Nach der Pandemie: IT-Fähigkeiten für eine bessere Qualifizierung

Netzwerkprofis könnten während der Pandemie neue Technologien - 5G, Edge-Networking, Security, automatisiertes Management - erlernen, um wechselnde IT-Prioritäten zu bedienen. [...]

Arbeitsumgebungen können sich dramatisch verändern, wenn die COVID-19-Pandemie abebbt. IT-Teams werden weiterhin Technologiedienste anpassen müssen, um den sich ändernden Bedürfnissen der Unternehmen gerecht zu werden. Obwohl noch vieles ungewiss ist, können sich Netzwerkprofis auch während der Pandemie selbstständig neue Fähigkeiten aneignen, damit sie besser auf das vorbereitet sind, was als Nächstes kommt.

„Ich denke, dass Unternehmen nach der Krise ihre Art der Netzwerkarbeit überdenken werden“, meint Mark Leary, Research Director, Network Analytics, beim Forschungsunternehmen IDC. „Welche Technologien sollen heruntergefahren werden? Welche Technologien beschleunigt werden? Welche Projekte weitergeführt werden? Welche neuen Projekte begonnen werden? Welche Fähigkeiten zählten während der Krise und was ist weniger wichtig?

Zu verstehen, welche Fähigkeiten eventuell stärker gefragt sind, kann Netzwerk-Profis helfen, die in ihren derzeitigen Jobs vorankommen wollen, und denen, die hoffen, nach der Pandemie neue Anstellungsmöglichkeiten zu finden.

„Lösungen und Qualifikationen, die das virtuelle Geschäftsmodell stützen, das sich aus dieser Pandemie heraus beschleunigt, werden Gewinner sein“, so Leary. Dazu gehören softwaregesteuerte Technologien, cloudbasierte Dienste, Verbindungen mit höherer Bandbreite wie 5G, allgegenwärtige Sicherheitsfunktionen, automatisierte Managementsysteme, Edge Computing, Distributed Data Sourcing und Storage sowie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen.

All dies „beschleunigt die Fähigkeit eines Unternehmens, eine flexiblere, agilere, schützende, proaktive, virtuelle und sich schnell verändernde technologische Infrastruktur bereitzustellen“, betont Leary.

Der Bedarf der Arbeitgeber an Cloud-Computing-Fähigkeiten wie Know-how mit Amazon Web Services, Cloud-basiertem Design und Cloud-Architektur wird in den kommenden Jahren zunehmen, da viele Unternehmen erkennen werden, dass eine Cloud-lastige Infrastruktur ihrem Betrieb die nötige Widerstandsfähigkeit verleiht, erklärt Paul Farnsworth, CTO der DHI Group Inc. und Muttergesellschaft der IT-Karriereseite Dice.

Fähigkeiten in Bezug auf Netzwerk- und Cloud-Sicherheit sowie Business Continuity und Datenwiederherstellung werden ebenfalls gefragt sein.

„Cloud-Sicherheit ist ein riesiges Thema, das immer weiter voranschreitet“, so James Stanger, Chief Technology Evangelist bei CompTIA, einem Fachverband für die globale IT-Industrie. „Um Kosten zu senken, die Ausfallsicherheit zu erhöhen und flexibler zu sein, gehen die Leute in die Cloud. Wir sehen auch, dass Unternehmen, die nicht an die Cloud gewöhnt sind, zunehmend überrascht sind über den Mangel an Kontrolle“ und den Verlust der Sichtbarkeit von Assets, die die Cloud mit sich bringen kann.

Unternehmen sind auf der Suche nach Personen, die wissen, wie man kostengünstige, aber leistungsfähige alternative Geschäftsplattformen schafft, sagt Stanger für den Fall, dass die Primärsysteme eines Unternehmens nicht mehr verfügbar sind oder durch eine „Stay-at-home“-Anordnung oder ein anderes Ereignis beeinträchtigt werden.

Der Aufstieg des Remote-Mitarbeiters hat auch zu einer größeren Nachfrage nach Personen geführt, die über die Fähigkeiten verfügen, Probleme beim Netzwerkzugang zu lösen und Netzwerkverbindungen zu optimieren. „Wenn Sie Remote-Mitarbeiter haben, müssen Sie sicherstellen, dass sie über eine gute Bandbreite verfügen“, so Stanger. „Wenn Sie in die Cloud wechseln, brauchen Sie eine gute QoS [Quality of Service] und Bandbreitensteuerung“.

