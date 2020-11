PC vs. Mac: Was ist die bessere Wahl?

Mit Apples neuen M1-basierten MacBooks zur Auswahl, finden Sie hier einige Tipps, wie Sie entscheiden können, was für Sie das Richtige ist. [...]

Nach einer 15-jährigen Pause beginnt der Kalte Krieg zwischen PC und Mac von neuem, nachdem Apple zwei neue Mac-Laptops mit seinem auf dem Arm basierenden M1-Chip anstelle einer Intel x86-CPU vorgestellt hat.

Der Mac ist somit kein „PC“ mehr, wie er klassischerweise durch die Rückverfolgung der Abstammung vom IBM PC 5150 unter DOS und seinen abgeleiteten Betriebssystemen definiert wird. Die neuen MacBooks sind Computer, die Sie persönlich benutzen, aber sie sind keine PCs.

Handelt es sich dabei nur um Semantik, oder spielt das wirklich eine Rolle? Bevor Sie auf die Schaltfläche „Jetzt kaufen“ klicken, helfen wir Ihnen zu verstehen, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie einen neuen Mac einem herkömmlichen PC vorziehen.

Warum Sie einen PC-Laptop statt eines MacBook kaufen sollten

Wir hatten große Hoffnungen in das neue MacBook – so viele Hoffnungen, dass wir tatsächlich eine Liste mit Dingen erstellt haben, die Apple von Windows-Laptops kopieren müsste, um mithalten zu können. Stattdessen bekamen wir neuen Wein in alten Schläuchen.

Diese Erwartungen sind es immer noch wert, dass man sie denjenigen erklärt, die nicht glauben können, dass sie nicht auf einen Mac übertragen werden können. Dinge wie…

Touch- und Pen-Unterstützung

Wenn Sie nicht an Touch auf Ihrem Laptop glauben, dann sollten Sie sich das BlackBerry wahrscheinlich aus der Tasche fischen. Wenn Sie jedoch verstehen, dass Touchscreens und Pens heutzutage tatsächlich ein Ding sind, dann ist Ihre beste Wahl ein PC-Laptop anstelle des MacBooks.

360-Grad-„Covertible“-Scharniere

Das Lenovo Yoga 5G kann dies dank seines 360-Grad-Scharniers tun. Kann das MacBook das auch? Nein (und 5G hat es auch nicht!) (c) Lenovo

Während Klapplaptops immer ihren Platz haben werden, sind die 360-Grad-Scharniere, die Sie bei Convertible-Laptops sehen, weitaus vielseitiger. Sie können sie sogar zu einem Tablet umfunktionieren, um ein Dokument zu unterschreiben. Obwohl das konvertierbare Design in der Regel mit geringen Leistungseinbußen verbunden ist, ist es so vielseitig, dass es schwierig ist, nachher wieder zu einem kleinen reinen Clamshell-Laptop zurückzukehren.

Biometrische Kameras

Ach ja, dieses coole Gesichtserkennungsfeature? Das ist ebenfalls eine Windows-PC-Sache.

Freie Wahl

Einer der coolsten Aspekte am PC ist, dass Sie die freie Wahl haben. Wenn Sie kein Intel wollen, können Sie AMD verwenden. Wenn Sie Nvidia nicht mögen, können Sie Intel verwenden. Wenn Sie Windows nicht mögen, können Sie Linux verwenden. Wenn Sie einen 15,6-Zoll-Bildschirm im 16:9-Format oder ein 13,4-Zoll-Panel im 16:10-Format wünschen, können Sie dies mit einem PC-Laptop realisieren. Möchten Sie Ihr Gehäuse in Weiß, Blau, Schwarz, Silber oder Pink? Der PC erfüllt diese Wünsche. Also ja, wenn Sie tatsächlich anders sein wollen, anstatt vorzugeben, anders zu denken, dann ist ein PC-Laptop eine gute Wahl.

Der HP Envy 13 ist in vielen verschiedenen Farben oder sogar mit einer Echtholzoberfläche erhältlich. Kann das das MacBook auch? Nein. (c) HP

Sie können Windows ausführen

Glauben Sie den Leuten nicht, die sagen, „der Mac ist ein besserer Windows-Laptop“. Das ist zwar eine nette Idee, aber sehen Sie es mal so: Es liegt nicht gerade im Interesse von Apple, Windows 10 auf einem MacBook besser laufen zu lassen als MacOS, oder? Sicher, der Intel-basierte Mac kann unter Windows booten, aber diese Funktion ist wahrscheinlich mit der neuen Arm-basierten Version hinfällig.

