iPhone 12 Pro: Die sechs wichtigsten Dinge, die Sie wissen müssen

Die neuen High-End-iPhones von Apple haben ein aufgefrischtes Design, einen schnelleren Prozessor, 5G und eine viel bessere Kamera. [...]

Apple hat gerade das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro enthüllt. Beide sind in zwei Größen erhältlich (das reguläre iPhone 12 gibt es jetzt in einem 6,1-Zoll-Modell und einem 5,4-Zoll-„Mini“), aber wie schon beim iPhone 11 weisen die „Pro“-Modelle einige Unterschiede auf, die sie von den anderen unterscheiden und ihren höheren Preis rechtfertigen sollen.

Hier sind die wichtigsten Dinge, die Sie über das iPhone 12 Pro wissen müssen. Wenn Sie sich für die preiswertere Variante interessieren, schauen Sie sich unseren Leitfaden zum iPhone 12 an.

Es hat ein neues, etwas größeres Design

Wie das iPhone 11 Pro ist auch das iPhone 12 Pro in zwei Größen erhältlich. In diesem Jahr misst das Display der beiden Modelle 6,1 Zoll und 6,7 Zoll, gegenüber 5,8 Zoll und 6,5 Zoll. (Denken Sie daran, dass ein 6,1-Zoll-Display die gleiche Größe hat wie das reguläre, nicht-pro iPhone 11).

Das bedeutet, dass die Gehäuse des Handys selbst auch etwas größer sind, obwohl der Rahmen um das Display weniger breit ist. Deshalb ist es nicht so viel größer, wie Sie vielleicht denken, nur ein oder zwei Millimeter höher und breiter. Mit einer Dicke von nur 7,4 mm ist das Gehäuse des iPhone 12 Pro sogar noch dünner als das des iPhone 11 Pro mit 8,1 mm.

Das neue Design zeichnet sich durch flache Kanten, eine helle neue Goldfarbe und eine pazifikblaue Variante aus (c) Apple

Die Seiten aller iPhone-12-Modelle sind jetzt flach und ahmen das Design des iPad Pro nach. Sie sind in vier Farben erhältlich: Silber (weiß), Graphit, Gold und Pazifikblau (ersetzt das Mitternachtsgrün des iPhone 11 Pro).

Die Kameras erhalten ein großes Upgrade

Das iPhone 12 Pro kann jetzt Fotos im Nachtmodus mit der Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und sogar der Frontkamera aufnehmen (aber immer noch nicht mit der Telekamera). Deep Fusion funktioniert jetzt auf allen vier Kameras. Es gibt ein neues, verbessertes 7-Element-Objektiv an der Breitbildkamera und eine größere Blende von f/1,6, um mehr Licht einzulassen und die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern.

Die Breitbildkamera wurde mit einer breiteren Blende und beim iPhone 12 Pro Max mit einem größeren Sensor mit Sensor-Shift-Stabilisierung verbessert (c) Apple

Die größere Variante des iPhone 12 Pro Max verfügt über einen 47 Prozent größeren Sensor an der Breitbildhauptkamera, was größere 1,7-Mikrometer-Pixel bedeutet. In Kombination mit der größeren Blende produziert sie laut Apple 87 Prozent bessere Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Teleobjektiv des Max ist länger, zu 65 mm oder etwa 2,5x, statt 52 mm oder 2x wie beim regulären Pro.

Das Pro Max verwendet eine Sensor-Shift-Stabilisierung, die vor allem bei schwachem Licht klarere und detailreichere Aufnahmen liefern sollte.

Dank des neuen LiDAR-Sensors kann das iPhone 12 Pro in dunklen Umgebungen besser fokussieren und Porträtaufnahmen im Nachtmodus machen.

Sowohl die regulären als auch die Pro-Modelle nehmen jetzt 10-Bit-HDR-Videos auf, einschließlich Unterstützung für das Dolby Vision-Format. Während das iPhone 12 dies bis zu 4K bei 30 Bildern pro Sekunde schafft, kann das 12 Pro bei Dolby Vision bis zu 60 Bilder pro Sekunde aufnehmen.

Das iPhone 12 unterstützt 5G-Netzwerke

Während Android-Telefone seit über einem Jahr 5G-Wireless-Netzwerke unterstützen, ist Apple noch nicht auf den Zug aufgesprungen. Das iPhone 12 ändert all das. Alle Modelle, vom iPhone 12 mini bis zum iPhone 12 Pro, unterstützen jetzt 5G-Netzwerke.

Apple machte bei seiner Veranstaltung eine große Sache aus 5G und nannte Verizon etwa tausend Mal (c) Apple

5G gibt es in zwei Geschmacksrichtungen: Es gibt Sub-6GHz 5G (die gleichen Frequenzen wie 4G LTE) und mmWave 5G (sehr hohe Frequenzen mit superschnellen Geschwindigkeiten und sehr kurzer Reichweite).

