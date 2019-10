Ist eine Hybrid-Cloud Zertifizierung das Richtige für Sie?

Hybrid-Cloud-Schulungen können IT-Experten in Unternehmen bei der Optimierung von privaten und öffentlichen Cloud-Ressourcen unterstützen. [...]

Nach Jahren der Verlagerung von Anwendungen in die Public Cloud erkennen Unternehmen nun, dass es nicht für jede App die richtige Lösung ist und ziehen einige davon zurück in die Private Cloud, was die Unternehmen wiederum zwingt, eine Hybridstrategie zu verfolgen. Es ist jedoch kein einfacher Prozess, der eine formelle Schulung und Zertifizierung der IT-Experten erfordert, die mit diesem wichtigen Übergang betraut sind.

„Der große Wunsch, in die Cloud zu wechseln, und der Druck der Branchen, in die Cloud zu wechseln, haben eine Erfahrungslücke geschaffen, die zu schweren Fehltritten geführt hat und die IT-Teams gezwungen hat, Workloads, die sie in die Cloud verschoben hatten, wieder in das Rechenzentrum zurückzuführen“, so Scott Sinclair, Senior Analyst beim IT-Research-Unternehmen ESG. „Der Kompetenz-, Erfahrungs- und Ausbildungsstand der IT in Bezug auf die Integration in die Cloud ist äußerst unzureichend.“

Eine ESG-Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass 41% der Unternehmen aufgrund von Zufriedenheitsproblemen mindestens eine Infrastruktur-as-a-Service-Auslastung zurückgefahren haben. In einer anschließenden Studie stellte die ESG fest, dass 92% der Befragten, die einen Workload aus der Cloud zurück in die lokale Umgebung verschoben hatten, keine oder nur geringfügige Änderungen an den Anwendungen vorgenommen hatten, bevor sie ihn in die Cloud verschoben hatten. Die Anwendungen, die sie wieder vor Ort einsetzten, umfassten ERP, Datenbank, Datei und Druck sowie E-Mail. Eine Mehrheit (83%) nannte mindestens eine der Anwendungen, die sie vor Ort repatriierten, „missionskritisch“ für das Unternehmen.

Hätten IT-Teams die Anforderungen der hybriden Cloud, den besten Weg zu deren Verwaltung und Best Practices für die Datensicherheit gelernt, hätten sie laut Sinclair viel besser abgeschnitten. „Ich bin überzeugt, dass die Akzeptanz von Clouds nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte und dass die Menschen so weit wie möglich in hybriden Cloud-Umgebungen geschult werden sollten“, sagt er.

Mit Zertifizierungen von Anbietern wie Microsoft, NetApp und Red Hat sowie von Drittanbietern wie dem Cloud Certificate Council und Global Knowledge haben IT-Profis viele Möglichkeiten, sich gezielt in der Hybrid-Cloud weiterzubilden.

Wohin mit den Hybrid-Cloud-Zertifizierungen?

Lynne Williams, Professorin an der School of Business and Information Technology an der Purdue University Global, die in ihren Masterstudiengängen Cybersicherheit und IT eine Ausbildung in hybrider Cloud anbietet, erklärt, dass Training und Zertifizierung für größere Unternehmen und solche, die unter die Regulierungsaufsicht fallen, unerlässlich sind.

„IT-Profis, die für ein kleineres Unternehmen oder ein Unternehmen arbeiten, das sich nicht an staatliche Vorschriften halten muss, können dem Unternehmen möglicherweise vernünftige hybride Cloud-Lösungen anbieten, die nur über ihre persönliche Expertise und einige Recherchen darüber hinausgehen, was am besten zum Geschäftsfokus passt. Größere, unternehmensorientierte Organisationen können jedoch davon profitieren, dass IT-Profis Zertifizierungen haben, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind“, so Williams.

Wenn ein Unternehmen beispielsweise Rollen wie Datenbankmanager, Entwickler, Informationssicherheitsmanager und Netzwerkarchitekten hat, dann ist es ein erstklassiger Kandidat für Schulungen und Zertifizierungen. „Wenn das Unternehmen groß genug ist, um diese Art von spezialisierter Rolle von seinen IT-Support Mitarbeitern zu verlangen, kann es nützlich oder sogar erforderlich sein, dass Mitarbeiter, die diese Rolle einnehmen, in hybriden Cloud-Umgebungen zertifiziert sind“, sagt sie.

