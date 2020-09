How to S-Pen: 8 nützliche Tipps für Ihr Galaxy Note 20

Auch wenn Sie schon seit Jahren einen S-Pen verwenden, werden Sie bestimmt wissen wollen, welche neuen Features und Funktionen Samsung hinzugefügt hat. [...]

Einige von uns sind einfach nie über ihre Liebe zu Kugelschreibern und Bleistiften hinweggekommen, und die neuesten Note 20-Handys von Samsung sind da, um diesen Juckreiz zu befriedigen. Sie kosten zwar ein hübsches Sümmchen (1.300 US-Dollar für das Galaxy Note 20 Ultra), aber dafür können Sie mit dem S-Pen jetzt noch mehr nützliche Dinge tun. Hier sind acht großartige Funktionen des neuen S-Pens von Samsung, damit Sie gleich loslegen können.

Luft-Gesten

Luft-Gesten, eines von Samsungs charakteristischen Merkmalen des S-Pens, sind mit noch mehr Funktionalität wieder auf der Note 20 zu finden. Mit der S-Pen-Taste können Sie die Kamera starten (lange drücken) und Fotos schießen (kurz drücken). Außerdem werden weitere Apps unterstützt, darunter Samsung AR Doodle, Samsung Gallery, Snapchat und Spotify. Die Gesten sind je nach Anwendung unterschiedlich, überprüfen Sie daher unbedingt die Details unter Einstellungen > Erweiterte Funktionen > S-Pen > Luft-Gesten.

Der S-Pen kann auch Medien steuern, wenn im Hintergrund etwas abgespielt wird. Drücken Sie einfach die Taste und ziehen Sie eine Linie, die in die Luft geht, um die Lautstärke zu erhöhen. Fahren Sie nach unten, um die Lautstärke zu verringern, nach rechts, um einen Titel zu überspringen, und nach links, um zurück zu gehen.

Entsperren mit dem S-Pen

Wenn Ihr Telefon in den Ruhezustand geht, können Sie es mit dem S-Pen wecken.

Wir alle kennen das: Sie sind gerade dabei, etwas zu lesen, und Ihr Telefon verabschiedet sich in den Ruhemodus. Mit dem Note 20 gibt es dafür eine einfache Lösung. Sie können die Taste auf Ihrem S-Pen benutzen, um den Bildschirm wieder aufzuwecken, wenn Sie ihn zufällig gerade in der Hand haben. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass diese Funktion unter Einstellungen > Erweiterte Funktionen > S-Pen aktiviert ist. Wenn das Telefon nun in den Schlafmodus wechselt, können Sie die Taste drücken, um es wieder aufzuwecken. Das Telefon bleibt so lange entsperrt, bis Sie die Verbindung trennen oder den S-Pen wieder einsetzen.

Luft-Kommandos

Samsung versucht, mit Air Command hilfreich zu sein, aber Sie wollen wahrscheinlich nicht, dass Sie jedes Mal, wenn Sie den S-Pen entfernen, von dieser Vollbild-Benutzeroberfläche unterbrochen werden. Da dies das Standardverhalten ist, müssen Sie einige Änderungen vornehmen. Um zu beginnen, gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Funktionen > S-Pen.

Die Air Command-Einstellungen befinden sich ganz unten. Sie können die Entfernungszeile in „Nichts tun“ ändern, um zu verhindern, dass Air Command Sie unterbricht. Sie können stattdessen auf die Schaltfläche S-Pen tippen, um sie zu starten, wann immer Sie wollen. Das Note 20 unterstützt auch das Ändern der Anwendungen und Verknüpfungen bei Air Command in diesem Menü. Samsung verfügt über einige benutzerdefinierte Tools wie „Magnify“ und „Live Messages“, aber Sie können auch einfach App-Kurzbefehle hinzufügen.

Anywhere-Aktionen

Verwenden Sie Gesten, um Ihr Note 20 zu steuern.

