Google Pixel 4 und 4 XL Vorschau: Alles auf einen Blick

Es ist bald soweit: Das neue Google-Handy wird präsentiert. Damit sie nicht ganz ahnungslos in die Präsentation gehen müssen, haben wir für sie aufbereitet, was bisher bekannt ist. [...]

Es ist Oktober, und Sie wissen, was das bedeutet: Kürbisse, Partys und Pixel. In nur knapp 24 Stunden wird Google uns seine neueste Kreation auf einer Veranstaltung in New York City zeigen, und so wie es aussieht, wird es ein markantes Pixel-Handy sein: geladen mit K.I.-Technologie und mit einer leistungsstarken Kamera.

Und wir wissen das, noch bevor wir zu den Gerüchten kommen. In untypischer Weise stammen einige der größten Leaks über das nächste Pixel von Google selbst. Aber seien Sie versichert, es gibt noch eine ganze Menge mehr, was Google uns nicht über das nächste Handymodell erzählt hat. Hier ist also alles, was wir über das Pixel 4 gehört haben, offiziell und auch anderweitig:

Design

Niemand hat jemals ein Pixel mit einem Galaxy-Handy oder einem iPhone verwechselt, und das Pixel 4 wird das nicht ändern. Wie die vorhergehenden Pixel wird auch das Pixel 4 eine Menge Frontrahmen um den Bildschirm herum mitbringen. Google hat uns bereits einen Blick auf die obere Lünette werfen lassen, und sie sieht in etwa so groß aus wie die des Pixel 3, d.h. sie ist im Vergleich zum Streifen auf dem Galaxy Note 10+ wirklich groß.

Durchgesickerte Marketing-Bilder von Twitter-Leakster Evan Blass haben uns auch den Boden gezeigt, und obwohl er nicht ganz so dick ist wie der obere, ist er immer noch reichlich groß. Aber hier ist eine gute Nachricht: Die Pixel 4 XL scheint keine Kerbe zu haben.

Der Pixel 4 wird wie gewohnt in Weiß geliefert, kann aber auch blau, grün und gelb zum Repertoire von irs hinzufügen (c) Evan Blass

Laut 9to5Google sollen die Rahmen jeweils ein Paar Bildschirme umgeben, die ähnlich groß sind wie die der Pixel 3: ein 5,7-Zoll Pixel 4 und 6,3-Zoll Pixel 4 XL. Pixelweise (kein Wortspiel) können Sie ähnliche OLED-Panels (also keinen Quad HD-Bildschirm für den kleinen) und abgerundete Ecken erwarten. Es wird auch gemunkelt, dass es einen 90Hz-Bildschirm wie den OnePlus 7T gibt, also sollten Gesten viel schneller sein als auf dem Pixel 3.

Rund um die Rückseite erhält das Pixel 4 einen neuen Kamerastoss, der dem von Apple auf dem iPhone 11 sehr ähnlich ist. In der linken oberen Ecke befindet sich ein quadratisches Kamera-Array, das deutlich größer ist als das Einzelobjektiv des vorherigen Pixel. Und das könnte die einzige einzigartige Eigenschaft sein – nach den Bildern verschwindet die klassische zweifarbige Pixel-Ästhetik zugunsten einer soliden Glasscheibe.

Das Pixel 4 kann jedoch nicht seinen gesamten Charakter verlieren. Das Handymodell wird Berichten zufolge einige neue, hellere Farben erhalten. Google hat das Pixel 4 bereits in Schwarz und Orange präsentiert, aber Leaks haben auch blaue, weiße, gelbe und grüne Varianten gezeigt.