In diesem Zusammenhang sind alle Fähigkeiten gefragt, die das Work-from-Home-Modell unterstützen, berichtet Jim Johnson, Senior Vice President des Personaldienstleisters Robert Half Technology. Dazu gehören nicht nur Cloud- und sicherheitsbezogene Fähigkeiten, sondern auch solche in den Bereichen Datenanalyse, Automatisierung/Prozessautomatisierung mit Robotik und KI/Chatbots. Das Unternehmen verzeichnet eine steigende Nachfrage nach diesen Fähigkeiten.

Und da das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) so schnell wächst, werden nach Ansicht von Experten alle Fähigkeiten in diesem Bereich noch einige Zeit gefragt sein.

„Die Verbreitung von IoT-Geräten und die Bandbreite der Anwendungsfälle explodiert“, bemerkt Cushing Anderson, Programm-Vizepräsident bei IDC. „Die Verwaltung und der effektive Einsatz von IoT-Geräten wird einen robusten und nahezu allgegenwärtigen Netzwerkzugang erfordern“.

Netzwerk-Schulungsmöglichkeiten

Fachleute können sich über diese und andere Fähigkeiten informieren, indem sie Fernlernprogramme in Anspruch nehmen, während sie von zu Hause aus arbeiten.

„Nahezu alles, was IT-Fachleute lernen wollen, kann von zu Hause aus effektiv gelernt werden, indem man entweder E-Learning-Optionen zum Selbststudium oder ‚virtuelle‘, von Ausbildern geleitete Schulungen nutzt“, sagt Anderson.

Während der Pandemie bieten Netzwerkanbieter Online-Lernprogramme an.

Cisco beispielsweise bietet viele Schulungskurse online an, darunter die Implementierung von Cisco Collaboration Core Technologies und die Implementierung und der Betrieb von Cisco Enterprise Network Core Technologies. Das Unternehmen bietet auch von virtuellen Ausbildern geführte Kurse mit Unterricht in Echtzeit sowie eine Auswahl an Ressourcen zum Selbststudium an, um Einzelpersonen bei der Vorbereitung auf die Zertifizierung in einer Reihe von Netzwerkbereichen zu unterstützen.

Anfang April führte Cisco Share IT Solutions ein, ein Community-Forum, das die Geschäftskontinuität mitten in der Pandemie ermöglicht. Einzelpersonen können sich dort über ihre IT-Herausforderungen austauschen, Input aus der breiteren Gemeinschaft erhalten und ihre bewährten Verfahren austauschen. Für eine begrenzte Zeit können Teilnehmer 50% Rabatt auf den DevNet-Grundlagenkurs der Firma erhalten, um ihre Entwicklerfähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten.

VMware kündigte kürzlich an, dass es sechs Monate lang kostenlosen Zugang zum Premium-Abonnement für sein digitales Lernprogramm VMware Learning Zone (VLZ) anbieten wird. Zusätzlich zu den Inhalten des Basisabonnements, einschließlich mehr als 1.300 Videos zu Fehlerbehebung, Support und anderen Schulungsvideos, umfasst das Premium-Abonnement den Zugriff auf Inhalte wie die vollständige Videobibliothek der Learning Zone, Videos zu fortgeschrittener Fehlerbehebung, Konfiguration und lösungsorientierten Best Practices sowie die Vorbereitung auf die Prüfung zum VMware Certified Professional mit 12 Prüfungsvorbereitungskursen und mehr als 650 Videos.

Für diejenigen, die in den Netzwerkbereich einsteigen möchten, sind Zertifizierungen eine großartige Möglichkeit, ihre Karriere voranzutreiben, betont Anderson. „Viele Unternehmen setzen IT-Zertifizierungen als Teil ihres Entwicklungsprogramms ein, aber es ist für Bewerber schwer zu wissen, welche IT-Zertifizierungen ein bestimmtes Unternehmen anstrebt“, sagt er.

IDC-Untersuchungen zeigen, dass Manager, die Zertifizierungen haben, dazu neigen, diese zu bevorzugen, während diejenigen, die keine haben, eher gemischt sind. „Aber wenn es um einen Neueinsteiger mit begrenzter Erfahrung geht, ist ein Kandidat, der Initiative bewiesen hat, indem er einen Kurs belegt oder eine Zertifizierung erlangt hat, eine bessere Wahl als einer, der während des Lockdowns nichts getan hat“, so Anderson.

