Reinigungskur: Die 5 besten PC-Optimierungstools für Ihren Rechner

Wenn Ihr PC hin und wieder schwächelt, ist es mal wieder Zeit, ihn ordentlich in Form zu bringen. Wir zeigen Ihnen fünf Programme, die Ihr Windows-System binnen kürzester Zeit säubern und optimieren können. [...]

Im Laufe der Zeit kann jeder noch so schnelle und gut ausgestattete PC unter dem Gewicht verschiedenster Programme, Dateien und Downloads einknicken und signifikante Einbrüche in der Leistung erfahren. Sie könnten dann versuchen, Ihr Gerät manuell zu bereinigen – oder Sie überlassen diese Aufgabe einem von vielen dezidierten Programmen, die dieser Aufgabe gewappnet sind. Wir haben Ihnen einige der beliebtesten PC-Reinigungs- und Optimierungs-Apps zusammengestellt, mit denen Sie in nur wenigen Schritten die einstige Effizienz Ihres PC wiederherstellen können.

Preis: 39,99 Euro (Vollversion) / 9,99 Euro (für Besitzer der Vorgängerversion)

WinOptimizer ist ein einfacher Einstieg für jeden, der sich noch nie mit PC-Reinigung oder -Optimierung auseinandergesetzt hat. Es besitzt nicht nur eine große Menge an unterschiedlichen Funktionen, sondern auch eine simple One-Click-Optimierungsfunktion, die mit sofortiger Wirkung die Leistung Ihres Geräts verbessert.

Das Programm defragmentiert Ihre Festplatte, entfernt Junk-Dateien, repariert defekte oder unnütze Programmverknüpfungen, behebt Registry-Fehler und löscht auf Befehl Ihren Browserverlauf und Ihr Cache. Außerdem gibt es die Möglichkeit, vertrauliche Daten sicher zu löschen oder sie mit einem Passwort bzw. einer geeigneten Verschlüsselung zu schützen.

Für diejenigen, die noch tiefer graben möchten, gibt es eine detaillierte Analyse des Betriebssystems sowie diverse Module, die dabei helfen können, Werte wie die Boot-Geschwindigkeit Ihres Rechners und die Ihrer Internetverbindung zu verbessern.

Preis: 29,95 Euro (Lizenz für 1 Jahr) / 39,95 Euro (Lizenz für 2 Jahre)

Auch iolo bietet eine Reihe von Optimierungsprodukten für Windows-PCs, darunter unterschiedliche Sicherheitsanwendungen, Laufwerk-Bereiniger, Passwort-Manager und den Allrounder System Mechanic. Letzteres ist eine wirklich gute Software, mit der Sie Ihr Gerät sehr schnell wieder in einen Top-Zustand bringen können.

Das Programm verwendet eine sogenannte LiveBoost-Technologie, die sicherstellen soll, dass CPU, RAM und Festplatte nicht von besonders aggressiven Programmen überstrapaziert werden. Dies kann betroffenen PCs eine ordentliche Leistungsverbesserung verschaffen, besonders, wenn Sie eine Ressourcen-lastige Software verwenden.

DriveSense überwacht dabei die physischen Eigenschaften Ihrer Festplatte und kann vorhersagen, ob Ihnen ein Absturz bevorsteht, während der Core Data Recalibrator nach möglichen Fehlern im Betriebssystem sucht, die auf kurz oder lang zu einem Problem werden könnten.

Außerdem verfügt die App über ein All-in-One-PC-Bereinigungstool, das automatisch alles entfernt, was Ihre Browser, Chat-Programme und Festplatten blockieren könnte.

Preis: kostenlos / Plus-Version um 29,95 Euro

CCleaner besitzt vielleicht keine so große Anzahl an unterschiedlichen Reinigungsfunktionen wie die anderen hier aufgeführten Programme, ist dafür aber mindestens genauso effektiv. Diese Software entfernt unbrauchbare, nutzlose oder lange ungenutzte Dateien, ohne dass Sie sich dabei vor unfreiwilligem Datenverlust fürchten müssen. Vor Löschung zeigt die Software alle betroffenen Dateien an.

