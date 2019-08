So drucken und scannen Sie mit Android

Mit dieser einfachen Anleitung zum Drucken und Scannen mit Android können Sie Ihre Papierdokumente wie ein Profi handhaben. [...]

Wir leben vielleicht in einer zunehmend digitalen Welt, aber manchmal – ob man es liebt oder hasst – ist gutes altmodisches Papier auf Zellstoffbasis immer noch eine Notwendigkeit.

Unabhängig davon, welche Art von Arbeit Sie ausführen, werden Sie gelegentlich auf eine Seite stoßen, die gedruckt werden muss, oder auf ein Dokument, das gescannt werden muss. Mit Ihrem Android-Handy in der Hand müssen solche Szenarien jedoch kein Problem mehr darstellen. Tatsächlich ist das Drucken und Scannen von Android heutzutage überraschend einfach – wenn man weiß, wo man suchen muss.

Folgen Sie diesem Leitfaden, und Sie werden nie wieder überrascht werden.

Drucken mit Android: Die Basismethode

Es gab mal eine Zeit, in der die Umwandlung eines Dokuments von Ihrem mobilen Gerät in eine aufregende Kombination aus Zellstoff und Tinte ein umständliches Drittanbieter-Plugin erforderte – oder, schlimmer noch, den beängstigenden und oft unzuverlässigen Google Cloud Print Service (keuch!).

Nun, atmen Sie tief durch und beruhigen Sie Ihre innere Stimme: Solche schrecklichen Komplikationen sind heute nicht mehr nötig. Zu diesem Zeitpunkt, vorausgesetzt, Sie haben ein recht aktuelles Android-Gerät, ist die Möglichkeit, von Ihrem Handy aus zu drucken, direkt in das Betriebssystem integriert und so einfach wie, naja, Pie. Oder sogar Oreo.

Seit der Veröffentlichung von Android 8.0 Oreo ist Google eine Partnerschaft mit der Mopria Alliance eingegangen – einer gemeinnützigen Organisation für mobile Druckstandards – um eine native und nicht denkbare Druckfunktion für alle Android-Geräte bereitzustellen. Da ist wirklich nichts dabei: Solange Sie mit dem gleichen Wi-Fi-Netzwerk wie ein Mopria-zertifizierter Drucker verbunden sind (und die Chancen stehen gut, dass jeder Drucker in Ihrem Büro oder zu Hause diese Bezeichnung hat; Mopria gibt an, dass 97% der heutzutage verkauften Drucker diese Bezeichnung haben), müssen Sie nur den Printbefehl in jeder App finden, die ihn anbietet, und dann mit Ihrem Finger antippen.

In der App oder Instanz von Google Mail oder Microsoft Word tippen Sie während der Anzeige eines Dokuments auf das dreizeilige Menüsymbol und suchen dann im angezeigten Hauptmenü nach dem Befehl „Drucken“. In Google Docs öffnen Sie das gleiche Menü, tippen aber zuerst auf „Teilen & Exportieren“ und wählen dann „Drucken“.

Auf einem Telefon mit Oreo oder höher können Sie den Befehl Drucken in jeder App suchen, die ihn unterstützt – und dann ohne weitere Überlegungen oder Konfiguration losdrucken (c) JR Raphael / IDG

Unabhängig davon, wo Sie es finden, erkennt Ihr Telefon nach dem Start des Druckvorgangs automatisch die Anwesenheit eines Druckers in Ihrem Netzwerk und listet ihn als Option auf – und schon können Sie nach Herzenslust (oder Unzufriedenheit, je nachdem, was der Fall ist) drucken.

Drucken mit Android: Der fortgeschrittene Weg

Das eingebaute System, das wir gerade durchlaufen haben, funktioniert für die meisten grundlegenden Druckanforderungen einwandfrei – aber wenn Sie komplexere Formen der mobilen Druckauthentifizierung benötigen (und wenn Sie in einer Unternehmensumgebung arbeiten, besteht dafür eine gute Chance) oder wenn Ihr Druck andere fortschrittliche arbeitsorientierte Funktionen (wie Falzen, Heften oder buchhalterische Eingaben) erfordert, benötigen Sie etwas mehr Stabilität.

Die einfachste Antwort kommt von der gleichen Mopria Alliance, die über eine kostenlose Mopria Print Service App verfügt, die diese Art von Optionen der nächsten Stufe ermöglicht. Sobald Sie die App installiert, die Bedingungen akzeptiert und ihr die notwendigen Berechtigungen für den Betrieb erteilt haben, folgen Sie den oben beschriebenen Schritten, um aus jedem druckunterstützenden Programm auf Ihrem Handy zu drucken. Der Mopria Print Service übernimmt automatisch den Standard-Druckservice Ihres Geräts und stellt Ihnen alle erweiterten Möglichkeiten zur Verfügung, die auf dem von Ihnen verwendeten Drucker verfügbar sind.

(Sie können sich auch dafür entscheiden, das eigene Druckservice Plugin Ihres Druckerherstellers zu installieren – wie z.B. das von HP – aber die Mopria App hat den Vorteil, dass sie nahtlos mit praktisch jedem Drucker zusammenarbeitet und Sie nicht mehr Apps wechseln oder zusätzliche Apps installieren müssen, wenn ein neuer Drucker in Ihr Leben tritt).