Während Williams das Lernen in der realen Welt für nützlich hält, um IT-Profis beizubringen, wie sie verschiedene Aufgaben erfüllen können, umfassen die Zertifizierungen Big-Picture-Konzepte, die beim praktischen Lernen möglicherweise nicht offensichtlich sind. „Anstatt zu behaupten, dass Lernen durch praktische Erfahrungen besser sei als Zertifizierungen oder umgekehrt, ist es nützlicher, eine Mischung aus beidem für die effektivste Lernerfahrung in Betracht zu ziehen“, meint sie und betont, dass Praktisches Lernen Sie lehrt, wie man etwas tut, und die Zertifizierung Ihnen zeigt, warum Sie es tun.

Praktisches Lernen, insbesondere Peer-to-Peer-Lernen, hat seinen Platz, aber es ist nicht immer ein effizienter Weg, sagt Randy Russell, Director of Certification bei Red Hat.

„Es gibt viel Hoffnung und Optimismus, wenn es darum geht, Dinge in die Cloud zu bringen, auf die leicht ein kalter Nieselregen der Realität folgt“, so Russell. Ein Teil dieses „Nieselregens“ kann auf Unternehmen zurückgeführt werden, die Trial-and-Error einsetzen. „Training kann die Zeit, die zum Erlernen einer Technologie benötigt wird, beschleunigen und verdichten.“

Red Hat richtet sein hybrides Cloud-Training auf seine eigenen Angebote aus und vermittelt, wie man beispielsweise Anwendungen in einer Red Hat-Umgebung containerisiert und wie man OpenStack implementiert und Anwendungen in der privaten Cloud in die öffentliche Cloud bringt. Die Teilnehmer können im Schulungsraum oder im Selbststudium lernen, um ein Red Hat Certified Specialist in Hybrid Cloud Management zu werden. „Wir haben kürzlich auch den Lehrplan des Red Hat Certified Engineer aktualisiert, um Ansible aufzunehmen, da die Automatisierung ein so wichtiger Teil der Cloud im Allgemeinen und der hybriden Cloud im Besonderen ist“, erklärt Russell.

Wie Sinclair hat auch Russell festgestellt, dass Unternehmen bei ihren Cloud-Implementierungen sehr falsch liegen und eine Neuordnung benötigen, wie z.B. „die Entdeckung, dass sich die niedrigen Kosten pro Instanz in der Cloud summieren, wenn diese Instanzen rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr laufen und es viele davon gibt“, meint er.

Während sich die meisten Zertifizierungen eher auf technische Aspekte konzentrieren, erklärt Russell, dass die Nuancen der hybriden Cloud mehr Aufmerksamkeit auf einen größeren Bedarf an Best Practices im Management lenken, einschließlich der Durchführung von Kostenanalysen.

Die Kosten, so die ESG in ihrer IT-Ausgabenumfrage, lagen nach der Datensicherheit an zweiter Stelle, da die Workloads aus Cloud-Infrastrukturdiensten bezogen wurden. „Es ist wichtig zu verstehen, wie sich Kosten auf die Leistung einer Anwendung auswirken. Früher waren dies Investitionskosten, und jetzt hat jeder Arbeitsaufwand seine eigenen Kosten, einschließlich der Ausgangsgebühren. Das ist ein Paradigmenwechsel für die IT“, erklärt Sinclair.

Ein weiterer Anbieter mit eigenem Hybrid-Cloud-Zertifizierungstrakt ist NetApp, das mit den Zertifizierungen NetApp Certified Hybrid Cloud Architect und NetApp Certified Hybrid Cloud Administrator Kunden dabei unterstützt, mehr Wert aus ihren Cloud-Investitionen zu ziehen, wie Ingo Fuchs, Cheftechnologe für Cloud und DevOps bei NetApp, mitteilte.

NetApp hat seinen Lehrplan bewusst mit Schulungen von Amazon AWS, Google Cloud Platform und Microsoft Azure verknüpft. „Wir schließen uns direkt an das Training an, damit sie umsetzen können, was es für On-Premises und ein echtes hybrides Cloud-Erlebnis bedeutet“, so Fuchs. Vor der Prüfung zum NetApp Certified Hybrid Cloud Architect müssen die Bewerber die Zertifizierungen Amazon Certified Solutions Architect-Associate, Google Professional Cloud Architect oder Microsoft Azure Architect Technologies/Azure Architect Design erworben haben.

