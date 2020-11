iPhone 12: So unglaublich schnell ist 5G

Aber es lohnt sich trotzdem noch nicht, dafür zu bezahlen. [...]

Wenn Sie Werbung für das neue iPhone 12 von Apple gesehen haben, werden Sie wahrscheinlich wissen, dass es 5G unterstützt. Die drahtlosen Netzwerke der nächsten Generation versprechen unglaublich schnelle Downloads und Uploads, wo immer Sie sich befinden, und wenn Sie den richtigen Tarif abschließen und am richtigen Ort wohnen, können Sie es bei jedem großen Anbieter genießen.

Aber selbst wenn Sie sich für einen preisgünstigen, unbegrenzten Paketplan entscheiden, der 5G einschließt, sind die Geschwindigkeiten, die Sie erhalten, vielleicht nicht ganz so, wie Sie es sich erhofft haben. Das liegt daran, dass es zwei verschiedene Arten von 5G gibt: 5G im Sub-6GHz-Bereich oder „landesweit“ und 5G im Millimeterwellen- oder Ultra-Wideband-Bereich. Kurz gesagt: Landesweites 5G ist etwas schneller als LTE und Ultra-Wideband ist lächerlich schnell.

Ich habe zwei Netzwerke getestet: T-Mobile/Sprint und Verizon. Verizon-, T-Mobile- und Sprint-Abonnenten erhalten alle Zugang zum flächendeckendsten landesweiten Plan mit einer Abdeckung von einer Million Quadratmeilen, der Hunderte von Millionen Menschen erreicht. Wenn Sie in einem Versorgungsgebiet leben, erhalten Sie einen ordentlichen Geschwindigkeitsschub, aber je nachdem, wie stark das 4G-LTE-Netz ist, wird dies wahrscheinlich nicht so auffällig sein, ohne eine Geschwindigkeitstest-App zu verwenden. Und genau das habe ich getan.

Verizon hat einen praktischen UWB-Hotspot in der Nähe meines Hauses in Connecticut (c) Verizon

Der Karte zufolge ist das 5G-Netz von T-Mobile etwas breiter als das von Verizon. Zum Beispiel ist der gesamte Bundesstaat Connecticut, in dem ich wohne, zum größten Teil nur LTE, mit der glücklichen Ausnahme eines kleinen UWB-Gebiets in der Nähe meines Hauses. T-Mobile bietet in seinem 5G-Netz noch keine UWB-Komponente an.

Natürlich wird Ihr Meilenstand variieren, aber bei der Nutzung des 4G-LTE-Netzes von T-Mobile an meinem Wohnort in West Hartford, Connecticut, habe ich eine Spitzen-Downloadgeschwindigkeit von etwa 110 Mbps erreicht, was bereits viel höher ist als die nationale Durchschnittsgeschwindigkeit von T-Mobile von etwa 25 Mbps. Als ich auf 5G umstieg, erhöhte sich diese auf etwa 150 Mbps, ein beeindruckender Sprung, aber nichts, was die Art und Weise, wie ich mein Telefon benutze, grundlegend ändern würde.

Das landesweite 5G-Netz von T-Mobile ist recht gut, aber kein Game-Changer (c) IDG

Sicherlich können Sie Geschwindigkeiten erwarten, die besser sind als das, was Sie über LTE empfangen können, manchmal sogar deutlich. Mein Kollege Jason Cross zum Beispiel erreichte bei einer Verbindung mit 5G bessere Geschwindigkeiten als 50 Mbit/s gegenüber nur 15 Mbit/s über LTE. Auch das ist weit entfernt von dem Multi-Gig-, Downloade-Filme-in-Sekunden-Versprechen von 5G, aber es ist eine schöne Steigerung.

Das Gute daran ist, dass Sie als Kunde von T-Mobile oder Sprint bereits Zugang zu deren 5G-Netz haben. Der Netzbetreiber bietet 5G-Abdeckung in allen drei Tarifen (Essentials, Magenta und Magenta Plus) ohne Zusatzkosten, so dass Sie automatisch in den Genuss höherer Geschwindigkeiten kommen, ohne dass Sie dafür mehr Geld ausgeben müssen.

Ultra macht seinem Namen alle Ehre

5G bei Verizon ist eine andere Geschichte. Während jeder mit einem Verizon-Plan ein 5G-Symbol auf seinem iPhone sehen wird, wenn er sich innerhalb eines Abdeckungsbereichs befindet, werden die meisten Leute nicht die schnellste Version davon erhalten.