Spezifikationen

Google hat uns noch nie mit solchen technischen Daten wie Samsung begeistert, wenn Sie also auf ein Pixel 4 mit 12 GB RAM und einem Terabyte Speicherplatz warten, werden Sie vermutlich eher enttäuscht werden. Wie üblich werden die Pixel 4 Spezifikationen als gerade gut genug eingestuft, wie das Datenblatt von 9to5Mac zeigt:

Prozessor: Snapdragon 855

Snapdragon 855 Co-Prozessoren: Titan M Security, Pixel Neural Core

Titan M Security, Pixel Neural Core RAM: 6GB

6GB Speicher: 64GB/128GB

64GB/128GB Akku: 2.800mAh (Pixel 4)/3.700mAh (Pixel 4 XL)

2.800mAh (Pixel 4)/3.700mAh (Pixel 4 XL) Audio: Stereo-Lautsprecher

Hier stehen ein paar Dinge im Vordergrund. Zum einen gibt es einen neuen Chip namens Pixel Neural Core, der wahrscheinlich die wertvollen Aufgaben der computergestützten Fotografie des Visual Core sowie die KI-Aufgaben übernehmen wird. Es gibt auch keine Kopfhörerbuchse, aber das ist kaum eine Überraschung.

Überraschend ist jedoch die Batteriekapazität. Die Pixel-Handys haben uns noch nie mit einer Akkulaufzeit überrascht, und das Pixel 4 wird es wahrscheinlich auch nicht. Angenommen, diese Zahlen sind genau, hat das Pixel 4 XL nur 270mAh mehr Kapazität als sein Vorgänger, und der Akku des Pixel 4 ist tatsächlich um 115mAh kleiner. Wir werden sehen müssen, welche Zauberei Google in Android betreibt, um die Akkulaufzeit zu optimieren, aber auf dem Papier sehen diese Zellen kläglich klein aus.

Andernfalls wird das Pixel 4 ein gutes, wenn nicht sogar ein großartiges Handy sein. Es verwendet nicht den neueren Snapdragon 855+ wie das OnePlus 7T, aber der 855 dürfte viel schneller sein. Glücklicherweise hat es 50 Prozent mehr RAM als das Pixel 3, aber es liegt immer noch weit hinter dem Galaxy S10+, dem Galaxy Note 10+ und anderen High-End-Premium-Handys zurück. Und der 64 GB große basierte Speicher (ohne erweiterbaren Speicherplatz) fängt an, ein wenig verkrampft zu wirken.

Schließlich deutet ein Gerücht aus der Nikkei Asian Review in letzter Minute darauf hin, dass Google auf der Veranstaltung nächste Woche eine 5G-Version des Pixel 4 veröffentlichen könnte. Der Bericht besagt, dass Google mit der „Testproduktion“ an einem Mobilteil mit dem Next-Gen-Modem begonnen hat, aber die Publikation warnt davor, dass „Google sich irgendwann entscheiden könnte, sein neues 5G-Modell im Frühjahr nächsten Jahres vorzustellen… neben der Veröffentlichung eines Budget-Pixel-Telefons“, das vermutlich das Pixel 4a hieße. Da wir keine Gerüchte über eine 5G Verizon Version des Pixel 4 gehört haben, ist es unwahrscheinlich, dass er in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.

Kamera

Nun zu dem Abschnitt, auf den Sie alle gewartet haben: die Kamera. Pixel-Handys haben schon immer von der Stärke ihrer Kameras gelebt, und das Pixel 4 wird alle möglichen neuen Funktionen mit sich bringen, um Google an der Spitze der Branche zu halten.

Der Pixel 4 wird scheinbar zwei Kameras und keinen Fingerabdrucksensor besitzen (c) Google

Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, was das Pixel 4 nicht haben wird: eine Dual Selfie Cam. Google machte eine große Sache aus den Group Selfies auf dem Pixel 3, mit der Ultra-Weitwinkelkamera, um mehr von der Szene in die Aufnahme zu integrieren, aber basierend auf Googles eigener Beschreibung der Sensoren innerhalb der oberen Blende wird es diesmal nur eine Kamera mit Blick nach vorne geben. Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Ultra-Weitwinkelobjektiv handeln wird, aber der Mangel an zwei Kameras ist eine bemerkenswerte Verschlechterung.

Die Hauptkamera des Pixel 4 sollte dies jedoch mehr als ausgleichen. Zum ersten Mal wird ein Pixel-Telefon ein zweites Objektiv auf der Rückseite haben, ein wahrer Schlussmoment für das Google-Handy. Gemäß den durchgesickerten Spezifikationen sind die beiden Objektive der Standard 12MP Dual-Pixel Sensor gepaart mit einer neuen 16MP Telekamera. Wie üblich erhalten beide Telefone das gleiche Setup.

