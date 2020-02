Safari-Alternativen: Fünf Webbrowser für Ihren Mac

Safari ist ein großartiger Browser, aber er ist nicht die einzige Option für Ihren Mac und vielleicht nicht der beste Browser für Ihre Bedürfnisse. [...]

Wenn Sie einen Mac haben, haben Sie Safari – so will es der eingebaute Standard. Der Browser von Apple ist sehr schnell, respektiert Ihre Privatsphäre und arbeitet über die iCloud-Synchronisierungsfunktionen nahtlos mit Safari auf dem iPhone oder iPad zusammen. Aber er ist nicht die einzige Option.

Im Gegensatz zu iOS und iPadOS ist Apple ziemlich großzügig, wenn es darum geht, vollständige Webbrowser unter MacOS auszuführen. Mac-Browser können ihre eigenen Technologien zum Rendern von Webseiten verwenden und sich selbst als Standard-Webbrowser festlegen. Auf dem iPhone oder iPad können sie nichts von beidem tun.

Es ist nichts dagegen einzuwenden, bei Safari zu bleiben, aber je nach dem, welche Anforderungen Sie haben, ist es vielleicht einfach nicht der beste Browser. Einige Dienste, wie YouTube TV, laufen überhaupt nicht auf Safari. Und einige Funktionen, wie die Unterstützung von 4K-Videos auf YouTube, funktionieren ebenfalls nicht mit Safari. Sie müssen also einen anderen Browser ausprobieren. Hier sind fünf weitere Mac-Browser, die es wert sind, getestet zu werden.

Chrome

Der bei weitem beliebteste Browser der Welt, Google Chrome, ist schnell und bietet durch seine vielen leistungsstarken Erweiterungen eine große Flexibilität. Wenn es einen „Standard“ für Webbrowser gibt, dann ist es Chrome.

Das Positive daran ist, dass Sie einen leistungsstarken und flexiblen Browser erhalten, der aufgrund seiner Popularität wahrscheinlich von jeder Webanwendung oder jedem Dienst unterstützt wird, den Sie verwenden möchten. Wenn Sie Ihren Mac neben Nicht-Apple-Plattformen wie Android oder Windows verwenden, können Sie die Lesezeichen und den Verlauf zwischen ihnen mit Ihrem Google-Konto synchronisieren.

Chrome ist auch für iPhone und iPad erhältlich, obwohl es wie alle Browser auf diesen Plattformen die Apple-eigene Webkit-Rendering-Engine verwendet. Dennoch können Sie damit die Vorteile von synchronisierten Lesezeichen und einer engen Integration mit Diensten wie Google Search oder Translate nutzen.

Die Vorteile von Chrome sind seine Allgegenwart, die Integration von Google und eine umfangreiche Bibliothek von Erweiterungen (c) Google

Wenn es einen Nachteil gibt, dann den, dass Chrome nicht besonders auf Datenschutz ausgerichtet ist. Google möchte Ihre Daten erfassen und sie für die Entwicklung besserer Services und die Personalisierung von Anzeigen verwenden. Wenn Sie einen verbesserten Datenschutz wünschen, müssen Sie Erweiterungen einsetzen, die Skripte und Web-Tracking gesondert blockieren. Chrome wird oft dafür gerügt, dass es ein Ressourcenfresser und auch bei MacBooks dementsprechend nicht sonderlich batterieeffizient ist.

Firefox

Firefox ist einer der ältesten Browser, der noch in Betrieb ist, und hat in letzter Zeit dank schneller Aktualisierungen und einer erneuten Konzentration auf die Verbesserung von Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit einen gewissen Aufschwung erlebt.

Kürzliche Aktualisierungen haben die Akkulaufzeit auf Mac-Laptops verbessert (was oft ein wunder Punkt für Nicht-Safari-Browser ist). Firefox legt außerdem großen Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre – es verfügt über eine ziemlich gute integrierte Tracker-Blockierung und die Kennwortsynchronisierung basiert auf lokal verschlüsselten Dateien.

