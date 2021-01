Ist Windows 10X ein Chromebook-Killer?

Mit Windows 10X könnte Microsoft eine abgespeckte Version von Windows liefern, die dem Unternehmen helfen könnte, das wachsende Interesse an Chromebooks abzufangen. Oder es könnte die Dinge wieder durcheinander bringen. [...]

Die Nachfrage nach Laptops stieg im Jahr 2020 auf ein Rekordniveau, angetrieben durch die Notwendigkeit von Home-Office und Home-Schooling, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurde. Laut dem Marktforschungsunternehmen TrendForce stiegen die Notebook-Verkäufe innerhalb eines Jahres auf über 200 Millionen Stück – ein rekordverdächtiger Anstieg von 22,5 % im Vergleich zum Vorjahr.

Microsoft sollte sich freuen. Aber wenn Sie genau hinschauen, werden Sie einen beunruhigenden Trend für das Unternehmen entdecken: Der Absatz von Chromebooks ist im letzten Jahr mit fast 30 Millionen gekauften Geräten in die Höhe geschossen. Das entspricht einem Wachstum von 74 % im Vergleich zum Vorjahr und macht 15 % des Notebook-Marktanteils aus – und nagt an Microsofts Anteil in diesem wichtigen Segment. TrendForce stellt fest: „Aufgrund des rasanten Wachstums von Chromebooks im Jahr 2020 ist der Marktanteil von Windows [bei Notebooks] zum ersten Mal überhaupt unter 80 % gefallen.“

Die Firma prognostiziert weiter, dass die Chromebook-Verkäufe weiterhin schneller wachsen werden als die von Windows-Notebooks, wobei der Marktanteil von Microsoft auf vielleicht 70 % fallen und der von Chromebooks auf 20 % steigen wird. (Der Rest wird an Apple-Laptops gehen.)

Das bedeutet, dass Hunderte von Millionen Dollar pro Jahr auf dem Spiel stehen, wenn Microsoft Windows 10X herausbringt, ein Chrome-ähnliches Betriebssystem, von dem Microsoft glaubt, dass es der Chromebook-Killer sein wird.

Kann es das wirklich, oder wird es nur ein weiterer in einer langen Reihe von gescheiterten Microsoft-Versuchen sein, eine leichtgewichtige Version von Windows für mobile Geräte zu bauen?

Ein Blick auf Windows 10X

Um das herauszufinden, lassen Sie uns einen Blick auf Windows 10X werfen. Es ist eine schlanke, drastisch abgespeckte Version von Windows 10 mit einer Chromebook-ähnlichen Benutzerfreundlichkeit. Es gibt ein einfaches Startmenü mit Symbolen, die Web-Apps und Windows 10-Apps anzeigen. Keine Live-Kacheln, kein zusätzlicher Schnickschnack. Die Taskleiste ist ebenfalls gestrafft, mit zentrierten, angehefteten Symbolen für Web-Apps und Windows 10-Apps. Es gibt keine Benachrichtigungssymbole ganz rechts wie bei einem vollwertigen Windows 10 und keinen Rechtsklick für Anpassungen.

Sie sehen, was Sie bekommen.

Ein ähnlicher Ethos durchdringt jeden Aspekt des Betriebssystems. Es werden keine Legacy-Windows-Anwendungen ausgeführt – mit anderen Worten, die Anwendungen, die Sie normalerweise vom Desktop aus ausführen, wie Office. Es gibt keinen echten Dateimanager, nur einen extrem eingeschränkten Dateibrowser, der für OneDrive entwickelt wurde.

(c) Mark Hachman/IDG

Kurz gesagt, alles an Windows 10X wurde für die Cloud entwickelt, genau wie bei Chromebooks. Sie werden hauptsächlich Web-Apps darauf ausführen, genau wie auf Chromebooks. Und Sie werden sie auf dem Chromium-basierten Edge-Browser ausführen, was bedeutet, dass jede Web-App und Browser-Erweiterung, die auf einem Chromebook läuft, auch auf einem Windows 10X-Notebook ausgeführt werden kann.

Windows 10X wird jedoch auch das ausführen können, was Microsoft früher Metro-Apps nannte, sowie andere Punkte, die als Windows Store-Apps und Modern-Apps bezeichnet wurden, jetzt aber einfach nur Windows-Apps genannt werden. Das sind die Apps, die in die Vollversion von Windows 10 eingebaut sind, wie Mail, Wetter, Kalender und so weiter.

Das klingt wie ein Verkaufsargument. Ist es aber nicht. Diese Art von Windows-Apps sind in der Regel erbärmlich untermotorisiert und schlecht gestaltet. Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde ein Windows 10X-Gerät anstelle eines Chromebooks kaufen, nur damit er eine Windows-App ausführen kann.

Es wird erwartet, dass Microsoft irgendwann Windows 10X traditionelle Desktop-Apps in Containern laufen lassen wird. Aber warum sich die Mühe machen? Sie werden wahrscheinlich auf der Art von Low-End-Hardware, die Windows 10X-Notebooks sein sollen, wenn sie mit Chromebooks konkurrieren wollen, schmerzhaft langsam laufen.