Und Google wird das Beste aus seiner zweiten Kamera machen. 9to5Google hat einige Fotomuster in die Finger bekommen, und sie sind umwerfend. Zugegeben, diese stellen die bestmöglichen Aufnahmen dar, die Sie mit dem Pixel 4 machen können, aber von Portraits bis hin zu schlechten Lichtverhältnissen scheint es ein großes Upgrade gegenüber dem Pixel 3 zu sein, was bereits großartig ist. Der Nachtmodus scheint besonders verbessert worden zu sein, wie die „Astrofotografie“-Fotos des mit Sternen gefüllten Himmels zeigen. Berichten zufolge legt Google auch Wert auf Action Shots mit einem neuen „Motion Mode“, der in der Lage ist, sich besser auf bewegte Bilder zu konzentrieren.

Aber der größte Vorteil des zweiten Objektivs liegt in einer viel häufigeren Anwendung: Porträts. Der Pixel hat uns schon immer mit seiner Fähigkeit überrascht, scharfe Porträts mit einem einzigen Objektiv und einigen Nachbearbeitungsschritten aufzunehmen, aber mit einem zweiten Teleobjektiv, mit dem man arbeiten kann, wird das Pixel 4 in der Lage sein, Porträts aufzunehmen, die praktisch unverfälscht sind.

Projekt Soli und Motion Sense

Wir hören schon seit einiger Zeit Gerüchte über Googles Motion-Sensing Projekt Soli-Technologie, aber im Pixel 4 wird es nun endlich sein Debüt geben. In einem Blogbeitrag im Juli hat Google bereits eine neue Funktion namens Motion Sense vorgestellt, die es Ihnen „ermöglicht, Lieder zu überspringen, Wecker zu stellen und Telefonate stummzuschalten, indem Sie einfach mit der Hand winken“.

Google wird eine Reihe von Kameras und Sensoren in das Pixel 4 integrieren (c) Google

Dies ist nicht das erste Mal, dass wir „berührungslose“ Gesten in einem Smartphone sehen – Anfang dieses Jahres benutzte das LG G8 einen frontseitigen Time-of-Flight-Sensor, um seine Air Motion-Funktion zu steuern – aber wir hatten gehofft, dass es hier mehr als ein Party-Trick sein würde. Leider zeigt ein weiterer 9to5Google-Bericht einige der Motion Sense in Aktion, und naja, wir sind skeptisch hinsichtlich ihres Nutzens.

In einer Reihe von Videos zeigt Google mehrere mögliche Szenarien, in denen Motion Sense nützlich sein könnte, und sie sind nicht gerade umwerfend. In einem bringt eine Frau einen Anruf zum Schweigen, indem sie über den Bildschirm streicht. In einem anderen springt ein Mann mit der gleichen Geste zum nächsten Lied. Es ist die Art von Funktion, die cool sein könnte, sie zu zeigen (vorausgesetzt, sie funktioniert genauso gut wie im Video), aber sie muss ausgereift sein und sich weiterentwickeln, bevor sie tatsächlich nützlich sein kann.

Google versteht das und hat uns bereits beim Start auf eine relativ einfache Soli-Funktion vorbereitet. Es verspricht jedoch, dass „so wie die Pixel mit der Zeit besser werden, wird sich auch die Bewegungserkennung weiterentwickeln“. Also müssen wir warten und sehen, ob sich Motion Sense wirklich lohnt.

