Samsung Galaxy Buds Pro: Unboxing und erste Eindrücke

Die ab sofort erhältlichen, 229 Euro teuren Galaxy Buds Pro Ohrhörer sind bereit, es mit den AirPods Pro aufzunehmen. [...]

Samsung hat gerade sein erstes Premium-Kopfhörerpaar, die Galaxy Buds Pro, auf den Markt gebracht. Sie sind vollgepackt mit Features wie verbesserter Wasserfestigkeit, räumlichem 3D-Audio, einstellbarer aktiver Geräuschunterdrückung, einem vierstufigen Modus für Umgebungsgeräusche und der Möglichkeit, ANC herunter- und Umgebungsgeräusche hochzuschalten, wenn Sie ein Gespräch beginnen.

Wir werden einen ausführlichen Testbericht über die Galaxy Buds Pro veröffentlichen, sobald wir sie ausgiebig getestet haben, aber ich konnte nicht widerstehen, die Verpackung zu öffnen und eine kurze Runde mit ihnen zu drehen. Hier meine ersten Eindrücke.

Design

In der Schachtel befinden sich die Galaxy Buds Pro in ihrer Ladehülle (etwa einen Zentimeter dick und zwei Unzen mit den Ohrhörern darin), zusammen mit einem USB-C-auf-USB-A-Ladekabel und drei Ohrstöpsel-Aufsätzen – klein, mittel und groß – zusätzlich zu den Stöpseln, die bereits auf den Buds sind.

Die Samsung Galaxy Buds Pro werden mit einem USB-C-auf-USB-A-Ladekabel und drei zusätzlichen Paar Ohrstöpseln geliefert (c) Ben Patterson/IDG

Die Buds Pro gibt es in drei Farben: Phantom Violet, Phantom Black (die Farbe unseres Testgeräts) und Phantom Silver. Die Bohnenform der Samsung Galaxy Buds Live ist verschwunden, stattdessen haben die Buds Pro eine kompakte, traditionelle Form mit einer glänzenden Oberfläche, ähnlich wie die Galaxy Buds Plus. Die Buds passen gut in meine Ohren, ragen nur leicht heraus, und ich hatte nie Angst, dass sie herausfallen könnten.

Eine der größten Design-Änderungen bei den Galaxy Buds Pro ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen: Sie sind deutlich wasserfester als die bisherigen Galaxy Buds. Während die Galaxy Buds Plus und Buds Live die Schutzklasse IPX2 haben, was bedeutet, dass sie nur gegen Wasser geschützt sind, das in einem Winkel von 15 Grad oder weniger auf sie trifft, haben die Buds Pro die Schutzklasse IPX7, was bedeutet, dass sie bis zu 30 Minuten in einen Meter Wasser getaucht werden können. Mit anderen Worten, Sie könnten die Buds Pro wahrscheinlich sogar in einer Autowaschanlage tragen, nicht dass dies eine gute Idee wäre.

Die Samsung Galaxy Buds Pro verfügen über die Schutzklasse IPX7, was bedeutet, dass sie bis zu 30 Minuten in einen Meter Wasser getaucht werden können (c) Ben Patterson/IDG

Aktive Geräuschunterdrückung

Nachdem ich die Galaxy Buds Pro mit einem Samsung Galaxy Note 20 gekoppelt habe (der Vorgang dauerte weniger als eine Minute und verlief problemlos), habe ich die Samsung Wearables App gestartet, um die ANC-Funktion der Buds zu testen.

Samsung behauptet, dass die Buds Pro bis zu 99 Prozent der Hintergrundgeräusche ausblenden können, und in meinen ersten Tests haben die Buds einen beeindruckenden Job gemacht, indem sie das leise Rumpeln meines Geschirrspülers und das Surren eines Ventilators unterdrückt haben. Ich konnte jedoch immer noch höherfrequente Geräusche hören, wie z. B. das Klick-Klack meiner mechanischen Tastatur und die Stimmen aus dem Fernlernkurs meiner Tochter. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Ohrstöpsel mit Geräuschunterdrückung hauptsächlich tieffrequente Geräusche blockieren, aber es ist dennoch erwähnenswert.

Die aktive Geräuschunterdrückung der Samsung Galaxy Buds Pro verfügt über die Einstellungen „hoch“ und „niedrig“, wobei die Stufe „niedrig“ für leisere Umgebungen empfohlen wird (c) Ben Patterson/IDG

Die Buds Pro verfügen über „hohe“ und „niedrige“ ANC-Einstellungen, wobei die „niedrige“ Einstellung für ruhigere Umgebungen empfohlen wird, in denen Sie nicht den vollen – und manchmal zu vollen – Noise-Cancelling-Effekt benötigen. Ich habe keinen großen Unterschied zwischen den ANC-Einstellungen „hoch“ und „niedrig“ bemerkt, aber diejenigen, die ein unangenehmes, verstopftes Gefühl bei geräuschunterdrückenden Ohrhörern haben, könnten diese Option zu schätzen wissen.

Umgebungsgeräusche und Spracherkennung

Die Galaxy Buds Pro schirmen nicht nur Umgebungsgeräusche ab, sondern können diese auch durchlassen, wenn Sie lieber ein Ohr für Ihre Umgebung haben möchten, ähnlich dem „Transparenzmodus“ der AirPods Pro. Sie können zwischen ANC und dem Umgebungsgeräuschmodus umschalten, indem Sie einen der Knospen antippen und halten.

