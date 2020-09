Laser- vs. Tintenstrahldrucker: Was ist besser?

Wenn Sie einen Drucker kaufen, sei es für die Arbeit oder für zu Hause, werden Sie wahrscheinlich vor der Wahl stehen, ob Sie sich einen Tintenstrahldrucker oder einen Laserdrucker anschaffen wollen. Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung. [...]

Auch wenn sie den gleichen Zweck erfüllen und ein ähnliches Aussehen oder einen ähnlichen Formfaktor aufweisen, funktionieren diese beiden Druckertypen auf sehr unterschiedliche Weise. Tintenstrahldrucker verwenden flüssige Tinte, die durch mikroskopisch kleine Düsen auf das Papier gesprüht wird. Laserdrucker hingegen verwenden eine Tonerkartusche (gefüllt mit feinem Pulver) und eine beheizte Fixiereinheit, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.

Das Gespräch darüber, was nun am besten ist, ist nicht so einfach. Jede Technologie hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Sowohl Tintenstrahl- als auch Laserdrucker eignen sich für unterschiedliche Druckanforderungen.

Anschaffungskosten

Erstaunlicherweise können Sie einen handelsüblichen Laser- oder Tintenstrahldrucker zum fast gleichen Preis erwerben. Das ist zwar sicherlich ein guter Anfang, aber dieser anfängliche Vorteil in Bezug auf den Preis sollte Ihre endgültige Entscheidung nicht allzu sehr beeinflussen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem preisgünstigen Multifunktionsdrucker sind, der neben dem Drucken auch die Möglichkeit zum Fotokopieren und Scannen von Bildern bietet, gibt es keinen großen Preisunterschied zwischen Laserdruckern wie dem HP Laserjet Pro M203dw und Tintenstrahldruckern wie dem drahtlosen All-in-One-Farbdrucker WF-2860 von Epson Workforce.

Ein deutlicher Unterschied, der beim Vergleich von preisgünstigen Tintenstrahl- und Laserdruckern auftauchen könnte, besteht darin, dass Tintenstrahldrucker zwar Farbseiten drucken können, viele preisgünstige Laserdrucker jedoch nur Schwarz-Weiß-Dokumente erzeugen können.

Die billigsten Laserdrucker kosten in der Regel etwa 110 – 130 Euro; Tintenstrahldrucker können Sie für nur 50 – 60 Euro erwerben. Diese preisgünstigen Tintenstrahldrucker werden jedoch in der Regel mit „Starter“-Kartuschen geliefert, die keinen vollen Tintentank haben. Das bedeutet, dass Sie sie nach wenigen Ausdrucken bereits nachfüllen müssen. Sie zahlen weniger im Voraus, aber später mehr.

Laufende Kosten

Dieses Konzept der laufenden Kosten ist ein großer Teil des Druckermarkts und etwas, das Sie bei der Entscheidung zwischen Tintenstrahl- und Laserdruckern im Auge behalten sollten.

Wenn Sie Ihren neuen Drucker über einen bestimmten Zeitraum hinweg weiter verwenden, müssen Sie ihn mit geeigneten Verbrauchsmaterialien wie Papier und Tinte oder Toner versorgen. Die laufenden Betriebskosten von Druckern werden in der Regel in Cents pro A4-Seite angegeben. Sie können dies berechnen, indem Sie die Anzahl der Seiten, die eine Tinten- oder Tonerkassette produzieren kann (diese Zahl wird vom Hersteller angegeben), durch den Preis der Kassette teilen. Darin sind jedoch die Kosten für Papier noch nicht enthalten (dies ändert sich jedoch nicht abhängig vom Druckertyp).

Im Allgemeinen haben Tintenstrahldrucker einen Preis von etwa 20 Cent pro Seite, obwohl dies sowohl schwarze als auch farbige Patronen einschließt – wenn Sie nur schwarz drucken wollen, betragen die laufenden Druckkosten im Allgemeinen 7-8 Cent pro Seite. Billige Schwarzweiß-Laserdrucker haben einen Preis von durchschnittlich etwa 6 Cent pro Seite. Wenn Sie mehr für einen Laserdrucker ausgeben, sinken die Kosten pro Seite in der Regel schnell.

Die oben beschriebene Situation wurde in letzter Zeit auch durch das Aufkommen von Tintentankdruckern beeinträchtigt.

