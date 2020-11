M1 Mac mini Review: Wie schnell ist er wirklich?

Apples M1 SoC macht diesen Desktop-Mac zu einem sehr preiswerten Gerät. [...]

Die meistverkauften Macs von Apple sind das MacBook Air und das MacBook Pro. Daher erscheint es logisch, dass Apple sein neues M1-System auf einem Chip in diesen Geräten einführt. Apple hat sich aber auch entschieden, den M1 im Mac mini einzusetzen. Zwei Jahre nach seiner letzten Aktualisierung wurde der Mac mini schließlich der erste Desktop-Mac mit dem SoC von Apple.

Nachdem wir den M1 Mac mini getestet haben, ist eine Sache völlig klar: Mit 799 Euro ist der M1 Mac mini außerordentlich preiswert. Man bekommt so viel für sein Geld, dass es ein wenig schwer zu begreifen ist, besonders für diejenigen, die in der Vergangenheit bereits in Mac minis investiert haben. Man rechnet damit, dass man für den zu zahlenden Preis Kompromisse bei der Leistung eingehen muss. Hier nicht. Nicht mehr.

In diesem Testbericht tauchen wir in den 799 Euro Mac mini ein. Er verfügt über einen 8-Core M1 SoC mit einer 8-Core GPU und 8 GB RAM, außerdem umfasst dieses Modell eine SSD mit 256 GB.

Bevor wir in die Performance-Ergebnisse eintauchen, lassen Sie uns ein wenig darüber reden, warum dieser Mac mini so schnell ist. Natürlich liegt es am M1.

M1: System on a Chip

Änderungen am Prozessor sind für den Mac keine Neuheit. Mitte der 1990er Jahre wechselte Apple von Motorola 68000-Prozessoren zum PowerPC. Im Jahr 2005 kündigte Apple den Wechsel von PowerPC- zu Intel-Prozessoren an. Jetzt, im Jahr 2020, hat Apple den zweijährigen Prozess zur Umstellung von Intel-Chips auf seine eigenen begonnen. Aber warum sollte Sie das interessieren?

Apple wechselt die Chips nicht einfach ohne guten Grund. Es gibt viele Gründe, warum Apple einen Wechsel anstrebt, und für Sie, den Benutzer, sind die Gründe gut. Apples Ziel ist es, Hardware und Software mit Funktionen zu entwickeln, die ohne diese grundlegenden Änderungen nicht erreicht werden können. Sicher, Apple profitiert wirtschaftlich, indem es so viel wie möglich selbst kontrolliert, aber wenn Apple sich wirklich nicht um die Entwicklung des Mac bemühen würde (wie einige langjährige Benutzer glauben, weil iPhone), würde es diese Änderung nicht vornehmen.

Apple bezeichnet den M1 als ein sogenanntes System on a Chip (SoC). Vor dem M1 hatten Macs separate Chips für die Prozessoren, Grafik, RAM, Controller und mehr. Diese Komponenten sind jetzt auf einem einzigen Chip vereint (der RAM ist technisch gesehen ein separater Chip im selben Gehäuse). Und für Apple ist all dies nicht wirklich neu. Sie stellen seit Jahren SoCs für das iPhone und iPad her.

Mac mini: Performance-Benchmarks

Wir haben mehrere Benchmarks durchlaufen lassen, um die Leistung des M1 Mac mini zu messen. Zum Vergleich testeten wir auch den 2018 3,6 GHz Quad-Core Intel Core i3 Mac mini mit 3,6 GHz, der bei seiner Markteinführung 900 Euro kostete. Das ist der Mac, den das M1 Modell in Apples Produktpalette ersetzt.

Geekbench 5 Single-CPU- und Multi-CPU-Benchmarks

Die Ergebnisse werden in Geekbench-Scores ausgedrückt. Höhere Punktzahlen/längere Balken stellen bessere Ergebnisse dar (c) IDG

Der Geekbench 5-Benchmark ist ein guter Maßstab für die Gesamtleistung. Der M1 Mac mini hat das Ergebnis bei den Single-Core-CPUs im Vergleich zum Core i3 Mac mini fast verdoppelt, und bei den Multi-Core-Tests hat er die Leistung mehr als verdoppelt. Der neue Mac mini lässt den alten Mac mini, nun ja, alt aussehen.

Cinebench R23 Multi-Core- und Single-Core-Benchmarks

Die Ergebnisse werden in Cinebench-Scores ausgedrückt. Höhere Punktzahlen/längere Balken stellen bessere Ergebnisse dar (c) IDG

Eine andere Möglichkeit, die Leistung zu messen, besteht darin, sich die Benchmark-Ergebnisse von Cinebench R23 anzusehen. Diese Anwendung führt ein CPU-basiertes Raytracing-Rendering durch, so dass sie zwar für Kreativprofis interessant ist, aber auch eine gute Möglichkeit darstellt, die Leistung in einer Produktionsumgebung zu messen. Wieder sehen wir ein weiteres Multi-Core-Ergebnis des M1 Mac mini, das mehr als doppelt so hoch ist wie das des alten Mac mini. Auch das Single-Core-Ergebnis ist mit einer 60-prozentigen Steigerung beeindruckend.

