iPhone 11 Pro: 5 Funktionen, die die Bezeichnung „Pro“ rechtfertigen

Endlich (und nach monatelangen Spekulationen) sind die ersten „pro“-iPhones hier – das iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max sind offiziell angekommen. Als erste iPhones mit dem Nachnamen Pro markieren sie eine echte Wende für Apples ikonisches Handymodell und schließen sich einer Reihe von Geräten an, die eine Erwartung nicht nur an Größe, sondern auch an Produktivität und Spitzenleistung haben.

Aber was für eine Art von Pro-Gerät ist das iPhone 11 Pro? Es hat keinen USB-C-Anschluss oder einen Smart Connector wie beim iPad Pro. Es steht weder allein als schnellstes seiner Klasse wie das Mac Pro, noch erfindet es grundlegende Funktionen wie die Touch Bar des MacBook Pro neu. Wenn man sie sich ansieht, sieht man vielleicht nicht viel, was pro an ihnen ist – zumindest nicht mehr als beim iPhone XS und XS Max.

Aber zusammen mit all den neuen Funktionen, die wir im Einstiegsmodell iPhone 11 erhalten, ist das Pro immer noch ein Profi-Gerät für Power-User. Hier sind fünf Gründe, warum…

Die Anzeige

Apples OLED-iPhone-Displays sind an dieser Stelle kaum eine Neuigkeit, aber die der neuen Pro-Linie scheinen zu den besten aller verfügbaren Smartphones zu gehören. Während das 5,8-Zoll-Display im Pro und das 6,5-Zoll-Display im Pro Max nicht über die hochauflösende ProMotion-Funktion des iPad Pro verfügen, sehen wir in ihnen immerhin eine aktualisierte Technologie innerhalb den neuen iPhone-Reihe.

Apple nennt sein neues Display das „Super Retina XDR“ – passend zum Branding des 5.999 Dollar schweren Pro Display – und es bringt eine Reihe von Verbesserungen, darunter die höchste Pixeldichte auf einem iPhone Bildschirm und ein Kontrastverhältnis von 2.000.000.000:1, das doppelt so hoch ist wie zuvor. Es ist auch für 1.200 nits maximale Helligkeit ausgelegt und ist 15 Prozent energieeffizienter als bisher. Und es wird auch nicht so leicht zerbrechen – es besitzt außerdem ein stärkeres Glas als das iPhone 11.

Die neuen iPhone 11 Pro Displays sind mit vielen neuen Funktionen ausgestattet (c) Apple

Der Akku

Apple iPhones haben schon immer eine gute Akkulaufzeit gehabt, aber das iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max drücken es noch weiter. Auf dem iPhone XS und XS Max hat Apple bis zu 14 Stunden Videowiedergabe angekündigt, aber bei den 2019 Pro Modellen wurde die Akkulaufzeit sogar noch weiter verbessert:

iPhone 11 Pro: 4 Stunden länger / 18 Stunden

iPhone 11 Pro Max: 5 Stunden länger / 19 Stunden

Das bedeutet, dass Sie sich nie mehr Sorgen machen müssen, Ihr Handy den ganzen Tag über aufladen zu müssen. Es wäre schön gewesen, ein Always On Display zu bekommen, das zu all dem zusätzlichen Saft passt, aber wir nehmen, was wir kriegen können.

Das Ladegerät

Nach 11 Jahren hat Apple endlich erkannt, dass das 5W-Netzteil, das von Anfang an mit den iPhones geliefert wurde, für Power-User nicht ausreicht. Wenn Sie also ein iPhone Pro kaufen, erhalten Sie ein 18W-Adapter, das Apple normalerweise für 35 Euro verkauft, d.h. das neue iPhones Pro kann die Vorteile des Schnellladens sofort nach dem Auspacken nutzen. Basierend auf unseren Tests des iPhone XS können Sie in ca. 30 Minuten etwa die Hälfte Ihres Akkus aufladen, eine massive Verbesserung gegenüber dem superleichten 5W-Ladegerät.

Die Kamera

Offensichtlich ist der Hauptgrund, überhaupt ein „Profi“ zu werden, die Top-Kamera von Apple. Zum ersten Mal überhaupt hat Apple der Hauptkamera des iPhone Pro eine Dreilinsenanordnung hinzugefügt, die ein Ultra-Weitwinkelobjektiv zu einem neuen Tele- und Weitwinkelobjektiv hinzufügt:

Kamera 1: Weitwinkel, f/1,8

Kamera 2: Teleobjektiv, f/2.0, 4-facher optischer Zoom

Kamera 3: Ultraweit, f/2,4, 120 Grad FOV

Je nach Bedarf können Sie zwischen den einzelnen Kameras wechseln oder eine Aufnahme mit allen drei machen. Wenn Sie dies zu den Funktionen des iPhone 11 hinzufügen, einschließlich Nachtmodus und Slofies, sowie der leistungsstarken Bearbeitung auf dem Gerät, haben Sie eine echte Profi-Kamera.

Die Kamera des iPhone 11 Pro ist das wohl größte Verkaufsargument (c) Apple

Das Design

Während die iPhone 11 Pros vielleicht genauso aussehen wie zuvor, hat Apple einige subtile Änderungen vorgenommen, die es zu einem hochwertigen Upgrade machen. Die Seiten sind immer noch aus Edelstahl, und die Rückseite ist eine einzelne Glasscheibe mit einer optischen Beschichtung. Aber anstelle der glänzenden, fingerabdruckverlockenden Rückseite der Vorgängermodelle haben die iPhone Pros ein mattes Finish in allen Farben: Gold, Silber, Space Gray und ein neues Midnight Green. Auf der Rückseite befindet sich auch das neue quadratische Dreifach-Kamera-Array, das irgendwie noch viel cooler aussieht als auf den unzähligen geleakten Bildern.

Die Zukunft

Zusammen mit dem Nachtmodus, mit dem Sie großartige, helle Fotos bei extrem schlechtem Licht aufnehmen können, hat Apple auch eine neue Funktion namens Deep Fusion entwickelt, die im Grunde genommen der Nachtmodus auf Steroiden ist. Wenn Sie Bilder bei schwachem bis mittlerem Licht aufnehmen, nimmt die KI-Engine 9 Bilder – 8 Bilder auf, bevor der Verschluss geschlossen wird, und dann eine Langzeitbelichtung, wenn Sie die Taste drücken – um jede mögliche Belichtung zu erhalten. Deep Fusion untersucht dann jedes Pixel, um die Aufnahme auf Details und Rauschen zu optimieren und erstellt das bestmögliche Foto. Wie Phil Schiller es ausdrückte, ist es „computergestützte Fotografie der Wahnsinnswissenschaft“.

*Michael Simon deckt für PCWorld und Macworld alles rund ums Handy ab.