Wie bei der iPhone 12 Einführungsveranstaltung angekündigt, bietet Verizon jetzt einen landesweiten Plan im Sub-6GHz-Bereich an. Wie T-Mobile ist er für alle Abonnenten ohne zusätzliche Kosten verfügbar, auch wenn Sie keinen unbegrenzten Tarif haben. Solange Sie einen Tarif von Verizon haben und in einem der 5G-Abdeckungsgebiete wohnen, können Sie das Next-Gen-Netzwerk nutzen. Im Gegensatz zum Netz von T-Mobile nutzt Verizon jedoch seine bestehenden 4G-Frequenzen, um sein landesweites 5G-Netz aufzubauen, so dass die Geschwindigkeiten nicht ganz so schnell und wahrscheinlich auch nicht viel schneller als 4G-LTE sein werden.

Das landesweite 5G-Netz von Verizon ist nur geringfügig besser als LTE (c) IDG

Wie ich bereits sagte, ist mein Heimatstaat Connecticut noch nicht in der landesweiten Versorgungskarte enthalten, so dass ich es hier nicht testen konnte. Mein Vater lebt jedoch in Levittown, N.Y., einem der besten landesweit versorgten 5G-Gebiete von Verizon, so dass er das Netz mit seinem eigenen iPhone 12 testen konnte. Sobald er mit 5G verbunden war, erreichte er Geschwindigkeiten von über 60 Mbps und durchschnittlich etwa 50 Mbps, schneller als sein üblicher LTE-Durchschnitt von etwa 40 Mbps. Das ist zwar kein Geschwindigkeitsgewinn, den Sie im täglichen Gebrauch feststellen würden, aber es ist immer noch eine nette Steigerung gegenüber den LTE-Geschwindigkeiten des iPhone 11, vor allem bei der kostenlosen Nutzung.

Wenn Sie jedoch für einen der Top-Tier unlimited-Tarife zahlen, erhalten Sie Zugang zum Ultrabreitband-mmWave-Netzwerk von Verizon, das die schnellstmöglichen Geschwindigkeiten bietet, sofern Sie in der Nähe eines solchen wohnen. Diese sind auf nur 55 Städte beschränkt, und selbst innerhalb dieser Gebiete decken sie nur wenige Kilometer ab. Und selbst dann werden mmWave-Signale leicht durch Wände, Fenster und sogar Menschen blockiert.

Wenn Sie jedoch ein Signal erfassen können, ist das UWB-Netzwerk von Verizon ziemlich spektakulär. Ich konnte das 5G-UWB-Netz in Hartford testen und war von den Geschwindigkeiten, die es liefert, überwältigt. Bei Spitzengeschwindigkeiten übertraf ich den Download mit 1,5 Gbps und den Upload mit über 50 Mbps, beides wesentlich besser als sogar das Gigabit-Internet bei mir zu Hause.

Die Geschwindigkeiten im UWB-Netzwerk von Verizon sind atemberaubend schnell, wenn man sie empfängt (c) IDG

Sogar während der Fahrt in einem Auto (natürlich auf einem Beifahrersitz) konnte ich etwa 300 MB/s für etwa eine Meile aufrechterhalten, und als ich anhielt, stiegen die Geschwindigkeiten sofort auf einen Gigabyte plus. Bei geschlossenen Fenstern erreichte ich an den meisten Stellen, an denen ich anhielt, immer noch fast 1 Gbps. Als ich mich am Rande der Reichweite des Netzwerks befand, konnte ich beeindruckende Geschwindigkeiten von über 200 Mbps verzeichnen.

Auch wenn diese Geschwindigkeiten unglaublich beeindruckend sind, würde ich jedoch nicht empfehlen, auf einen der kostspieligen unbegrenzten Tarife umzusteigen, die bei 80 Dollar pro Monat für eine Netzleitung beginnen und bei 180 Dollar pro Monat für vier Leitungen enden. Auch wenn die Abdeckung im Stadtteil Frog Hollow in Hartford besser war als das Netz, das ich letztes Jahr in Providence getestet habe, ist es noch lange nicht so nutzbar wie landesweites 5G oder LTE.

In der jetzigen Form müssen Sie bestimmte Bereiche für das Herunterladen auswählen, und das ist am nützlichsten, um zu zeigen, was Ihr iPhone kann, anstatt tatsächlich etwas damit zu machen. Trotzdem, ziemlich erstaunlich.

*Michael Simon befasst sich mit allen mobilen Dingen für PCWorld und Macworld.