Sie möchten mehr für ihr Geld bekommen

Wert liegt im Auge des Betrachters, aber es ist schwer, gegen echte Konkurrenz zwischen einem Dutzend PC-Anbietern mit Dutzenden weiteren Designs zu argumentieren. Typischerweise erhalten Sie dank des Konkurrenzdrucks auf der PC-Seite mehr RAM, mehr Speicher und mehr Funktionen für Ihr Geld. Das trifft auf die Apple-Laptops einfach nicht zu, es sei denn, man rechnet den Wiederverkaufswert mit ein (siehe unten).

Warum Sie ein MacBook statt eines Windows-Laptops kaufen sollten

Kein Hater zu sein bedeutet, allen Ansichten gegenüber aufgeschlossen zu sein, auch wenn man die andere Seite nie und nimmer als eine tatsächliche Option in Betracht ziehen würde. Seien wir also fair, wenn es darum geht, was das MacBook auf den Verhandlungstisch legt.

Das MacBook ist schneller (in manchen Dingen?)

Der neue M1-Prozessor von Apple macht viele Leistungsversprechen (c) Apple

Während wir der Meinung sind, dass Apple mit der Aussage, das neue MacBook Air sei „schneller als 98% aller Windows-Laptops“, zu weit gegangen ist, verdient der 5 nm M1-Chip des Unternehmens, der auf dem Arm basiert, dennoch Respekt.

Apples neuer SoC/CPU scheint alles zu haben, was es braucht, um MacBook-Benutzer in ein entferntes Land ohne x86 in Sichtweite zu bringen. Wie schnell sie genau ist und in welchen Bereichen, wissen wir noch nicht. Aber wenn wir raten müssten, dann glauben wir, dass die Schwere von Investitionen in Höhe von zig Milliarden Dollar eine eigene Realität schafft. Es wird in der Tat viele Anwendungen geben, bei denen wir vermuten, dass die M1-Chips einen Core i7 oder sogar einen Ryzen 7 ins Schwitzen bringen werden. Was wir nicht wissen, ist, wo sie langsamer sein werden, aber wie wir schon sagten, ist das nichts, was ein paar Milliarden Dollar nicht beheben könnten. Wenn Sie also bereit sind, alles einzutauschen und den PC zu verlassen, damit Sie sich eng an Ihr iPhone binden können, dann ist dies wahrscheinlich kein schlechter Zeitpunkt dafür, und Sie wären damit wahrscheinlich ganz zufrieden.

Sie wollen ‚cool‘ aussehen

Einige Leute glauben, dass sie anders sind, wenn sie ein Apple-Logo auf ihrem Laptop vorweisen können. Wir sind uns nicht sicher, ob das stimmen kann, wenn man bedenkt, dass es sich im Grunde um ein Produkt eines der reichsten Unternehmen der Welt handelt und man wirklich nur wenige Optionen oder Wahlmöglichkeiten hat – aber wir verstehen es. Um mit dem, was die coolen Kids so machen, konform zu gehen, ist ein MacBook immer noch der Laptop, den es zu schlagen gilt.

Sie bekommen gerne persönlich Hilfe

Eine der Stärken von Apple liegt im technischen Support. Mit einem PC rufen Sie normalerweise die Support-Hotline an oder sitzen in einem virtuellen Chat und versuchen herauszufinden, warum ein Treiber verrückt spielt. Mit einem MacBook können Sie einen Termin im Apple Store buchen und sich mit einem „Genie“ persönlich treffen, um eine Lösung zu finden. Diese menschliche Note ist für viele Menschen wirklich sehr wichtig.

Sie wollen einen besseren Wiederverkaufswert

Das schmutzige Geheimnis der meisten Laptop-Hersteller ist, dass sie eigentlich gar keinen Laptop herstellen. Er wird in einer großen Fabrik hergestellt, die auch Laptops für andere Hersteller produziert. Aber der Wert der Markenbildung ist wichtig. Das MacBook ist die einzige Marke, für die die Leute irrationale Geldbeträge nicht nur für ein neues Modell, sondern auch für ein älteres bezahlen.

*Gordon Mah Ung ist einer der Gründerväter der Hardcore-Tech-Berichterstattung. Er beschäftigt sich seit 1998 mit PCs und Komponenten.