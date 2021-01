Microsoft Edge: Das sind die neuen Funktionen

Zu den vielen neuen Funktionen gehören die neue Möglichkeit, E-Mails zu verfassen und zu lesen, neue Themen, Wissenskarten und sogar eine schnelle Möglichkeit, ein Rezept ohne viel Schnickschnack zu finden. [...]

Microsofts neueste Version seines Edge-Browsers bringt in Zusammenarbeit mit Microsoft Bing einige faszinierende neue Funktionen als Teil des neuesten Updates für Microsoft Edge Version 88. Das Einzigartigste: Edge zeigt jetzt ein paar Ihrer neuesten E-Mails an, wenn Sie eine neue Registerkarte öffnen.

Edge 88 bietet einige raffinierte neue Sicherheitsfunktionen, wie z. B. den lang erwarteten Passwortgenerator. Das Unternehmen hat auch einige nützliche Personalisierungs- und Produktivitätsfunktionen hinzugefügt, darunter mein Favorit: die Suchfunktion in der Edge-Seitenleiste, die jetzt allgemein verfügbar ist.

Hier ist eine Liste der lustigen und produktiven Funktionen, die Microsoft zu Edge hinzufügt.

Sidebar-Suche: wirklich nützlich

Obwohl die Seitenleisten des Browsers nicht einzigartig für Edge sind, wurde die Seitenleistensuche durchdacht in Edge integriert. Markieren Sie ein Wort, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um das Menü aufzurufen, und klicken Sie dann auf „In der Seitenleiste suchen“, um das markierte Wort oder den Satz zu suchen. Das Tolle an der Sidebar-Suche ist, dass sie Ihnen eine schnelle Definition oder Erklärung des Begriffs liefert, ohne dass Sie eine neue Registerkarte öffnen und zu dem zurückkehren müssen, was Sie gerade getan haben. Die Suche in der Seitenleiste ist somit eine großartige Möglichkeit, sich auf die aktuelle Aufgabe zu konzentrieren und gleichzeitig nach neuen Informationen zu suchen.

Sidebar-Suche innerhalb von Microsoft Edge (c) Microsoft

Neue Registerkarte…E-Mail?

Die Option, neue E-Mails zu sehen, ist etwas, das Microsoft bisher nicht bot. Diese Funktion wird nicht automatisch angezeigt – Sie müssen ein paar kurze Schritte durchführen, um sie zu aktivieren. Sie wird auch nicht sofort erscheinen, da Microsoft sagte, dass sie im Laufe dieses Monats für Edge-Benutzer eingeführt werden soll.

Und so funktioniert es: Wenn Sie Edge zum ersten Mal starten, haben Sie die Möglichkeit, das Layout als „fokussiert“, „inspirierend“ oder „informativ“ zu konfigurieren – also die Anzahl der Nachrichten- und App-Kacheln zu verändern, die Edge zur Verfügung stellt. (Sie können immer noch Anpassungen über das Edge-Menü vornehmen, indem Sie auf das Ellipsen-Symbol in der oberen rechten Ecke klicken, nach unten zu den Einstellungen gehen, dann die Seite „Neue Registerkarte“ öffnen und das Layout über die Schaltfläche „Anpassen“ am oberen Rand anpassen).

Wird sich das Öffnen einer E-Mail innerhalb von Edge durchsetzen? Schwer zu sagen im Moment (c) Microsoft

Auf der neuen Registerkartenseite müssen Sie laut Microsoft auf das Pluszeichen neben den aktuellen Quick Links klicken und dann unter den vorgeschlagenen Apps auf Outlook. Natürlich müssen Sie sich bei Microsoft Edge mit demselben Konto anmelden, das Sie für Outlook verwenden, um diese Funktion zu aktivieren.

Diese neue Funktion öffnet nicht Outlook.com oder die Mail-App. Stattdessen werden Ihre drei letzten E-Mails sowie eine Option zum Verfassen einer neuen E-Mail angezeigt. Es ist schwer zu sagen, ob sich diese Funktion als beliebt erweisen wird, aber Microsoft hat es sich zur Gewohnheit gemacht, verwandte Anwendungen und Funktionen dort einzubetten, wo das Unternehmen denkt, dass Sie sie nützlich finden werden, und dies ist nur ein weiteres Beispiel.

