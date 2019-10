Kann man mit der Cloud Geld sparen? Diese Unternehmen sagen ja

Wie vier Unternehmen durch den Wechsel in die Cloud Speicher, Sicherheit, Skalierbarkeit und das gesamte Endergebnis verbessert haben. [...]

Die Cloud wird seit langem als eine Möglichkeit für Unternehmen angepriesen, Geld zu sparen, sei es durch reduzierte Server und Speichersysteme vor Ort, reduzierte Softwarelizenzen, geringeren Bedarf an Gerätewartung oder geringere Anforderungen an das interne Fachwissen.

Aber führen Cloud Services tatsächlich zu Kosteneinsparungen? Die schnelle Antwort ist: Es kommt darauf an. Es kommen eine Reihe von Faktoren ins Spiel, darunter die Art der Cloud-Services, die ein Unternehmen nutzt und die Anbieter, wie gut die Services vom Kunden verwaltet werden, die Vertragsbedingungen, das Niveau der vorhandenen IT-Effizienz innerhalb des Unternehmens und mehr.

Bei einer Diskussion über die Vorteile der Cloud ist es wichtig zu bedenken, dass es nicht nur um Kosteneinsparungen geht. Es gibt nicht-monetäre Gründe für die Einführung eines Cloud-Service, wie z.B. erhöhte Agilität, schnelleres Time-to-Market und fehlende interne Ressourcen.

Es scheint jedoch immer mit Geld zu beginnen. Hier sind vier Unternehmen, die tatsächlich Kostenvorteile durch den Einsatz der Cloud im Vergleich zur Bereitstellung von Anwendungen und Workloads auf internen Systemen gesehen haben.

Avery Dennison: Cloud erster Ansatz

Avery Dennison, ein globales Materialforschungs- und Produktionsunternehmen, das sich auf Kennzeichnungs- und Funktionsmaterialien spezialisiert hat, hat das Ziel, die IT zu einem zentralen Wettbewerbsvorteil zu machen. Eine der Möglichkeiten, dies zu tun, ist der Aufbau einer hybriden Cloud-Umgebung, die darauf ausgelegt ist, den Benutzern flexible und kosteneffiziente Tools und Services bereitzustellen.

Im Rahmen der Strategie hat das Unternehmen in vier wichtige Cloud-First-Programme investiert: digitalen Arbeitsplatz, moderne Telefonie-Plattformen, Cloud Storage Gateway und sichere Cloud-Lösungen. „Zusammen verbessern diese Programme die Skalierbarkeit, Zykluszeiten, Zuverlässigkeit und Sicherheit, damit unsere Mitarbeiter intelligenter, schneller und sicherer arbeiten können“, erklärt Nicholas Colisto, Vice President und CIO.

Das Programm für digitale Arbeitsplätze erneuert traditionelle Prozesse mit dem Ziel, die Produktivität zu steigern, digitale Assets zu schützen und die Effizienz zu steigern, sagt Colisto.

„Durch die kreative Integration von lokalen und Cloud-Technologien hat unser IT-Team es unseren Mitarbeitern ermöglicht, eine Kultur der kollaborativen Produktivität mühelos umzusetzen“, erklärt Colisto. Gleichzeitig hat die Initiative zu jährlichen Einsparungen von 5 Millionen US-Dollar geführt. „Wir freuen uns auf eine ähnliche Größenordnung der Kostenvermeidung in den kommenden Jahren“, sagt er.

Im Rahmen der modernen Telefonie-Initiative hat Avery Dennison in den letzten drei Jahren seine bestehenden PBX-Systeme schrittweise durch eine Cloud-basierte virtuelle Telefonanlage ersetzt.

Das Programm unterstützt eine breitere Geschäftsstrategie der effektiven Kapitalnutzung, da es kostspielige Produkte vor Ort vermeidet und die Gesamtbetriebskosten des Unternehmens reduziert. „Unser Ansatz ist es, Standorte während des Aktualisierungszyklus auf den Cloud-Telefonie-Service zu migrieren, vor allem zur Kostenvermeidung“, sagt Colisto.

