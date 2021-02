Ist Apple dabei zuzugeben, dass es sich beim MacBook Pro geirrt hat?

Das Unternehmen muss vielleicht seinen Stolz herunterschlucken und einen strategischen Rückzug antreten. [...]

Apple ist keine Person. Man vergisst das manchmal leicht, aber Apple ist nicht Tim Cook oder der Abdruck von Steve Jobs oder Phil Schiller oder irgendeiner anderen Person. Es ist eine Einheit, die aus tausenden von Menschen und einer Unternehmenskultur besteht (die, das gebe ich zu, größtenteils von Jobs definiert wurde), die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat.

Dennoch hat Apple eine ganz eigene Unternehmenspersönlichkeit, und ich habe in letzter Zeit über einen ihrer stärksten Charakterzüge nachgedacht: Stolz. Kein Unternehmen will in seinen Pressekonferenzen und PR-Blitzen Versagen zugeben – solche Äußerungen werden am besten an einem späten Freitagnachmittag in einem knappen Statement an ein wohlwollendes Medienunternehmen abgegeben.

Aber Apple spielt in einer anderen Liga. Misslungene Funktionen verschwinden nicht – sie werden durch aufregende neue Funktionen ersetzt. Einer der kolossalsten Flops, der Power Mac G4 Cube, wurde bekanntermaßen „auf Eis gelegt“, anstatt in den Ruhestand versetzt zu werden, und zwar in einer Pressemitteilung, die davon fantasierte, dass er irgendwann zurückkehren könnte. Der Fehler des 2013er Mac Pro wurde nur im Rahmen eines handverlesenen Medien-Roundtables zugegeben, wo er in den größeren Kontext eines erneuten Bekenntnisses zu professionellen Mac-Anwendern gestellt wurde.

Was passiert in Anbetracht dieses Stolzes, wenn das Unternehmen entscheidet, dass viele der Entscheidungen, die es ein paar Jahre zuvor getroffen hat, tatsächlich Fehler waren? Wie sieht es aus, wenn Apple einen strategischen Rückzug macht?

Es fühlt sich an, als ob wir dabei sind, das herauszufinden.

Wenn es kein Rückzug ist

Nun, manche Rückzüge sind gar keine Rückzüge. Apple sagt eine Menge Dinge, die als Ablenkungsmanöver gedacht sind, entweder weil das Unternehmen sich selbst nicht den Wind aus den Segeln nehmen will, oder weil es sich einfach noch nicht entschieden hat, wie es eine Kategorie angehen will.

Am berühmtesten unter dieser Art von Ablenkungen ist die Aussage von Steve Jobs, dass niemand Videos auf einem iPod ansehen wolle. Diese Aussage spielte nicht nur Apples Versagen herunter, einen Video-iPod zu liefern, sie verbarg auch die Tatsache, dass Apple längst hart daran arbeitete, eben diesen iPod zu liefern. Das ist eine klassische Seite aus dem Jobs-Drehbuch: Funktionen herunterspielen, die man nicht hat, und wenn man sie endlich anbietet, erklären, dass alle ähnlichen Funktionen nicht gut genug waren – aber dass man alles richtig gemacht hat.

Der iPod der fünften Generation war in der Lage, Videos abzuspielen (c) Apple

Viele Leute sind in Schwierigkeiten geraten, weil sie annahmen, solche Aussagen seien Apple-Doktrin. Jobs hat sich bekanntermaßen über Eingabestifte für Touch-Geräte lustig gemacht – seine Aussage, die immer dazu gedacht war, Geräte zu kritisieren, die sich auf Eingabestifte als primäre Eingabemethode verlassen, wurde als Zeichen dafür genommen, dass Apple niemals einen Eingabestift herstellen würde. Der Apple Pencil kam letztendlich doch.

Ich würde argumentieren, dass Apples Beharren darauf, dass der Mac keinen Touchscreen hat, wahrscheinlich eine ähnliche Art von Nebelkerze ist. Natürlich kombiniert Apple derzeit einen Touchscreen mit einer Tastatur und einem Trackpad über das Magic Keyboard für das iPad. Für mich fühlt es sich unvermeidlich an, aber ein Mac-Touchscreen ist wie ein Zauberer – er wird genau dann kommen, wenn er es will. Erwarten Sie ihn, wenn er kommt, und nicht vorher.

Apples Meinung ändern

Obwohl Apple sehr stolz ist, muss das Unternehmen auch auf seine Kunden hören – und das tut es auch, auf gewisse Weise. Jobs hat der Apple-Kultur eine Abneigung gegen die Verwendung von Fokusgruppen und populärem Konsens bei der Entwicklung von Produkten eingeflößt; Sie haben zweifellos schon den Vergleich gehört, dass Henry Ford, wenn er die Leute gefragt hätte, was sie in Bezug auf Transportverbesserungen wollen, sie nach schnelleren Pferden statt nach Autos gefragt hätten.

Aber natürlich betreibt Apple auch Forschung und untersucht seine Verkaufstrends. Und ja, das Unternehmen ist sich sehr wohl bewusst, wie es kritisiert wird, sowohl in den Mainstream-Medien als auch in verschiedenen Tech-Nerd-Kreisen, die Teile seines Publikums ansprechen.