Die Mopria Print Service App ist auch für Handys mit älteren Versionen von Android geeignet – da sie praktisch mit jedem Handy und jeder Android-Version funktioniert – und sie hat die Vorteile, dass Sie von überall auf Ihrem Gerät drucken können, unabhängig davon, ob ein korrekter Druckbefehl vorhanden ist: Verwenden Sie einfach den Standardbefehl Android Share und wählen Sie dann „Mopria Print“ aus dem angezeigten Menü. Sie können diese Funktion sogar verwenden, um einen Textabschnitt aus einer E-Mail, einer Webseite oder einem anderen denkbaren Bereich auszuwählen und dann nur diesen bestimmten Text an einen Drucker zu senden.

Die Mopria Print Service App ermöglicht es, alles von Ihrem Telefon direkt an einen Drucker zu senden (c) JR Raphael/IDG

Scannen mit Android über einen physischen Scanner

Wenn Sie sich in der Nähe eines physischen Scanners oder Multifunktionsdruckers befinden, ist es ein Kinderspiel, ein Dokument aufzunehmen und auf Ihrem Handy zu speichern: Schnappen Sie sich einfach die kostenlose (und relativ neue) Mopria Scan App.

Öffnen Sie es, akzeptieren Sie die notwendigen Bedingungen und Berechtigungen und stellen Sie sicher, dass Sie mit dem gleichen Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind wie der Scanner, den Sie verwenden möchten – suchen Sie dann nach Ihrem Scanner in der Liste, die die App ausspuckt. Wenn Sie den gewünschten Scanner nicht sehen, suchen Sie nach der Schaltfläche, um einen Scanner manuell hinzuzufügen, indem Sie seinen Namen (wie auch immer Sie ihn nennen möchten) und seine IP-Adresse (normalerweise irgendwo im Frontmenü eines Scanners aufgeführt) eingeben.

Sobald Ihr Scanner angezeigt wird, tippen Sie einfach auf seinen Namen, um den Scan zu starten.

Mit Mopria Scan können Sie einen Scan aus der Ferne starten und die Ergebnisse dann direkt auf Ihrem Android-Telefon anzeigen lassen (c) JR Raphael/IDG

Scannen mit Android über die Kamera Ihres Handys

Vielleicht haben oder wollen Sie sich nicht mit einem eigenständigen Scanner beschäftigen und möchten stattdessen lieber einfach etwas mit der Kamera Ihres Handys aufnehmen. Ob Sie es glauben oder nicht, Sie können auf diese Weise tatsächlich qualitativ hochwertige Scans erhalten.

Der Google Play Store beherbergt eine Vielzahl von Apps, die der Aufgabe gewachsen sind, aber die leistungsfähigste und vielseitigste Option für Dokumente und andere textorientierte Scans ist Microsofts kostenlose Office Lens App. Öffnen Sie einfach die App, bestätigen Sie, welche Art von Inhalten Sie aufnehmen möchten – wie z.B. ein Dokument, ein Whiteboard oder eine Visitenkarte – und drücken Sie den Auslöser. Office Lens übernimmt den Rest, einschließlich des Ausrichtens und des sauberen Zuschneidens Ihres Scans, um sicherzustellen, dass er richtig und professionell aussieht.

Mit Office Lens ist die Erfassung aller physischen Dokumente so einfach wie das Zeigen und Antippen auf Ihrem Handy – ein physischer Scanner ist nicht erforderlich (c) JR Raphael/IDG

Sie können das Bild nach Bedarf bearbeiten oder kommentieren und als PDF oder JPG speichern, entweder lokal auf Ihrem Gerät oder direkt in Microsofts OneNote- oder OneDrive-Dienst. Sie können das Bild auch direkt in eine Word-Datei übertragen, wo das Programm jeden beliebigen Text aus dem Scan extrahiert und als reinen Text für Ihr Bearbeitungserlebnis speichert.

Last but not least, wenn Sie physische Fotos scannen möchten, ist die kostenlose PhotoScan-App von Google der richtige Weg. PhotoScan führt Sie durch einen mehrstufigen Prozess der Positionierung Ihres Fotos an verschiedenen Orten, um jeden Winkel im bestmöglichen Zustand aufzunehmen. Dann nähen sie die verschiedenjkmmmmmmmmen Bilder zusammen und wenden eine gesunde Dosis an technologischer Magie an, um das Foto so aussehen zu lassen, als wäre es professionell gescannt worden – komplett mit automatischem Zuschneiden und einem fast unheimlichen Mangel an Blendung aus der realen Welt.

Die PhotoScan-App von Google hilft Ihnen, ein Foto zu positionieren und aus mehreren Winkeln aufzunehmen, um einen professionellen, blendfreien Scan zusammenzustellen (c) JR Raphael/IDG

Mit einer solchen Technologie war die Grenze zwischen physisch und digital noch nie so einfach zu überwinden.

*JR Raphael schreibt unter anderem für Computerworld.com