Ihre Multicloud-Strategie ist falsch

Multicloud soll die Kosten senken und die Agilität und Innovationsfähigkeit erhöhen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. [...]

Multicloud scheint eine so großartige Idee zu sein. Wie schade, dass sie nicht funktioniert. Es wäre in Ordnung, wenn Multicloud den Kunden helfen würde, den Anbietern dagegen aber geschadet würde, doch das genaue Gegenteil ist der Fall: Anbieter räumen auf, indem sie Multi-Cloud-Schlangenöl verkaufen, während ihre Kunden immer wieder mit Cloud-Strategien auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und himmelhohen Kosten stecken bleiben.

Es muss einen besseren Weg geben.

Der Traum von der Multicloud

Vieles von dem, was Unternehmen über ihre Multi-Cloud-Strategien berichten, ist vollständig und schlichtweg Müll. Die Idee, in mehrere Clouds zu investieren, um sie für Preisverhandlungen gegeneinander auszuspielen, ist einer meiner Favoriten, denn das Endergebnis eines Einkaufs in mehrere Clouds sind zahlreiche Möglichkeiten, die Kosten der Cloud aus den Augen zu verlieren. Nicht nur das, es ist auch bizarr zu denken, dass, so schwer es auch ist, nur eine einzige Cloud zu meistern, das Hinzufügen anderer irgendwie zu geringeren Kosten führen würde, wie Steve Chambers schrieb:

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass man, um in nur einer Cloud gut zu sein, geschweige denn in vielen, in ausgebildete und erfahrene Menschen, entwickelte Prozesse, neue Tools und Technologien investieren muss. Das kann Millionen von Dollar und Monate an Erfahrung kosten. Manche Leute werden nie gut in einer Cloud, [deshalb….] 1: Werden Sie viel höhere Gemeinkosten haben, je mehr Clouds Sie haben. 2: Je mehr Clouds Sie haben, desto oberflächlicher werden Sie jede Cloud erleben.

Diese „oberflächliche“ Erfahrung wird neben steigenden Kosten tendenziell auch den Nutzen schmälern, den Unternehmen in der Cloud suchen: Agilität und Innovation. Ich habe das aus nächster Nähe gesehen, dass, als die Entscheidung, eine zweite Cloud einzuführen, die Kosten in die Höhe schossen, als wir zwei Clouds mit unseren Workloads überspannten. Die Workloads funktionierten bei der zweiten Cloud nie so gut wie bei der ersten, teils aufgrund mangelnder Vertrautheit mit der zweiten Cloud und teils, weil der zweiten Cloud einfach viele der Funktionen fehlten, die wir benötigten. Schlimmer noch, es wurde viel schwieriger, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit zu erzielen, während wir mit Workloads über die Clouds hinweg jonglierten.

„Aber… aber… aber… aber… aber… Lieferantenbindung!“ sagen Sie. Nun, wie Derek Martin es ausdrückt, ist die Idee, herstellerunabhängig zu sein, genau das: eine Idee, und eine, die in Wirklichkeit nicht gut funktioniert:

Aus strategischer Sicht kann es sehr sinnvoll sein, auf mehrere Pferde zu setzen. „Keine Lieferantenbindung“, versprechen sie. Der Irrtum dabei ist, dass, wenn Sie auf kein Pferd setzen, verlieren Sie alle Sicherheitsventile der Anbieter, sobald Sie den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ der Cloud-Dienste überschreiten: Storage, Netzwerk, Computing. Für einige in der C-Suite hört sich das gut an! „Wir werden herstellerunabhängig sein und Workloads zwischen den Clouds verschieben, die wir wählen.“ Nein. Das. Werden. Sie. nicht. Und wenn Sie es versuchen, verlieren Sie Zeit, Geld und, tragischerweise, Daten… Der Schwarzseher wird sagen: „Oh, wir werden einfach Container für alles benutzen und dann werden wir wirklich agil und Cloud-Agnostiker sein.“ Nein. Das. Werden. Sie. nicht. Alle Cloud-Anbieter bieten einen gemeinsamen Nenner für Compute, Storage und Networking – das haben wir bereits besprochen. Aber Sie können unmöglich alle Nuancen der spezifischen Implementierung der Containerisierungstechnologie oder Governance jeder Cloud berücksichtigen, ebenso wenig wie Sie einen gemeinsamen Speicher-Endpunkt für alle Clouds oder ein gemeinsames Netzwerkmodell für alle Clouds oder ein gemeinsames… Und wenn Sie es versuchen, werden Kernel-Paniken und fehlgeschlagene PODs auftreten. Ich habe es selbst gesehen, und ich habe die Ingenieure umarmt, die es versucht haben.