Die Kosten für die Anschaffung einer lokalen Telefonanlage betragen mehr als 1,5 Millionen US-Dollar, und während die Einsparungen je nach Standort unterschiedlich sind, hat Avery Dennison eine Kostensenkung von 25 bis 40 Prozent erzielt. Heute sind 47 der 190 globalen Standorte auf der Cloud-Telefonie-Plattform.

Ein weiteres Cloud-Projekt, das Storage Gateway, begann 2013, als das Unternehmen die Kostenvorteile eines Cloud-Datensicherungs- und Archivierungsdienstes durch die Implementierung eines Storage-Gateways in IaaS-Cloud-Computing erkannte.

Avery Dennison erzielte Einsparungen in Höhe von 500.000 US-Dollar durch die Entfernung von externen Bandspeicher- und Backup-Infrastrukturen. Die neueste Generation des Speicherangebots zeichnet sich durch eine enge Integration der Backup-Software des Unternehmens und des IaaS-Speicheranbieters aus, die eine schnellere Wiederherstellung der Server ermöglicht und so die Verfügbarkeit erhöht.

Schließlich hat das Unternehmen Cloud-basierte Sicherheitstechnologien eingeführt, um die Migration von mobilen Anwendungen in die Cloud zu beschleunigen. Das Cloud Security Stack besteht aus Endpunktschutz der nächsten Generation, Sicherheitsinformations- und Ereignisüberwachung, Identitätskontrollen, Websicherheit, Schwachstellenmanagement, Bedrohungsanalyse und Cloud Application Security Broker Services.

„Durch dieses Programm konnten wir Sicherheitslösungen schneller einbinden, während sich unser Team auf die Cybersicherheit konzentrieren konnte, ohne die Komplexität der zugrunde liegenden lokalen Infrastruktur verwalten zu müssen“, sagt Colisto. Obwohl es keinen messbaren Kostenvorteil gibt, hat das Unternehmen die Zeit für Sicherheitsverbesserungen von mehr als sechs Monaten auf nur noch Wochen reduziert.

„Wir haben auch ein höheres Sicherheitsniveau erreicht, indem wir die gemeinsamen Erkenntnisse der Sicherheits-Community genutzt haben“, so Colisto. „Als Ergebnis unserer hybriden Cloud-Strategie erreichen wir die Flexibilität, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit, die unsere digitale Transformation ermöglichen“, sagt er.

Riso: Upgrade der IT-Umgebung

Riso, ein Hersteller von Druckern und Digitalkopierern, stand mit seiner bestehenden IT-Umgebung vor einer Reihe von Herausforderungen. Dazu gehörten der Betrieb von Geschäftsanwendungen auf veralteten Servern, Speicher- und Netzwerkhardware, die nicht die erforderliche Leistung erbringen konnten, zu hohe Betriebskosten, die Komplexität der Verwaltung einer standortübergreifenden Infrastruktur und die Zusammenarbeit mit mehreren IT-Anbietern und Supportverträgen, die zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand führten.

„Wir wussten, dass es an der Zeit war, den Schritt in die Cloud zu wagen, zumal sie uns davon abhielt, uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren, den Verkauf und die Wartung von kosteneffizientem Digitaldruck“, erklärt Chris Gattoni, Manager of IT bei Riso.

Das Unternehmen arbeitete mit Apps Associates, einem Anbieter von Managed Services und Cloud-Migration, zusammen, um seine lokalen Anwendungen auf Amazon Web Services zu migrieren. Zunächst führte Apps Associates eine vollständige Analyse der bestehenden IT-Infrastruktur und der Kosten von Riso durch.

Anschließend erstellte der Dienstleister einen Proof of Concept und eine Validierung für die Verlagerung der Oracle Enterprise Business Suite (EBS) und Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) sowie für den Backup-Betrieb in die Cloud.

Mit einem detaillierten Plan begannen Apps Associates mit der Migration der Anwendungen von Riso auf AWS, eine Initiative, die etwa sechs Monate dauerte. Apps Associates begann mit dem SQL-Server, Oracle EBS, OBIEE und Active Directory Domain Controllern sowie Support-Anwendungen.