Cinebench R20 Multi-Core- und Single-Core-Benchmarks

Die Ergebnisse werden in Cinebench-Scores ausgedrückt. Höhere Punktzahlen/längere Balken stellen bessere Ergebnisse dar (c) IDG

In unserem nächsten Test wandten wir uns wieder dem Cinebench zu, diesmal jedoch mit der Version R20, die nur für Intel-Prozessoren geschrieben wurde. In diesem Fall führt der M1 Mac mini die Anwendung mit Rosetta2 aus, der Code-Übersetzungssoftware von Apple, mit der Intel-optimierte Anwendungen auf Apple-Silizium ausgeführt werden können. Und er übertrifft immer noch die Leistung des alten Mac mini, mit einer 44-prozentigen Steigerung bei den Multicore-Tests! Das Single-Core-Ergebnis ist mit einer Steigerung von 8 Prozent etwas verhaltener.

Die Benchmarks zeigen, dass der Mac mini schnell ist, aber selbst die einfachen Aufgaben, die Sie ständig auf dem Computer ausführen, fühlen sich schnell an. Das Öffnen und Schließen von Fenstern, Alarme und Benachrichtigungen und sogar das Aufwachen aus dem Standby sind für ihn ein Kinderspiel. Safari profitiert sehr vom Upgrade auf MacOS Big Sur, und das Rendern und Scrollen der M1-Webseite geht viel flotter vonstatten.

Zusätzlich zu den Benchmarks habe ich einige anwendungsbasierte Aufgaben zeitlich geplant, um zu sehen, wie der Unterschied aussieht. Mit iMovie dauerte der Export eines 32-minütigen Videos mit einfachen Übergängen und einem Anfangstitel 129 Sekunden, um es als 720p-Videodatei zu exportieren. Derselbe Export dauerte auf dem alten Mac mini im Vergleich dazu entsetzliche 252 Sekunden. In GarageBand habe ich einen Export eines 42-minütigen Macworld-Podcasts in eine 256k-MP3-Datei durchgeführt, und die Verbesserung war nicht so groß – der M1 Mac mini war 10 Prozent schneller als der alte Mac mini.

Apple-Anwendungen wie iMovie sind für die Nutzung des M1 optimiert (c) IDG

Mac mini: Grafikleistung

Ein großes Problem beim Mac mini ist seit langem, dass das Gerät traditionell eine schwache Grafikleistung aufweist. Er setzte auf die integrierte Intel-Grafik und bot genug Leistung für den täglichen Gebrauch, aber wenn man versucht, etwas Anspruchsvolleres zu machen, hat man schnell festgestellt, dass der Mac mini darunter zu leiden hatte. Apple hat den Mac mini auch nicht so häufig aktualisiert wie andere Macs (die letzte Aktualisierung vor dieser war im Jahr 2018, und diese Aktualisierung ersetzte eine vier Jahre alte Produktreihe). Im Laufe der Zeit, mit zunehmender Komplexität der Software, konnte der Mac mini also nicht mehr Schritt halten.

Das alles ändert sich mit dem M1 Mac mini. In den Tests, die wir durchgeführt haben, zeichnet sich das neue Modell durch eine blendende Grafikleistung aus. Und die Sache ist die: Die meisten der von uns durchgeführten Benchmarks wurden mit nicht nativen Programmen durchgeführt, und der Mac mini bietet nach wie vor hohe Frameraten und Punktzahlen.

Wir haben die integrierten Benchmarks für Rise of the Tomb Raider und Civilization VI durchgeführt, die beide auf dem M1 Mac mini in Emulation laufen. Und werfen Sie einfach mal einen Blick auf die Frameraten in den unten stehenden Diagrammen. Ich wiederhole, dies ist in Emulation. Der alte Mac mini ist eine Peinlichkeit im Vergleich zum M1 Mac mini.

Rise of the Tomb Raider Benchmark

Ergebnisse sind Frames per Second. Höhere Punktzahlen/längere Balken stellen bessere Ergebnisse dar (c) IDG

Civilization VI Benchmark

Ergebnisse sind Frames per Second. Höhere Punktzahlen/längere Balken stellen bessere Ergebnisse dar (c) IDG

Geekbench 5 ist eine Universal-Anwendung, deren Compute-Benchmark die GPU testet, wobei entweder das OpenCL- oder das Metal-Grafik-Framework verwendet wird. Und die Ergebnisse hier sind skurril. Der alte Mac mini lässt sich im Vergleich zum M1 Mac mini kaum noch messen.

Geekbench 5 Compute-Benchmark

Die Ergebnisse werden in Geekbench-Scores ausgedrückt. Höhere Ergebnisse/längere Balken stellen bessere Ergebnisse dar (c) IDG

Wenn Sie einen alten Mac mini haben und die CPU-Leistung nicht ausreicht, um Sie zu einem Upgrade zu bewegen, dann sollten Ihnen diese Grafikergebnisse den letzten Anstoß geben.

