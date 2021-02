Smart-Home: Warum Apple HomeKit Signifikanz gewinnen könnte

Apple war schon immer an vorderster Front des aufkeimenden Smart-Home-Marktes und könnte nun endlich einen Schritt nach vorne machen. [...]

In den letzten Jahren hat sich die Smart-Home-Technologie von einer Nischenkategorie zu einer entwickelt, die begonnen hat, sich durch unsere gesamte Welt zu ziehen. Apples HomeKit hat dabei eine Rolle gespielt, aber da der Markt immer fortschrittlicher wird, beginnt Cupertinos Implementierung an den Nähten zu zerren.

Vielleicht ist es an der Zeit, HomeKit ernsthaft zu überdenken: nicht nur wie es funktioniert, sondern auch die Grundlagen, die uns so weit gebracht haben. Die gute Nachricht ist, dass es einige Anzeichen dafür gibt, dass Apple diesen Weg bereits einschlägt, und hoffentlich kommen wir der Vorstellung näher, wie genau diese Realität aussehen könnte.

CHIP Ahoi!

Im Dezember 2019 hat sich Apple mit Amazon und Google zusammengetan, um den Start des Project Connected Home over IP (CHIP) anzukündigen. Die Grundidee war kühn: einen neuen Konnektivitätsstandard zu schaffen, um Smart-Home-Technik universeller kompatibel zu machen. Beteiligt ist auch die Zigbee Alliance, eine Industriegruppe, die sich aus Unternehmen zusammensetzt, die im Bereich des Internets der Dinge arbeiten, darunter große Unternehmen wie Samsung, IKEA und Signify.

Die Implikationen dieses Projekts sind groß, sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher. Theoretisch müssen Hersteller von Smart-Home-Technik nicht mehrere Protokolle implementieren, um mit Smart-Home-Assistenten von Apple, Amazon und Google zusammenzuarbeiten, was ihnen nicht nur Geld spart, sondern auch ermöglicht, ein größeres Publikum anzusprechen. Ebenso werden Verbraucher nicht riskieren, ein Gerät zu kaufen, nur um dann festzustellen, dass es nicht in ihrem gewählten Ökosystem funktioniert. Beides könnte den Markt für Smart-Home-Technologien beflügeln.

Wie immer gibt es auch hier Vorbehalte. Wenn man für eine Reihe von verschiedenen Systemen entwickelt, werden dann alle in der Lage sein, die gleichen Funktionen zu nutzen? Außerdem: Welche Arbeit müssen Apple, Amazon und Google hinter den Kulissen leisten, um ihre eigenen Plattformen vorzubereiten? Sicherlich scheinen die Vorteile die Nachteile zu überwiegen, aber es wird noch eine Weile dauern, bis wir alle Kompromisse verstehen. Die Entwicklung von CHIP-kompatiblen Geräten schreitet voran, und einige erwarten, dass Produkte, die den neuen Standard verwenden, noch in diesem Jahr auf den Markt kommen werden.

Sehen Sie sich diesen Thread an

Ein Hinweis darauf, dass Apple bereits für diese vernetzte Zukunft plant, war ein Produktdetail, das weitgehend unter dem Radar geflogen ist. Im vergangenen Herbst hat Apple den HomePod mini vorgestellt, eine kleinere und günstigere Version seines Smart Speakers, der genau wie die größere Version auch als Hub für Smart-Home-Technik fungieren kann.

Allerdings hat der HomePod mini ein paar Funktionen, die sein größerer Bruder nicht hat, eine davon ist ein Thread-Radio. Falls Sie mit Thread noch nicht vertraut sind, handelt es sich um eine Mesh-Netzwerktechnologie für Smart-Home-Technik, die zusammen mit Wi-Fi und Bluetooth ein grundlegender Bestandteil des oben erwähnten CHIP-Standards ist. Indem es dem HomePod mini hinzugefügt wird, scheint es wahrscheinlich, dass Apple beabsichtigt, dieses Gerät zu seinem ersten Vorstoß in einen Hub zu machen, der CHIP unterstützt.