Firefox konzentriert sich darauf, Tracker zu blockieren und datenschutzfreundliche Funktionen anzubieten (c) Mozilla

Firefox verfügt über eine große Anzahl von Erweiterungen, wenn auch nicht annähernd so viele wie Chrome. Dabei geht es weniger darum, „Ihren Browser in ein eigenes Betriebssystem zu verwandeln“, als vielmehr darum, Ihr Web-Erlebnis individuell zu gestalten.

Firefox hat eine iOS-Version, die gut funktioniert, wenn Sie Lesezeichen und gespeicherte Anmeldeinformationen synchronisieren möchten. Natürlich kann er nicht die Gecko-Rendering-Engine verwenden, die der Desktop-Client verwendet (aufgrund von Apples Richtlinien), aber es liefert ein gutes mobiles Erlebnis, das den Dark Mode unterstützt und Ihnen die gesamte Tracking-Prävention und Privatsphäre-Einstellungen der Desktop-Version bietet.

Opera

Ein weiterer alter Browser, der immer noch regelmäßig aktualisiert wird: Opera hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Während er einst seine eigene Web-Rendering-Engine (genannt Presto) betrieb, wechselte er vor Jahren auf die Chrom-Engine und schaute nie zurück.

Der größte Ruhmesanspruch von Opera ist sein kostenloses integriertes VPN. Obwohl nicht jeder so etwas braucht, ist es in öffentlichen Netzwerken wie Coffeeshops wahrscheinlich gut, so etwas zu haben. Es gibt keine Datenlimits, aber die Leistung kann sehr stark variieren, so dass es zwar die Anfälligkeit für Schnüffler in öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken verringert, aber nicht unbedingt ein gutes Hilfsmittel ist, um beispielsweise die Netflix-Auswahl anderer Länder zu verfolgen.

Zu den einzigartigen Merkmalen von Opera gehört eine integrierte Nachrichten-Sidebar (c) Opera

Das ist jedoch nicht der einzige Kniff, den Opera in petto hat. Es kann Videos von Webseiten ausblenden, hat einen integrierten Werbeblocker und es gibt integrierte Messaging-Clients, die eine Verbindung zu Facebook Messenger, VKontakte und WhatsApp herstellen können. Außerdem gibt es eine nette Batteriesparfunktion, die die Aktivität der Hintergrund-Tabulatoren reduziert und auch einige Plug-Ins und Animationen pausiert.

Opera hat eine respektable Liste von Erweiterungen, aber da Opera auf Chromium basiert, funktionieren auch viele der Chrome-Erweiterungen einwandfrei.

Wenn Sie Lesezeichen und Tabs mit Ihrem iPhone oder iPad synchronisieren möchten, gibt es Opera Touch, das wie alle iOS-Browser Apples eigene WebKit-Rendering-Engine verwendet. Es hat einen eingebauten Werbeblocker wie die Desktop-App, enthält aber kein kostenloses VPN.

Edge

Nachdem Microsoft jahrelang seinen eigenen Weg gegangen ist, wechselte der Edge-Browser auf die Chromium-Engine und trat dem Open-Source-Konsortium bei, das ihn entwickelt. Mit dieser Änderung kam auch eine Version für Mac.

Diese ist… in Ordnung. Es gibt nicht viele einzigartige Funktionen, aber das braucht natürlich auch nicht jeder. Eines der größten Merkmale von Edge ist die Tracking-Prävention, die drei Einstellungen hat: Grundlegend, Ausgewogen und Streng. Es ist schön, einen Ansatz zu sehen, der nicht nur Alles-oder-nichts beinhaltet. Die Funktion der Webseiten-„Sammlung“ ist vielleicht die einzigartigste und macht es einfacher, Webinhalte in Microsoft Office-Dokumenten zu verwenden.

