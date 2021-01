iPhone-Gadget: Noopl hilft Ihnen zu hören, was wichtig ist

Mit diesem genialen iPhone-Gadget können Sie sich auf Gespräche in lauten Umgebungen konzentrieren. [...]

Jeder, der über 40 ist, hat wahrscheinlich schon einmal Probleme gehabt, ein Gespräch in einem lauten Restaurant oder in einer Bar zu verstehen. Noopl, von einer neuen Firma gleichen Namens, ist ein Apple MFi-zertifiziertes Zubehör, das in Verbindung mit einer App namens Noopl Listen speziell auf dieses Problem ausgerichtet ist.

Noopl nutzt eine Technologie, die vom National Acoustics Laboratory in Sydney, Australien, lizenziert wurde, und wird in den Beleuchtungsanschluss eines iPhones oder iPads gesteckt. Es verfügt über drei digitale MEMS-Mikrofone (microelectromechanical system), die in einem dreieckigen Array angeordnet sind, einen hochentwickelten digitalen Signalprozessor (DSP) und ein Head-Tracking-System, das mit den Apple AirPod Pro Ohrstöpseln funktioniert (mehr dazu in einem Moment). Mit einer Technik namens Beamforming verstärken die Mikrofone Geräusche, die aus einer bestimmten Richtung kommen, während sie den Pegel von Geräuschen aus anderen Richtungen reduzieren.

Die App bietet eine super-einfache Benutzeroberfläche, mit der Sie die Breite und Richtung des Strahls sowie die Lautstärke der Ausgabe steuern können. Im Automatik-Modus stellt Noopl eine Zwei-Wege-Kommunikation mit einem oder zwei Apple AirPod Pro Ohrhörern her und verfolgt Ihre Kopfbewegung, um die Richtung des Strahls so anzupassen, dass er vor Ihnen bleibt.

Der Noople Hörassistent wird in das Lightning-Dock eines iPhone 7 oder höher gesteckt. Eine Android-Version ist in Arbeit (c) Noopl

Sie können auch den manuellen Modus wählen, der mit jedem Kopfhörer oder Ohrstöpsel funktioniert. In diesem Fall bewegt sich die Strahlrichtung nicht mit Ihrem Kopf, sondern Sie richten den Strahl manuell auf dem App-Bildschirm aus. In beiden Fällen können Sie auch die Breite des Strahls einstellen. Der DSP erkennt auch automatisch, ob das Gerät in der Hand gehalten wird oder auf einer Tischplatte liegt, was die Akustik verändert.

Während eines Zoom-Meetings auf der Pepcom Digital Experience während der CES spielte das Unternehmen eine Aufnahme von Tim Trine, dem CEO von Noopl, ab, wie er das System benutzt, während er von Lautsprechern umgeben ist, die ein lautes Restaurant simulieren. Einer der Lautsprecher spielte jemanden, der mit ihm sprach, während die anderen die Hintergrundgeräusche wiedergaben, die man in einer solchen Umgebung hören würde. Wenn er auf den Lautsprecher schaute, der das Gespräch führte, konnte man deutlich hören, was die Person sagte, aber wenn er wegschaute, konnte man es überhaupt nicht hören. Sehr beeindruckend!

Hochwertige Hörgeräte haben oft ein ähnliches Feature, aber es funktioniert in der Regel nicht so gut wie Noopl, weil Hörgeräte sehr klein sind und daher keine weit auseinander liegenden Mikrofone haben können, um effektives Beamforming zu ermöglichen. Noch schlimmer ist, dass Hörgeräte Tausende von Dollar kosten können, während Noopl für 199 Dollar im Handel erhältlich sein wird, wenn es Anfang Februar auf den Markt kommt. Im dritten Quartal 2021 wird es auch eine Android-Version geben. Ich freue mich darauf, dieses Gerät zu testen!

*Scott Wilkinson schreibt unter anderem für unsere Schwesterpublikation TechHive.