Verlauf und Tab-Synchronisation

Als Microsoft das Chromium-basierte Edge vor einem Jahr auf den Markt brachte, gab es ein paar kleine Schwachstellen. Während zum Beispiel die Favoriten und Einstellungen natürlich synchronisiert wurden, war Microsoft langsamer bei der Synchronisation anderer Teile des Browsers. Endlich hat Microsoft die Lücken geschlossen: Die beiden noch fehlenden „Tab-Verlauf“ und „Offene Tabs“ synchronisieren sich nun zwischen den geöffneten Edge-Browsern.

Beides steht Edge-Nutzern auf dem Desktop und mobil zur Verfügung, sofern Sie mit einem Microsoft-Konto angemeldet sind.

Neue Edge-Designs für Gamer und mehr

Wenn Sie noch nicht gelernt haben, wie Sie Ihren PC personalisieren können, sollten Sie das unbedingt nachholen – es gibt eine Fülle von absolut großartigen Hintergrunddesigns. Letztes Jahr hat Microsoft damit begonnen, dies auf Edge auszuweiten, mit einigen wirklich fantastischen Xbox-bezogenen Hintergründen für einen neuen Tab, der in Edge geöffnet wird.

Jetzt gibt es 24 neue Edge-Designs, aus denen Sie wählen können, einschließlich Xbox-Designs aus Ihren Lieblings-Franchises: Halo, Gears, Forza, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded, Ori and the Will of the Wisps, und mehr.

„Natürlich ist das erst der Anfang“, so William Devereux, Senior Program Manager für Microsoft Edge, in einem Blogpost. „Wir werden unsere Sammlung von Themen weiter ausbauen und in den kommenden Monaten werden wir Unterstützung für jeden hinzufügen, der seine eigenen Designs einreichen möchte. Bald wird man sogar in der Lage sein, eine Themenfarbe direkt in den Edge-Einstellungen auszuwählen.“

Wir sind immer noch von diesem großartigen Edge-Design angetan (c) Mark Hachman/IDG

Rezeptkarten, die direkt auf den Punkt bringen, was gut ist

Wenn Sie häufiger zu Hause kochen, werden Sie feststellen, dass viele Rezepte eine persönliche Anekdote oder Geschichte erzählen, sei es, um eine persönliche Note hinzuzufügen, oder einfach, um die Rezeptseite aufzupeppen, um Einfluss auf Suchmaschinen zu gewinnen. Einige lassen Sie aber zumindest direkt zum Rezept selbst springen. Microsoft versucht, noch weiter zu gehen. Wenn Sie auf Bing nach einem Rezept suchen, sehen Sie eine Liste von „Karten“ mit dem Namen des Rezepts und einem Link zur Website. Bewegt man den Mauszeiger über diese Karten, versucht Microsoft, das Rezept selbst zu extrahieren, oder zumindest eine Liste der Zutaten und eine geschätzte Kochzeit.

(c) Microsoft

Karten auch für Karussells und Wissen

Sie werden mehr „Karten“ mit Informationen sehen, sowohl in „Karussells“ mit verwandten Bildern, die nach links und rechts gescrollt werden können, als auch in neu gestalteten Wissenskarten, die als Seitenleiste erscheinen können.

Erwarten Sie, mehr von diesen „Wissenskarten“ in Microsoft Edge zu sehen (c) Microsoft

Diese letzteren Wissenskarten sehen ziemlich beeindruckend aus und erinnern eher an die Tage von Microsofts Encarta-Enzyklopädie als an eine trockene Rezitation von Fakten. Es wird interessant sein zu sehen, wie schnell sich diese neuen, visuell interessanten Wissenskarten ausbreiten und wie vielfältig sie zum Einsatz kommen werden.

*Als leitender Redakteur von PCWorld konzentriert sich Mark Hachman unter anderem auf Microsoft-Nachrichten und Chip-Technologie.