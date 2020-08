Samsung: Warum das Galaxy Note 20 Ultra eigentlich überflüssig ist

Auch ohne den S-Pen ist das Galaxy S20 ein ebenso produktives Handy wie das Galaxy Note 20, und es gibt nichts, was das S20 kann, was das Note 20 nicht auch könnte. [...]

Das Galaxy S20 Ultra ist zweifelsohne das beste Handy, das Samsung je geschaffen hat. Es ist vollgepackt mit den Spezifikationen und Funktionen, die Android-Enthusiasten und Note-Loyalisten wollen und brauchen, und kann es mit allen Konkurrenten aufnehmen, einschließlich des kommenden iPhone 12 Pro Max. Es gibt wirklich nichts, was ich daran ändern würde – auch wenn der Preis von 1.300 Dollar etwas schmackhafter ist als die 1.400 Dollar, die Samsung für das Galaxy S20 Ultra verlangt.

Und dennoch fällt es mir schwer, seine Existenz zu rechtfertigen. Da das Design, die Leistung und die Funktionen der beiden Samsung-Flaggschiffe immer mehr verschwimmen, ist der Unterschied zwischen dem Flaggschiff Galaxy Note und dem Galaxy S kaum mehr als der S-Pen. Werfen Sie einen Blick auf die Spezifikationen der beiden Geräte:

Galaxy S20 Ultra

Maße : 166,9 x 76,0 x 8,8 mm

: 166,9 x 76,0 x 8,8 mm Display : 6,9-Zoll-WQHD, 3200×1440, 120Hz, 496ppi

: 6,9-Zoll-WQHD, 3200×1440, 120Hz, 496ppi Prozessor : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 RAM : 12GB LPDDR5

: 12GB LPDDR5 Speicher : 128 GB/512 GB

: 128 GB/512 GB Vordere Kamera : 40MP, f/2,2

: 40MP, f/2,2 Hintere Kamera : 12MP ultra-breit, f/2,2 + 108MP breit, f/1,8, OIS, + 48MP Teleobjektiv, f/3,5

: 12MP ultra-breit, f/2,2 + 108MP breit, f/1,8, OIS, + 48MP Teleobjektiv, f/3,5 Akku: 5.000mAh

Galaxy Note 20 Ultra

Maße : 164,8 x 77,2 x 8,1 mm

: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm Display : 6,9-Zoll-WQHD, 3088×1440, 120 Hz, 511 ppi

: 6,9-Zoll-WQHD, 3088×1440, 120 Hz, 511 ppi Prozessor : Snapdragon 865+

: Snapdragon 865+ RAM : 12GB LPDDR5

: 12GB LPDDR5 Speicher : 128 GB/512 GB

: 128 GB/512 GB Vordere Kamera : 10MP, f/2,2

: 10MP, f/2,2 Hintere Kamera : 12MP ultra-breit, f/2,2 + 108MP breit, f/1,8, OIS, + 12MP Teleobjektiv, f/3,0

: 12MP ultra-breit, f/2,2 + 108MP breit, f/1,8, OIS, + 12MP Teleobjektiv, f/3,0 Akku: 4.500mAh

Das sind extrem ähnliche Smartphones. Sogar so sehr, dass ich nicht einmal verstehe, warum das Galaxy S20 Ultra 100 Dollar mehr kostet als das Galaxy Note 20 Ultra. Sie erhalten ein höher auflösendes Teleobjektiv mit doppelt so viel Space Zoom (100X vs. 50X), etwas mehr Akku und ein paar mehr Pixel, aber im Grunde genommen sind die Geräte bis auf ihre Form identisch. Ob versehentlich oder nicht, Samsung hat sie als direkte Konkurrenten eingestuft und dabei die Entscheidung, eines über das andere zu kaufen, extrem schwierig gemacht.

Das Galaxy Note 20 Ultra (rechts) sieht fantastisch aus, aber es ist an diesem Punkt etwas überflüssig (c) Alex Todd/IDG

Warum also muss das Galaxy Note 20 Ultra existieren? Puristen werden natürlich auf den S-Pen verweisen, und Samsung hat ganz gewiss seinen mächtigen Griffel in die Hand genommen, während die Note gereift ist. Nachdem der S-Pen im letzten Jahr Bluetooth und Air Actions für die Fernsteuerung von Apps erhalten hat, verdoppelt der diesjährige S-Pen seine Fähigkeiten mit Navigationssteuerungen und Gesten für häufige Aufgaben wie Zurück, Vorwärts, Home und Recents. Noch wichtiger ist, dass die Latenzzeit des S-Pens ebenfalls drastisch auf 9 ms reduziert wurde, was dem phänomenalen Apple Pencil entspricht.