Die IT-Profis, die sich am ehesten für die Zertifizierungen und Schulungen von NetApp interessieren, sind Cloud-Architekten und Storage-Administratoren, eine Rolle, von der Fuchs glaubt, dass sie mit zunehmender Reife der Hybrid-Cloud als starke Entscheidungsträger auftreten werden. Ähnlich wie bei Red Hat vermittelt NetApp den Kursteilnehmern Kenntnisse über containerisierte Umgebungen sowie Best Practices im Bereich Datenspeicherung.

„Anstatt mit einem coolen Widget zu beginnen und einen Stack um diesen herum aufzubauen, der nicht skalierbar ist, lehren wir die wichtigsten Prinzipien, die Sie in einer hybriden Cloud-Architektur berücksichtigen müssen“, erklärt er. Das Datendesign ist laut Fuchs wahrscheinlich der schwierigste Teil.

Die ESG-Forschung unterstützt diese Idee: 36% der Befragten gaben an, dass sie sich bemühen werden, die Datenempfindlichkeit/die regulatorischen Anforderungen in Zukunft besser zu analysieren, bevor sie Workloads in die Cloud verschieben.

Einer der größten Fehler, die ein Unternehmen machen könnte, ist nach Russells Meinung, dass es nur einen einzigen Hybrid-Cloud-Experten hat. “ Sie können jemanden haben, der als Katalysator fungiert – jemanden, der neugierig auf die Technologie ist und Sie zum Einstieg bringt. Aber das Unternehmen wird nicht gut überleben, wenn nur eine Person über diese Fähigkeiten verfügt. Sie benötigen Best Practices für Mindshare und Wissenstransfer“, meint er.

Ähnlich denkt Fuchs: „Wir wollen eine zielgerichtete Cloud-Akzeptanz fördern.“

NetApp führt Workshops bei Kunden durch, um die Stakeholder über die grundlegenden Aspekte der hybriden Cloud auf dem Laufenden zu halten, und bietet spezielle Schulungen für spezifische Rollen im Zusammenhang mit der Cloud an, wie beispielsweise die bestmögliche Nutzung von Analysen. „Diese Entscheidungen werden komplexer und datengetriebener, weil die Werkzeuge stärker werden, die Prozesse stärker werden und die Bildung stärker wird. Unternehmen können ihre Rechnungen prüfen und versuchen, Kosten zu senken. Je besser Ihr Team ausgebildet ist, desto eher treffen Sie gute Entscheidungen“, sagt er.

Williams empfiehlt, dass jeder, der an einer Zertifizierung interessiert ist, „seine eigene Rolle bei der Verwaltung hybrider Cloud-Betriebe prüfen und sich an die Zertifizierung halten sollte, die die Bedürfnisse des Unternehmens und seine eigenen am besten erfüllt“, rät sie. So sollte beispielsweise ein Datenbankmanager die Zertifizierung auf der Grundlage großer Datenmengen in der hybriden Cloud in Betracht ziehen, und Informationssicherheitsexperten sollten das Sicherheitsmanagement in der hybriden Cloud verfolgen. Solche Zertifizierungen sind beim Cloud Credential Council erhältlich, das eine Reihe von herstellerneutralen IT-Zertifizierungen anbietet.

IT-Profis finden auch eine Mischung aus Kursen bei dem IT-Schulungsunternehmen Global Knowledge, das 19 Kurse zum Thema Hybrid Cloud anbietet, darunter Delivering Hybrid IT mit Cisco CloudCenter und CompTIAs Cloud+ Zertifizierungstraining.

Während Unternehmen weiterhin in die Cloud marschieren, muss die IT-Abteilung weiterhin die Bedürfnisse von Anwendungen mit den Fähigkeiten von Cloud-Plattformen in Einklang bringen. Das Wissen, das mit Hybrid-Zertifizierungen einhergeht, kann dazu beitragen, eine erfolgreiche Strategie zu gewährleisten, die Kosten, Compliance, Sicherheit und Leistung berücksichtigt.

*Sandra Gittlen, eine mitwirkende Autorin bei IDG, ist freiberufliche Autorin und Redakteurin im Großraum Boston. Sie deckt eine Reihe von Themen ab, darunter Technologie, Wirtschaft, Gesundheitswesen, Finanzen und Lifestyle.