Diese Tintenstrahldrucker verfügen über eine interne Tintenkapazität, die bei Bedarf aufgefüllt werden kann und keine herkömmlichen Patronen mehr enthält. Die Entscheidung für eine tintentankbasierte Druckerlösung wie die EcoTank-Reihe von Epson ist in der Regel der beste Weg, wenn Sie sich für einen Drucker für Ihr Heimbüro entscheiden, da sie langfristig das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Größere Laserdrucker haben im Vergleich zu Tintenstrahldruckern zusätzliche laufende Kosten: Sie erfordern oft eine zusätzliche Fixierpatrone oder den Austausch von Teilen mit einem Wartungskit.

Druckgeschwindigkeit und Textdruckqualität

Wenn es darum geht, schwarz-weiße Textseiten zu drucken, ist der Laserdruck unschlagbar.

Selbst bei preisgünstigeren monochromen Low-End-Lasermodellen können Sie mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute rechnen. Tintenstrahldrucker sind deutlich langsamer, wobei Budgetdrucker selten mehr als 6 Seiten schwarzen Text pro Minute drucken. Aus diesem Grund finden Geschäftsanwender in Laserdruckern oft einen höheren Wert als Privatanwender. Wenn Sie ein siebenseitiges Dokument drucken, spielt der Geschwindigkeitsunterschied keine so große Rolle wie bei einem siebzigseitigen Dokument.

Bei normalen Druckgrößen (von etwa 12pt und größer) ist die Qualität des Textdrucks sowohl bei Laser- als auch bei Tintenstrahldruckern ähnlich. Wenn Ihre Druckanforderungen jedoch das Drucken kleiner Schriftarten einschließen, dann ist der Laser normalerweise dem Tintenstrahldrucker überlegen, da sich die Fixiertechnologie besser für die winzigen Kurven und Punkte von kleinem Text eignet.

Farbdruck und Farbdruckqualität

Wenn Sie in Farbe drucken möchten – sei es ein ganzseitiges Farbfoto oder einfach ein Tortendiagramm – sind Sie mit einem Tintenstrahldrucker mit ziemlicher Sicherheit besser dran. Farblaserdrucker sind oft sperrig und ziemlich teuer und eignen sich im Allgemeinen nicht für den Gebrauch zu Hause oder in kleinen Büros.

Selbst wenn man einen Farblaserdrucker mit einem Farbtintenstrahl vergleicht, produziert der Tintenstrahl höchstwahrscheinlich bessere Bilder in Farbe. Tintenstrahldrucker sind in der Lage, subtile Farbabstufungen in Bildern zu reproduzieren, bei denen Laserdrucker ein Banding (deutliche Veränderungen der Farbsättigung) aufweisen. Wenn Sie Fotos oder andere Bilder drucken, ist dies ein Detail, das Sie bei Ihrer endgültigen Entscheidung berücksichtigen sollten.

Größe

Die Größe ist für einige Benutzer aus offensichtlichen Gründen ein wichtiger Faktor. Schließlich wünschen sich die meisten Menschen einen Drucker, der sich mühelos in ihr Leben einfügt, oder würden es zumindest vorziehen, anstatt sich die Mühe zu machen, einen Weg zu finden, ihn einzupassen.

Wenn Sie nach etwas suchen, das in den engen Raum auf oder unter Ihrem Schreibtisch passt, kommen Sie an einem Tintenstrahldrucker kaum vorbei. Wenn Sie jedoch nicht scannen oder kopieren müssen, kann ein Laserdrucker mit Einzelfunktion klein genug sein, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Heutzutage gibt es keinen großen Unterschied zwischen dem Formfaktor von Tintenstrahl- und Laserdruckern für den Endverbraucher, aber es muss immer noch wiederholt werden, dass Tintenstrahldrucker in den meisten Fällen etwas tragbarer sind.

Fazit

Wenn Sie nach dem Preis kaufen – und das sind die meisten Verbraucher – ist die Wahl zwischen einem Laserdrucker und einem Tintenstrahldrucker einfach.

Wenn Sie es sich leisten können, etwas mehr im Voraus zu bezahlen, und wenn Sie nur schwarze Textdokumente drucken möchten, ist ein Laserdrucker die bequeme Lösung. Tintenstrahldrucker sind weitaus vielseitiger, was für den Heimgebrauch wichtig ist, aber Sie zahlen mehr für die laufenden Betriebskosten und haben langsamere Druckzeiten.

Während Faktoren wie Größe, Druckqualität und Geschwindigkeit sicherlich wichtig sind, wenn es darum geht, zu beurteilen, welche Druckertechnologie Ihren Anforderungen gerecht wird, sind Drucker eine Kategorie, in der die Bequemlichkeit nach wie vor an erster Stelle steht.

*Campbell Simpson schreibt unter anderem für PC World Australia.