Sie können das Pixel 4 durch einfaches Schwenken der Hand steuern – aber werden Sie es auch wollen? (c) Evan Blass

Neben den Hand-Winktricks werden die Project Soli-Sensoren auch die 3D-Gesichtsfreigabe und den Passwortschutz ermöglichen, eine biometrische Technologie, die es bei Android-Handys noch nicht gibt. Laut Googles Beschreibung klingen sie sogar noch fortschrittlicher als die Gesichts-ID, aber wir werden sie auf die Probe stellen müssen: „Wenn Sie nach dem Pixel 4 greifen, schaltet Soli proaktiv die Gesichtsfreigabesensoren ein und erkennt, dass Sie Ihr Handy möglicherweise freischalten möchten. Wenn die Sensoren und Algorithmen zum Entsperren durch Gesichtserkennung Sie erkennen, wird sich das Handy entsperren, noch während Sie es in die Hand nehmen, alles in einer Bewegung. Noch besser, die Gesichtsfreigabe funktioniert in fast jeder Ausrichtung – auch wenn Sie es verkehrt herum halten – und Sie können es auch für sichere Zahlungen und die Authentifizierung von Anwendungen verwenden.“

KI und Google Assistant

Das neueste Google-Handy ist immer ein Schaufenster in Bezug auf die neuesten Google KI-Fortschritte, so dass es keine Überraschung ist, dass das Pixel 4 das Launchpad für die zweite Generation des Google Assistant sein wird. Wir sahen zum ersten Mal die Demo des schnellen Assistenten, der im Mai Back-to-Back-Befehle bei Google I/O verarbeiten kann, wobei Google versprach, dass er mit dem nächsten Pixel starten würde.

Neben den schnelleren Antworten optimiert Google auch die Benutzeroberfläche, so 9to5Google. Es ist dezent, aber Sie werden einen farbigen Balken am unteren Bildschirmrand sehen, wenn Sie den Assistenten auf dem Pixel 4 aufrufen, mit einem kompakteren Dialogfenster. Wir gehen davon aus, dass diese neue Schnittstelle ihren Weg auf andere Handys finden wird, wenn der neue Assistent in einer zukünftigen Version auf Android ankommt.

Es wird auch gemunkelt, dass Google endlich Raise to Talk als neue Möglichkeit hinzufügen wird, den Google Assistant im neuen Pixel zu aktivieren. Zusätzlich zu „Hey Google“, Active Edge (die seitliche Quetschfunktion, die bei allen Pixel-Telefonen verwendet wird) und dem Aufwärtswischen aus beiden unteren Ecken, wird Google Berichten zufolge Benutzer ihr Pixel einfach an den Mund heben lassen, um den Google-Assistenten zu aktivieren. Das ist nicht gerade revolutionär – Apple-Fans werden die Funktion von der Apple Watch und früheren Versionen von iOS kennen – aber es wird schön sein, eine weitere Möglichkeit zu haben, den Google Assistant zu aktivieren.

Zusätzlich zu den neuen Assistentenfunktionen und Android-Optimierungen, die sicherlich kommen werden, sieht es so aus, als würde Google auch die Ambient EQ-Funktion vom Nest Home Hub übernehmen. Wie in der 9to5Google Spezifikation zu sehen ist, ähnelt Ambient EQ der True Tone Technologie von Apple, die den Weißabgleich des Displays automatisch an das Licht im Raum anpasst. Es ist eine großartige Funktion auf iPhones und Smart Displays, und wir können es kaum erwarten, sie auf unseren Handys zu sehen.

Preis

Das Einzige, was beim Pixel 4 nicht ganz klar ist, ist der Preis. Aber wir haben einen Hinweis. Evan Blass hat die kanadischen Preise für das neue Telefon durchsickern lassen:

Pixel 4 64GB: CAD$1.049,95

Pixel 4 128GB: CAD$1.199,95

Pixel 4 XL 64GB: CAD$1.199,95

Pixel 4 XL 128GB: CAD$1.359,95

Hier ist, wie das im Vergleich zum Pixel 3 aussieht:

Pixel 3 64GB: CAD$999

Pixel 3 128GB: CAD$1.129

Pixel 3 XL 64GB: CAD$1.129

Pixel 3 XL 128GB: CAD$1.259

Das deutet auf einen höheren Preis für das Pixel 4 hin und könnte das kleine Modell auf 719 € und das Pixel 4 XL auf 821 € drücken. Das könnte das Pixel 4 angesichts der Konkurrenz von Samsung und Apple noch schwerer verkaufen, aber es wird auch das Pixel 3a umso attraktiver machen.

*Michael Simon deckt für PCWorld und Macworld alles rund ums Handy ab.