Auch bei der Löschung von Cookies geht der CCleaner entsprechend intelligent vor: Benutzerdaten wie der gespeicherte Zugang zu Ihrem Emailaccount werden dabei grundsätzlich nicht gelöscht.

Unter dem Menü-Punkt „Extra“ finden Sie außerdem ein übersichtliches Tool zur Deinstallation unerwünschter Software und zur Verwaltung Ihres Autostart-Menüs. Auch alte Wiederherstellungspunkte lassen sich an dieser Stelle löschen. Gehen Sie vorher jedoch sicher, dass Sie diese auch wirklich nicht mehr benötigen.

Mit dem integrierten Registry Cleaner bietet Ihnen das Programm die Möglichkeit, Ihre Registry-Datenbank nach veralteten oder korrupten Einträgen zu durchsuchen. Bevor Sie diese bereinigen, lässt Sie das Programm ein Backup anlegen für den Fall, dass danach etwas nicht so funktionieren sollte wie gewohnt. Die Wiederherstellung ist dabei nur eine Sache von Sekunden.

Preis: 34,99 Euro/Jahr

Viele kennen AVG aufgrund ihrer hervorragenden Antivirus-Software, doch das Unternehmen verfügt auch noch über eine ganze Reihe von leistungssteigernden Apps. TuneUp funktioniert genau so, wie sein Name andeutet, und bietet verschiedene Tools, die das Beste aus Ihrem Rechner herausholen können.

Mit der Funktion „Programs-On-Demand“ können beispielsweise besonders ressourcenintensive Programme in einen Ruhezustand versetzt werden, wenn sie gerade nicht verwendet werden. Auf diese Weise wird die allgemeine Funktionsgeschwindigkeit Ihres Rechners erhöht und – für den Fall eines mobilen Geräts – auch seine Akkulaufzeit verlängert.

Der automatische Software-Updater, sorgt dafür, dass all Ihre Apps immer mit der neuesten Version laufen, und der System Cleaner entfernt doppelte Dateien, Daten, die nach der Installation von Programmen zurückbleiben können, sowie versteckte Dateien von Programmen wie Microsoft Office, iTunes, Skype oder Steam.

AVG TuneUp enthält außerdem eine Analysesoftware, die vor Hardware- und Softwareproblemen warnt, verschiedene Sicherheitserweiterungen wie den File-Shredder und ein Registry-Tool zur Optimierung Ihres Windows-Betriebssystems.

Mit dem vorhandenen Cleaner für Android-Apps können Sie auch Ihr Android-Smartphone immer auf dem neusten Stand halten.

Preis: kostenlos / Pro-Version um 24,99 Euro

Schließlich kommen wir zu einer weiteren Anwendung, die – ebenso wie CCleaner – eine kostenlose Version anbietet: Advanced SystemCare 11 von IObit. Dieses Programm bereinigt Ihr System von unerwünschten Programme, Registry-Dateien und anderen Eintagsfliegen, die Ihr Gerät verlangsamen könnten. Zusätzlich gibt es einen Autostart-Optimierer und einen Browser-Sicherheitsmonitor, der nach bösartiger Software Ausschau hält, die versuchen könnte, Ihren Browser unter Kontrolle zu bringen.

Mit dem Wechsel zur Pro-Version kommen außerdem ein gründlicher Registry-Cleaner, eine Browseroptimierung für eine höhere Surf-Geschwindigkeit, eine automatische RAM-Bereinigung, planbare PC-Wartung und eine Defragmentierungsoption für Ihre Festplatte hinzu.

*Martyn Casserly ist freiberuflicher Journalist für TechAdvisor und Macworld.