Produktmanager: Eine komplexe, multifunktionale Rolle in der IT

Die Rolle des Produktmanagers ist komplex und benötigt sowohl soziale Kompetenz, als auch Fachkenntnisse alle Ansprüche zu meistern, um ein Qualitätsprodukt zu liefern, dass den Geschäftszielen entspricht. [...]

Was ist ein Produktmanager?

Ein Produktmanager ist dafür verantwortlich den Markt, das Publikum oder den Nutzer und dessen Anforderungen an eine Soft- oder Hardware sowie einen Dienst zu verstehen. Typischerweise agiert er als Ansprechpartner während der Entwicklung eines Projekts. Eine Position die Vorgaben, Zweifel und Feedback von unterschiedlichen Abteilungen, wichtigen Stakeholdern, Wirtschaftsführer, Auftraggeber und Kunden ausbalancieren muss.

Zusätzlich muss der Produktmanager die Technik- und Geschäftswelt so gut verstehen, dass er einschätzen kann ob die Entwicklung eines Produkts sich auszahlt und welche Auswirkung dies auf den Markt hat. Egal ob das Produkt intern oder extern genutzt oder angeboten wird, der Produktmanager ist dafür verantwortlich Bedürfnisse und Erwartungen richtig einzuschätzen und dies zwischen den verschiedenen Abteilungen richtig kommunizieren zu können.

Verantwortungen und Anforderungen an einen Produktmanager

Während die Anforderungen und Verantwortungen eines Produktmanagers vom eigentlichen Arbeitsplatz und dem Produkt, an dem gearbeitet wird, abhängig sind, gibt es ein paar Eigenschaften, die jeder Produktmanager haben sollte:

Kunden und Auftraggeber treffen um die Anforderungen an das Produkt zu klären

Den Entwicklungsprozess kontrollieren

Preismodelle etablieren

Business Pläne für neue Produkte entwickeln

Support Teams einlernen

Wege finden um neue Technologien sinnvoll nutzen zu können

Industrie Trends im Auge zu behalten

Mögliche Herausfoderungen, Risiken und Hürden vorhersehen und verstehen

Anforderungen erheben und testen

Anforderungen Analysieren

SQL und Geschäftsstrategien



Während Fachkenntnisse im Geschäftsbereich und der IT eine wichtige Rolle in den Anforderungen an einen Produktmanager spielen, braucht, laut Julia Austin, die einen Kurs über Produktmanagement in Harvard leitet, ein guter Produktmanager auch soziale Kompetenzen:

Emotionale Intelligenz

Produktmanager brauchen solide Emotionale Intelligenz, um Beziehungen zu Kunden zu managen und sicher gehen zu können, dass sie alle richtigen Anforderungen erfüllen, bevor sie in ein neues Projekt starten. Sie müssen sich zudem in den Kunden einfühlen können und zwischen den Zeilen lesen, um potenzielle Probleme vor dem Start ansprechen.

Beziehungsmanagement

Beziehungskompetenz ist wichtig um die Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen, Stakeholdern und Wirtschaftsführern abstimmen und balancieren zu können. Produktmanager müssen wissen wie man verhandelt, Konflikte löst und Mitarbeiter zu Teamwork ermutigt, während sie das Budget und die Ressourcen managen.

Selbstkenntnis

Produktmanager müssen während der Entwicklungsphase objektiv bleiben damit Vorurteile, Meinungen und Vorlieben nicht das Endprodukt beeinflussen.

Selbstmanagement

Als Bezugsperson für mehrere multi-funktionierende Gruppen, müssen Produktmanager ein gutes Zeitgefühl haben und wissen wie man priorisiert wenn es einmal knapp wird.

Sozialkompetenz

Produktmanager die ein Gefühl für Menschen haben, wird es einfacher fallen sich in Kunden und Auftraggebern hineinzuversetzen, da sie empfindlicher gegenüber den Gefühlen und Emotionen des Kunden sind.

Das Gehalt eines Produktmanagers

Laut Glassdoor liegt das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Produktmanagers bei 180.879 USD. Je nach Ort, Erfahrung und Dienstzeit kann sich das Jahresgehalt zwischen 74.000 USD und 150.000 USD bewegen.

Während Sie in Ihrer Karriere wachsen, wächst auch Ihr Gehalt. Das durchschnittliche Einstiegsgehalt eines Associate Produktmanagers liegt bei rund 81.000 USD. Senior Produktmanager verdienen durchschnittlich 131.995 USD, während die am Level eines Geschäftsführers etwa 161.090 USD pro Jahr verdienen.

Hier ein paar Gehälter, die laut Glassdoor bei führenden Top Tech Firmen ausgezahlt werden:

Produktmanager werden

Während der Karrierepfad eines Produktmanagers von der Branche und Erfahrung abhängig ist, gibt es einige Dinge die Sie tun können um einen ersten Schritt in diesem Feld zu setzen. Es gibt keine Ausbildung oder keinen Kurs der für alle passt, aber ein Bachelor in Wirtschaftsfächern oder ähnliches ist normalerweise Voraussetzung um in die Berufswelt einzusteigen. Weitere wertvolle Abschlüsse inkludieren Marketing, Kommunikation oder Statistik.

Keinen relevanten Abschluss in der Tasche? Sollten Sie kein Studium absolvieren wollen oder können, gibt es immer noch die Möglichkeit, sich durch einen Onlinekurs oder ähnliches im Bereich des Produktmanagements aus- oder weiterzubilden.

In Österreich ist dies zum Beispiel über das WIFI, BFI oder die TÜV Austria Akademie möglich.

*Sarah K. White schreibt für CIO.