Mac mini: Design, Anschlüsse und Anzeigeunterstützung

Apple hat das Design des Mac mini nicht verändert. Er hat nach wie vor ein kompaktes Aluminiumgehäuse mit den Maßen 7,7 x 7,7 x 1,4 und eignet sich aufgrund seiner Größe für einzigartige Situationen, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, sei es auf einem Schreibtisch, für kreative Installationen oder gestapelt mit anderen Mac minis für eine Serverfarm. Die Silikonmodelle von Apple sind jedoch nur in Silber erhältlich, während der mit Intel ausgestattete Mac mini in Space Grau erhältlich ist.

Apple bietet nach wie vor einen Intel Mac mini an, der nur in Space Grau erhältlich ist (links). Der M1 Mac mini ist in Silber erhältlich (c) IDG

Neben den Farben gibt es große Unterschiede bei den mitgelieferten Anschlüssen. Der M1 Mac mini hat nur zwei Thunderbolt/USB-4-Anschlüsse, während das Intel-Modell über vier Thunderbolt 3/USB-C-Anschlüsse verfügt. Möglicherweise benötigen Sie einen Hub für den M1 Mac mini. Beide Modelle verfügen über einen HDMI 2.0-Anschluss, zwei USB-A-Anschlüsse, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und eine Kopfhörerbuchse.

Ein weiteres Problem beim M1 Mac mini ist die Bildschirmunterstützung. Hier erfahren Sie, was Sie beachten müssen:

M1 Mac mini: Unterstützt bis zu zwei Bildschirme, einen 6K-Bildschirm (bei 60 Hz), der über Thunderbolt angeschlossen ist, und einen 4K-Bildschirm (bei 60 Hz), der über HDMI 2.0 angeschlossen ist.

Unterstützt bis zu zwei Bildschirme, einen 6K-Bildschirm (bei 60 Hz), der über Thunderbolt angeschlossen ist, und einen 4K-Bildschirm (bei 60 Hz), der über HDMI 2.0 angeschlossen ist. Intel Mac mini: Kann bis zu zwei Bildschirme unterstützen: Unterstützt bis zu drei Bildschirme, wobei zwei Bildschirme jeweils mit einer Auflösung von 4096×2304 (60 Hz) über Thunderbolt und ein Bildschirm mit einer Auflösung von 4096×2160 (60 Hz) über HDMI 2.0 angeschlossen werden können. Oder zwei Bildschirme, einer mit einer Auflösung von 5120×2880 (60 Hz), angeschlossen über Thunderbolt 3, und ein Bildschirm mit einer Auflösung von 4096×2160 (60 Hz), angeschlossen über HDMI 2.0.

Kann bis zu zwei Bildschirme unterstützen:

Die meisten Menschen verwenden ein oder zwei Displays, aber eine beträchtliche Anzahl verwendet drei (Kreativprofis, Datenanalysten). Wenn Sie nicht ohne ein drittes Display leben können, ist der M1 Mac mini nichts für Sie. Dann müssen Sie sich das Intel-Modell besorgen.

Der M1 Mac mini (oben) hat zwei Thunderbolt/USB-C-Anschlüsse weniger als das Intel-basierte Modell (unten) (c) IDG

Fazit

Der Mac mini ist beliebt, weil er der erschwinglichste Desktop-Mac von Apple ist, aber auch, weil seine Größe ihm Vielseitigkeit verleiht, was ihn zu einem guten Gerät für den Einsatz in einer Vielzahl von Situationen macht. Aber in puncto Leistung liegt er in der untersten Kategorie der Mac-Produktreihe.

Mit dem M1-System auf einem Chip ist das nicht mehr der Fall. Der neue $699 M1 Mac mini zieht direkt an seinem Vorgänger, dem 3,6 GHz Quad-Core Intel Core i3 Mac mini mit 3,6 GHz, vorbei und lässt ihn im Staub fressen. Unseren Benchmarks zufolge entspricht die Leistung des neuen M1 Mac mini sogar der des neuen 13-Zoll-M1 MacBook Pro.

Es ist bedauerlich, dass der M1 Mac mini nur zwei Thunderbolt/USB-4-Anschlüsse hat, was bedeutet, dass Sie möglicherweise einen Hub kaufen müssen. Und die Einschränkungen bei der Anzeige könnten für Sie ins Spiel kommen. Aber selbst mit diesen Einschränkungen ist der Mac mini derzeit das preiswerteste Gerät in Apples Mac-Produktpalette. Der Mac mini mag von kleiner Statur sein, aber er ist ein Gigant, wenn es um Leistung geht.

*Roman Loyola befasst sich seit Anfang der 1990er Jahre mit Technologie. Seine Karriere begann bei MacUser, und er hat bereits für MacAddict, Mac|Life und TechTV gearbeitet.