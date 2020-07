Refurbished vs. Gebrauchte Technik: Was ist besser und warum?

Erwägen Sie, Ihr Smartphone, Ihren PC oder ein anderes Gadget billig aufzurüsten? Wir erklären Ihnen, was Sie über generalüberholte Geräte wissen müssen. [...]

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen iPad, Smartphone oder anderen Gadgets sind, werden Sie feststellen, dass es immer mehr Händler gibt, die generalüberholte Modelle (refurbished) anbieten.

Manche halten dieses Wort vielleicht für ein Synonym für gebraucht, ausrangiert oder aus Vorbesitz, aber es gibt einige Vorteile beim Kauf aufbereiteter Technik.

Was ist der Unterschied zwischen einem generalüberholten und einem gebrauchten Gerät?

Wenn Sie ein aufbereitetes Gerät kaufen, handelt es sich in der Regel um ein Gerät, das zuvor vielleicht zu Demonstrationszwecken verwendet wurde oder von einem Kunden entweder aufgrund eines Fehlers oder einfach aufgrund einer Meinungsänderung zurückgegeben wurde.

Da das Gerät geöffnet wurde, kann es nicht mehr als neu verkauft werden. Daher geben die Unternehmen dem Gerät eine Auffrischung, beheben eventuelle Fehler, ersetzen fehlende Teile und stellen sicher, dass es fast wie neu ist.

Das mag sich nicht anders anhören als ein anständiges Gebrauchtmodell, aber das ist nicht ganz der Fall.

Nehmen Sie zum Beispiel ein Handy. Wenn Sie ein gebrauchtes iPhone oder Android-Telefon bei eBay oder einem anderen Marktplatz kaufen, müssen Sie eine Reihe von Faktoren in Betracht ziehen. Dazu gehört unter anderem, wie lange es her ist, dass das Modell auf den Markt kam, da die Akkulaufzeit mit der Zeit abnimmt und ein zwei Jahre altes Modell seine Ladung nicht wie ein neues Gerät hält.

Dann ist da noch die Anzeige; gibt es irgendwelche Kratzer oder Risse? Ist es an ein bestimmtes Netzwerk gebunden? Wurde es von seinem aktuellen Besitzer gut behandelt? Dies sind die Dinge, die sich dramatisch darauf auswirken können, wie zufrieden Sie mit jedem Gerät sein werden, das vor Ihrer Tür auftaucht.

Außerdem sind Sie, wenn Sie von einer Privatperson kaufen, so ziemlich auf sich allein gestellt, wenn das Gerät nach ein paar Wochen Probleme macht. Es gibt einen gewissen Schutz, wenn Sie den Artikel bei ebay über PayPal gekauft haben, aber keinen, wenn Sie über Gumtree oder ähnliche Websites kaufen.

Einige dieser Bedenken können durch den Einsatz von Gebrauchtspezialisten wie SmartFoneStore und 4Gadgets gemildert werden, die die Geräte klassifizieren, damit Sie sicher sein können, in welchem Zustand sie sich befinden, und die auch eine 12-monatige Garantie bieten, so dass Sie den Artikel zurückgeben können, wenn er fehlerhaft wird. Wir haben sie im Laufe der Jahre mehrmals benutzt und festgestellt, dass beide ausgezeichnete Dienste und Geräte bieten und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie viel Geld für Ihre Technik sparen.

Generalüberholte Geräte sind in der Regel etwas teurer als Gebrauchtgeräte, was jedoch darauf zurückzuführen ist, dass sie oft nach Werksnormen zurückgeschickt werden, anstatt nur gereinigt und getestet zu werden.

Eines der besten Beispiele für ein generalüberholtes Gerät ist der Kauf eines Produkts im Apple Refurbished Store. In der Regel sparen Sie nur 15 % des Verkaufspreises, aber Sie erhalten ein „neuwertiges“ Gerät, das mit Originalkomponenten und neuen Batterien ausgestattet ist. Sie sind unmöglich von einem fabrikneuen Gerät zu unterscheiden und erhalten außerdem die gleiche Garantie wie ein neues Apple-Gerät. Damit ist dies die sicherste Möglichkeit, ein iPhone, iPad, Mac oder ein anderes Gerät zu einem Preisnachlass zu erhalten.

Amazon hat auch begonnen, in seinem Renewed-Store überholte Geräte anzubieten, darunter Smartphones, Laptops, Tablets, Konsolen und Desktop-PCs.

Das Unternehmen gibt an, dass die überholten Geräte einem Inspektionsprozess unterzogen werden, der „typischerweise einen vollständigen Diagnosetest, den Austausch defekter Teile und ein gründliches Reinigungsverfahren umfasst, das vom Verkäufer, Anbieter auf dem Marktplatz oder von Amazon EU S.à.r.l. durchgeführt wird“.

