat die Pandemie die Nachfrage mit der plötzlichen Anforderung, dass alles „zuerst digital“ sein muss, noch weiter erhöht. Der Rückstand an Anfragen von Interessenvertretern aus der Wirtschaft hat mehr als 70% der kommerziellen Organisationen dazu veranlasst, Dutzende von Hyperautomations-Initiativen durchzuführen, wie Burke erklärte. „Hyperautomation ist jetzt unvermeidlich und unumkehrbar“, so Burke. „Alles, was automatisiert werden kann und sollte, wird automatisiert werden.“

Anywhere-Operationen

Burke zufolge bezieht sich der Begriff der Anywhere Operations auf ein IT-Betriebsmodell, das darauf ausgelegt ist, Kunden zu unterstützen, Mitarbeiter zu befähigen und die Bereitstellung von Geschäftsdienstleistungen überall in verteilten Infrastrukturen zu verwalten. Bis Ende 2023 werden 40% der Unternehmen den „Anywhere Operations“-Betrieb angewendet haben, um optimierte und gemischte virtuelle und physische Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu ermöglichen.

Total Experience

Im letztjährigen Trendbericht stellte Gartner fest, dass bis 2028 „die Benutzererfahrung eine signifikante Veränderung in der Art und Weise erfahren wird, wie Benutzer die digitale Welt wahrnehmen und wie sie mit ihr interagieren – eine “Multiexperience“. Konversationsplattformen mit verbesserten sprachgesteuerten und Dialogmanagement-Fähigkeiten werden die Art und Weise verändern, wie Menschen mit der digitalen Welt interagieren. Burke meinte, Gartner gehe in diesem Jahr mit Total Experience (TX), einer Strategie, die Multiexperience „mit den Disziplinen Kunden-, Mitarbeiter- und Nutzererfahrung verbindet“, noch einen Schritt weiter. COVID-19 hat die digitale Erlebniswelt mit Technologien wie berührungslosen Schnittstellen verändert, und Unternehmen benötigen eine TX-Strategie, da die Interaktionen immer mobiler, virtueller und verteilter werden.

Intelligent Composable Business

Ein intelligentes, zusammensetzbares Geschäft verändert die Entscheidungsfindung radikal, indem es auf bessere Informationen zugreift und schneller auf diese reagiert. Beispielsweise werden Computer den Entscheidungsprozess in Zukunft durch ein reichhaltiges Gefüge von Daten und Erkenntnissen noch weiter optimieren. Intelligentes zusammensetzbares Business wird den Weg für neu gestaltete digitale Geschäftsmomente, neue Geschäftsmodelle, autonome Abläufe und neue Produkte, Dienstleistungen und Kanäle ebnen.

„Statische Geschäftsprozesse, die auf Effizienz ausgelegt waren, waren so brüchig, dass sie unter dem Schock der Pandemie zusammenbrachen“, so Burke. „Während CIOs und IT-Führungskräfte damit kämpfen, die Scherben aufzusammeln, beginnen sie zu verstehen, wie wichtig Geschäftsfähigkeiten sind, die sich an das Tempo der geschäftlichen Veränderungen anpassen.“

AI-Engineering

Die künstliche Intelligenz wird in mehreren Disziplinen reifen, da der Bedarf an mehr Automatisierung wächst, sagte Burke. Doch laut Gartner zeigen Forschungsergebnisse, dass es nur 53% der Projekte von KI-Prototypen bis zur Produktion schaffen. Der Weg zur KI-Produktion bedeutet, dass man sich dem KI-Engineering zuwendet, einer Disziplin, die sich auf die Steuerung und das Lebenszyklus-Management einer breiten Palette von operationalisierten KI- und Entscheidungsmodellen wie maschinelles Lernen oder Wissensgraphen konzentriert.

*Michael Cooney ist Senior Editor bei Network World und schreibt seit mehr als 25 Jahren über die IT-Welt.