Kurz gesagt, die Gründe, die Unternehmen oft für die Einführung der Multicloud anführen, halten bei der Umsetzung in die Praxis nicht stand. Und doch lag Dominic Briggs, Sabres Senior Director of Enterprise Technology Operations, nicht falsch, als er in einem Interview sagte, dass Multicloud für Unternehmen Sinn macht, die „besondere Clouds für bestimmte Workloads“ nutzen wollen. Was kann ein Unternehmen also tun?

Partnerschaft für den Erfolg

Wie mir ein Cloud-Anbieter mitteilte: „Wenn Sie ein konsistentes Management über Clouds hinweg wünschen, können Sie keine der einzigartigen Funktionen dieser Clouds nutzen. Sobald Sie sich für „Ich werde RDS oder Cosmos DB verwenden“ entscheiden, ist Ihre Anwendung plötzlich nicht mehr auf eine andere Cloud portierbar.“

Ich schätze, dass die meisten Unternehmen die höherwertigen Dienste aus bestimmten Clouds mehr wollen als die Portabilität über Clouds hinweg. Letzteres mag sich an die Buchhaltung wenden, aber erstere appelliert an die Teams, die mit der Förderung von Agilität und Innovation in einem Unternehmen betraut sind. Wenn Sie eines dieser Teams wählen müssen, um sie zu besänftigen, dann wählen Sie die Entwickler. Jedes Mal.

Die Zusammenarbeit mit Entwicklern bedeutet jedoch nicht, dass ein Unternehmen die Kontrolle über seine IT an einen Anbieter abgeben muss. Vielmehr versetzt sich das Unternehmen, indem es sich mit einem Anbieter intensiv auseinandersetzt, nicht nur in die Lage, mehr Expertise mit dieser Cloud zu entwickeln, sondern positioniert sich mit dieser Cloud außerdem als VIP.

Jeder, der in der Unternehmenssoftware gearbeitet hat, weiß, dass, während „alle Tiere gleich geschaffen werden“, nach der Logik der Tierfarm, „einige Tiere gleicher sind als andere“. Verkäufer neigen immer dazu, ihren engagiertesten Kunden zuzuhören, und dieses „Engagement“ ist nicht nur eine Frage des Geldes. Die Cloud-Anbieter werden wie alle IT-Anbieter von Unternehmen dazu neigen, mit denjenigen Kunden zusammenzuarbeiten, die ihnen helfen, die Grenzen der Innovation zu überschreiten und Erfolgsgeschichten (Fallstudien, Konferenz-Keynotes, etc.) zu veröffentlichen.

Martin schreibt: “ Steigen Sie auf ein Pferd und werden Sie Partner dieses Anbieters, nicht nur ein Kunde. Vertrauen Sie mir, wir suchen nach ein paar guten, wirklichen Partnern, die Ihnen nicht nur bei der digitalen Transformation helfen, sondern uns auch bei der digitalen Transformation mit Ihnen helfen.“ Dies ist der richtige Weg, um über Agilität, Sicherheit, Innovation und Kosten in der Cloud nachzudenken. Multicloud klingt gut und bietet Anbietern von Clouds der zweiten Stufe die Hoffnung, dass sie eine Nischenrolle innerhalb Ihres Cloud-Stacks übernehmen können. Lassen Sie sich nicht täuschen. Unternehmen, die sich auf mehrere Clouds verteilen, werden ihre Innovation und Agilität damit verlangsamen und nicht erhöhen, während sie gleichzeitig die Kosten steigern und die Sicherheit verringern. An dieser „Strategie“ gibt es nicht viel zu lieben.

*Matt Asay schreibt unter anderem für InfoWorld.com