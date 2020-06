Google Contacts: So erstellen Sie ein Backup Ihrer Kontakte

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Android-Telefonkontakte mit Hilfe der Google Contacts-App kostenlos sichern können. So verlieren Sie nie wieder eine Adresse oder Telefonnummer. [...]

Längst vorbei sind die Zeiten der kleinen Notizbücher mit sorgfältig hineingekritzelten Telefonnummern. In der heutigen digitalen Zeit ist es viel wahrscheinlicher, dass die gesamten Daten Ihrer Freunde und Familie in der Contacts-App auf Ihrem Handy gespeichert sind. Deshalb ist es entscheidend, dass Sie sie regelmäßig sichern, da dies nicht nur für ihre Sicherheit sorgt, sondern auch bedeutet, dass Sie beim Umzug auf ein neues Gerät viel seltener jemanden zurücklassen.

Wie Sie die Google Contacts-App verwenden, um ein Backup zu erstellen

Bevor wir uns mit dem Export von Kontakten und ähnlichen Dingen befassen, sei darauf hingewiesen, dass Ihre Nummern automatisch in der Cloud gespeichert werden, wenn Sie Ihre Nummern in der Google Contacts-App speichern und Ihr Konto für die Sicherung und Synchronisierung mit Google Drive eingerichtet haben. Die App kann auch Einträge aus Kontakten erstellen, die in anderen Apps gespeichert sind, solange diese nicht auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind oder bereits mit Cloud-Diensten synchronisiert werden (das Beispiel ist Exchange).

Da die meisten Android-Handys mit mehr als einer Kontakte-App ausgestattet sind, hat die gesuchte App das Symbol einer weißen Silhouette innerhalb eines blauen Kreises mit dem Namen “Kontakte“.

Alle Details, die Sie innerhalb dieser App erstellen, werden auf den Google-Servern gespeichert und können dann einfach wiederhergestellt werden, wenn Sie zu einem neuen Gerät wechseln, da Sie sich einfach mit Ihrem Google-Konto anmelden und sie dort vorhanden sein sollten.

Um sicherzustellen, dass die Funktion korrekt eingerichtet ist, und um Kontakte aus anderen Anwendungen zu konvertieren, öffnen Sie “Kontakte“ und tippen Sie auf die drei Zeilen in der linken oberen Ecke. Wählen Sie im angezeigten Menü Einstellungen > Kontaktsynchronisationseinstellungen, und es werden Ihnen zwei Einstellungen angezeigt: „Google-Kontakte automatisch synchronisieren“ und „Gerätekontakte sichern & synchronisieren“.

Tippen Sie im letzteren Fall auf Einstellungen verwalten und schalten Sie dann die Kontakte des Geräts „Automatisch sichern & synchronisieren“ ein. Sie müssen Ihr Google-Konto bestätigen, aber sobald dies geschehen ist, wird Ihr Backup-Konto auf dem Bildschirm „Sichern & Synchronisieren“ aufgelistet, und alle Kontakte (mit Ausnahme der oben aufgeführten Bestimmungen) auf Ihrem Gerät sollten jetzt auch Doppelgänger in Google-Contact haben.

Zurück auf der Seite Kontakt-Synchronisierungseinstellungen tippen Sie auf Einstellungen verwalten unter Gerätekontakte automatisch sichern und synchronisieren und stellen Sie dann sicher, dass die Option „Automatisch synchronisieren“ aktiviert ist.

Der letzte Schritt ist das Öffnen der Einstellungen-App auf Ihrem Telefon, gehen Sie dann zu Google-Einstellungen > Backup und überprüfen Sie, ob die Option „Auf Google Drive sichern“ aktiviert ist.

So importieren Sie SIM-Kontakte in Ihr Google-Konto

Es ist zwar nicht möglich, mit der oben beschriebenen Methode Backups von Kontakten zu erstellen, die auf einer SIM-Karte gespeichert sind, aber es gibt einen schnellen Weg, dies auf eine etwas manuellere Art und Weise zu tun. Gehen Sie zur Google Contacts App und tippen Sie auf die drei Zeilen in der linken oberen Ecke. Wählen Sie von hier aus Einstellungen und scrollen Sie dann nach unten, bis Sie den Abschnitt „Kontakte verwalten“ finden. Tippen Sie auf „Importieren“ und wählen Sie dann die Option „SIM-Karte“ gefolgt von OK.

Sie können nun die Kontakte auswählen, die Sie zur Google Contacts-App hinzufügen möchten, die diese wiederum automatisch in der Cloud sichert. Dieselbe Methode kann auch zum Importieren von Kontakten verwendet werden, die auf Ihrem Telefon in einem .vcf-Format gespeichert sind.

Wie Sie Ihre Kontakte exportieren können

Wenn Sie ein Backup Ihrer Kontakte erstellen möchten, das Sie auf Ihrem Computer oder einem anderen Cloud-Storage-Dienst speichern möchten, ist dies ein einfacher Vorgang. Öffnen Sie die Google Contacts-App und tippen Sie auf die drei Zeilen in der linken oberen Ecke. Tippen Sie anschließend auf „Einstellungen“, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Kontakte verwalten“ und tippen Sie auf „Exportieren“. Sie gelangen automatisch in Ihren Downloads-Ordner mit einer Datei namens contacts.vcf. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, und Ihre Sicherungskopie wird in dem Ordner abgelegt, so dass Sie mit ihr nach Belieben verfahren können.

*Martyn Casserly beschäftigt sich seit der Einführung seines ZX Spectrum in den frühen 80er Jahren mit Technik. Er deckt für TechAdvisor die Bereiche iOS, Android, Windows und MacOS ab, schreibt Tutorials, Kaufratgeber und Rezensionen.