Mit Edge können Sie den Grad der Nachverfolgung bestimmen, den Sie zulassen oder blockieren möchten – es geht nicht um alles oder nichts (c) IDG

Das neue Edge funktioniert mit den meisten Chrome-Erweiterungen, was eine große Verbesserung gegenüber der dürftigen Auswahl des alten Edge-Browsers darstellt. Und es gibt eine iOS-Version, die Ihre Lesezeichen (Microsoft nennt sie „Favoriten“) und gespeicherten Kennwörter synchronisieren kann, aber Ihr Browserverlauf und die geöffneten Registerkarten werden noch nicht zwischen den Geräten synchronisiert. Dies soll später im Jahr 2020 eingeführt werden.

Mit Edge ist alles in Ordnung, aber es gibt kaum einen Grund, es zu benutzen, es sei denn, Sie arbeiten regelmäßig an einem Windows-PC und müssen dort den Edge-Browser verwenden. Browser wie Chrome oder Firefox sind wahrscheinlich für die meisten Benutzer eine bessere plattformübergreifende Wahl.

Brave

Brave ist ein interessantes Experiment in der Browser-Technologie. Es basiert auf Chromium und sieht und fühlt sich wirklich mehr wie Chrom an als die meisten anderen Browser. Wenn Sie an Chrome gewöhnt sind, werden Sie sich mit Brave wohl fühlen, und Sie können fast jede Chrome-Erweiterung verwenden.

Aber Brave ist besonders auf Privatsphäre und Sicherheit ausgerichtet. Es verfügt über eine recht umfangreiche integrierte Anzeigen- und Tracker-Blockierung. Dadurch wird das Laden von Seiten erheblich beschleunigt, aber es kann manchmal Webseiten zerstören und natürlich auch die Einnahmen der Webseiten schmälern. Es ist jedoch einfach, die „Schutzschilde für eine Website herunterzuschalten“, wenn Sie es brauchen.

Brave kann Ihnen seine eigenen Werbeanzeigen als Benachrichtigungs-Pop-ups anzeigen, für die Sie eine Währung namens BAT (Basic Attention Tokens) erhalten. Sie verdienen auch einen niedrigeren Prozentsatz, wenn Sie einfach nur im Internet surfen. Diese Token werden dann zur Auszahlung der teilnehmenden Websites und zu Ihrer Bezahlung als Benutzer verwendet. Sie können sie für echtes Geld oder als Trinkgeld für Websites oder Verfasser von Inhalten einlösen.

Brave blockiert aggressiv Anzeigen und Tracker und baut stattdessen eine eigene werbebasierte Webwirtschaft auf (c) Brave

Es ist eine neuartige Idee, aber es ist ein wenig ärgerlich, sich für das gesamte Brave Rewards-Programm zu verpflichten, und noch ärgerlicher ist es, das Konto mit dem Uphold-Service eines Drittanbieters zu verknüpfen, um BAT tatsächlich in Geld umzuwandeln. Und es ist nutzlos für jede Website oder jeden Schöpfer, der sich nicht in ähnlicher Weise anmeldet, um ein Teil der Revolution zu sein.

Brave hat eine iOS-Anwendung mit Datenschutzfunktionen (HTTPS überall, Skript- und Tracker-Blockierung, Pop-up-Blockierung…). Und es gibt eine nette Funktion zum Synchronisieren von Lesezeichen, für die Sie nicht einmal ein Konto anlegen und sich einloggen müssen. Leider unterstützt die Synchronisierungsfunktion derzeit nur Lesezeichen – nicht offene Tabs, Verlauf, Passwörter, Autofill oder Ihre BAT-Verdienste.

Selbst wenn Sie sich nicht um BAT kümmern, werden Sie feststellen, dass Brave ein sehr schneller, Chrome-ähnlicher Browser ist, der Datenschutz und Sicherheit höchste Priorität einräumt. Er braucht nur ein robusteres Synchronisierungssystem.

*Jason Cross schreibt seit etwa 20 Jahren professionell über Technologie. Sein Ziel ist es, herauszufinden, wie komplizierte Technologie funktioniert und sie auf eine Weise zu erklären, die jeder verstehen kann.