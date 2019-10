Libra: Ist Facebooks Kryptowährung noch zu retten?

Sieben der Gründungsmitglieder der Libra Association, des gemeinnützigen Verwaltungsrats von Facebook für die geplante Kryptowährung, sind angesichts der zunehmenden Kontrolle durch US-amerikanische und europäische Regulierungsbehörden abgesprungen. [...]

Nach dem Ausscheiden von sieben der 29 Gründungsmitglieder der Libra Association, dem Regierungsrat für die geplante globale Kryptowährung von Facebook, erscheint das Schicksal des Projekts zunehmend ungewiss.

PayPal, Visa, Mastercard, eBay, Stripe, Mercado Pago und Brooking Holdings haben sich von der Teilnahme an der Libra Association zurückgezogen; sie wurden dazu gedrängt, als alle Mitglieder am Montag in der Schweiz zusammenkamen, um ihr Engagement für das Projekt zu formalisieren.

„In vielerlei Hinsicht haben PayPal, Visa und alle anderen die einzige Entscheidung getroffen, die sie unter diesen Umständen vernünftigerweise treffen konnten“, sagte Forrester-Vizepräsidentin für Forschung Martha Bennett per E-Mail. „Angesichts des anhaltenden Mangels an regulatorischem Engagement… und des anhaltenden Mangels an Details zu wichtigen Punkten rund um Libra (der Coin), Governance des Netzwerks, Management des Fonds usw. war das Risiko von Reputationsschäden einfach zu groß.“

Abgesehen von diesen unmittelbaren Bedenken besteht auch das Potenzial, dass man in Zukunft versehentlich in Compliance-Verstöße verwickelt werden könnte – etwas, das keines der Unternehmen, das sich zurückgezogen hat, akzeptieren würde, fügte Bennett hinzu.

Der Markteintritt von Libra ist derzeit für 2020 geplant.

Dante Disparte, Leiter der Politik und Kommunikation bei der Libra Association, erklärte per E-Mail, dass der Rat das globale Zahlungssystem nicht einführen werde, „bis die Fragen und Bedenken der Regulierungsbehörden beantwortet seien.“

„Dies ist in unserer langfristigen Start- und Landebahn verankert, die dazu beigetragen hat, Regulierungsbehörden, politische Entscheidungsträger und andere Interessengruppen auf der ganzen Welt über unser Engagement für verantwortungsvolle Finanzinnovation und eine starke Aufsicht zu informieren“, sagte Disparte. „Unsere Mission der finanziellen Eingliederung genießt weltweit breite Unterstützung. Über 1.500 Unternehmen haben sich proaktiv an den Verband gewandt, um ihm beizutreten.“

Branchenexperten und Forschungsanalysten haben spekuliert, dass die Abgänge der Libra Association das Ergebnis der aufsichtsrechtlichen Überprüfung der Kryptowährung sind, insbesondere darüber, ob sie die Geldwäsche vereiteln und die staatlichen Regeln des Know-your-customer (KYC) einhalten können.

In separaten Erklärungen nach ihrer Abreise gaben eBay und der Anbieter von Zahlungssoftware Stripe an, die Vision der Libra Association zu „respektieren“ oder zu „unterstützen“.

„eBay hat jedoch die Entscheidung getroffen, als Gründungsmitglied nicht länger weiterzumachen. Zu diesem Zeitpunkt konzentrieren wir uns darauf, die Managed Payment-Erfahrung von eBay für unsere Kunden einzuführen“, erklärte das Unternehmen.

Im September argumentierten französische und deutsche Regulierungsbehörden, dass Libra den Wert des Euros gefährden und Geld rechtswidrig privatisieren könnte. Im vergangenen Jahr kündigte die Reserve Bank of India (RBI), die Zentralbank des Landes, ein Verbot der Verwendung von Kryptowährungen durch alle regulierten Finanzinstitute wegen der damit verbundenen Risiken an.

US-Gesetzgeber, einschließlich Mitglieder des House Committee on Financial Services, haben ebenfalls Bedenken geäußert, dass Libra Geldwäsche oder andere schändliche Aktivitäten ermöglichen könnte. Kurz nachdem Libra im Juni angekündigt wurde, schrieb das Komitee an Facebook-CEO Mark Zuckerberg und forderte ihn auf, „die Umsetzungspläne einzustellen, bis Regulierungsbehörden und Kongress die Gelegenheit hatten, die Themen zu untersuchen“ und Maßnahmen zu ergreifen.

Andere Gesetzgeber ermutigten die Mitglieder der Libra Association, die Unterstützung des Projekts zu überdenken.

In einer fortlaufenden Bemühung, US-Regulierungsanliegen zu zerstreuen, wird von Zuckerberg jetzt erwartet, vor dem House Financial Services Committee am 23. Oktober auszusagen.

Im Gegensatz zu Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen, die nicht durch Fiat-Währung oder andere Formen des gespeicherten Wertes abgesichert sind, wird eine Libra-Münze 1:1 mit echtem Geld gesichert sein.

