Google: Zahlen oder riskieren, dass Ihre Fotos gelöscht werden?

Google hat die "kostenlose" Regelung beseitigt, die es Ihnen erlaubt, unbegrenzt hochauflösende Bilder in Google Photos zu speichern. [...]

Am Mittwoch kündigte Google eine wichtige Änderung seiner Richtlinie zur Speicherung von Fotos und anderen Dokumenten an: Alle werden künftig zu Ihrer allgemeinen Speicherplatzobergrenze beitragen und Sie dazu zwingen, letztendlich für Googles Google One-Cloud-Speicherplatz zu zahlen. Andernfalls riskieren Sie, dass sie gelöscht werden.

Die Änderungen werden nicht sofort umgesetzt. Ab dem 1. Juni 2021 wird jedes neue Foto, das Sie mit einem Smartphone aufnehmen und nicht von Google stammt, auf Ihre Speicherplatzobergrenze angerechnet, die derzeit 15 GB innerhalb der kostenlosen Google-Mitgliedschaft beträgt. Dasselbe gilt für alle neuen Dokumente, Sheets, Slides, Zeichnungen, Formulare und Jamboard-Dateien. Vorhandene Fotos und Dokumente werden jedoch nicht berücksichtigt.

Die Änderung ist für Android-Smartphone-Benutzer von großer Bedeutung, kann sich aber auch auf iOS-Benutzer auswirken. Wenn Sie ein Foto mit Ihrem Android-Smartphone aufnehmen, wird es im Allgemeinen von Google gesichert, ebenso wie von allen anderen Diensten, die Sie mit Ihrem Smartphone verknüpft haben, z. B. Box oder OneDrive von Microsoft. Ebenso können iPhone-Benutzer ihre Fotos sowohl in Google Photos als auch in iCloud sichern.

Google bietet Ihnen eine Schätzung, wie viel Cloud-Speicherplatz Ihnen über Google Photos zur Verfügung steht, unter photos.google.com/storage (c) Mark Hachman/IDG

Durch die Änderung der Google-Richtlinien wird das große Schlupfloch beseitigt, das es Nutzern ermöglicht, Fotos kostenlos bei Google Photos zu speichern: Wenn ein Foto heute in der von Google als „hohe Qualität“ bezeichneten Qualität gespeichert wird, zählt es nicht auf Ihre 15 GB-Obergrenze, die Googles kostenloser Speicherplatz bietet. Ab Juni 2021 wird dies jedoch der Fall sein. Es gibt eine Ausnahme: Fotos, die mit einem neueren Pixel (Pixel 1 – 5) aufgenommen wurden, sind von dieser Richtlinienänderung nicht betroffen, auch nicht nach dem 1. Juni 2021.

(„Hohe Qualität“ ist immer noch leicht verlustbehaftet, was bedeutet, dass das Bild nicht ganz so scharf und klar sein wird wie eine Aufnahme, die in „Originalqualität“ gespeichert wurde. Die Speicherung eines Fotos in „Originalqualität“ zählt jedoch gegen Ihre Obergrenze, und daran wird sich nichts ändern. Um zu überprüfen, in welchem Format Ihre Fotos gespeichert sind, gehen Sie zu photos.google.com/settings. Sie können Fotos, die in Originalqualität gespeichert sind, auch in hohe Qualität umwandeln, indem Sie die Option „Speicher wiederherstellen“ wählen. )

Diese neuen Änderungen wurden laut Jose Pastor, Vice President von Google Workspace, und Shimrit Ben-Yair, Vice President von Google Photos, vorgenommen, „damit wir auch in Zukunft in diese Produkte investieren können“. Sie gelten nicht nur für Nutzer mit kostenlosen Google-Konten, sondern auch für Mitglieder der kostenpflichtigen Workspace-Konten. Es gibt eine Ausnahme: Fotos, die mit einem Pixel-Handy aufgenommen wurden.

Das Google-Tool zur Verwaltung des Kontospeichers finden Sie unter one.google.com/storage/management (c) Mark Hachman/IDG

Google gab an, dass das Unternehmen die Nutzer frühzeitig in Kenntnis gesetzt habe, um Nutzern und Administratoren genügend Zeit zur Anpassung zu geben. Außerdem wies Google auf zwei Tools hin, die das Unternehmen zur Verfügung stellt, um Ihnen bei der Planung für die Zukunft zu helfen: eine Schätzung des Speicherplatzes hinsichtlich des Zeitraums, in dem Ihr kostenloser Speicherplatz für Google Fotos ausläuft, und ein Webtool, mit dem Sie ausrangierte, große Objekte und andere unzugängliche Dateien finden und schnell löschen können.

Sie wissen natürlich, wohin das führt: Google One, der Name, den Google seinen kostenpflichtigen Speicherplänen gibt. Wenn der freie Speicherplatz zur Neige geht, wird Google Sie zur Zahlung auffordern. Googles Preispläne sind erschwinglich, aber Sie werden trotzdem Geld in Googles Kassen spülen: 1,99 Euro pro Monat (19,99 Euro pro Jahr) bedeuten, dass Sie insgesamt 100 GB Cloud-Storage erhalten, und von da an steigt der Betrag.

Die Google One-Speicherpläne von Google (c) Google

Leider hat Googles Samthandschuh, der Sie zu Google One hinführen soll, auch einen Stock in der Hand: Bei Google-Konten, die seit über 24 Monaten inaktiv sind, kann der betreffende Inhalt gelöscht werden, und dasselbe gilt für Konten, die ihre Datenobergrenze überschreiten. Mit anderen Worten: Wenn Sie Googles Warnungen ignorieren, werden irgendwann Ihre gesamten Fotos Googles Obergrenze überschreiten, und mindestens ein Teil davon wird gelöscht. Natürlich plant Google, Sie umfassend zu warnen, damit Sie noch rechtzeitig zu einem bezahlten Plan wechseln können.

Irgendwann werden Sie sich jedoch entscheiden müssen: Hören Sie auf, Fotos in die Google-Cloud hochzuladen? Werden SIe altere Inhalte löschen? Oder bezahlen? Keine der Optionen klingt besonders verlockend.

*Als leitender Redakteur von PCWorld konzentriert sich Mark Hachman u.a. auf Microsoft-Nachrichten und Chiptechnologie.