Pixelneid: Warum Apple sein gesamtes Siri-Erlebnis überdenken sollte

Apple holt Google in Sachen computergestützte Fotografie ein, aber der Smart Assistant fühlt sich noch immer so an, als wäre er im Jahr 2014 festgefahren. [...]

Die Tech-Medien haben Google’s Pixel-Handy längst mit dem iPhone verglichen, trotz der unglaublichen Unterschiede in der Verbraucherakzeptanz. Schließlich ist das Pixel das einzige andere Smartphone, das tatsächlich von dem Unternehmen hergestellt wird, das sein primäres Ökosystem kontrolliert. Es ist das Android-Handy des Android-Herstellers.

In den letzten Jahren, in denen ich die Einführung eines neuen Pixel-Handys verfolgt habe, war es einfach, sich vorzustellen, wie ein iPhone-Benutzer die Kamerafunktionen und -ergebnisse betrachtet und sich dachte: „Ich wünschte, mein iPhone könnte das tun!“ In diesem Jahr, während die Kamerafunktionen des Pixel 4 möglicherweise besser sind als die des iPhone 11, hat Apple zumindest so weit aufgeholt, dass es für einen iPhone-Benutzer keinen Neid geben kann.

In diesem Jahr ist der Google Assistant das, was die iPhone-Nutzer sagen lässt: „Ich wünschte, mein Handy könnte das tun“. Es ist an der Zeit, dass Apple Siri in großem Stil weiterentwickelt.

Siri’s verschwendeter Vorsprung

Siri wurde Anfang 2010 erstmals als iPhone-App veröffentlicht. Apple weiß, wenn etwas Bahnbrechendes ist, wenn es es es sieht, und so schnappte sich das Unternehmen, das ursprünglich Siri entwickelt hat, die Innovation bevor Android und BlackBerry (erinnern Sie sich an BlackBerry?) Versionen veröffentlicht werden konnten. Ein Jahr später debütierte es als Beta-Feature des iPhone 4s.

Es erwies sich als sehr beliebt. So beliebt, dass die Siri-Backend-Infrastruktur nicht mehr mit der Nachfrage Schritt halten konnte. Kein anderes Telefon hatte einen Assistenten wie Siri. Apple hatte einen mehrjährigen Vorsprung bei dem, was einmal zu einem Kernelement aller Smartphones und schließlich auch aller Smart Home Devices werden würde.

Wie es manchmal der Fall zu sein scheint, hat Apple nicht erkannt, dass sein Vorteil unzureichend war und mit Nachdruck verteidigt werden musste. Man investierte nicht annähernd genug in die Assistententechnologie, die es Google – und manche würden sagen, Amazon – ermöglichte, aufzuholen und Apple schließlich zu überholen. Jetzt sieht der Google-Assistent auf dem Pixel 4 wie die Zukunft aus, und Siri fühlt sich einfach nur wie eine ausgefeiltere Version dessen an, was wir bereits seit Jahren nutzen.

Wir brauchen eine Siri der nächsten Generation, nicht nur eine bessere Siri

Apple hat sich in den letzten Jahren mit dem maschinellen Lernen und seinem virtuellen Assistenten beschäftigt und ist auf eine riesige Einstellungs- und Akquisitionsreise gegangen, um seine F&E-Bemühungen zu verstärken. Aber als Kunde habe ich nicht das Gefühl, dass Siri die nächste Stufe ist. Ich habe das Gefühl, dass ich im Grunde genommen die gleiche Siri verwende, die ich in den letzten sieben Jahren verwendet habe.

Siri ist dramatisch besser als früher, aber es funktioniert immer noch im Wesentlichen auf die gleiche Weise und macht im Wesentlichen die gleichen Dinge. Sagen Sie „Hey, Siri“ oder halten Sie die Seite/Home Taste gedrückt, und sie übernimmt den gesamten Bildschirm, gibt Ihnen Hit-or-Miss-Antworten auf bestimmte Fragen oder führt sorgfältig vorgeschriebene Aufgaben aus. Es ist eine Insel für sich, in eine eigene Vollbildoberfläche eingebettet und benötigt dennoch eine Internetverbindung (trotz Apples Haltung zum Datenschutz und der Durchführung von Operationen ausschließlich auf dem iPhone).

Googles Demonstration seiner neuen Sprachaufzeichnungsfunktion, die Echtzeit-Transkriptionen durchführt, war eine dramatische Demonstration seiner Fähigkeit, Sprache zu verstehen, aber noch beeindruckender ist, dass es auch im Flugzeugmodus betrieben werden kann. Tatsächlich werden viele Funktionen des Google Assistant vollständig auf dem Gerät ausgeführt. Das scheint die Art von Vielseitigkeit zu sein, die Apple hätte zeigen müssen, als es die Voice Memos App in iOS 12 überarbeitete, oder nicht?

Bei all dem Gerede von Apple über Datenschutz und Sicherheit, stellt sich dir Frage, warum Siri die Echtzeit-Sprachübertragung unserer Sprachnotizen nicht auf dem Gerät durchführen? Schalten Sie den Flugzeugmodus ein und Sie können Siri überhaupt nicht aufrufen. Sie erhalten einen großen fetten Fehler, der Ihnen sagt, dass Sie mit dem Internet verbunden sein müssen.