Riso ersetzte auch Bandspeicher-Backups durch einen Cloud-Disaster-Recovery-Service mit Amazon S3 und schloss ein Site-to-Site-VPN zwischen AWS und seinen Lagerhäusern und der Unternehmenszentrale ein, so dass der Zugriff von fünf verschiedenen Standorten aus möglich wurde.

„Wir haben die Kosteneinsparungen durch diese neue Architektur schnell erkannt“, sagt Gattoni. Die Umstellung auf AWS senkte die Gesamtbetriebskosten der IT um 55 Prozent und die Kosten für die Backup-Infrastruktur um 35 Prozent. „Wir konnten auch die Anzahl der IT-Anbieter von sechs auf drei reduzieren – ein enormes Kostenersparnis“, sagt er. „Der Betrieb auf AWS ermöglichte es uns auch, Nicht-Produktionsdienste bei Bedarf zu starten und zu stoppen, um die Betriebskosten zu senken.“

Die Migration zu AWS hat die Erreichbarkeit der Mitarbeiter deutlich verbessert und es ihnen ermöglicht, sich auf das Erreichen der Geschäftsziele zu konzentrieren.

„Zum Beispiel hatten wir einmal ein neues Produktmodell eingeführt, das getestet und in verschiedenen Umgebungen eingerichtet werden musste“, erzählt Gattoni. „In der Vergangenheit hätten wir ausgehen müssen, um Server zu beschaffen und sie in einem Labor aufzustellen. Mit AWS haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Server zu starten und sofort Zugriff darauf zu gewähren, Regeln aufzustellen und alles in einer Woche fertigzustellen.“

Myers-Briggs: Effizientere Speicherung

Myers-Briggs, ein Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Personalentwicklung, der am besten für die Bewertung des Myers-Briggs Type Indicators bekannt ist, hat die primäre Datenspeicherung, -sicherung und -wiederherstellung für sein kalifornisches Büro in den Cloud-basierten On-Demand-Speicherdienst von ClearSky Data verlagert. Das Unternehmen plant, dies in Kürze auch für sein britisches Büro zu tun.

Der Service von ClearSky hängt nicht nur von der Cloud ab, denn die enormen Entfernungen zwischen Public Cloud-Einrichtungen und den Standorten von Myers-Briggs bringen zu viel Latenz mit sich, sagt Michael Johnson, Director of Global Infrastructure.

ClearSky hat eine vollständig verwaltete 2HE All-Flash-Appliance in den Räumlichkeiten implementiert, und das ist der volle Umfang der Rechenzentrumsfläche, so Johnson. „Hot Data, das etwa 10 Prozent unseres gesamten Datensatzes ausmacht, wird lokal zwischengespeichert, um die Performance zu gewährleisten“, sagt er. „Sowohl heiße als auch warme Daten werden in einem nahegelegenen Anwesenheitsort am Rande der Metro gespeichert, so dass die angeforderten Daten, wenn sie lokal nicht verfügbar sind, ohne nennenswerte Latenzzeiten abgerufen werden können.“

Alle Daten, einschließlich Archive, werden zur Sicherung an mehreren Stellen in der Cloud gespeichert.

Infolge der Umstellung des Speichers auf den ClearSky-Service hat Myers-Briggs eine Senkung der Gesamtbetriebskosten für den Speicher um mindestens die Hälfte, eine Verringerung der gesamten Rackfläche im Rechenzentrum um 70 Prozent und eine Senkung der Betriebskosten für Colocation um 75 Prozent verzeichnet.

Nicht eingerechnet sind Einsparungen durch die Reduzierung des Zeitaufwands der Mitarbeiter für die Verwaltung von Backup-, Speicher- und Disaster-Recovery-Systemen – von denen Johnson sagt, dass sie beträchtlich sind – erwartet Myers-Briggs, in fünf Jahren 150.000 US-Dollar allein bei den Kosten für Backup-Systemlizenzen und Speicherkapazität einzusparen.

Die Einsparungen wären noch größer, wenn das Unternehmen nicht mehr für die Abschreibung von Altgeräten zahlen würde.

„Wir haben nur unsere All-Flash-Arrays und Backup-Systeme allein eliminiert, mehr als für den Service bezahlt wurde“, erklärt Johnson.