Auch hier gilt, dass die Produkte durch eine einjährige Garantie abgedeckt sind und für die normalen Rückgabebedingungen von Amazon in Frage kommen.

Die angebotenen Ersparnisse können beträchtlich sein, da Sie zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bei Amazon UK ein ‚erneuertes‘ Samsung Galaxy S10+ für £449 (€495) erwerben konnten, was weitaus billiger ist als der Preis von £769 (€849) auf der offiziellen Website von Samsung. Erneuerte Geräte sind nicht ganz die „wie neu“-Beispiele von Apple, wobei Amazon in der Auflistung angibt: „Das Produkt kann minimale Kratzer oder Dellen und eine Batterie mit mindestens 80% Kapazität aufweisen. Die Verpackung ist möglicherweise generisch und das Zubehör ist möglicherweise kein Original, aber es ist kompatibel und voll funktionsfähig.

In diesem Fall ist die Amazon-Version also im Wesentlichen die gleiche wie die von SmartFoneStore und 4Gadgets angebotenen, d.h. Sie können sich frei umsehen und Ihren Anbieter wählen.

Es lohnt sich jedoch, ein Auge auf Amazon Warehouse-Angebote zu werfen. Dabei handelt es sich oft um unbenutzte Kundenrücksendungen, die zwar eine beschädigte Verpackung haben können, aber ansonsten neu sind. Die Artikel sind sortiert, so dass Sie auswählen können, ob Sie bereit sind, einen Artikel anzunehmen, der Kratzer oder Beschädigungen aufweisen könnte, oder ob Sie nur etwas mit beschädigter oder einfacher Verpackung kaufen möchten.

Um nach Lagerhaus-Angeboten zu suchen, verwenden Sie das Dropdown-Menü links neben der Suchleiste auf der Amazon-Website und wählen Sie Amazon Warehouse, geben Sie dann ein, wonach Sie suchen, und drücken Sie die Eingabetaste.

Andere Hersteller bieten überholte Versionen ihrer Produkte an, wenn auch nur sporadisch. Samsung hat ein Refurbished-Geschäft in den USA, aber nicht in Großbritannien. Es nennt sich Samsung Certified Pre-Owned und bestätigt erneut, dass die Geräte von seinen Ingenieuren in den Originalzustand zurückversetzt werden und mit einer 1-Jahres-Garantie ausgestattet sind. Das Hauptproblem besteht darin, dass die zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels angebotenen Produkte einige Jahre alt waren, das Galaxy S8 das neueste und nicht mehr auf Lager war, was darauf hindeutet, dass dieser Service vielleicht nicht mehr länger aktuell ist.

Microsoft hat auch ein ausschließlich in den USA zertifiziertes Refurbished Surface-Geschäft, in dem Sie Surface Laptop 2, Surface Go und andere Surface-Produkte finden können, aber die Rabatte, die wir gesehen haben, waren nicht gerade verlockend.

In Österreich ist refurbed.at eine der bekanntesten Webadressen, wenn es um generalüberholte Technik geht.

Sollte ich generalüberholte oder gebrauchte Produkte kaufen?

Es gibt Vor- und Nachteile für beides. Im Falle von Apple ist der Refurbished Store eine ausgezeichnete Option, wenn Sie im Wesentlichen ein neues Gerät, aber zu einem niedrigeren Preis wünschen. Natürlich sprechen wir hier von Apple, weshalb der Rabatt nicht massiv ist, aber Sie können ein wenig sparen, wenn Sie bereits vorhatten, von diesem Unternehmen zu kaufen.

Amazons Renewed-Angebote können viel größere Einsparungen bei einer breiteren Palette von Produkten ermöglichen, aber Sie erhalten die Geräte nicht in einen „neuwertigen“ Zustand versetzt, wie Sie es bei Apple tun. Sie haben aber immer noch eine Garantie und wurden getestet, um sicherzustellen, dass sie so funktionieren, wie sie sollten.

Ein Blick in die Samsung- und Microsoft-Refurbishment-Läden zeigt, dass keine der beiden Firmen die Idee wirklich ernst nimmt, wenn erstere sie überhaupt noch betreibt. Wir würden also vorschlagen, dass Sie auf sie verzichten und vielleicht zu einem der spezialisierten Second-Hand-Angebote als bessere Alternative übergehen.

Um die besten Einsparungen zu erzielen, gibt es immer noch eBay, Craigslist und Ähnliches, aber diese bergen auch das größte Risiko. In diesem Fall zahlen Sie also buchstäblich Ihr Geld und Sie treffen die Wahl.

*Martyn Casserly beschäftigt sich seit der Einführung seines ZX Spectrum in den frühen 80er Jahren mit Technik. Er deckt für TechAdvisor (UK) die Bereiche iOS, Android, Windows und MacOS ab, schreibt Tutorials, Kaufanleitungen und Rezensionen.