Wie der Name schon sagt, hat Samsungs Notes App ebenfalls ein überfälliges Upgrade erhalten, um die Möglichkeiten des neuen Smartphones nutzen zu können. Endlich gibt es eine Live-Synchronisation sowie eine verbesserte Handschrifterkennung und die Möglichkeit, Notizen mit aufgezeichneten Audiodaten zu kommentieren. Sie können auch PDFs importieren und markieren, und es gibt eine neue Ordnerstruktur, um das Auffinden und Organisieren zu erleichtern. DeX-Benutzer können sich drahtlos mit einem externen Monitor verbinden, so dass Sie kein USB-C-zu-HDMI-Kabel mehr benötigen.

Wireless DeX ist cool, aber es sollte auch eine S20-Funktion sein (c) Samsung

Das Galaxy Note 20 Ultra hat auch einen neuen Ultrabreitband-Chip (UWB), um die Fähigkeiten von Nearby Share zu erweitern. Alles, was Sie tun müssen, um eine Datei freizugeben, ist, Ihr Note 20 Ultra auf „andere UWB-fähige Galaxy-Geräte“ zu richten, um automatisch eine Liste von Empfängern zu erhalten. Es könnte eines Tages auch als digitaler Schlüssel fungieren, wie der U1-Chip von Apple im iPhone 11.

Verstehen Sie mich nicht falsch, das sind einige wirklich ausgezeichnete Funktionen. Aber weiterhin seine beiden teuersten Smartphones hauptsächlich auf der Basis eines Touchpens zu trennen, ist albern. Wo ist das drahtlose DeX im Galaxy S20? Oder der UWB-Chip? Und warum lassen wir Galaxy S-Besitzer nicht auch den S-Pen nutzen? Selbst wenn es sich um ein optionales Zubehör wie den Apple Pencil handelt, bin ich sicher, dass viele Galaxy S20-Benutzer die Chance ergreifen würden, einen S-Pen zu kaufen – den Samsung für günstige $30 verkauft – selbst wenn sie ihn separat tragen oder eine spezielle Hülle kaufen müssten, um ihn anzubringen.

Feature-Drop im Samsung-Stil

Zwei separate Smartphone-Linien sind einfach nicht mehr notwendig. Es gibt zu viel Redundanz, zu viel Verwirrung und zu viel das Gefühl, dass Samsung absichtlich einige Merkmale hervorhebt und andere zurückhält, um die beiden Linien so getrennt wie möglich zu halten. Aber auch ohne einen S-Pen ist das Galaxy S20 ein ebenso produktives Handy wie das Galaxy Note 20, und es gibt nichts, was das S20 kann, was das Note 20 nicht auch kann.

Das Note 20 Ultra hat eine Menge großartiger Funktionen, aber es gibt keinen Grund, warum sie nicht auch für das Galaxy kommen sollen – S-Pen und so weiter (c) Samsung

An diesem Punkt fühlt sich das Galaxy Note 20 wie ein Rückschritt in eine andere Ära an. Es gibt einen Grund dafür, dass kaum ein anderes Smartphone einen Stift hat – sie sind einfach nicht so praktisch. Da die Bildschirme immer größer und schneller geworden sind, ist die Notwendigkeit einer Feineinstellung weniger notwendig geworden. Im Ernst, wer benutzt eigentlich seinen S-Stift mehr als nur ganz gelegentlich als Fernbedienung, wenn überhaupt?

Samsung hat die Chance, nicht nur seine eigene Smartphone-Manier zu durchbrechen, sondern auch einen neuen Ton für Premium-Smartphones anzugeben. Anstatt zwei Markteinführungen pro Jahr zu erzwingen, könnte Samsung ein Smartphone mit den besten Komponenten aus beiden Welten auf den Markt bringen und sich im Laufe des Jahres darauf konzentrieren, es zu verbessern. Google hat damit begonnen, vierteljährliche Feature-Drops durchzuführen, um seine Pixel-Handys frisch zu halten, und Samsung könnte leicht dasselbe tun, um die Verkäufe bis in die Weihnachtszeit hinein anzukurbeln.

Vielleicht bekommt das Galaxy S20 nach sechs Monaten sogar einen besseren Prozessor, einige neue Funktionen, einen niedrigeren Preis – alles, um es frisch zu halten. Samsung könnte einen Unpacked halten, um Hype und Schlagzeilen zu machen und gleichzeitig die Lebensdauer des Galaxy S zu verlängern und seine treuesten Fans bei Laune zu halten. Und es könnte dabei seinen größten Konkurrenten aus dem Verkehr ziehen.

*Michael Simon deckt alle mobilen Dinge für PCWorld und Macworld ab.