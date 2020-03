Homeoffice: Mac oder MacBook mit zweitem Bildschirm verwenden

Wenn Sie sich aufgrund der Coronavirus-Selbstisolation an die Arbeit von zu Hause aus gewöhnen müssen, ist der Anschluss eines zweiten Monitors an Ihren Mac eine der besten Möglichkeiten, dies zu erleichtern. [...]

Wenn Sie vor der Coronavirus-Pandemie einen Bürojob hatten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie jetzt von zu Hause aus arbeiten müssen. Das kann sich stark limitierend anfühlen, besonders wenn Sie nur ein MacBook besitzen.

Glücklicherweise können Sie Ihre Produktivität drastisch verbessern, indem Sie einen externen Monitor an Ihre Arbeitsstation anschließen, wobei Sie in der Regel einen Bildschirm als Referenz verwenden und Ihre eigentliche Arbeit auf dem anderen erledigen. Ein HDMI-kompatibler Fernseher sollte den Zweck erfüllen, wenn Sie keinen zusätzlichen Monitor parat haben, aber die Pixeldichte und die Bildwiederholungsraten werden wahrscheinlich nicht so zufriedenstellend sein.

Zunächst einmal – hier die schlechte Nachricht. Normalerweise ist es viel einfacher, einen externen Monitor an einen PC statt an einen Mac anzuschließen, da man dafür in der Regel einfach ein beliebiges HDMI-Kabel verwenden kann. Mit einem modernen Mac werden Sie mit ziemlicher Sicherheit eine Art Dongle benötigen. Andererseits können Sie dank des Apple-Ökosystems nun auch neuere iPads innerhalb von Sekunden als Zweitmonitore verwenden, was klare Vorteile mit sich bringt. Im Folgenden führen wir Sie durch die gängigsten Optionen.

Verwenden Sie den richtigen Dongle oder das richtige Kabel

Wie ich bereits sagte, wäre es am einfachsten, einen externen Monitor oder ein Fernsehgerät direkt über ein HDMI-Kabel an das MacBook anzuschließen, aber das ist normalerweise nur bei den Mac Pros 2011 und 2019, dem Mac mini oder den MacBook Pros von 2012 bis 2015 möglich. Wenn Sie eines dieser Modelle besitzen, herzlichen Glückwunsch!

Für den Rest benötigen Sie einen Dongle oder ein spezielles Kabel. Und wenn Sie für Ihr USB-C-kompatibles MacBook nur ein spezielles Kabel benötigen, empfehlen wir Ihnen Apples eigenes 45 Euro teures USB-C/Thunderbolt 3-Kabel, sofern Sie einen Thunderbolt 3-kompatiblen Monitor verwenden.

Was die Dongles betrifft – auch wenn dies nicht umfassend ist, sollten die unten aufgeführten Optionen bei den meisten modernen USB-C/Thunderbolt 3-Macs Abhilfe schaffen. Beginnen wir mit Apples eigenen Optionen für HDMI und VGA, die für das, was Sie bekommen, unverschämt teuer sind.

Hier sind einige unserer Empfehlungen für Adapter von Drittanbietern, von denen die meisten über zusätzliche Anschlüsse für Produkte wie SD-Karten verfügen. So können Sie für Ihr Budget das Beste herausholen. Sie sind auch viel erschwinglicher.

Ordnen Sie Ihre Displays in den Einstellungen

Jetzt wird es einfacher. Wenn Sie es geschafft haben, Ihren zweiten Bildschirm anzuschließen, müssen Sie die beiden Bildschirme nun noch so anordnen, dass Sie Fenster und Dateien intuitiv von einem Bildschirm auf den anderen ziehen können. Apple erleichtert dies erheblich.

Gehen Sie zu den Einstellungen in Ihrem Mac, klicken Sie dann auf Displays und dann auf Anordnen. Wenn alles richtig eingestellt ist, sollten Sie zwei blaue Rechtecke sehen, die die Bildschirme darstellen, wobei der Host-Mac einen weißen Balken über den oberen Rand zeigt.

Jetzt, wo ich die Anzeigen so angeordnet habe, kann ich meinen Mauszeiger auf den zweiten Monitor bewegen, indem ich ihn einfach nach oben bewege. Der Übergang erfolgt sofort (c) Leif Johnson/IDG

Von hier aus können Sie die Monitore einfach so ausrichten, wie sie es in der Realität sind. Wenn Sie also Ihren zweiten Monitor über Ihrem MacBook aufstellen (wie auf dem Foto oben), stellen Sie sicher, dass Sie das blaue Rechteck des zweiten Monitors so ausrichten, dass er sich über dem blauen Rechteck befindet, das das MacBook darstellt.