„Für Leute, die von einem IT-Bereich in den Netzwerkbereich wechseln wollen, zeugt die Teilnahme an Kursen und grundlegenden Zertifizierungen von Engagement und Selbstmotivation“, meint er. „Versuchen Sie, von Managern in der Abteilung, die Sie sich wünschen, herauszufinden, welche Inhalte ihrer Meinung nach am nützlichsten wären“.

Überwindung der Einschränkungen beim Fernstudium

Die größte Herausforderung für Fachleute ist die Motivation, sich der Aufgabe zu widmen und neue, herausfordernde Fähigkeiten zu erlernen, meint Anderson. Für diejenigen, die neu in das Lernen außerhalb des Klassenzimmers einsteigen möchten, kann ein von einem virtuellen Ausbilder geleitetes Training ein guter Ausgangspunkt sein, sagt er, da es in der Regel geplante Besprechungszeiten gibt.

Dabei kann es sich um im Voraus vereinbarte Sitzungen handeln, und je nach Tiefe oder Länge des Kurses können sie sich über mehrere Wochen erstrecken und mit Übungssitzungen und in einigen Fällen mit Gruppenprojekten einhergehen, erklärt er.

„Viele Schulungsanbieter führen Laboratorien oder Übungssitzungen mit entweder virtualisierten oder simulierten Technologien durch“, so Anderson. „Diese Labors können komplex sein und sind realistische Beispiele dafür, wie die Technologie oder Techniken in der Praxis eingesetzt werden. Aber sie brauchen Zeit und Konzentration.“

Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass Zertifizierungsanbieter, wie viele andere Unternehmen auch, nicht um die Schließung von persönlichen Testzentren herumkommen können oder innerhalb eingeschränkter Parameter arbeiten müssen. „Die Verfügbarkeit von Terminen in physischen Testzentren ist aufgrund von Vorkehrungen zur sozialen Distanzierung begrenzt“, stellt Anderson fest. Dies variiert natürlich von Ort zu Ort, je nach den geltenden Einschränkungen der Bundes- oder Landesregierung.

Online-Zertifizierungstests mit den richtigen Sicherheitskontrollen können bei der überwiegenden Mehrheit der Lernenden und der Mehrzahl der Zertifizierungen eine persönliche Prüfung ersetzen, sagt Leary.

Cisco und VMware haben beispielsweise Online-Tests für ihre jeweiligen Zertifizierungsprogramme eingeführt, so dass Einzelpersonen nicht warten müssen, bis die persönlichen Testzentren wieder öffnen. Beide Anbieter verwenden die Software Pearson VUE, die mit KI erweiterte Live-Proktoren einsetzt, die Techniken wie Gesichtserkennung und Blickbewegungsverfolgung nutzen, um potenzielle Sicherheitsverstöße zu markieren.

„Leider ist der einzige Bereich, der bei den Tests noch hinterherhinkt, der Ersatz der praktischen Labors“, erklärt Leary. „Zwar wurden virtuelle Labors in Präsenztrainings und Online-Kurse eingeführt, aber ihre Nutzung in Testsituationen ist sehr begrenzt. Angesichts der Tatsache, dass sowohl IT-Manager als auch einzelne Teilnehmer sehr viel Wert auf praktische Erfahrung und Fertigkeiten in der realen Welt legen, bleiben anspruchsvolle Labortests eine Herausforderung für die technischen Zertifizierungen auf Expertenebene.

Dann ist da noch die Frage, ob genügend Zeit bleibt, um eine neue Fertigkeit zu beherrschen, bevor die Pandemie abklingt und die Einstellungszahlen wieder steigen.

Einiges davon hängt von der Art der Fertigkeit ab und davon, wie groß die Nachfrage danach ist. „Insgesamt besteht das Ziel nicht darin, mit der Entwicklung von Fertigkeiten am Ende der Pandemie ‚fertig‘ zu sein, sondern einen Weg zu beschreiten, der zu einer besseren Karriere führen soll“, so Anderson.

Alle IT-Fachleute sollten es sich zur Gewohnheit machen, kontinuierlich einen sinnvollen Kurs einzuschlagen, findet er. „Es wird keine Rolle spielen, ob es dem Chef wichtig ist; Ihre Fähigkeiten werden sich verbessern und Ihr Wert für das Unternehmen wird steigen und Ihre Karriere vorantreiben“, sagt er.

*Bob Violino ist Verfasser von Beiträgen für Insider Pro, Computerworld, CIO, CSO, InfoWorld und Network World mit Sitz in New York.