„Das bedeutet, dass es für jede Einheit von Libra, um zu existieren, den entsprechenden Wert in ihrer Reserve geben muss“, schrieb David Marcus, der Krypto-Chef von Facebook, in einer Reihe von Tweets, die das Projekt verteidigten. „Als solches gibt es keine neue Geldschöpfung, die strikt die Zuständigkeit der souveränen Nationen bleiben wird.“

Katie Haun, Partnerin der Anwaltskanzlei Andreessen Horowitz – Gründungsmitglied der Libra Association – bekräftigte, dass die bestehenden Mitglieder das Projekt nach dem Treffen weiter vorantreiben werden: „Auch wenn sich einige der ursprünglichen Mitglieder geändert haben, bleiben wir der Mission von Libra verpflichtet.“

„Es ist auch wichtig, dieses Projekt im globalen Kontext zu betrachten“, tweete Haun in einem separaten Beitrag. „Indem sie versuchen, Libra zu blockieren, bevor es überhaupt aufgebaut ist, riskieren die US-Politiker, die Führung über eine der wichtigsten neuen Technologien zu verlieren.“

„Ich denke, zwischen Zuckerbergs Aussagen und dem, dass die Mitarbeiter dort mit regulatorischem Pushback belastet werden, ist mir nicht klar, in welche Richtung sie voranschreiten werden“, erklärte Avivah Litan, Vice President of Research bei Gartner, in einem früheren Interview. „Ich denke, Libra könnte verzögert oder beschnitten werden. Ich hoffe, sie können in Ländern vorankommen, in denen es keinen regulatorischen Pushback gibt.“

Nach dem Abgang von Mastercard, Visa und eBay letzte Woche hat Marcus getwittert: „Natürlich sind es kurzfristig keine guten Nachrichten, aber in gewisser Weise ist es befreiend. Bleiben Sie auf dem Laufenden, um sehr bald mehr zu erfahren. Eine Veränderung dieser Größenordnung ist schwer. Sie wissen, dass Sie an etwas dran sind, wenn sich so viel Druck aufbaut.“

In einem Folge-Tweet schrieb Marcus, dass es nun 22 offizielle Mitglieder der Waage-Vereinigung gibt, und es werden „noch viele weitere folgen“.

Die neuesten Nachrichten über die Austritte haben die Menschen nach der Veröffentlichung jedoch veranlasst, ihre eigenen Charts darüber zu erstellen, wer die gemeinnützige Organisation verlassen hat.

Wayne Chen, CEO des Fintech-Unternehmens Interlapse Technologies und Mitbegründer der digitalen Plattform Coincurve, sagte, der „Schneeballeffekt“ der Austritte in der Libra Association helfe der Krypto-Währung nicht.

„Mit über 2 Milliarden globalen Nutzern auf Facebook kann die Einführung einer neuen digitalen, globalen Währung durch ein zentralisiertes Unternehmen überwältigend erscheinen. Das bringt eine große soziale, wirtschaftliche und finanzielle Verantwortung mit sich“, so Chen. „Kryptowährungen standen in der Vergangenheit vor größeren Herausforderungen, so dass Libra, das in seinem eigenen Design einzigartig ist, den aktuellen Markt möglicherweise nicht in dem Maße beeinflusst, wie die Leute denken.“

Disparte betonte, dass die gemeinnützige Libra Association darauf ausgerichtet ist, „eine starke Vereinigung einiger der weltweit führenden Unternehmen, Sozialversicherungsorganisationen und anderer Interessengruppen aufzubauen, um eine sichere, transparente und verbraucherfreundliche Implementierung eines globalen Zahlungssystems zu erreichen, das finanzielle Hindernisse für Milliarden von Menschen beseitigt.“

„Obwohl die Zusammensetzung der Verbandsmitglieder im Laufe der Zeit wachsen und sich ändern kann, stellt das Gestaltungsprinzip der Governance und Technologie von Libra zusammen mit dem offenen Charakter dieses Projekts sicher, dass das Zahlungssystem von Libra stabil bleibt“, so Disparte weiter.

Als Facebook im Juni seine Pläne für die Kryptowährung und das digitale Calibra-Wallet bekannt gab, verfügte das Unternehmen über 27 Geldgeber. Von diesen Unternehmen wurde erwartet, dass sie nicht nur Libra als Zahlungsmittel akzeptieren, sondern auch als Zahlungsabwickler fungieren; MasterCard und Visa sollten nationale Fiat-Währungen in Libra und wieder zurück konvertieren.

Mit dem Verlust wichtiger Unterstützer von Finanzdienstleistungen stehen dem Libra-Projekt zumindest neue Hindernisse bevor.

„Ich würde die Initiative noch nicht abschreiben, aber die Arbeit der Libra Association ist viel, viel schwieriger geworden“, erklärte Bennett. „Da die Hauptanliegen von PayPal und den anderen Zahlungsunternehmen darin bestanden, dass es an aussagekräftigen Details zur Einhaltung der Vorschriften mangelt, ist hier eine echte Wende erforderlich.“

Jüngste Äußerungen von Sprechern der Marcus and Libra Association waren zu kurz für detaillierte Pläne und haben wiederholt bekräftigt, dass die Waage kein systemisches Risiko für das Geldsystem darstellen wird.

„Wenn Regulierungsbehörden und Regierungen zu dem Schluss gekommen sind, dass dies der Fall ist, ist eine umfassendere und eingehendere Reaktion erforderlich“, sagte Bennett.

