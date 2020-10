iPhone 12 und iPhone 12 mini: Sechs Mal mehr ‚Pro‘ als Sie denken

Sie erhalten eine Menge iPhone zu einem viel günstigeren Preis. [...]

Es hat zwar etwas länger gedauert als sonst, aber das iPhone 12 ist endlich da. Und genau wie wir erwartet haben, gibt es dieses Jahr vier Modelle, wobei Apple ein neues „Mini“-Modell zum unteren Ende der Produktpalette hinzufügt. Aber selbst mit einer Zusatzoption dürfte die Wahl, welches Modell man kaufen möchte, dieses Jahr nicht mehr so schwierig sein.

Das liegt daran, dass das iPhone 12 und das iPhone 12 mini näher denn je an den höherpreisigen Pro-Modellen liegen, die sonst hunderte mehr kosten. Das iPhone 12 und das iPhone 12 mini haben vielleicht nicht alle die gleichen Funktionen, aber wenn man die Unterschiede zwischen der Standard- und der Pro-Linie aufschlüsselt, liegen sie viel näher beieinander, als man denkt. Hier die überraschenden Funktionen des iPhone 12, die die Basis-iPhones deutlich professioneller machen.

Sie sehen genauso gut aus und zerkratzen nicht so leicht

Die neuen Pro-Modelle sehen zwar atemberaubend aus, doch die regulären iPhone 12 stehen dem in nichts nach. Sie verfügen nicht nur über mehr Farboptionen als sonst – Schwarz, Weiß, Rot, Grün und Blau -, sondern verwenden auch im Gegensatz zum Fingerabdruck und dem kratzeranfälligen Edelstahl auf dem Pro Aluminium an den Rändern. Ansonsten erhalten Sie dasselbe Design wie die Pro-Versionen mit glatten, flachen Kanten und einheitlicher Bauweise. Und jetzt, da die Einfassungen im Vergleich zum iPhone 11 verkleinert wurden, ist das neue 12 genauso dünn und klein wie die Pro-Version. Es sei denn, Sie möchten wirklich, wirklich die goldene Farbe haben, dann ist das reguläre iPhone 12 genauso wunderschön.

Das iPhone 12 ist in fünf beeindruckenden Farben erhältlich (c) Apple

Sie haben die gleichen erstaunlichen OLED-Bildschirme

Apple unterschied bisher seine Pro- und Nicht-Pro-iPhone-Linien anhand der Art des Displays, das sie hatten: LCD beim Einstiegsmodell und OLED bei den Pro-Modellen. Das ist nicht mehr der Fall. Sowohl mit dem 6,1-Zoll iPhone 12 als auch mit dem 5,4-Zoll iPhone 12 mini erhalten Sie dasselbe Super Retina XDR, das zuvor den Pro-Modellen vorbehalten war, mit satten Farben, tiefen Schwarztönen, unglaublichem Kontrast und superscharfen Texten und Bildern. Und mit Ceramic Shield zerbricht es nicht so leicht, wenn Sie es fallen lassen. Wenn Sie alles zusammenzählen, erhalten Sie eine Pro-Level-Anzeige für viel weniger Geld.

Sie sind genauso schnell

Dies ist keine Überraschung. Apple steckt immer den neuesten Prozessor in die neuesten iPhones, Pro oder nicht, und in diesem Jahr ist das der A14 Bionic. Und Junge, ist der schnell. Der A14 Bionic-Chip packt 11,8 Milliarden Transistoren auf seinen 5nm-Rahmen f04 und bietet damit mehr Leistung und Effizienz als der bereits sehr schnelle A13 Bionic. Außerdem erhalten Sie einen neuronalen Motor mit 16 Kernen, der 22 Billionen Operationen pro Sekunde bewältigen kann, und einen maschinellen Lernbeschleuniger, der 70 Prozent schneller ist als zuvor.

Sie haben das schnellste 5G

Es wird zwar noch eine Weile dauern, bis die meisten Menschen die Vorteile des neuen 5G-Modems im iPhone 12 nutzen können, aber wenn es soweit ist, erhalten sie die schnellstmögliche Verbindung. Das liegt daran, dass Apple in allen iPhone-Modellen sowohl langsamere Sub-6Ghz als auch die schnelle Millimeterwelle 5G Unterstützung bietet, etwas, das Sie auf dem Galaxy S20 FE oder dem Pixel 4a 5G nicht finden werden, ohne einen Aufpreis zu zahlen. Man könnte argumentieren, dass dies nicht notwendig ist, und Apple die Kosten noch weiter hätte senken können, indem es die mmWave-Unterstützung abgeschafft hätte, aber in ein paar Jahren, wenn jene unglaublichen Geschwindigkeiten etwas weiter verbreitet sind, fühlt sich Ihr iPhone 12 genauso schnell an wie ein iPhone 14 Pro.

Der neue MagSafe eröffnet dem iPhone eine Welt des Zubehörs (c) Apple

Sie unterstützen das supercoole neue MagSafe

Wir haben vielleicht nicht das AirPower-Ladegerät bekommen, aber Apple hat dafür eine alte Technik von den Toten zurückgebracht: MagSafe. Es ist nicht mehr ganz das, was es vorher war, aber es ist genauso cool und weitaus vielseitiger. Ein neuer Magnetring, der in die Rückseite des iPhones eingebaut ist, lässt eine Vielzahl von Zubehörteilen einrasten, darunter kabellose 15-W-Ladegeräte, Geldbörsen und Etuis und wahrscheinlich noch viele, viele mehr.

Die Kamera ist sehr, sehr gut

OK, das neue Pro-Zoomobjektiv und die Videobearbeitung mögen für Smartphone-Fotografen ein Muss sein, aber für den Rest von uns gehört die Kamera des „Basismodells“ iPhone 12 immer noch zu den besten, die man kaufen kann, selbst mit nur zwei Objektiven. Sie erhalten ein 12MP-Weitwinkel-Ultraweitwinkelobjektiv gepaart mit einem neuen 12MP-Weitwinkelobjektiv mit einer Blende von f/1,6 und einem 7-Element-Objektiv für bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen. Smart HDR3 hält die Farbbalance und die Belichtung unter Kontrolle, während der neue Nachtmodus mit allen drei Objektiven funktioniert, so dass Sie bei Nachtaufnahmen nicht eingeschränkt sind. Und auch die Videoaufzeichnung wurde massiv verbessert, mit der Möglichkeit, HDR-Videos mit Dolby Vision sowie atemberaubende Zeitraffer-Videos im Nachtmodus mit einem Stativ aufzunehmen. Und wer braucht eigentlich einen LiDAR-Scanner auf dem Pro?

Das iPhone 12 hat nur zwei Kameras, aber es kann damit viel anfangen (c) Apple

Das iPhone 12 kann am Freitag, den 16. Oktober vorbestellt werden und wird am 23. Oktober verschickt, während das iPhone 12 mini am Freitag, den 6. November vorbestellt werden kann und eine Woche später am 13. November ausgeliefert wird.

*Michael Simon deckt alle mobilen Themen für PCWorld und Macworld ab.