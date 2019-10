Google Home vs. Amazon Echo: Welches Smart Home System ist besser?

Willkommen in der Welt der Smart Speaker und Smart Displays. Es mag verwirrend sein, aber wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, ob Sie sich für Amazon oder das System von Google entscheiden sollten. [...]

Smart Speaker wie Google Home und Amazon Echo werden immer häufiger in Küchen, Wohn- und Schlafräumen eingesetzt. Aber welcher ist besser? Welchen sollten Sie kaufen? Sind sie gleich?

Wir beantworten alle Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Systems für Ihr Zuhause. Wenn Sie nur ein einzelnes Gerät kaufen, spielt es keine große Rolle, aber die meisten Menschen entscheiden, dass mehr als einer die verschiedenen Bereiche ihres Hauses abdecken soll. Einige Leute gehen so weit, einen in jeden Raum zu stellen.

Die schlechte Nachricht ist, dass es keine einfache Antwort darauf gibt, welches System das beste ist, also müssen Sie weiterlesen, um mehr herauszufinden, bevor Sie sich entscheiden.

Amazon vs. Google: Smart-Home Angebote im Vergleich

Das Angebot von Amazon ist viel größer als das von Google.

Das kleinere Angebot von Google kann einfacher zu verstehen sein.

Bevor wir über die in diese Lautsprecher und Smart Displays eingebauten Assistenten sprechen, lohnt es sich, kurz auf die Angebote der einzelnen Unternehmen einzugehen.

Amazon’s Angebot an Echo-Geräten ist viel umfangreicher als das von Google. Es bietet ein Echo für jedes Budget, vom geldfreundlichen Echo Flex für knapp 30 Euro bis hin zum intelligenten Echo Show Display mit 10 Zoll Bildschirm. Das kostet 229,99 Euro. Es gibt auch eine neue Version des Echo Dot mit integrierter Uhranzeige.

Inzwischen gibt es drei Echo-Show-Displays – 5,5-, 8- und 10 Zoll, fünf Lautsprecher (einschließlich des High-End-Echo-Studios) und Sie werden Alexa in verschiedene andere Produkte integriert finden, darunter Amazon’s eigenen Fire TV Cube, sowie Sound-Bars, Fernseher und Lautsprecher von Drittanbietern.

Außerdem verkauft Amazon Zubehörgeräte wie die Echo Wall Clock, die Countdown-Timer anzeigen kann, den Sie mit Alexa eingerichtet haben.

Der Google Home Bereich, von dem einige heute Google Nest genannt werden, ist nicht ganz so umfassend, aber das macht es einfacher zu verstehen.

Es beginnt mit dem 59,99 Euro teuren Google Home Mini und endet mit dem Google Home Max bei 299 Euro. Es gibt außerdem zwei intelligente Displays: den 8 Zoll Nest Hub und den neuen 10 Zoll Nest Hub Max für ebenfalls 229 Euro, passend zum größten Echo Show.

Wie bei Alexa finden Sie auch bei anderen Produkten wie der Nest Cam IQ Sicherheitskamera und – natürlich – Android-Handys den Google Assistant versteckt.

Alexa vs. Google Assistant

Assistent ist gut in das Google-Universum integriert.

Der Assistent kann ein Gespräch führen und den Kontext verstehen.

Alexa auch kompetent, aber ein Verfechter der richtigen Formulierung.

Unabhängig davon, ob Sie ein intelligentes Display oder einen intelligenten Lautsprecher kaufen möchten, verlassen sich beide auf ihre jeweiligen Assistenten, um Fragen zu beantworten, Timer einzustellen und im Allgemeinen Dinge zu erledigen.

Welcher ist besser, ist eine mehrjährige Frage und wohl die wichtigste und relevanteste Frage, die Sie stellen können, wenn Sie sich für die Hardware von Amazon oder Google entscheiden.

Die Antwort ist jedoch nicht einfach, und es gibt keinen klaren Gewinner. Jeder Assistent hat seine Stärken und Schwächen.