Danach können Sie Ihr MacOS-Dock auf den zweiten Bildschirm verschieben, wenn Sie ihn öfter anschauen müssen. Bewegen Sie dazu Ihren Mauszeiger auf den Desktop des Sekundärmonitors und klicken Sie irgendwo hin. Dann machen Sie zwei schnelle Abwärtsbewegungen entlang der Unterseite des Bildschirms, wo das Dock erscheinen soll. Das Dock sollte dann umschalten, wobei Sie jedoch bedenken sollten, dass dies etwas Übung erfordert. (Wenn Sie Ihre Monitore so eingerichtet haben wie ich, stellen Sie sicher, dass Sie diese nach unten gerichteten Striche in einer Ecke des Bildschirms machen, die sich nicht mit dem Hauptbildschirm des MacBook überschneidet. Andernfalls wird Ihr Mauszeiger einfach nach unten zum unteren Bildschirm gehen).

Verwenden Sie Ihr iPad als sekundären Bildschirm

Wenn Sie nicht gerade einen zweiten Monitor oder einen zusätzlichen Fernseher herumstehen haben, können Sie inzwischen auch ein iPad als Zweitmonitor für Ihren Mac verwenden. Denken Sie nur daran, dass Sie dann natürlich mit einem kleineren Bildschirm arbeiten werden. Es gibt jedoch einen Bonus: Wenn Sie bereits einen richtigen Zweitmonitor eingerichtet haben, können Sie mit dieser Konfiguration Ihr iPad als drittes Display verwenden.

Sie können auf diese Weise mehrere iPads anschließen (c) Leif Johnson/IDG

Stellen Sie zunächst sicher, dass auf dem Mac mindestens macOS Catalina und auf Ihrem iPad mindestens iOS 13 ausgeführt wird. Genauer gesagt benötigen Sie mindestens ein iPad der 5. Generation, ein iPad Air 2 und ein iPad mini 4 oder ein beliebiges iPad Pro. Außerdem brauchen Sie ein MacBook oder MacBook Pro, das 2016 oder später hergestellt wurde, einen 2015 27-Zoll iMac 5K oder einen 2016er iMac oder höher (einschließlich des Pro), einen 2018er Mac mini oder die 2011er oder 2019er Mac Pro.

Jetzt, wo das aus dem Weg ist, vergewissern Sie sich, dass Ihr iPad eingeschaltet ist und sich in der Nähe Ihres Mac befindet. Klicken Sie auf Ihrem Mac auf die AirPlay-Schaltfläche in der Menüleiste Ihres Mac, die wie ein Rechteck mit einem durchgehenden Dreieck aussieht, das von unten nach oben zeigt. Suchen Sie das iPad, das Sie als Sekundärmonitor verwenden möchten, aus dem resultierenden Dropdown-Menü und wählen Sie es aus. Es sollte sofort funktionieren, und Sie müssen das iPad nicht einmal entsperren.

Verwenden Sie einen alten iMac als sekundären Bildschirm

Haben Sie einen alten iMac? Sie können ihn als Zweitmonitor für Ihren Mac mit Apples Target Display Mode verwenden – aber dazu muss auch der Host-Mac ziemlich alt sein.

Um ehrlich zu sein, sind wir an dem Punkt angelangt, an dem dies nicht mehr so praktikabel ist wie früher, weil es einige wirklich präzise Bedingungen erfordert. Die Funktion wird bei iMacs mit Retina-Display nicht unterstützt, und sie funktioniert insbesondere nur bei folgenden Modellen: 27-Zoll-iMac (Ende 2009 oder Mitte 2010) oder iMacs von Mitte 2011 bis Mitte 2014.

Wenn Sie es ausprobieren möchten, unterhält Apple eine spezielle Support-Seite für den Target Display Mode, auf der alle Ihre Fragen beantwortet werden sollten. Abgesehen von den iMacs selbst benötigen Sie eigentlich nur ein Thunderbolt-Kabel.

Wir würden gerne glauben, dass es für Apple möglich wäre, eine solche Funktion, die der von Sidecar mit iPads ähnlich ist, auch für moderne Macs zu implementieren, aber im Moment haben wir dieses Glück nicht.

*Leif Johnson berichtet für Macworld über iOS, iPhones, iPads, Macs und mehr.