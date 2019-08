Ist privates LTE besser als Wi-Fi?

Wi-Fi ist nach wie vor die am weitesten verbreitete drahtlose Technologie in Unternehmensnetzwerken, doch die private LTE-Mobilfunktechnologie kann in spezifischen Anwendungsfällen, die Remote- und mobile Implementierungen sowie den Bedarf an hoher Kapazität einschließlich IoT betreffen, durchaus die Antwort sein. [...]

Während Mobilfunk oft als Carrier-Service betrachtet wird, können IT-Unternehmen von der Bereitstellung privater LTE-Technologie zur Ergänzung oder sogar zum Ersatz von Wi-Fi und für spezifische Anwendungsfälle wie die Unterstützung von IoT-Geräten profitieren, die große Datensätze erzeugen und über große Flächen verteilt sind.

Was ist privates LTE?

Das private LTE ist ein lokales Mobilfunknetz, das Mobilfunkstandorte und Kernnetzwerkserver umfasst, die die Konnektivität der Anforderungen eines bestimmten Unternehmens unabhängig von den Mobilfunknetzen der Dienstanbieter unterstützen.

Es ermöglicht Unternehmen, ihre Netzwerke an geschäftskritische Anwendungen anzupassen, das Netzwerk auf geringe Latenzzeiten zu optimieren und spezifische SLAs zu unterstützen – und das alles ohne Beeinträchtigung durch das oft überlastete öffentliche Funkspektrum.

Privates LTE eignet sich auch für einige Anwendungsfälle von verteilten Unternehmen, darunter Stadien, Flughäfen, Vergnügungsparks, Häfen, Eisenbahnen, Minen, Öl-/Gasförderung, Lagerhäuser, Fabriken, Landwirtschaft, Elemente von Smart Cities und öffentliche Sicherheit. Andere Anwendungen für privates LTE betreffen extrem abgelegene Gebiete mit schlechter Mobilfunkabdeckung.

Warum Unternehmen es gebrauchen können

Privates LTE steht auch in Konkurrenz zu öffentlichen 4G- und 5G-Mobilfunknetzen, kann aber die bessere Wahl sein, wenn große Datenmengen übertragen werden müssen, die das öffentliche Netz in einem bestimmten Gebiet belasten. Die Kosten für ein hohes Datenübertragungsvolumen können auch in öffentlichen LTE-Netzen unerschwinglich sein.

Der Einsatz von privatem LTE ist überall möglich, auch in Bereichen, die für öffentliche Betreiber unerreichbar sind, und kann aus Sicherheitsgründen Daten vor Ort aufbewahren. Außerdem kann privates LTE für Traffic-Typen mit spezifischen Anforderungen optimiert werden. Beispielsweise können Echtzeit-IoT-Anwendungen eine extrem niedrige Latenzzeit für sofortige Reaktionen garantieren.

Privates LTE vs. Wi-Fi

Privates LTE ist eine wichtige Alternative oder sogar ein Ersatz für Wi-Fi, insbesondere in Situationen, in denen Wi-Fi Mängel aufweist, und kann am besten als Ergänzung zu Wi-Fi angesehen werden. Es ist eine gute Wahl, wenn das Wi-Fi nicht die Konnektivität bietet, die in bestimmten Anwendungsfällen wie der Unterstützung mobiler Implementierungen erforderlich ist. Wi-Fi kann auch anfällig für Frequenzrauschen und Störungen durch Stahlwände sein.

Es kann kostspielig sein, wenn es darum geht, eine Abdeckung für große geografische Gebiete bereitzustellen. Das liegt an der großen Anzahl der benötigten Wi-Fi-Zugangspunkte und dem erforderlichen Glasfaser-Backhaul-Netzwerk.

Anwendungsbeispiele

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren können Unternehmen Wi-Fi und privates LTE miteinander kombinieren, um maximale Konnektivität für komplexe Anwendungsfälle zu gewährleisten.

Zu den Implementierungen, für die privates LTE gut geeignet ist, gehören hochauflösende Videoüberwachung, Remote-Fahrzeug-, Roboter- und Anlagensteuerung, unternehmenskritische Kommunikation für Sicherheitsteams, mobile Konnektivität für Fahrzeuge der öffentlichen Sicherheit und mobile Terminal-Konnektivität.

Die Unterstützung einer großen Anzahl von verteilten oder mobilen IoT-Geräten mit hohen Datenübertragungsanforderungen ist ein Sweet Spot für private LTEs.

Aufnahme von LTE-Spektrum

Das für das private LTE benötigte Spektrum wird in drei Kategorien unterteilt: öffentlich lizenziertes, geteiltes Spektrum und nicht lizenziertes Spektrum.

Unternehmen können öffentliches Spektrum von bestehenden Inhabern, in der Regel kommerziellen Anbietern, lizenzieren. Lizenziertes Spektrum kann z.B. in abgelegenen Gebieten ohne bestehende drahtlose Abdeckung geeignet sein.

Eine zweite Option ist die gemeinsame Nutzung des Spektrums mit Lizenzfreigabe. So könnte beispielsweise in den USA der 3,5 GHz Citizens Broadband Radio Service in privaten LTE-Bereitstellungen mit FCC-Zulassung eingesetzt werden.

Schließlich können Unternehmen private LTEs in nicht lizenziertem Spektrum wie 5,4 Gh, das derzeit für Wi-Fi verwendet wird, einsetzen.

Hinweis: Die Regeln für diese Optionen sind von Land zu Land unterschiedlich.

Ist das private LTE das Richtige für Sie?

Unternehmen, die überlegen, ob sie in ein privates LTE investieren wollen, sollten ihre Netzwerkanforderungen in Bezug auf Versorgungsgebiet, Anzahl und Arten von Geräten, Latenzzeiten und Gesamtbandbreite bewerten. Sie sollten überlegen, ob Daten lokal gespeichert oder in die Cloud übertragen werden. Welche Arten von Geräten und Anwendungen benötigen Konnektivität? Sind mehrere physische Netzwerke erforderlich?

Doyle Research erwartet, dass privates LTE (oder 5G) für komplexe oder mobile Unternehmensnetzwerke immer beliebter wird, einschließlich der Erweiterung für öffentliche Mobilfunkanlagen (Stadien), Fahrzeugverfolgung, Digital Signage, Retail Kioske und hochauflösende Videokameras.

*Lee Doyle ist Chefanalyst bei Doyle Research und liefert kundenorientierte, zielgerichtete Analysen zur Entwicklung intelligenter Netzwerke. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Analyse der IT-, Netzwerk- und Telekommunikationsmärkte.