HomePod mini (c) Apple

Es ist auch möglich, dass er direkt nicht nur mit Thread, sondern auch mit Zigbee-Geräten zusammenarbeitet, die manchmal die gleichen Chips verwenden, obwohl sie unterschiedliche Implementierungen haben. Das könnte ein großer Vorteil für den HomePod mini sein, denn so könnte er zu einem echten Smart-Home-Hub werden, der separate Hubs für die verschiedenen Hersteller von Smart-Home-Geräten überflüssig macht.

Derzeit heißt es in der Fußnote auf der Spezifikationsseite des HomePod mini, dass der Thread-Chip „[n]icht kompatibel mit Thread-Geräten ist, die nicht zu HomeKit gehören.“ Das heißt, die Mitgliedschaft in der Thread Group (obligatorisch, wenn ein Unternehmen Thread-Geräte herstellt) erfordert die Einhaltung des Standards, und da einer der Grundsätze der Gruppe ein gewisses Maß an Kompatibilität ist, ist es wahrscheinlich, dass ein zukünftiges Software-Update Unterstützung für CHIP-Geräte bringen wird, wenn sie erscheinen.

Wenn Sie eine App sehen, haben sie es versaut

Die Kompatibilität ist jedoch nur ein Teil der Kluft. Apples Home-App auf iOS und Mac ist zwar freundlich, fühlt sich aber schnell beengt und überfüllt an, wenn Sie mehr als ein paar Smart-Home-Geräte haben. Es gibt doch nichts Schöneres, als sich durch mehrere Bildschirme blättern zu müssen, um das eine Licht zu finden, das man ausschalten möchte, so dass man sich einmal mehr fragt, ob ein einfacher Wandschalter nicht effektiver wäre.

Das soll nicht heißen, dass die Home-App nicht auch ihre Stärken hat: Sie ist zum Beispiel sehr praktisch, um Automatisierungen zu erstellen. Aber wenn es um die tatsächliche Steuerung von Geräten geht, ist die Verwendung von Siri oder der Zugriff auf Geräte über das Kontrollzentrum weit überlegen, vor allem, da die iOS 14-Version des Kontrollzentrums viel intelligenter geworden ist, was die Geräte angeht, die es Ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigt (vermutlich dank maschinellem Lernen). Auf dem Mac hingegen gibt es nicht einmal eine solche Schnellzugriffsoption; stattdessen müssen Sie die Home-App starten, die sich nicht einmal besonders Mac-ähnlich anfühlt, wenn es nur einen Ausflug in die Menüleiste erfordern sollte. Optionen von Drittanbietern haben diesen Platz nun gefüllt, aber es scheint, als hätte Apple nicht einmal darüber nachgedacht, wie man HomeKit an die eigene Plattform anpassen könnte.

Die Home-App könnte eine Überarbeitung gebrauchen (c) Apple

Mit der zunehmenden Verbreitung von Smart-Home-Geräten könnte Apple das Design der Home-App überdenken und sie in einen Ort verwandeln, den man für tiefer gehende Aufgaben wie Automatisierungen oder die Konfiguration von Einstellungen auf den Geräten aufsucht – die Art von Dingen, die man nur ab und zu und nicht mehrmals am Tag macht.

Zwischen den Verbesserungen der Kompatibilität und der Art und Weise, wie wir mit unseren Smart-Home-Geräten interagieren, ist die nächste Generation von Apples Smart-Home-System bereit, noch leistungsfähiger, nützlicher und freundlicher zu werden, was ein gutes Zeichen für die Zukunft des Unternehmens auf dem Markt ist.

*Dan Moren schreibt seit 2006 über alles, was mit Apple zu tun hat. Damals begann er, Beiträge für den MacUser Blog zu verfassen. Er ist ein produktiver Podcaster und der Autor der Science-Fiction-Romane The Aleph Extraction, The Bayern Agenda und The Caledonian Gambit.