Der Google Assistant stützt sich stark auf Googles Suchleistung und ist daher ziemlich geschickt darin, alle Fragen zu beantworten, die genauso gut in ein Google-Suchfeld eingegeben werden könnten. Es ist auch vollständig in das Googleverse integriert, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie ein Android-Handy haben und Google-Dienste wie Googlemail und YouTube nutzen, sehr schätzen werden, wie gut alles zusammen funktioniert.

Der Assistent ist außerdem viel nachsichtiger, wenn es darum geht, zu verstehen, was Sie sagen, so dass Sie in natürlicher Sprache sprechen können und er versteht, was Sie meinen… meistens.

Amazon’s Alexa ist viel mehr ein Verfechter der korrekten Formulierung von Anfragen und wird sich weigern sie zu verstehen, wenn man nicht auf die richtige Weise fragt. Im Gegensatz zum Google-Assistenten akzeptiert sie nicht mehrere Anfragen auf einmal, und Sie können nicht wirklich ein Gespräch mit Alexa führen, da sie keine Informationen aus einer früheren Frage speichert.

Außerdem ist Alexa nicht so sehr auf Allgemeinwissen angewiesen und verlässt sich größtenteils auf Wikipedia. Das bedeutet, dass sie dazu neigt, mit der Art von lokalem Wissen zu kämpfen, in der Google gut ist, aber sie ist dennoch sehr fähig darin, Ihnen zu sagen, wie groß der Arc de Triomphe ist, oder wie viele verschiedene Arten von Lemuren es gibt.

Alexa ist aber überdies überraschend gut informiert über den lokalen Einzelhandel und kann antworten: „Wann schließt der Tesco heute Abend in Sidcup?“.

Es ist einfacher und natürlicher, „Alexa“ als „OK Google“ zu sagen, aber der letzte Satz bedeutet, dass der Assistent weitaus weniger wahrscheinlich ist, sich zu verhören und zufällig zuzuhören. Sie können auch kein benutzerdefiniertes Wake-Wort festlegen, aber Sie können sich für „Echo“, „Computer“ oder „Amazon“ anstelle von „Alexa“ entscheiden. Ihre einzigen Optionen im anderen Lager sind „OK Google“ oder „Hey Google“.

Grundlagen

Timer

Erinnerungen

Wettervorhersagen

Nachrichtensendungen

Neuigkeiten

Sportergebnisse

Allgemeine Fragen

Beide Assistenten verfügen über die Grundlagen, einschließlich der Einstellung mehrerer Timer und Erinnerungen, die Ihnen eine Wettervorhersage oder die neuesten Sportergebnisse liefern.

Sie können auch eine Nachricht an alle Ihre intelligenten Lautsprecher und Displays in Ihrem Haus senden, wie z.B. „Essen ist fertig“. Alexa und Google Assistant werden Sie auch dafür anerkennen, wenn Sie sich bedanken, was Kinder ermutigen kann, sich an ihre Manieren zu erinnern.

Google erhält einen Punkt für die Reaktion auf „Stopp“, wenn ein Alarm ertönt. Mit Alexa müssen Sie immer noch „Alexa, stopp“ rufen.

Beeindruckend ist, dass Alexa Übersetzungen anbieten kann: Diese Funktion ist nicht auf den Google Assistant beschränkt. Sie können beide fragen, wie man „Zwei Bier, bitte“ in einer anderen Sprache sagt.

Sowohl Google als auch Amazon erweitern ständig die Fähigkeiten ihrer Assistenten. Sie können sowohl erkennen, wer mit ihnen spricht, als auch personalisierte Antworten oder Inhalte anbieten, wie beispielsweise das, was heute auf Ihrer Agenda steht.

Amazon hat Alexa einige nützliche neue Funktionen zur Verfügung gestellt, wie z.B. den Wächter-Modus, in dem sie Sie warnen wird, wenn sie hört, wie Glas zerbricht oder andere Geräusche in Ihrem Haus, von denen Sie wahrscheinlich wissen möchten, während Sie bei der Arbeit sind. Viele dieser Funktionen werden jedoch zuerst in den USA veröffentlicht und können lange Zeit in Anspruch nehmen, bis sie auch in andere Regionen gelangen.