Wenn Apple eine Person wäre, würden wir sagen, dass sie manchmal ihre Meinung ändert. Ich vermute, dass die Wahrheit so aussieht: Die Leute innerhalb von Apple debattieren ständig darüber, welche Entscheidungen zu treffen sind, und das Feedback von außen kann denjenigen im Inneren, die die Debatte verloren haben, mehr Gewicht verleihen.

All der Widerstand in der Welt hat die Entwicklung des knopflosen iPod shuffle nicht verhindern können (wahrscheinlich, weil Steve Jobs ihn liebte), aber die Rezeption, die er bekam, machte glasklar, dass es die falsche Entscheidung war, und Apple kehrte zum vorherigen Design zurück, als ob das knopflose Modell nie existiert hätte.

Die Rückkehr zum MacBook

Hier sind wir also Anfang 2021, mit einer großen Wahrscheinlichkeit, dass Apple die meisten der großen Änderungen, die es am MacBook vorgenommen hat, wieder rückgängig machen wird. Es wird gemunkelt, dass die Touch Bar ein Auslaufmodell ist, MagSafe angeblich zurückkehrt und Apple dem MacBook Pro weitere E/As – HDMI, einen SD-Kartensteckplatz – hinzufügen wird.

Auf einer Ebene ist es schwer zu glauben, dass dies wahr sein soll, besonders weil Apple so stolz ist und es ein bisschen peinlich ist, zu den allgemeinen Laptop-Funktionen zurückzukehren, die es vor einem halben Jahrzehnt angeboten hat.

Und doch… ist die Lawine nicht schon ins Rollen geraten? (Wenn ja, ist es zu spät für die Kieselsteine, darüber abzustimmen.) Wir haben bereits gesehen, wie Apple die sehr ungeliebte (sowohl aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit als auch der Zuverlässigkeit) Butterfly-Tastatur entfernt hat, und zwar in der gesamten Produktlinie.

Vielleicht ist es lehrreich, auf das zurückzublicken, was Apple Ende 2019 tat, als es das 16-Zoll-MacBook Pro vorstellte und das neue Tastaturdesign ausrollte: „Mit dem neuen Magic Keyboard mit einem neu gestalteten Scherenmechanismus und einem Hub von 1 mm für ein angenehmeres Tastengefühl bietet das 16-Zoll-MacBook Pro das beste Tipperlebnis, das es je in einem Mac-Notebook gab.“ Klingt wie aus dem Lehrbuch, nicht wahr? Lassen Sie uns die alte Tastatur gar nicht erst erwähnen – wichtig ist, dass die neue Tastatur die beste aller Zeiten ist!

(Dieses Beispiel liefert auch eine wichtige Erkenntnis darüber, wie man zu alten Funktionen zurückkehrt, wenn man Apple ist – tun Sie es nicht. Entwickeln Sie stattdessen etwas Neues, das die alten Funktionen enthält, aber mit genügend Unterschieden, dass Sie es anders nennen und behaupten können, dass es das Beste aller Zeiten ist, nicht nur das Beste seit 2015).

Wir haben unseren Kunden zugehört

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, stellen Sie sich nun vor, dass Apple ein neues MacBook Pro auf den Markt bringt. Wenn es einen MagSafe-Anschluss hat, dann wird es offensichtlich nicht die alte Variante sein. Vielleicht unterstützt er volle Thunderbolt-Verbindungen, so dass Sie sich magnetisch mit Docks und Monitoren verbinden können. Er wird eine neue Form und Größe haben. Und vielleicht wird es sogar mit einem Standard-USB-C-Netzteil verbunden, anstatt fest mit dem Netzteil verdrahtet zu sein, wie es bei den alten MagSafe-Modellen der Fall war.

Wird Apple die Touch Bar einfach wegwerfen, oder neu erfinden? (c) IDG

Die Touch Bar loszuwerden ist die schwierige Angelegenheit. Wird Apple einfach zugeben, dass seine Kunden physische Funktionstasten bevorzugen, oder wird es eine Art neues Feature einführen, das es als Fortschritt bei der Mac-Eingabe verkaufen wird? (Ich spinne das nur aus, aber stellen Sie sich vor, das Display zu einem Touchscreen zu machen und eine On-Screen-Version der Touch Bar anzubieten, vielleicht in Kombination mit dem Dock.) Apple würde es immer vorziehen, eine Geschichte über seine neue Erfindung zu schreiben, anstatt über den Tod seiner alten Erfindung.

Wenn man darüber nachdenkt, ist es irgendwie lustig, dass Apple manchmal diese Verrenkungen macht. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein schlechtes Licht auf eine Firma wirft, wenn sie einfach sagt: „Wir haben unseren Kunden zugehört und festgestellt, dass sie einen SD-Kartenslot und physische Funktionstasten wollen.“ Seinen Kunden zuzuhören und ihnen das zu geben, was sie wollen, ist kein Zeichen für einen Misserfolg. Es ist in der Tat ein Zeichen dafür, dass man das Richtige tut. Und wenn Apple ein Mensch wäre, würde ich ihm das sagen.

*Jason Snell war mehr als ein Jahrzehnt lang leitender Redakteur bei Macworld und schreibt jetzt über Apple bei Six Colors und podcastet bei Relay FM und The Incomparable.