Die neuen iPhone 12 Modelle, Pro und Regular, unterstützen sowohl Sub-6GHz als auch mmWave-Netze. Weitere Informationen darüber, was 5G ist und was es für Sie bedeutet, finden Sie in unseren 5G-FAQ.

Schnellerer Chip, mehr Startspeicher

Apple hat nun den ersten mobilen Chip, der mit einem 5nm-Fertigungsverfahren hergestellt wurde. Er verfügt über eine schnellere CPU, eine schnellere GPU und eine viel schnellere Neural Engine. Laut Apple sind sowohl die CPU als auch der Grafikprozessor 50 Prozent schneller als jeder konkurrierende Smartphone-Chip.

Der A14 bringt eine Vielzahl von Leistungsverbesserungen, insbesondere beim maschinellen Lernen und bei KI-Aufgaben (c) Apple

Das iPhone 12 verwendet auch den neuen A14-Chip, es ist also nicht so, dass das iPhone 12 Pro schneller ist als das Nicht-Pro-Modell. Es ist jedoch mit mehr Speicher ausgestattet: 128 GB zu Beginn, mit Optionen für 256 GB oder 512 GB. Das iPhone 12 hat halb so viel Speicher auf jeder Ebene.

Kein Netzteil oder Ohrhörer in der Verpackung

Wir haben immer ein Netzteil zu unseren iPhones mitgeliefert bekommen. Es war immer im Lieferumfang enthalten. Die normalen iPhones und das iPhone SE haben einen 5-W-USB-A-Netzadapter, und das iPhone 11 Pro wird mit einem 18-W-USB-C-Netzadapter geliefert.

Diese sind nun nicht mehr in der Schachtel. Nicht nur für das iPhone 12, sondern für alle iPhone-Modelle (sobald der aktuelle Lagerbestand erschöpft ist).

Apple hat auch immer Ohrstöpsel mit einem Lightning-Stecker mitgeliefert. Auch diese sind nicht mehr enthalten. Alles, was Sie mit Ihrem iPhone 12 Pro in der Box erhalten, ist das Telefon selbst und ein USB-C zu Lightning-Kabel.

Das klingt nach einem billigen Schachzug für das wertvollste Technologieunternehmen der Welt, und das ist es auch. Aber es ist auch sehr gut für die Umwelt, womit Apple sein Vorhaben begründet. Im Moment haben wir alle eine Schublade voll mit Netzadaptern (Sie müssen ja nicht unbedingt ein Netzteil der Marke Apple verwenden!) und Ohrstöpseln oder Adapter von Lightning auf 3,5-mm-Kopfhörerbuchsen, oder wir verwenden AirPods oder andere drahtlose Kopfhörer.

Für die meisten Verbraucher liegt dieses Zeug in einer Schublade oder kommt nie aus der Schachtel heraus. Die Herstellung und der Versand dieses Materials an jeden Benutzer stellt eine große Verschwendung dar, sowohl ökonomisch als auch ökologisch.

Wenn Sie ein Netzteil benötigen, gibt es tonnenweise von jeder Marke, oder Sie können sich ein kabelloses Ladegerät besorgen. Apple hat ein neues, schnelleres drahtloses MagSafe Ladegerät, das gleichzeitig mit Qi-Ladegeräten kompatibel ist.

Der Startpreis ist derselbe, und mehr Speicherplatz ist günstiger

Das iPhone 11 Pro startete bei 999 US-Dollar, wobei Speicher-Upgrades 1.149 US-Dollar (256 GB) oder 1.349 US-Dollar (512 GB) kosteten. Das iPhone 11 Pro Max kostete 100 Dollar mehr.

Das iPhone 12 Pro startet weiterhin bei 999 US-Dollar, die Speicher-Upgrades kosten jetzt 1.099 US-Dollar und 1.299 US-Dollar, was die Kosten um 50 US-Dollar reduziert. Das iPhone 12 Pro Max kostet ebenfalls immer noch 100 Dollar mehr.

Obwohl Apple Ihnen kein Netzteil und keine Ohrstöpsel mehr in der Verpackung anbietet, ist dies nicht unbedingt ein schlechterer Wert. Die Einstiegsmodelle verfügen über 128 GB Speicherplatz statt 64 GB beim iPhone 11 Pro, und für 5G, das bei anderen Telefonen gewöhnlich einen höheren Preis hat, zahlen Sie keinen höheren Preis.

Das iPhone 12 Pro wird am 16. Oktober zur Vorbestellung verfügbar sein und am 23. Oktober ausgeliefert. Das iPhone 12 Pro Max kann am 6. November vorbestellt werden und wird am 13. November ausgeliefert.

*Jason Cross schreibt seit über 20 Jahren professionell über Technologie. Sein Ziel ist es, herauszufinden, wie komplizierte Technologie funktioniert, und sie so zu erklären, dass jeder sie verstehen kann.