Smart-Home

Beide Assistenten sind besonders hilfreich, wenn Sie kompatible Smart-Home Gadgets wie Lampen, Stecker und Schalter besitzen. Mit nur Ihrer Stimme können Sie diese Dinge ein- und ausschalten und Sie können sie gruppieren, damit sie gemeinsam ein- und ausgeschaltet werden.

Beide Systeme ermöglichen es Ihnen auch, Smart-Geräte in einem einzigen Raum mit einem Google Home oder Amazon Echo in diesem Raum zu gruppieren. So können Sie „Alexa, mach das Licht aus“ oder „OK Google, mach das Licht aus“ sagen und sie werden wissen, welche Lichter gemeint sind.

Routinen sind eine weitere gemeinsame Fertigkeit: Sie können mehrere Dinge festlegen, die passieren, wenn Sie einen benutzerdefinierten Befehl erteilen. Man könnte sagen „Gute Nacht“ und alle Lichter erlöschen im Erdgeschoss, die Heizung schaltet sich aus und das Licht im Schlafzimmer schaltet sich ein.

Musik

Alexa sehr gut geeignet für die Musikwiedergabe

Google ist ebenfalls gut, unterstützt aber kein Apple Music.

Musik ist einer der Hauptgründe, warum Menschen einen intelligenten Lautsprecher kaufen, und natürlich spielen beide Assistenten gerne jede gewünschte Musik. Jedes Unternehmen hofft, dass Sie seinen eigenen Musik-Streaming-Service (Google Play Music oder Amazon Music) abonnieren, aber Sie können auch andere Dienste wie Spotify nutzen, wenn Sie sich stattdessen dafür anmelden. Amazon unterstützt jetzt auch Apple-Musik.

Aber die Entscheidung für den „nativen“ Service bietet Ihnen das beste Erlebnis. Wenn Sie beispielsweise ein Echo Show haben und Amazon Music verwenden, werden die Texte für viele Songs synchron angezeigt, aber Sie verlieren diese Funktion, wenn Sie Apple Music auf einem Echo Show spielen.

Sowohl Google als auch Amazon ermöglichen es Ihnen, Musik synchron auf mehreren Geräten abzuspielen, aber das funktioniert in der Regel nur mit Hardware der eigenen Marke, mit wenigen Ausnahmen.

Und während wir gerade dabei sind, kann der Kauf eines Lautsprechers eines Drittanbieters mit dem Google Assistant oder Alexa dazu führen, dass Sie oft von bestimmten Funktionen ausgeschlossen sind, wie z.B. Anrufe an Freunde und Familie.

Vor kurzem hat Amazon die Möglichkeit, BBC Radio über den TuneIn-Dienst zu spielen, entfernt, so dass Sie jetzt die BBC-Fähigkeit aktivieren müssen, die aufgrund von Amazon-Beschränkungen keine Alarme oder Multiroom-Alarme unterstützt. Google ist von dieser Änderung nicht betroffen, da es TuneIn nicht verwendet.

TV-Steuerung

Sie können Alexa oder den Google-Assistenten dazu verwenden, zu steuern, was Sie auf Ihrem Fernseher sehen möchten. Dazu benötigen Sie jedoch kompatible Hardware. Für Alexa muss das ein Amazon Fire TV sein, während für Google ein Chromecast benötigt wird.

Skills

Entwickler können neue „Skills“ für Alexa entwickeln.

Google Home hat keinen „Skills“-Shop.

Ein Unterschied zwischen den Systemen ist Alexa Skills, die wie eine Art App sind, die Sie in der Alexa App „aktivieren“. Einige davon sind nur dumme Spiele wie „Meow meow“, die Alexa dazu bringen, Sie anzumachen, wenn Sie diesen Laut machen. Aber viele sind tatsächlich nützlich, wie z.B. Zugzeiten und Status-Updates des öffentlichen Verkehrs, oder sind Skills, die speziell von Hardware-Herstellern entwickelt wurden, so dass ihr Kit über Alexa steuerbar ist.

