Ist dem Serverless Computing der Sprit ausgegangen?

Während einige Branchenbeobachter Anzeichen dafür sehen, dass das Serverless Computing zum Stillstand gekommen ist, glauben andere, dass das Paradigma gerade erst am Anfang steht. [...]

Serverless Computing bietet das Versprechen von Anwendungen, die als ereignisgesteuerte Rechenzyklen ausgeführt werden, wobei Ihr Code nur dann läuft, wenn er durch eine Anfrage ausgelöst wird. Abonnenten dieses Paradigmas können Geld sparen, indem sie nur für die tatsächlich genutzte Rechenzeit bezahlen, anstatt einen virtuellen oder physischen Server zu unterhalten. Den Benutzern wird auch die Verwaltung der Infrastruktur erspart.

AWS Lambda, Microsoft Azure Functions, Google Cloud Functions und andere Severless Compute-Angebote haben in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt. Aber die serverlose Revolution könnte Anzeichen von Stillstand zeigen, da einige Geschäfte nicht gerade auf die Übernahme des Paradigmas hereinfallen.

In einem im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichten Bericht über die Einführung von Cloud Computing fand O’Reilly Media heraus, dass von den befragten Teilnehmern, die keine serverlosen Systeme eingeführt hatten, die meisten – etwa 62 Prozent – nicht vorhatten, dies zu tun. „Es fühlt sich sicherlich so an, als ob die Serverlosigkeit aufgrund der Gespräche, die wir führen, ihren Dampf verloren hätte“, sagte Mike Loukides, Vizepräsident für Inhaltsstrategie bei O’Reilly Media.

Loukides merkte an, dass die Serverlosigkeit hinter den Wachstumserwartungen zurückgeblieben ist. „Ein Teil davon ist auf die technischen Probleme zurückzuführen, die nicht verschwinden werden“, sagte er. „Systeme zu entwerfen, die viele Latenzen verkraften, ist eine große architektonische Herausforderung. Aber es ist ziemlich klar, dass eine beträchtliche Anzahl von Systemen das System zum Laufen bringt. Ob sie sich mit den architektonischen Problemen beschäftigt haben, sie ignoriert haben oder einen Anwendungsfall haben, bei dem es keine Rolle spielt, ist eine interessante Frage, sagte Loukides.

Peder Ulander, Produktmarktführer für Unternehmen und Entwickler bei der AWS, die die serverlose Plattform AWS Lambda anbietet, bestreitet die Vorstellung von irgendeiner Art von Flaute im serverlosen Bereich. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Wachstum unseres serverlosen Geschäfts und sehen, dass es immer strategischer wird“, sagte Ulander. Er fügte hinzu, dass Serverless die Gesamtkosten senkt und die Produktivität der Entwickler verbessert. Hunderttausende von AWS-Kunden nutzen AWS Lambda.

Die Anfragen zu Serverless haben dieses Jahr bei Gartner zugenommen, erklärte Analyst Arun Chandrasekaran. Es gibt eine Klasse von Anwendungen, in der Serverless extrem gut ist, insbesondere ereignisgesteuerte Architekturen, wobei Serverless einen wesentlichen Vorteil darstellt, stellte er fest. Äußerst kurzlebige Anwendungen, die nur wenige Minuten oder Sekunden lang leben, eignen sich auch für serverlose Anwendungen.

Chandrasekaran warnte jedoch davor, dass neue Technologien wie Serverless oft einen Hype-Zyklus durchlaufen, bevor die Kunden erkennen, was die Technologie tatsächlich leisten kann. „In vielen Fällen versuchen Kunden vielleicht, die Technologie über das hinaus zu nutzen, wofür sie gedacht ist“, sagte er.

Andrew Davidson, Vizepräsident für Cloud-Produkte bei MongoDB, stimmte zu, dass sich Serverless in einem Hype-Zyklus befinde, betonte aber, dass es noch in den Anfängen stecke. „Es gibt viele Leute, die noch nicht einmal mit Serverless begonnen haben“, sagte Davidson. Serverless habe in einigen Situationen funktioniert, aber nicht in anderen, sagte er. „Es kann verwendet werden, um spezifische, gezielte Anwendungsfälle zu erweitern und zusätzliche Anwendungsdienste bereitzustellen“, sagte er. MongoDB bietet einen serverlosen Dienst, der dem MongoDB-Atlas-Datenbankservice entspricht, um den Wert der Datenbank zu erweitern.

Chandrasekaran von Gartner glaubt, dass zu den Herausforderungen im serverlosen Ökosystem heutzutage das Debuggen und Testen von Anwendungen, die Überwachung und Sicherheit gehören. Dafür seien mehr Reife und Tools erforderlich, sagte er. Anbieter von serverlosen Ökosystemen müssen in Edge-Umgebungen die gleichen Tools bereitstellen wie in öffentlichen Cloud-Umgebungen. Der Ulander von AWS erwartet unterdessen, dass mit dem Fortschreiten im Bereich Serverless mehr Integrationen um Container oder Kubernetes herum entstehen werden.

*Paul Krill ist ein Redakteur bei InfoWorld, dessen Berichterstattung sich auf die Anwendungsentwicklung konzentriert.