Und das ist der springende Punkt bei den schmerzhaften Entscheidungen, die Microsoft und seine Hardware-Partner mit Windows 10X-Geräten treffen müssen. Sind sie bereit, über die Kosten zu konkurrieren und sie für nur 300 Euro oder noch weniger zu verkaufen? Oder werden sie die Geräte mit leistungsfähigerer Hardware bauen und einen Aufpreis verlangen?

Wenn sie lediglich die Premium-Route gehen, erwarte ich, dass Windows 10X-Geräte wenig bis gar nicht gegen Chromebooks ankommen werden. Chromebooks sind im Bildungsbereich allgegenwärtig, und nur wenige, wenn überhaupt, Schulsysteme werden bereit sein, mehrere hundert Dollar mehr für ein Windows 10X-Gerät als für ein Chromebook zu bezahlen.

Ein abschreckendes Beispiel für Microsoft

In Cambridge, MA, wo ich wohne, ist das Schulsystem gut finanziert, weil die vielen Tech- und Biotech-Unternehmen hier für eine solide Steuerbasis sorgen. Um die digitale Kluft zu verringern, stellt das Schulsystem jedem Kind von K-12 ein kostenloses Chromebook zur Verfügung. Das sind mehr als 7.000 Schüler. Wenn ein Windows 10X-Gerät 200 Dollar mehr kosten würde als ein Chromebook, müsste das lokale Schulsystem zusätzlich 1,4 Millionen Dollar für Schüler-Notebooks ausgeben. Und das bedeutet, dass 1,4 Millionen Dollar weniger für all die anderen wichtigen Dinge zur Verfügung stehen würden, die erledigt werden müssen. Es kann nicht sein, dass die Schulen das Geld so wegwerfen – und Cambridge hat ein vernünftig finanziertes Schulsystem. Viele Schulsysteme haben nicht annähernd so viele Ressourcen; sie wären noch weniger bereit, für Windows 10X-Geräte mehr zu bezahlen als für Chromebooks.

Nicht nur Schulsysteme sind auf der Suche nach einfachen, preiswerten Cloud-basierten Notebooks. Eltern sind es auch. Und auch Menschen, die von zu Hause aus arbeiten.

(c) Mark Hachman/IDG

Ich bin ein gutes Beispiel. Vor kurzem musste ich einen alten Windows-Laptop zum großen himmlischen PC-Friedhof schicken. Ich wollte ihn durch einen ersetzen, der hauptsächlich für Zoom-Meetings verwendet wird. Das Angebot an preiswerten Windows-Notebooks, die in der Regel an der Bildschirmgröße, der Qualität oder dem Arbeitsspeicher sparen, hat mich nicht beeindruckt. Ich entschied mich für ein solides, gut gebautes Samsung Chromebook mit einem guten 15,6-Zoll-Bildschirm und 4 GB RAM für 300 Dollar. Es ist ideal für Zoom-Meetings und Textverarbeitung mit Google Docs oder der Online-Version von Word. Es macht genau das, was ich brauche, und das zu einem guten Preis.

Chrome ist ein so leichtgewichtiges Betriebssystem, dass 4 GB RAM für alles, was ich mit meinem Chromebook vorhabe, ausreichend sind. Wenn Windows 10X mit nur so viel Speicher schnell laufen kann, hat es eine Chance auf Erfolg. Aber wenn Microsoft und seine Partner beschließen, Windows 10X-Geräte mit höherwertiger Hardware und genügend RAM auszustatten, um Windows 10-Desktop-Anwendungen auszuführen, ist es schwer vorstellbar, dass viele Leute sie kaufen werden.

Wenn wir im Zeitalter des ehemaligen Microsoft Steve Ballmer leben würden, gäbe es keinen Zweifel daran, dass das Unternehmen den High-End-Weg gehen würde, in dem arroganten Glauben, dass die Leute einen Aufpreis zahlen würden, nur um den Windows-Namen auf einem Notebook zu haben. Und Windows 10X würde untergehen. Aber dies ist jetzt das Zeitalter von CEO Satya Nadella, also ist es möglich, dass Microsoft bereit ist, über Wert und Preis zu konkurrieren.

Selbst wenn Microsoft das tut, wird es Windows 10X extrem schwer haben, mit Chromebooks zu konkurrieren. Aber zumindest hätte es eine Chance, einige Marktanteile zurückzugewinnen, obwohl es die Chromebooks im Bildungsmarkt wahrscheinlich nicht überholen würde.

Wenn es stattdessen die High-End-Route einschlägt, ist ein weiterer Flop von Microsoft mit einer mobilen Version von Windows zu erwarten.

*Preston Gralla ist mitwirkender Redakteur bei Computerworld und Autor von mehr als 45 Büchern, darunter Windows 8 Hacks (O’Reilly, 2012) und How the Internet Works (Que, 2006).