Der Google Assistant ist auch mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, aber wenn es nicht sofort funktioniert, können Sie nichts dagegen tun, und Entwickler können keine zusätzlichen Spiele und andere Skills entwickeln.

Kommunikation

Mit Google Home können Sie mit allen Ihren Google-Kontakten chatten.

Amazon ist meist auf Echo-Anwender beschränkt, kann aber auch telefonieren.

Amazon hat erstmals eine Drop-In-Funktion hinzugefügt, als es das erste Echo Show auf den Markt brachte. Solange Sie bestimmte Kontakte genehmigen (und sie Sie genehmigen), können Sie sich gegenseitig „besuchen“ – d.h. einen Videoanruf tätigen – ohne auf die Antwort des anderen Partners zu warten.

Videoanrufe gelten natürlich nur, wenn beide Parteien über intelligente Displays verfügen, aber Sie können auch Sprachanrufe tätigen. Vor kurzem hat Amazon die Möglichkeit hinzugefügt, Telefonnummern anzurufen.

Messaging ist auch in Alexa integriert und kann in Form von Sprache oder Text erfolgen.

Mit dem Google Assistant und den Google Nest Geräten sind Sie bei Videoanrufen etwas eingeschränkter, da der Nest Hub keine Kamera hat. Wo Sie jedoch Sprach- und Videoanrufe tätigen können, können Sie mit jedem Ihrer Google-Kontakte sprechen, nicht nur mit denen mit Home oder Nest Hub Geräten.

Smart Speaker vs. Smart Display

Smart Displays ermöglichen Video- und Videoanrufe.

Smart Speakers klingen in der Regel besser bei Musik.

Da sowohl Amazon als auch Google Smart Displays und nicht nur Smart Speaker anbieten, fragen Sie sich vielleicht, welche Extras Sie mit einem Display erhalten.

Wie Sie wahrscheinlich erraten können, werden Sie beim Stellen einer Frage Informationen auf dem Bildschirm sehen, sei es eine einfache Wettervorhersage oder die Anleitung für ein Rezept (dies ist eine der beliebtesten Anwendungen des Echo Show).

Obwohl die Bildschirme Videos anzeigen können, bedeutet ihre geringe Größe, dass Sie wahrscheinlich nichts länger als das eine oder andere YouTube-Video oder Nachrichtenbriefing sehen werden. Und es ist unangenehm, YouTube auf einem Echo Show zu verwenden: Nur die Google Nest Hubs unterstützen es offiziell.

Google gewinnt auch bei Fotos, da Sie Fotos aus Ihrem Google Photos-Konto anzeigen lassen können. Amazon kann keine Fotos von Google Photos abrufen, so dass Sie mit dem weitaus schlechteren Amazon Photos-Dienst beschäftigt sind, der im Gegensatz zu Google Photos keinen unbegrenzten kostenlosen Speicherplatz bietet.

Der kleinere Google Nest Hub hat jedoch keine Kamera und kann daher nicht für Videoanrufe verwendet werden, während alle drei Echo Show Modelle über eine Kamera verfügen. Die beiden kleineren haben sogar einen physischen Verschluss, um die Kamera zu blockieren und die Mikrofone stumm zu schalten, wenn Sie etwas Privatsphäre wünschen.

Fazit

Wenn Sie so weit gekommen sind, werden Sie feststellen, dass es unmöglich ist festzustellen, dass ein System besser ist als das andere.

Letztendlich ist das richtige für Sie dasjenige, das das tut, was Sie wollen, und mit dem Smart Home Kit arbeitet, das Sie bereits haben.

Vielleicht bevorzugen Sie die Stärken des Google Assistant, während andere gerne mit den Defiziten von Alexa im Allgemeinwissen leben und sich von der größeren Auswahl an Geräten beeinflussen lassen.

Denken Sie nur daran, dass Sie die Systeme nicht wirklich kombinieren können: Sie entscheiden sich entweder für Echos oder für die Geräte von Google. Sonst ist es viel zu verwirrend.

*Jim Martin schreibt unter anderem für PC Advisor UK