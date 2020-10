Gartner: Infrastrukturtrends in der COVID-Ära, die Sie kennen sollten

Remote-IT-Mitarbeiter, Distributed Cloud Services und zentrale Modernisierungsbemühungen treiben Veränderungen in den Infrastruktur- und Betriebsteams von Unternehmen voran. [...]

COVID-19 hat die Welt auf den Kopf gestellt, und die Auswirkungen auf Infrastruktur- und Betriebsteams sind beträchtlich.

Das ist die Schlussfolgerung von Jeffrey Hewitt, Vizepräsident für Forschung bei Gartner, der die wichtigsten Infrastrukturtrends aufzählte, die IT-Führungskräfte in den nächsten 12-18 Monaten erwarten können. Hewitt stellte die Forschungsergebnisse auf Gartners IT-Symposium/Xpo 2020 Americas-Veranstaltung vor, die diese Woche virtuell abgehalten wird.

„Die durch COVID-19 geschaffenen Zustände haben erhebliche Auswirkungen auf die Welt“, stellte Hewitt fest. „Diese Auswirkungen wirken sich auf fast alle Trends aus, mit denen die Verantwortlichen für Infrastruktur und Betrieb in Zukunft konfrontiert sein werden“.

Eine wesentliche Änderung betrifft das IT-Fernpersonal. Gartner prognostiziert, dass bis Ende 2023 in mehr als 90% der I&O-Unternehmen die meisten ihrer Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten werden, teilte Hewitt mit. Die Zahl der I&O-Mitarbeiter, die an externen Standorten arbeiten, werde nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch Änderungen an der Infrastruktur und den Wechsel zu Edge- und verteilten Cloud-Netzwerken vorangetrieben, so Hewitt.

Die von Gartner identifizierten Haupttrends sehen wie folgt aus:

Anywhere-Operationen

Das Arbeiten aus der Ferne macht es zwingend erforderlich, dass die Infrastruktur flexibel ist. Traditionelle Methoden sehr strukturierter Prozesse sind gesprengt worden, und jetzt wissen wir, dass wir einen Plan brauchen, um aus der Ferne arbeiten zu können, so Hewitt. Er zitierte Pinterest, das kürzlich 89,5 Millionen US-Dollar gezahlt hat, um einen Mietvertrag für eines seiner größten Gebäude in San Francisco zu brechen, nur damit die meisten Mitarbeiter des Unternehmens von einem beliebigen Standort aus arbeiten können.

„Während wir analysieren, wie sich unser Arbeitsplatz in einer Post-COVID-Welt verändern wird, stellen wir insbesondere Überlegungen darüber an, wo zukünftige Mitarbeiter stationiert werden könnten“, erklärte der CFO von Pinterest in einem Statement, das auf der Website SFGate.com zu finden ist. „Eine stärker verteilte Belegschaft wird uns die Möglichkeit geben, Mitarbeiter mit einem breiteren Spektrum an Hintergründen und Erfahrungen einzustellen.“

Überall dort, wo Operationen das Netzwerk belasten können, das diese Benutzer koordinieren und unterstützen muss, ist es erforderlich, dass die Unternehmensleitung im Hinblick auf den Aufbau der Infrastruktur anders denkt, betonte Hewitt. Gleichzeitig ermöglicht es flexiblere und widerstandsfähigere Unternehmen und bietet eine breitere Auswahl an Talenten, da zukünftige Mitarbeiter nicht auf einen bestimmten Standort beschränkt sind.

Unternehmen müssen bestimmen, wo Remote-Arbeit sinnvoll ist, meinte Hewitt. Dazu müssen sie Pläne entwickeln, die es ihnen ermöglichen, sowohl an den erforderlichen Standorten als auch aus der Ferne zu arbeiten. Edge- und Cloud-Computing seien für solche spezifischen Bedürfnisse geeignet, fügte Hewitt hinzu. Darüber hinaus schlug er vor, dass Unternehmen eine Kosten-Nutzen-Analyse der aktuellen Infrastrukturentscheidungen erstellen und Kostenoptimierungs-Tools einsetzen sollten, um bei der Erstellung von Business Cases für Veränderungen zu helfen.

Optimale Infrastruktur

Die Infrastrukturoptionen wurden erweitert und umfassen nun auch Alternativen wie hyperkonvergierte Infrastruktur, Cloud-Ressourcen und computergesteuerte Speicherung. Unternehmen wollen die Technologien unterstützen, die für den aktuellen Ort und die aktuelle Zeit am besten geeignet sind, erklärte Hewitt.

Mit dieser Strategie ändere sich die Rolle von Infrastruktur und Betrieb hin zu einer Rolle der Integration und des Betriebs, sagte er. Die Idee besteht darin, die Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am meisten benötigt werden, was auch dazu beiträgt, die Ressourcen auf die Unternehmensziele auszurichten, so Hewitt.

