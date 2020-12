Powerpoint-Weihnachtsfeiern: Peinlich, oder nicht?

Aber ihre kontroversen Meinungen brauchen doch eine Plattform! Mit übersichtlich gestaltetem Foliendeck, Stichpunkten und stylischen Übergängen. [...]

Microsoft hat einige Vorschläge für die traurige und deprimierende Situation, in der wir uns befinden – drinnen feststecken in einer Jahreszeit, in der wir traditionell Weihnachtsfeiern mit Freunden und Kollegen genießen, an erwachsenen Getränken nippen, während wir leckere Häppchen aller Art naschen.

Ja, wir wissen, dass dies derselbe Microsoft-Konzern ist, der in Bezug auf die Kunden sehr erfolglos war. Das Unternehmen kann nicht einmal einen Store für PC-Games entwerfen, um sich selbst zu retten. Andererseits war der Verkauf von hässlichen Weihnachtspullis mit Windows-Motiven für einen guten Zweck absolut genial.

Aber inwiefern soll eine PowerPoint-Weihnachtsfeier überhaupt eine gute Idee sein?

Nun, vielleicht ist sie es dieses Jahr. Wir sind jedenfalls weniger entsetzt, als wir dachten.

Microsofts Tipps für virtuelle Weihnachtsfeiern, die am Ende dieses Microsoft Teams-Beitrags zu finden sind, wirken furchtbar unternehmerisch: die Verwendung von Breakout-Räumen, lustigen Snap-Kamera-Filtern und so weiter. Ein bisschen so, als würde die Personalabteilung Getränkegutscheine verteilen.

Das Schlimmste – das Allerschlimmste – ist diese Empfehlung: „Um das Eis zu brechen, empfehlen wir, auf einen beliebten Trend aufzuspringen: die Powerpoint-Party.“

PowerPoint-Partys fördern … unkonventionelle Standpunkte zu Tage (c) Twitter/@_Taylorswope

PowerPoint. Party. Kann es zwei Worte geben, die einander in der englischen Sprache noch diametraler gegenüberstehen? Hier, lassen Sie mich mich vorstellen … via Bullet Points. Vielleicht kann ich Sie für mein LinkedIn-Profil interessieren, während wir uns unterhalten? Vielleicht… können wir zusammen an einem gemeinsamen Dokument arbeiten? Und Sie dachten, Rentiergeweihe wären kitschig.

Es kommt noch schlimmer. Da Microsoft natürlich Microsoft ist, wurde jemand gebeten, ein Community-Dokument zu erstellen, das erklärt, wie man eine PowerPoint-Party erstellt. Nun, das ist nicht annähernd so episch wie das berüchtigte Windows-7-Launch-Party-Video, das den „so schlecht, dass es gut ist“-Zyklus umkreiste, bevor es auf dem Nullpunkt zwischen „zum Kotzen“ und „spektakulär“ landete. Aber es ist immer noch verblüffend, dies als Schritt-für-Schritt-Prozess dokumentiert zu sehen (was, keine Folien?). Es gibt sogar – ja! – eine PowerPoint-Vorlage, mit der Sie beginnen können. Ist das nicht der Tiefpunkt der kochenden Schlammgrube namens 2020?

Kreativität ist erwünscht, ebenso wie das Verfassen von Anmerkungen (c) Twitter/@Bleachblombe

Absolut … bis man sich die Mühe macht, sich anzusehen, was eine Powerpoint-Party eigentlich ist. Und dann, zähneknirschend, wie beim ersten Mal, als Sie eine Dating-App ausprobiert haben, erkennen Sie widerwillig, schmerzhaft, resigniert an, dass das vielleicht doch keine so schlechte Idee ist.

Allerdings weigere ich mich, der Buzzfeed-Reporterin, die 2018 die „Story“ über PowerPoint-Partys gebracht hat, zu glauben, dass „PowerPoint-Partys“ tatsächlich ein Substantiv im Plural ist – dass es im Jahr 2018 irgendjemand auf sich genommen hat, PowerPoint zu einer Party mitzubringen, und sei es auch nur aus Spaß, und danach ein wirkliches soziales Leben geführt hat. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Nachberichte nur erfunden wurden, um im Internet ein paar Punkte zu sammeln, von den „Beweisen“ in den sozialen Medien ganz zu schweigen.

Selbst das Alltägliche wird in Powerpoint magisch (c) Twitter/@Ifpistemology

Aber wenn ich mich weit, weit zurück in die verschwommenen, prä-pandemischen Zeiten von 2019 zurückversetze, kann ich mich vage an Partys und andere gesellschaftliche Anlässe erinnern, bei denen jemand sein Telefon zückte, um etwas zu verdeutlichen. Hier, sehen Sie sich dieses Video an. Oder nein, es steht tatsächlich auf Wikipedia!

Ich vermute, dass, wenn ich das schon unbedingt zugeben muss, die unterhaltsamsten Leute auf Partys entweder die kreativsten oder die lustigsten sind, oder diejenigen, die eine interessante oder informative Perspektive zu teilen haben. Und ja, in einer Welt, in der wir in Tiktoks und Quibis und YouTube-Videos und Listicles eintauchen, gibt es immer noch das Bedürfnis, dass Menschen eine Möglichkeit haben, interessante Kleinigkeiten mitzuteilen, die sie selbst erschaffen haben oder an die sie leidenschaftlich glauben, wie zum Beispiel eine Beschreibung des moralischen Kompasses einer Figur aus den Sonic the Hedgehog-Spielen.

Last night I went to a party where everyone had to prepare a 3 minute lecture on something they were passionate about.



I won best presentation. pic.twitter.com/WSTOJzsqZu — Michal 🎃 (@Miexriir) January 14, 2018

Diese Welt bedeutet (vorerst) auch, dass wir uns nicht mit Freunden treffen und ihnen unsere Analyse der Beziehung zwischen Anime und Quantenphysik präsentieren können oder die politischen Parteien, die die Charaktere in Kinderserien wählen würden oder warum gerade The Lego Movie ein „gottverdammtes filmisches Meisterwerk“ ist. Und wenn wir das nicht im echten Leben tun können, müssen wir es eben online tun. Und wenn wir schon online sind, können wir genauso gut Powerpoint verwenden.

Darf man in einer PowerPoint-Präsentation fluchen? Wahrscheinlich nicht. Aber auf einer PowerPoint-Party sind alle Regeln außer Kraft gesetzt (c) Twitter/@Miexriir

Also nein, Sie kommen nicht umhin, dasselbe Tool zu benutzen, das Sie vielleicht benutzt haben, um die Q4-Leistung der Iowa-Branche zu erklären, oder die genomische Beziehung zwischen Fröschen und anderen Amphibien, oder wo Napoleon in der Hierarchie der historischen Generäle rangiert. Zumindest können Sie alle ausgefallenen PowerPoint-Wischgesten und andere Übergänge verwenden, für die Sie normalerweise aus dem Raum gelacht werden würden.

Denken Sie daran, es könnte schlimmer sein: Excel-Partys.

*Als leitender Redakteur von PCWorld konzentriert sich Mark Hachman unter anderem auf Microsoft-News und Chip-Technologie.