Das Besondere an der Umgebungsgeräuscheinstellung der Buds Pro ist, dass sie vier Stufen bietet, die eine Verstärkung von bis zu 20 dB ermöglichen. Wenn man die Umgebungsgeräusche aktiviert, fühlt sich der Klang der Buds Pro tatsächlich viel offener für die Umgebung an. Das ist praktisch, wenn ich darauf warte, dass FedEx an meiner Tür klingelt oder wenn ich mich (irgendwann) wieder in die U-Bahn wage.

Die vierstufige Umgebungsgeräuschfunktion der Galaxy Buds Pro kann einen Audio-Boost von bis zu 20db bewirken (c) Ben Patterson/IDG

Hand in Hand mit dem Umgebungsgeräuschmodus der Buds Pro arbeitet eine clevere „Spracherkennungs“-Funktion, die automatisch die aktive Geräuschunterdrückung ausschaltet, die Musik leiser stellt und die Umgebungsgeräusche erhöht, sobald sie Ihre Stimme hört.

Es war erfrischend befreiend, sich mit den Buds Pro in ein Gespräch vertiefen zu können, ohne einen Finger rühren zu müssen, und nachdem ich das Gespräch beendet hatte, wurden die ANC und die Musik innerhalb von 10 Sekunden wieder hochgefahren. Die Spracherkennung braucht allerdings etwa eine Sekunde, bis sie einsetzt, und sie schaltet sich nur ein, wenn Sie sprechen, nicht wenn jemand anderes spricht.

SmartThings Find

Eine weitere raffinierte neue Funktion für die Galaxy Buds Pro (und wiederum eine, die Apples AirPods zuerst hatten) ist eine „Find My Buds“-Funktion.

Ähnlich wie Apples „Find My“-App zeigt SmartThings Find Ihre unterstützten Geräte, einschließlich der Galaxy Buds Pro, auf einer Karte an, und Sie können eine Taste antippen, um die Buds dazu zu bringen, ein leises Zirpen abzugeben, das allmählich lauter wird. Wenn die Buds Pro nicht mit Bluetooth verbunden sind, meldet SmartThings Find ihren letzten bekannten Standort.

Drücken Sie einfach die „Ring“-Taste in der SmartThings-App, um Ihre verlorenen Galaxy Buds Pro mit einem sanften Piepton zu melden, der allmählich an Lautstärke zunimmt (c) Ben Patterson/IDG

Klang und Gesprächsqualität

Die Details zur Audioqualität der Galaxy Buds Pro heben wir uns für unseren ausführlichen Test auf, aber für meine (ungeübten) Ohren klangen die Zweiweg-Lautsprecher der Buds Pro ziemlich beeindruckend. Als ich den Titelsong von Bruce Springsteens „The Ghost of Tom Joad“ auf Tidal auflegte (den ich dank Samsungs Scalable Codec verlustfrei streamen konnte), klang Bruce‘ sparsamer Gesang sauber und klar, und der aufsteigende Synthesizer hatte eine schöne Wärme, wenn auch mit einer etwas engen Klangbühne. Ciaras „Level Up“ knallt, ohne zu dröhnend zu werden, und Carlos Kleibers legendäre Interpretation von Beethovens Fünfter liefert viele Details in den Streichern und Bläsern.

Die drei Mikrofone der Buds Pro und die neu gestaltete Windschutzkammer sollen dafür sorgen, dass die Gesprächsqualität auch bei Wind klar bleibt. Leider war das Wetter während meines kurzen Testzeitraums enttäuschend ruhig, aber Anrufer berichteten, dass meine Stimme bei einigen nicht so windigen Gesprächen laut und klar klang. Hoffentlich können wir für unseren vollständigen Testbericht ein paar stärkere Winde aufschrecken.

360 Audio

Die Samsung Galaxy Buds Pro sind mit 360 Audio ausgestattet, einer Funktion, die Mehrkanalton auf den Stereotreibern der Buds simuliert und mit Hilfe der Dolby Head Tracking Technologie den Eindruck erweckt, dass der Ton aus der Richtung Ihres Telefons oder Tablets kommt, auch wenn Sie Ihren Kopf bewegen.

Es ist ein cool klingendes Feature und ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren, aber leider wird es – zumindest im Moment – nur auf Samsungs neuesten Galaxy S21 Handsets funktionieren. Ein Firmware-Update, das 360 Audio für das Galaxy Note 20 (das Samsung mir zu Testzwecken geliehen hat) und das S20 ermöglicht, sollte „bald“ erscheinen, während die Pläne für ältere Galaxy-Handys noch in der Schwebe sind.

Auto Switch

Ein weiteres Feature, das ich nicht testen konnte, ist Samsungs neue Auto-Switch-Funktion, die es den Galaxy Buds Pro ermöglicht, von einem Galaxy-Tablet zu einem Galaxy-Telefon und wieder zurück zu wechseln, wenn man einen Anruf annimmt oder anderweitig Multitasking betreibt. Wie bei 360 Audio wird Auto Switch bei der Markteinführung mit Samsungs neuesten Galaxy S21-Telefonen funktionieren, während das kommende 360 Audio-Firmware-Update Auto Switch auch für Note20- und S20-Modelle aktivieren wird.

Bitte bereithalten

Wie bereits erwähnt, sind dies nur erste Eindrücke der Samsung Galaxy Buds Pro nach einer sehr kurzen Testphase. Halten Sie die Augen offen für einen ausführlichen Testbericht.

*Ben Patterson schreibt seit mehr als 20 Jahren über Technologie und Unterhaltungselektronik. Seit 2014 schreibt er für PCWorld und ist seit 2019 bei TechHive, wo er über Smart Home- und Home Entertainment-Produkte berichtet.