Operative Kontinuität

Bei diesem Trend geht es darum, die Dinge am Laufen zu halten. IT-Führungskräfte stehen vor der Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles ordnungsgemäß und kontinuierlich funktioniert, egal was passiert. Sie müssen Anwendungen unterstützen, egal wo sie sich befinden. Es ist eine Art Rückkehr zu einer Denkweise der alten Schule: Lights-out-Betrieb oder Management, sagte Hewitt. Gartner hat eine Zunahme der Nutzung von Automatisierung an vielen Standorten mit Zero-Touch-Wartung festgestellt, teilte er mit.

Als Beispiel verwies Hewitt auf das Unterwasser-Rechenzentrumskonzept von Microsoft, das Rechenzentren in Schiffscontainergröße umfasst, die nach Angaben des Unternehmens „blitzschnelle Cloud-Dienste für die Küstenbevölkerung bereitstellen und Energie sparen können“. Die in sich geschlossenen Unterwasser-Rechenzentren hatten 1/8 der Ausfallrate wie die an Land.

Das ist nur ein Beispiel dafür, wie effektiv eine kontaktarme Wartung sein kann, erklärte Hewitt.

Der Einsatz von Automatisierung für eine schnellere Bereitstellung der Arbeitslast und reduzierte Kosten ist ein Schlüsselmerkmal der Betriebskontinuität. Auf der anderen Seite erfordert die operative Kontinuität neue Tools und Prozesse, und sie kann die Komplexität erhöhen, meinte Hewitt.

Kernmodernisierung

Unternehmen tun mehr für die Modernisierung ihres Kernbereichs und für die Koordinierung der Systeme vor Ort und außerhalb der Räumlichkeiten. Es ist ein Versuch, die Belastung zu minimieren, die Unternehmen durch Altsysteme spüren. Gartner geht davon aus, dass die Kernmodernisierung ein anhaltender Trend sein wird, weil sie dazu beiträgt, dass sich Infrastrukturen im Gleichschritt entwickeln und flexibler und agiler werden. Gartner empfiehlt E/A-Fachleuten, mit Anwendungsleitern zusammenzuarbeiten, um die Bereiche mit den größten Auswirkungen und Modernisierungsprioritäten zu ermitteln.

Distributed Cloud

Gartner definiert Distributed Cloud als die Entnahme von Ressourcen aus der Cloud und ihre Verlagerung an den Rand oder in ein Rechenzentrum – es ist eine Verlagerung von Cloud-Ressourcen, die die Cloud dezentralisiert, so Hewitt. Dies ermöglicht einen flexiblen physischen Standort von öffentlichen Cloud-Ressourcen und verlagert die Supportlast vom Unternehmen auf den Cloud-Service-Provider.

Es gibt eine Reihe von Modellen zur Implementierung einer verteilten Cloud, so dass Kunden nach einem optimalen Service suchen müssen, betonte Hewitt. Distributed Cloud kann die Leistung der Infrastruktur an bestimmten Standorten verbessern und bietet berührungslose Optionen.

Bei der Betrachtung der Distributed Cloud empfiehlt Gartner Unternehmen, die geeigneten Anwendungsfälle zu identifizieren, die Auswirkungen der Einführung neuer Portale, Monitoring, Tools und Prozesse zu evaluieren, eine hybride Integration aus bestehenden Umgebungen zu planen und zu ermitteln, ob eine Appliance-basierte oder eine reine Software-Lösung benötigt wird.

Kritische Fähigkeiten vs. kritische Rollen

Dieser Trend verbindet alle anderen, sagte Hewitt.

Die Qualifikationsanforderungen ändern sich aufgrund der sich entwickelnden Infrastruktur- und Betriebstrends, so Hewitt. Eine der größten Veränderungen ist der Übergang von der altmodischen Art und Weise, spezifische Rollen zu entwickeln, bei der eine Person das gesamte Fachwissen in einem bestimmten Bereich besitzt, zu einer Betonung der kollektiven Fähigkeiten. Die Idee ist, dass man das Risiko minimiert: Wenn eine Person den Betrieb verlässt, verlieren Sie nicht alle diese Fähigkeiten, weil sie verteilt sind.

Die Idee der kollektiven Fähigkeiten entfernt sich vom territorialen Denken und fördert ein kooperativeres Geschäft, erklärte Hewitt. Die Einstellung von Mitarbeitern, die diese Fähigkeiten unterstützen sollen, erfordert eine Verlagerung des Schwerpunkts der Unternehmensrekrutierung hin zu einer Ausrichtung, die mehr Geschäftssinn beinhaltet. Eines der neuen Dinge, auf die Personalabteilungen bei der Rekrutierung Wert legen, ist die „Unablenkbarkeit“ – die Fähigkeit, mit Chaos und Ablenkungen umzugehen, vor allem bei Menschen, die aus der Ferne arbeiten, wie Hewitt erklärte.

*Michael Cooney ist Senior Editor bei Network World und schreibt seit mehr als 25 Jahren über die IT-Welt.