Samsung hat die Möglichkeiten des Beschleunigungsmessers des S-Pens erweitert, so dass Sie mehr Aspekte Ihres Smartphones mit einem Wink mit der Hand steuern können. Anywhere Actions sind Gesten, die unabhängig davon funktionieren, wo Sie sich befinden oder was Sie mit dem Telefon tun. Sie erfordern allerdings etwas Übung, um sich daran zu gewöhnen.

Die Einstellungen für Anywhere Actions (und den Spickzettel) finden Sie unter Einstellungen > Erweiterte Funktionen > S-Pen > Luft-Gesten. Im Wesentlichen zeichnen Sie Pfeile, während Sie die S-Stift-Taste gedrückt halten: nach unten und dann nach oben für die intelligente Auswahl, nach oben und unten für zu Hause und so weiter. Sie funktionieren gut genug, aber Sie müssen sich merken, welcher welcher ist.

Audiomaterial zu Notizen hinzufügen

Das Note 20 hat keine eigenständige Sprachaufzeichnungs-App vorinstalliert, aber diese Funktionalität ist Bestandteil von Samsung Notes. Dies ermöglicht die Integration von Tonaufnahmen in die Notizen, die Sie mit dem S-Pen aufzeichnen. Und Sie müssen dies nicht einrichten – beginnen Sie einfach, eine Notiz zu schreiben, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Anhängen“, um eine Sprachaufnahme hinzuzufügen. Wenn Sie zurückgehen und sich die Aufnahme anhören, können Sie Ihre Notizen während der Wiedergabe des Audios hervorgehoben sehen. So können Sie sich genau an das erinnern, was Sie gehört haben, als Sie die Notiz geschrieben haben.

Notizen glätten

Tippen Sie auf das Symbol, das wie drei Textzeilen mit einem Pfeil darüber aussieht, um Ihre Notizen zu glätten.

Eines der besten Dinge am S-Pen ist, dass Sie eine schnelle Notiz aufschreiben können, ohne mit einer Software-Tastatur herumspielen zu müssen. Sie müssen sich auch nicht darum kümmern, wo oder wie Sie in der Samsung Notes App schreiben. Schreiben Sie einfach, und dann können Sie die Notiz hinterher begradigen. Tippen Sie zum Begradigen Ihres Textes auf die Schaltfläche Begradigen in der unteren Symbolleiste – es sieht aus wie drei Zeilen Text mit einem Pfeil darüber.

Memo bei ausgeschaltetem Bildschirm

Die neue App von Samsung Notes ist leistungsstark, aber Sie müssen die App nicht immer geöffnet haben, um etwas zu notieren. Sie können auch einfach den S-Pen entfernen, während das Telefon schläft, und mit der Screen-off-Memo-Funktion mit dem Schreiben beginnen. Sie erhalten dann zwar nicht die gesamte Notes-Funktionalität, aber das Memo erscheint in der App mit einem dunklen Hintergrund, um anzuzeigen, dass es sich um einen Screen-off-Zusatz handelt. Sie können dies in den Einstellungen der App ändern, so dass Ihre Screen-off-Memos „normal“ erscheinen.

Synchronisieren Ihrer Notizen

Sie haben also all diese Notizen mit Ihrem S-Pen gemacht, aber was passiert, wenn Sie das Handy verlieren oder beschädigen? Die Notes-App verfügt jetzt über Live Sync, um alle Ihre Notizen sicher in der Cloud zu speichern. Dies geschieht meist automatisch, aber Sie müssen sicherstellen, dass Sie in den Einstellungen für die Notizen mit Ihrem Samsung-Konto angemeldet sind. Damit können Sie zusätzlich zu Ihrem Telefon auch von einem Tablet oder PC aus auf Ihre Inhalte zugreifen. Sie können Ihren Samsung Cloud-Speicher auch mit Microsoft OneDrive unter Einstellungen > Konten und Backup > Samsung Cloud verknüpfen.

*Ryan Whitwam schreibt unter anderem für PCWorld.