Wir schreiben das Jahr 2019, Apple ist anscheinend The Privacy Tech Company™, und doch funktioniert Siri nicht einmal ohne eine Internetverbindung (c) IDG

Warum? Warum kann ich Siri nicht sagen, dass sie eine App starten, Pfund in Unzen umrechnen, Würfel würfeln oder mir Informationen über die bereits auf meinem Handy vorhandenen Informationen (wie Kalenderereignisse oder Erinnerungen) mitteilen soll? Siri sollte sich nur dann mit dem Internet verbinden müssen, wenn die Antwort auf eine Frage von dort kommen muss, wie Aktienkurse oder Sportergebnisse. „Erinnere mich daran, Jon anzurufen, wenn ich nach Hause komme“ sollte die Möglichkeit haben, als korrekte Erinnerung ohne Netzwerkverbindung eingestellt zu werden. Es gibt keinen Grund, für „Zeig mir Fotos von meiner Mutter“ oder „Stell einen Wecker für morgen um 7:30 Uhr“ online sein zu müssen.

Vielleicht noch schlimmer als seine Internet-Anforderungen ist die Art und Weise, wie sich Siri immer noch wie eine separate Einheit anfühlt, und nicht wie ein ganzheitlicher Teil von allem, was ich auf meinem iPhone so mache.

Das Siri-Interface übernimmt immer noch die gesamte Anzeige. Warum? In iOS 13 hat Apple Siri in CarPlay als einfaches Overlay am unteren Bildschirmrand erstellt, aber auf Ihrem iPhone übernimmt es weiterhin Ihr ganzes Gerät. Es ist diese visuelle Unterscheidung, die eine klare Botschaft aussendet – Siri ist nicht Teil dessen, was Sie tun, es ist etwas, wofür Sie stoppen, was Sie tun, um es zu nutzen.

Es ist sich auch des Kontextes dessen, was Sie gerade tun, vollkommen unbewusst. Ich sollte in der Lage sein, jede beliebige Webseite geöffnet zu haben und Siri zu bitten, sie zum Beispiel ins Spanische zu übersetzen. Oder ein Wort in einer beliebigen App, in einer beliebigen Sprache, auszuwählen und zu fragen: „Was bedeutet dieses Wort?“, um eine Definition zu erhalten. Wenn ich die Kalender-App für einen bestimmten Tag geöffnet habe, sollte ich Siri sagen können: „Erstelle ein Ereignis um 18 Uhr: Mit Susie Getränke holen“, und es sollte im Kontext wissen, dass es an jenem Tag in meinem Kalender stattfindet und nicht heute.

Anfragen und Befehle an Siri sollten den Kontext von allem, was auf meinem Bildschirm zu sehen ist, verstehen. Wenn ich mir einen Filmtrailer auf YouTube anschaue, sollte ich in der Lage sein zu sagen: „Kaufe Tickets für diesen Film“, damit ich Ergebnisse für Filmtickets für diesen speziellen Film in der Nähe erhalte.

Dies funktioniert heute in sehr begrenztem Umfang. Wenn ich zum Beispiel ein iMessage-Gespräch mit meiner Frau betrachte, kann ich sagen: „Wo ist sie?“ und mein Smartphone öffnet in Find My Friends ihre Ergebnisse, weil ich sie dort hinzugefügt habe. Eine echte Siri der nächsten Generation sollte versuchen, den richtigen Kontext aus allem auf dem Display meines iPhones oder iPads zu ziehen, zusätzlich zum Umgebungsgeräusch und dem Standort – der gesamten Palette der Sensordaten.

Die Siri-Erfahrung erfordert eine dramatische Überarbeitung

Google verkauft möglicherweise nicht so viele Pixel-Handys wie Apple iPhones. Die Zukunft von Apple könnte der Service sein, nicht nur die Hardware. Aber Apple wäre gut beraten, sich das neueste Handy von Google einmal anzusehen und ein Gefühl der Paranoia zu verspüren. Kein Vorsprung bleibt für immer bestehen, und kein Ökosystem hat einen zu großen Graben, um ihn zu überqueren. Apple sollte es zu einer Priorität machen, den Google Assistant zu schlagen, die so groß ist, wie sie es gewesen sein muss, die Kamera des Pixels zu schlagen.

Apple muss „skaten, wohin der Puck sich wendet„, wie das amerikanische Sprichwort sagt, um sich den Google Assistant mehrere Jahre lang anzuschauen und eine völlig neue Siri-Erfahrung zu entwickeln, die ihn schlagen wird. Hoffentlich hat Apple seine vor Jahren verloren gegangene Führungsposition in diesem Bereich erkannt und schon seit langem eine Siri-Erfahrung der nächsten Generation auf den Weg gebracht.

Das iPhone der Zukunft braucht mehr als eine unglaubliche Kamera, 5G-Konnektivität und einen superschnellen Prozessor. Apple erinnert uns immer wieder daran, dass maschinelles Lernen in allen Aspekten des Betriebssystems eingesetzt werden kann. Es ist an der Zeit, diese ganze Intelligenz miteinander zu verbinden und sie in einer ganz neuen Siri-Erfahrung zu vereinen, anstatt dieses Interaktionsmodell des iPhone 4s weiter iterativ zu verbessern. Es ist Zeit für ein ganz neues Siri-Erlebnis, das sich vollständig in alles integriert, was wir mit unseren Handys machen, und das, wo immer möglich, vollständig auf dem Gerät läuft.

Wenn Siri sich weiterhin in der Art und Weise weiterentwickelt – wie es kürzlich hier und da eine Domain hinzugefügt hat, seine Stimme verbessert und etwas bessere Ergebnisse für bestimmte Arten von Abfragen liefert – wird es hinsichtlich des Google Assistant auf Android-Handys und Alexa auf, nun ja, allem anderen hoffnungslos im Staub liegen bleiben. Es liegt bereits jetzt weit zurück, und schon bald werden es seine Verbraucher auch wirklich bemerken.

*Jason Cross schreibt unter anderem für Macworld.com