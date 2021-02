‚Rise with SAP‘: SAP setzt auf die ERP-Migration in seine Cloud

Christian Klein zufolge soll SAPs neues Business-Transformation-as-a-Service-Angebot die Gesamtbetriebskosten senken. Anwendergruppen sind angesichts der lückenhaften Details skeptisch. [...]

SAP verspricht, die Kosten für die Lizenzierung, die Wartung und das Hosting seiner ERP-Kernanwendungen zu senken, indem das Unternehmen all diese Aufgaben für eine einzige Abonnementgebühr übernimmt – eine Art digitale Transformation als Service, wie CEO Christian Klein es beschreibt.

Unternehmen, die das Angebot namens „Rise with SAP“ annehmen, zahlen keine separaten Lizenz- und Wartungsgebühren mehr und ihre Anwendungen werden von SAP in der eigenen Cloud gehostet, statt in den eigenen Räumlichkeiten oder anderswo.

Klein stellte das Angebot am 27. Januar vor und kündigte an, dass es schon am nächsten Tag allgemein verfügbar sein würde.

Während es sich nach einem guten Deal anhört, wenn alles glatt läuft, müssen Unternehmen eine klare Vorstellung davon haben, wie sie ihre Anwendungen zurück ins eigene System oder zumindest unter ihre Kontrolle bekommen können, wenn die Dinge in der Cloud aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, so Thomas Henzler, Leiter des Bereichs Lizenzen und Wartung bei der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG).

„Ich sehe noch einen großen Bedarf an transparenten Prozessen beim Schritt von einem Lizenz- zu einem Abo-Modell und möglicherweise auch umgekehrt“, sagte er. „‚Rise with SAP‘ darf keine Einbahnstraße sein.“

‚Rise with SAP‘ zielt in erster Linie darauf ab, On-Premises-S/4HANA-Workloads in die SAP-Cloud zu verschieben, aber das Angebot gilt auch für Kunden, die S/4HANA in einer anderen Cloud betreiben, oder für solche mit stark angepassten S/4HANA-Anwendungen: Deren Workloads wandern in die Private Cloud Edition von S/4HANA.

Sogar für Kunden, die noch die Business Suite 7 auf ECC, der älteren ERP-Plattform von SAP, betreiben, gibt es ein Angebot. Thomas Saueressig, SAP-Vorstand für Produktentwicklung, erklärte, dass ‚Rise with SAP‘ einige ECC-Systeme übernehmen wird. Dies könnte sich als attraktiv für Unternehmen erweisen, die nach einer Möglichkeit suchen, auf S/4HANA zu migrieren, bevor SAP den Mainstream-Support für ECC im Jahr 2027 beendet.

Das Versprechen, die Gesamtbetriebskosten zu senken – laut Klein um bis zu 20 % – und gleichzeitig mehr Verantwortung zu übernehmen, wenn etwas schiefgeht, scheint für SAP kein gutes Geschäft zu sein, aber das Unternehmen hofft, sein Geld auf drei Arten zurückzubekommen.

Vereinfachung der Geschäftsprozesse

Erstens will das Unternehmen sein Fachwissen über Geschäftsprozesse einsetzen, um Unternehmen bei der Modernisierung, Vereinfachung und Standardisierung der Geschäftsprozesse zu helfen, die in den von ihm verwalteten Workloads implementiert sind, mit dem Ziel, Anpassungen aus den S/4HANA-Kernen der Kunden zu entfernen und sie auf seine Business Technology Platform zu verlagern.

Das Ziel ist es, die Anpassungen der S/4HANA-Kerne der Kunden zu entfernen und sie auf die Business Technology Platform zu verlagern. Durch das Hosting im großen Maßstab sollen die Infrastrukturkosten gesenkt werden – selbst bei der Übernahme von Workloads, die bereits auf Microsoft Azure, Amazon Web Services oder Google Cloud Platform laufen.

Und natürlich könnte das Unternehmen das Volumen ausgleichen, wenn es mit diesem vereinfachten kommerziellen Angebot neue Kunden gewinnt. Dazu muss es allerdings zeigen, dass der abonnementbasierte Service frei von den umstrittenen zugangsbasierten Gebühren ist, die in der Vergangenheit Schwierigkeiten für Kunden verursacht haben, die Software-as-a-Service-Angebote von Wettbewerbern mit dem ERP-Kern von SAP integrieren wollten.

Paul Cooper, Vorsitzender der UK & Ireland SAP User Group (UKISUG), sagte, dass sich das neue Angebot der SAP als attraktiv für Unternehmen erweisen könnte, die sich bereits mitten in einer geschäftlichen Umstrukturierung befinden oder die die Migration von ECC auf S/4HANA aufgeschoben haben.

„Jede Kundensituation ist anders. Für einige wird ‚Rise with SAP‚ möglicherweise ein attraktives Angebot sein, aber letztlich brauchen die Kunden mehr Details, vor allem über den kommerziellen Aspekt, bevor sie eine wirklich fundierte Entscheidung treffen können“, stellt er fest.

Klein stellt ‚Rise with SAP‘ als einen One-Stop-Shop dar, mit nur einer Organisation, SAP, mit der sich CIOs auseinandersetzen müssen, wenn etwas schief läuft – aber in Wirklichkeit wird die Initiative in hohem Maße von SAPs Netzwerk von Softwarepartnern, Resellern, Beratern und Systemintegratoren abhängig sein. Die größten sind alle an Bord, darunter Accenture, Deloitte, DXC und EY sowie indische Unternehmen für die Modernisierung von Geschäftsprozessen wie HCL Technologies, Infosys, Tata Consultancy Services, Tech Mahindra und Wipro.

Auch der französische IT-Dienstleister Atos ist bereit, seine 13.500 SAP-Experten einzusetzen, um Kunden beim Aufstieg mit SAP zu helfen. Das Unternehmen plant auch, seine eigenen SAP-Systeme in die Private Cloud Edition von S/4HANA zu verlagern, obwohl es nicht bekannt gegeben hat, ob es das ‚Rise with SAP‘-Angebot selbst beziehen wird.

Das Fazit für die meisten CIOs ist, dass sie mehr – viel mehr – über die Funktionsweise und den Preis von ‚Rise with SAP‘ wissen müssen, bevor sie sich anmelden.

Wie Steffen Pietsch, Technologievorstand der DSAG, es ausdrückt: „Im Moment gibt es nicht genug Informationen, um die Tragfähigkeit des Rise-Modells zu beurteilen.“

*Peter Sayer berichtet für CIO.com über Unternehmensanwendungen.