Ein weiterer Vorteil der Verlagerung von Speicherplatz in den hybriden Cloud-Service von ClearSky ist die vollautomatische Datensicherung und Disaster Recovery. „Wir müssen keine Ressourcen mehr für die Verwaltung von Backups aufwenden und konnten den Speicher für Backup-Ziele außer Betrieb nehmen“, so Johnson.

Myers-Briggs kann nun die Rechnerkapazität dorthin verlagern, wo sie benötigt wird, und sie dann problemlos mit dem Speicherservice von ClearSky verbinden, was dem Unternehmen viel mehr Flexibilität verleiht.

Accenture: Cloud ist die Zukunft

Im Rahmen einer digitalen Transformation absolviert das Professional Services Unternehmen Accenture eine dreijährige Reise in die Cloud. Ziel ist es, eine skalierbarere und zuverlässigere IT-Infrastruktur für Unternehmen in der Public Cloud bereitzustellen.

Im Januar 2015 organisierte die interne IT-Abteilung ein globales Cloud-Team, das den Umzug anführte. In einem ersten Schritt wurde ein umfassender Plan für eine schnelle Einführung der Cloud entwickelt. Dann wurden neue Umgebungen und Dienste eingeführt und dann die IT-Prozesse, Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten transformiert, um eine Cloud-basierte Infrastruktur zu unterstützen.

Heute sind mehr als 95 Prozent des IT-Betriebs in der Public Cloud angesiedelt. „Wir sind davon überzeugt, dass Cloud-Technologien heute neue IT-Potenziale durch schnellere, flexiblere und robustere Funktionen bieten“, sagt Merim Becirovic, Managing Director in der IT-Organisation von Accenture.

Um sofort einen großen Erfolg zu erzielen, waren die ersten Migrationen die kostspieligsten Rechenzentren. Dies hätte ein riskanter Schritt sein können, aber Accenture verwendete eine von Accenture entwickelte Cloud Factory, um neue technische Migrationsverfahren zu testen und auszuführen.

Das Team schuf Standards für Best Practices und schulte die Mitarbeiter in den unterstützenden Prozessen, die für eine erfolgreiche Umstellung auf die Cloud erforderlich sind. „Das Ergebnis war ein reibungsloser Übergang, der sofortige Kosteneinsparungen ermöglichte und die Unterstützung für zukünftige Cloud-Initiativen sicherte“, erklärt Becirovic.

So ermöglichte beispielsweise die Arbeit in der Cloud dem Unternehmen, mehrere Testszenarien durchzuführen, bevor es seine SAP S/4HANA-Plattform unternehmensweit in Betrieb nahm. „Wir richten Testumgebungen an einem Tag ein und automatisierten den Test von etwa 300 nachgelagerten S/4-Anwendungsdiensten, um festzustellen, welche Dienste betroffen sein könnten“, erläutert er. Der S/4-Einsatz wurde 2018 in Betrieb genommen.

Accenture entschied sich für die Zusammenarbeit mit einer kleinen Anzahl von Cloud-Anbietern für seine Workloads, um den Nachweis von Multi-Cloud-Betrieb zu erbringen, Risiken zu minimieren und Cloud-Service-Provider zu identifizieren und zu vergleichen.

Bisher hat die Umstellung auf die Cloud Accenture geholfen, 14,5 Millionen US-Dollar an Vorteilen zu realisieren. Zum Beispiel haben Anwendungen, die eine konsistente und vorhersehbare Nachfrage aufweisen, jetzt Cloud-Instanzen, die im Voraus zu niedrigeren Kosten reserviert werden, was zu Einsparungen von 1 Million US-Dollar geführt hat, sagt Becirovic.

„Aber der Nutzen geht über die Kosteneinsparungen hinaus, und wenn das Ihr einziges Ziel ist, verpassen Sie andere Innovationsmöglichkeiten“, betont Becirovic. „Unsere Bereitstellungszeiten sind teilweise um 50 Prozent gesunken. Mit einer flexibleren und skalierbareren Infrastruktur können wir auch neue Dienstleistungen für Interessengruppen schneller bereitstellen.“

*Bob Violino ist ein mitwirkender Autor bei Computerworld, CIO, CSO, InfoWorld und Network World mit Sitz in New York.